DIRECT. Pays-Bas - Maroc : l'énorme choc des 16es de finale de la Coupe du monde, heure et chaîne TV

16:43 - Les compos probables de Pays-Bas - Maroc

Du côté des Pays-Bas, Brobbey tient encore la corde pour débuter à la pointe de l'attaque des Oranje après un début de Coupe du monde 2026 bluffant. Summerville est aussi attendu sur le côté.

La compo probable des Pays-Bas : Verbruggen - Van de Ven, Van Dijk, Van Hecke, Dumfries - Reijnders, De Jong, Gravenberch - Gakpo, Brobbey, Summerville.

Après avoir pu faire souffler quelques titulaires habituels lors de la dernière rencontre de la phase de groupes face à Haïti, Mohamed Ouahbi devrait, de nouveau, aligner son onze type.

La compo probable du Maroc : Bono - Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui - Bouaddi, El-Aynaoui - Diaz, Ounahi, El-Khannouss - Saibari