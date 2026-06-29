France - Suède : on en sait plus sur la compo, deux joueurs écartés pour le 16e de la Coupe du monde

Le match France - Suède va se disputer ce mardi 30 juin à 23h.

C'est l'heure de la phase finale de la Coupe du monde 2026... Et les Bleus sont attendus face à la Suède ce mardi 30 juin à 23h du côté de New-York. Face à une Suède jugée solide mais inférieure sur le papier, les Bleus devraient se présenter avec une équipe proche de celle alignée depuis le début du tournoi. La France endosse logiquement le costume de favorite pour ce huitième de finale.

Si Manu Koné a été convaincant lors des deux rencontres disputées face à l'Irak et la Norvège, mais Adrien Rabiot et Aurélien Tchouaméni gardent une longueur d'avance au milieu de terrain. Sauf pépin de dernière minute, le duo devrait être reconduit dans l'entrejeu face à la Suède. Titulaire lors des deux premiers matchs de la Coupe du monde, Théo Hernandez n'a pas été impérial, notamment contre la Norvège où il a été mis en difficulté par Oscar Bobb, provoquant un penalty. Lucas Digne, défenseur d'Aston Villa, pourrait obtenir sa chance contre la Suède, même si la décision ne sera confirmée qu'à l'entraînement de veille de match dans le New Jersey.

Sur le plan offensif, Bradley Barcola et Désiré Doué, deux coéquipiers du PSG et amis dans la vie, se disputent la dernière place du quatuor offensif, les trois autres postes étant occupés par des indéboulonnables : Dembélé, Mbappé et Olisé. Leurs profils sont complémentaires, vitesse et profondeur pour Barcola, volume de jeu et dribbles pour Doué, mais rien n'est encore tranché. La défense suédoise, certes athlétique, est décrite comme parfois "un peu lourde", ce qui pourrait avantager la vélocité de Bradley Barcola. La décision finale reste néanmoins suspendue à l'entraînement de la veille du match.

La compo probable de France - Suède

France : M.Maignan - J.Koundé, D.Upamecano, W.Saliba, L.Digne - A.Rabiot, A.Tchouaméni - O.Dembélé, M.Olise, B.Barcola - K.Mbappé (c).

Suède : J.W.Zetterström - G.Lagerbielke, V.Lindelöf (c), G.Gudmunsson - A.Bernhardsson, Y.Ayari, L.Bergvall, E.Stroud - A.Elanga - V.Gyökeres, A.Isak.