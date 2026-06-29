Allemagne - Paraguay : sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match de la Coupe du monde 2026

Allemagne - Paraguay se déroule à Foxborough (États-Unis), ce lundi 29 juin, dans le cadre des 16es de finale de la Coupe du monde 2026. Le coup d'envoi est programmé à 22h30, et la rencontre est à suivre sur M6 et beIN Sports 1.

Allemagne 0 : 0 Paraguay

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19:04 - L'Allemagne retrouve enfin les matches à élimination directe en Coupe du monde Éliminée dès la phase de groupes lors des Coupes du monde 2018 et 2022, l'Allemagne dispute son premier match à élimination directe depuis douze ans dans cette Coupe du monde 2026. 18:53 - Une solution streaming pour suivre Allemagne - Paraguay Cette affiche de la Coupe du monde 2026 sera également disponible sur M6+ et beIN Sports Connect. 18:36 - Quand se jouera Allemagne - Paraguay ? Le coup d'envoi de ce seizième de finale de la Coupe du monde 2026 sera donné à 22 heures (heure française). 18:15 - Où voir Allemagne - Paraguay ? Cette rencontre de la Coupe du monde 2026 sera diffusée en direct sur M6 et beIN Sports 1. 18:01 - Bienvenue pour suivre Allemagne - Paraguay ! L'Allemagne et le Paraguay s'affrontent ce lundi 29 juin au Gillette Stadium de Foxborough dans le cadre des 16es de finale de la Coupe du monde 2026. Une place pour les 8es de finale est en jeu.

Le match Allemagne - Paraguay, comptant pour les 16es de finale de la Coupe du monde 2026, a été fixé le lundi 29 juin, à 22h30, à Foxborough (États-Unis). Comme c’est le cas pour toutes certaines affiches de la Coupe du monde 2026, cette affiche sera à suivre sur M6 et beIN Sports 1.