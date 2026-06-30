DIRECT. Pays-Bas - Maroc : suivez le match de la Coupe du monde 2026 en live

C'est le gros choc de ces 16es de finale de la Coupe du monde 2026. Les Pays-Bas et le Maroc s'affrontent dans la nuit de lundi à mardi à 3h du matin. L'un de ces deux outsiders au sacre final prendra la porte. Suivez le match en direct.

En direct

03:06 - La double lame (7') Mazraoui et El Aynaoui sont parfaitement revenus pour enfermer Summerville sur le côté droit qui n'a rien pu faire.

03:04 - Un centre manqué (5') Hakimi réalise un premier débordement dans le couloir droit et adresse un centre un peu trop profond au second poteau.

03:02 - Déjà un corner dans ce Pays-Bas - Maroc (3') Ce sont les Néerlandais qui s'offrent le premier corner de ce 16e de finale de la Coupe du monde 2026. Ça ne donne rien.

03:00 - Suivez en direct l'immense choc des 16es de finale de la Coupe du monde 2026 Et c'est parti pour ce choc énorme des 16es de finale de la Coupe du monde 2026 Pays-Bas - Maroc.

02:54 - Les deux équipes sur la pelouse avant Pays-Bas - Maroc Les deux formations sont sur la pelouse du Stade de Monterrey au Mexique. Ce choc des 16es de finale de la Coupe du monde 2026 va débuter dans cinq grosses minutes.

02:47 - Le coup d'envoi approche ! À moins de 15 minutes du coup d'envoi de ce tant attendu Pays-Bas - Maroc, quatrième 16e de finale de la Coupe du monde 2026. L'ambiance monte progressivement au stade de Monterrey au Mexique.

02:37 - Aucune défaite dans le temps réglementaire et en prolongation depuis.. Avant ce Pays-Bas - Maroc, les Néerlandais ont certainement une grande confiance. La sélection néerlandaise n'est plus vraiment habituée de perdre dans les temps réglementaires et dans les prolongations des affiches de Coupe du monde. Il faut remonter à la finale perdue face à l'Espagne en 2010 pour retrouver trace d'une défaite.

02:30 - Les Pays-Bas veulent briser la malédiction Tous les quatre ans, les Oranje rêvent de sacre dans la plus grande des compétitions de football. Après trois finales perdues et des années de déception, les supporters néerlandais peuvent encore rêver. Sur le chemin des Pays-Bas ce soir, le Maroc. La route est encore longue pour décrocher le premier titre mondial de l'histoire de ce pays de football.

02:23 - La belle histoire de Chadi Riad Défenseur titulaire et indiscutable de cette équipe du Maroc depuis le début de la Coupe du monde, Chadi Riad débute encore face aux Pays-Bas. Et pourtant tout n'a jamais été facile pour lui. Gravement blessé en Crystal Palace au début de la saison 2024, il fait son retour à la compétition à la fin de cette même année avant de rechuter et de se rompre un ligament au début de l'année 2025. Il manque alors un an mais a su retrouver son niveau pour revenir au sein de la sélection et s'imposer au sein de cette dernière.

02:16 - Une magnifique enceinte pour Pays-Bas - Maroc Cette énorme affiche de la Coupe du monde 2026 aura un cadre idyllique avec le magnifique stade de Monterrey qui est surplombé par une immense montagne nommée "Cerro de la Silla".



Everything is set at Monterrey Stadium for #DimaMaghrib #FIFAWorldCup pic.twitter.com/VD0UpGpePQ — Équipe du Maroc (@EnMaroc) June 29, 2026

02:08 - Les Marocains en blanc pour ce Pays-Bas - Maroc Les Lions de l'Atlas seront vêtus de blanc pour cette affiche des 16es de finale de la Coupe du monde 2026. En face, sans grande surprise, les Néerlandais seront en orange.



The locker room is ready for our #DimaMaghrib #FIFAWorldCup pic.twitter.com/QMGoco5Q23 — Équipe du Maroc (@EnMaroc) June 29, 2026

02:01 - La compo du Maroc face aux Pays-Bas Et du grand classique pour les Lions de l'Atlas pour disputer ce Pays-Bas - Maroc. La compo des Lions de l'Atlas : Bounou - Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui - Bouaddi, El Aynaoui - Diaz, Ounahi, El Khannouss - Saibari.



Our National Teams against the Netherlands #DimaMaghrib #FIFAWorldCup pic.twitter.com/ulscqckwqb — Équipe du Maroc (@EnMaroc) June 29, 2026

01:55 - La compo des Pays-Bas face au Maroc Et voici le onze de départ des Oranje pour ce Pays-Bas - Maroc. Summerville et Brobbey sont bien présents en attaque. La compo des Pays-Bas : Verbruggen - Van Hecke, Van Dijk, Aké - Dumfries, Gravenberch, De Jong, Van de Ven - Summerville, Brobbey, Gakpo. This is Oranje! #NothingLikeOranje #FIFAWorldCup #NEDMAR pic.twitter.com/0ac5pcpvEz — OnsOranje (@OnsOranje) June 29, 2026

01:23 - Le même bilan dans cette Coupe du monde 2026 Ce Pays-Bas - Maroc est, sur le papier, très indécis. Au-delà du fait qu'il oppose la 7e nation au classement FIFA contre la 6e, les Oranje et les Lions de l'Atlas ont le même bilan dans cette Coupe du monde 2026 avec deux victoires et un match nul.

