Danny Makkelie : qui est l'arbitre de France - Suède à la Coupe du monde 2026 ?

Danny Makkelie est au sifflet de France - Suède en 16es de finale de la Coupe du monde 2026.

La FIFA a nommé l'arbitre néerlandais Danny Makkelie pour diriger le seizième de finale entre la France et la Suède, prévu ce mardi 30 juin au MetLife Stadium à 23h (heure française). Il sera assisté par ses compatriotes Hessel Steegstra et Jan de Vries, l'Américaine Tori Penso officiant en tant que quatrième arbitre.

Une chose est certaine, Danny Makkelie est l'un des arbitres les plus expérimentés du football européen, régulièrement sollicité lors des grandes compétitions internationales. Il a notamment dirigé la finale de la Ligue Europa 2020 entre Séville et l'Inter Milan (3-2), ainsi que des matchs de l'Euro 2020 et de la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Une polémique lors de cette Coupe du monde 2026 pour Makkelie

Lors de la dernière journée de la phase de groupes, Danny Makkelie avait déjà été désigné pour arbitrer Maroc - Haïti, un match crucial pour la première place du groupe. Sa nationalité néerlandaise avait suscité des inquiétudes chez certains supporters marocains, l'adversaire potentiel du Maroc pouvait être justement être les Pays-Bas. "Il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Ce sont des arbitres professionnels et la FIFA sait ce qu'elle fait. Nous leur faisons confiance et il n'y a aucune inquiétude à avoir à ce sujet" avant lancé le sélectionneur marocain.