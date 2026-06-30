Côte d'Ivoire - Norvège : sur quelle chaîne et à quelle heure suivre le 16e de la Coupe du monde 2026

La Côte d'Ivoire et la Norvège se disputent un billet pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 ce mardi soir, à Dallas (Etats-Unis). Un choc à suivre sur M6 et beIN Sports 1 à partir de 19 heures.

Qui de la Côte d'Ivoire ou de la Norvège se qualifiera pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 ? C'est une affiche très alléchante qui est prévue ce mardi 30 juin 2026 à partir de 19 heures au stade d'Arlington, près de Dallas dans le Texas (Etats-Unis). Un duel par ailleurs inédit entre deux nations qui n'ont jamais joué l'une contre l'autre dans l'histoire.

La Côte d'Ivoire a terminé à la deuxième place à la deuxième place du groupe E, derrière l'Allemagne après une cruelle défaite dans les derniers instants contre les Allemands (1-2). Mais les Ivoiriens ont battu l'Equateur (1-0) et Curaçao (2-0) pour se qualifier pour les seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026. De son côté, la Norvège a terminé à la deuxième place du groupe du groupe I derrière la France, contre qui les Norvégiens ont joué et perdu avec une équipe B (1-4) alors que la qualification était déjà assurée.

Le pari des Norvégiens va-t-il payer ?

C'est pour se retrouver avec des titulaires, dont Erling Haaland et Martin Odegaard, en pleine forme que le sélectionneur norvégien Stale Solbakken a fait ce choix surprenant. Les Norvégiens vont donc entamer cette rencontre inédite contre la Côte d'Ivoire avec beaucoup d'ambition, avec l'objectif de se qualifier pour la troisième fois de leur histoire en huitièmes de finale d'une Coupe du monde après 1938 et 1998.

De son côté, la Côte d'Ivoire a franchi pour la première fois de son histoire la phase de poules d'une Coupe du monde, après n'avoir jamais franchi le premier tour en trois participations (2006, 2010 et 2014). Les Eléphants espèrent maintenant poursuivre l'aventure le plus loin possible, après une dernière CAN décevante en début d'année et une élimination en quarts de finale contre l'Egypte (2-3).

Les compos de Côte d'Ivoire - Norvège : Singo et Ryerson incertains

Pour ce seizième de finale contre la Norvège, la seule interrogation du côté de la Côte d'Ivoire concerne Wilfried Singo, l'ancien latéral de l'AS Monaco. S'il ne peut pas débuter, c'est Guéla Doué qui débutera, après avoir assuré l'intérim avec brio à chaque fois que son sélectionneur Emerse Faé a fait appel à lui lors de la phase de groupes.

Le onze de départ probable de la Côte d'Ivoire : Y. Fofana - G. Doué, Kossounou, Diomande, Konan - I. Sangaré, C. Inao Oulaï - A. Diallo, Kessié, Y. Diomande - Pépé.

Du côté de la Norvège, c'est Julian Ryerson, le latéral droit du Borussia Dortmund, qui est incertain, après avoir dû sortir sur blessure lors du match contre le Sénégal. Fredrik Andre Bjorkan pourrait le remplacer dans l'équipe s'il n'est pas apte à jouer ce mardi soir contre la Côte d'Ivoire.

Le onze de départ probable de la Norvège : Nyland - Ryerson, Ajer, Heggem, Moller Wolfe - Aursnes, Berge, Odegaard - Nusa, Haaland, Sorloth.

Heure, chaîne, comment voir Côte d'Ivoire - Norvège en direct

Ce match entre la Côte d'Ivoire et la Norvège, comptant pour les seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026, sera diffusé en clair à la télévision française puisqu'il sera visible sur M6, une chaîne pour laquelle il ne faut pas souscrire d'abonnement. La rencontre est aussi disponible sur beIN Sports 1, mais un abonnement est indispensable. Pour suivre sur Internet cette rencontre entre les Ivoiriens et les Norvégiens à partir de 19h ce mardi 30 juin, il faudra se rendre sur le site de M6 ou sur celui de beIN Sports.

Quels sont les pronostics pour la rencontre Côte d'Ivoire - Norvège ?

Pour cette rencontre de la Coupe du monde 2026, la Norvège est donnée favorite par les différents sites de paris sportifs pour le premier match de son histoire contre le Japon. La cote pour une victoire des Norvégiens oscille entre 2 et 2,5 tandis que celle d'une victoire des Ivoiriens contre les coéquipiers d'Erling Haaland se situe entre 3,5 et 4. La cote pour un match nul (et donc d'une séance de tirs au but) est d'environ 3.