00:49 - L'armada offensive des Pays-Bas Depuis le début de cette Coupe du monde 2026, les Pays-Bas ont montré leur efficacité offensive avec 10 buts inscrits en seulement trois rencontres disputées. Ils ont, par exemple, corrigé la Suède sur le score de 5-1. La défense marocaine est prévenue pour ce Pays-Bas - Maroc.

00:16 - Des joueurs qui connaissent bien les Pays-Bas Ce Pays-Bas - Maroc serait très particulier pour certains joueurs. Ismael Saibari, par exemple, est un joueur du PSV Eindhoven et a même été élu meilleur joueur de la saison du Championnat néerlandais. Une centaine de joueurs marocains a évolué au sein de l'élite du football néerlandais.

29/06/26 - 23:43 - Deux bonnes dynamiques Ce Pays-Bas - Maroc est aussi un choc car ces deux nations sont très en forme avec deux très bonnes séries d'invincibilité. Les Pays-Bas n'ont plus perdu en match officiel depuis 11 matchs. Pour ce qui est des Lions de l'Atlas, ils n'ont plus connu la défaite depuis huit matchs. Ce soir une série va s'arrêter.

29/06/26 - 23:11 - Le Maroc a établit un nouveau record Juste avant ce Pays-Bas - Maroc, les Lions de l'Atlas ont été très efficaces devant les cages et ont marqué quatre buts face à Haïti. C'est le plus haut total des Marocains dans un match de Coupe du monde.

29/06/26 - 22:36 - Deux équipes du top 10 du classement FIFA Voila aussi la raison pour laquelle ce Pays-Bas - Maroc est le grand choc des 16es de finale de la Coupe du monde 2026. C'est le seul match, à ce stade, qui opposent deux nations du top 10 du classement FIFA. Le Maroc pointe à la 6e place et va évoluer contre le 7e.

29/06/26 - 22:08 - Un Pays-Bas - Maroc qui arrive "trop tôt" Le sélectionneur des Pays-Bas Ronald Koeman a aussi regretté l'instauration de ce nouveau format à la Coupe du monde qui propose un tel choc très tôt dans la compétition. "Ce sera un grand match entre deux équipes qui cherchent à aller loin dans cette compétition. C’est un match qui arrive trop tôt pour les deux équipes à ce stade de la Coupe du monde", a t-il déclaré tout en refusant le statut de favori.

29/06/26 - 21:36 - Le coup de gueule du sélectionneur marocain avant Pays-Bas - Maroc Avec un énorme choc dès les 16es de finale de la Coupe du monde 2026, Mohamed Ouahbi a forcément eu un petit mot pour ce nouveau format à la Coupe du monde. "Est-ce le format idéal ? Pas sûr. L’Ecosse n’a pas pu calculer, les équipes qui ont joué en dernier, oui. Je pense que ce format va se modifier et s’améliorer."

29/06/26 - 21:01 - Le Canada ensuite pour les Pays-Bas ou le Maroc L'équipe qui sortira vainqueur de ce Pays-Bas - Maroc affrontera ensuite le Canada en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026. Les Canucks ont arraché leur qualification hier soir lors du premier 16e de finale de ce Mondial face à l'Afrique du Sud (1-0).

29/06/26 - 20:27 - L'épineuse question autour de la bi-nationalité avant Pays-Bas - Maroc Ce match entre les Pays-Bas et le Maroc dépasse aussi le cadre purement sportif. En effet, de nombreux ressortissants marocains vivent aux Pays-Bas et de plus en plus tendent à choisir la sélection des Lions de l'Atlas. 19 joueurs du Maroc, qui ont été sélectionnés pour la Coupe du monde, sont nés hors des terres marocaines. Parmi ces 19, trois ont vu le jour aux Pays-Bas. Noussair Mazraoui, Anass Salah-Eddine et Sofyan Amrabat vont vivre une rencontre très spéciale. "Je ne veux pas faire de blague, mais tous les Marocains qui ne sont pas assez bons ici (aux Pays-Bas) vont jouer pour le Maroc", avait alors lâché l'ancien international néerlandais Rafael Van der Vaart en mars dernier. Des propos qui avaient fait beaucoup parler.

29/06/26 - 19:52 - Un duel d'attaquants au sommet Ce Pays-Bas - Maroc est aussi l'occasion d'assister à une confrontation entre deux attaquants qui brillent depuis le début de cette Coupe du monde 2026. Du côté des Oranje, Brian Brobbey en est à trois tout comme le Marocain Ismael Saibari.