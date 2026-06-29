DIRECT. Pays-Bas - Maroc : l'énorme choc des 16es de finale de la Coupe du monde, heure et chaîne TV
C'est le gros choc de ces 16es de finale de la Coupe du monde 2026. Les Pays-Bas et le Maroc s'affrontent dans la nuit de lundi à mardi à 3h du matin. L'un de ces deux outsiders au sacre final prendra la porte.
16:43 - Les compos probables de Pays-Bas - Maroc
Du côté des Pays-Bas, Brobbey tient encore la corde pour débuter à la pointe de l'attaque des Oranje après un début de Coupe du monde 2026 bluffant. Summerville est aussi attendu sur le côté.
La compo probable des Pays-Bas : Verbruggen - Van de Ven, Van Dijk, Van Hecke, Dumfries - Reijnders, De Jong, Gravenberch - Gakpo, Brobbey, Summerville.
Après avoir pu faire souffler quelques titulaires habituels lors de la dernière rencontre de la phase de groupes face à Haïti, Mohamed Ouahbi devrait, de nouveau, aligner son onze type.
La compo probable du Maroc : Bono - Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui - Bouaddi, El-Aynaoui - Diaz, Ounahi, El-Khannouss - Saibari
16:00 - Pays-Bas - Maroc, le gros choc des 16es de finale de la Coupe du monde 2026
C'est le 16e de finale de la Coupe du monde 2026 ! Deux outsiders au sacre s'affrontent pour une place en 8es de finale du Mondial. Ça se passera cette nuit à Monterrey au Mexique à 3h du matin, heure française. Bein Sports 1 diffusera cette rencontre qui sera également à suivre en direct commenté sur l'appli et le site de l'Internaute.
Le match Pays-Bas - Maroc, 16e de finale de la Coupe du monde 2026, a été programmé à 3h du matin ce mardi 30 juin. C'est le Stade de Monterrey, au Mexique, qui a été choisi pour accueillir cette rencontre. Bein Sports 1 diffusera la rencontre.