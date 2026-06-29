Brésil - Japon : heure et chaîne TV du 16e de finale de la Coupe du monde 2026

Suivez le choc des 16es de la Coupe du monde 2026, Brésil - Japon.

Brésil 0 : 0 Japon

En direct

14:28 - À quelle heure et sur quelle chaîne suivre la rencontre ? Le 16e de finale de la Coupe du monde 2026 entre le Japon et le Brésil sera à suivre sur beIN Sports 1 ou M6. Le coup d'envoi est prévu au NRG Stadium de Houston à 19h. 14:00 - 11e confrontation entre le Brésil et le Japon S'il s’agira de la 11e confrontation entre les deux nations, c'est seulement la deuxième en Coupe du monde. Lors de la première, en 2006, la Seleção s’était largement imposée (4-1), portée notamment par un doublé de son emblématique numéro 9, Ronaldo. En dix confrontations, le Brésil affiche un bilan largement favorable avec sept victoires, deux matchs nuls et une seule défaite face aux Japonais. Ce revers est toutefois récent : les Samouraïs Bleus s’étaient imposés 3-2 en match amical, le 14 octobre 2025.



Heure et chaîne TV Brésil - Japon

Le 16e de finale de la Coupe du monde 2026 entre le Brésil et le Japon se dispute ce lundi 29 juin à 19h et sera en direct sur les antennes de beIN Sports et M6.