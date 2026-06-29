Maurizio Mariani : qui est l'arbitre de Brésil - Japon à la Coupe du monde 2026 ?

Maurizio Mariani est au sifflet du 16e de finale de la Coupe du monde 2026.

L'arbitre italien Maurizio Mariani a été nommé au sifflet du choc Brésil - Japon en 16es de finale de la Coupe du monde 2026. Un vrai match de phase finale pour un arbitre expérimenté. Né le 25 février 1982 à Rome, Maurizio Mariani débute l'arbitrage en 2011-2012 en Serie B, avant d'officier dès la saison suivante en Serie A. Il intègre la liste FIFA en 2019, ce qui lui ouvre les portes des compétitions internationales.

En 2021, Mariani dirige deux matchs de poule et un quart de finale lors de l'Euro espoirs. L'année suivante, lors de l'Euro féminin en Angleterre, il officie en tant qu'arbitre vidéo. En 2024, l'arbitre italien participe à un programme d'échange avec la CONMEBOL, à l'occasion duquel il dirige trois matchs de la Copa America. Cette expérience sud-américaine élargit son cursus international. Le 14 mai 2025, Mariani arbitre la finale de la Coupe d'Italie entre Bologne et l'AC Milan. La même année, il est également désigné pour diriger la finale de la Coupe du monde des moins de 20 ans, organisée au Chili. Il était également au sifflet du quart de finale retour de la Ligue des champions entre le PSG et Liverpool.