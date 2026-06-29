Allemagne - Paraguay : sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match de la Coupe du monde 2026
Allemagne - Paraguay se déroule à Foxborough (États-Unis), ce lundi 29 juin, dans le cadre des 16es de finale de la Coupe du monde 2026. Le coup d'envoi est programmé à 22h30, et la rencontre est à suivre sur M6 et beIN Sports 1.
19:04 - L'Allemagne retrouve enfin les matches à élimination directe en Coupe du monde
Éliminée dès la phase de groupes lors des Coupes du monde 2018 et 2022, l'Allemagne dispute son premier match à élimination directe depuis douze ans dans cette Coupe du monde 2026.
18:53 - Une solution streaming pour suivre Allemagne - Paraguay
Cette affiche de la Coupe du monde 2026 sera également disponible sur M6+ et beIN Sports Connect.
18:36 - Quand se jouera Allemagne - Paraguay ?
Le coup d'envoi de ce seizième de finale de la Coupe du monde 2026 sera donné à 22 heures (heure française).
18:15 - Où voir Allemagne - Paraguay ?
Cette rencontre de la Coupe du monde 2026 sera diffusée en direct sur M6 et beIN Sports 1.
Le match Allemagne - Paraguay, comptant pour les 16es de finale de la Coupe du monde 2026, a été fixé le lundi 29 juin, à 22h30, à Foxborough (États-Unis). Comme c’est le cas pour toutes certaines affiches de la Coupe du monde 2026, cette affiche sera à suivre sur M6 et beIN Sports 1.