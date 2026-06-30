DIRECT. Côte d'Ivoire - Norvège : suivez le 16e de finale de la Coupe du monde 2026

La Côte d'Ivoire et la Norvège s'affrontent dans l'un des chocs de ces seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026, ce mardi à Dallas (Etats-Unis). Suivez le match en direct commenté sur notre site.

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19:19 - Doué manque de spontanéité Très bien trouvé dans l'intervalle dans la surface par Pépé, Guéla Doué manque de spontanéité en ne se tournant pas vers le but alors qu'il était bien placé. Après avoir finalement perdu le ballon, Pépé reproche à son latéral de ne pas avoir tenté sa chance.

19:16 - La Norvège attentive sur corner Diomandé obtient un nouveau corner pour les Eléphants, cette fois sur le côté gauche. Mais la défense de la Norvège repousse une nouvelle fois le danger sans trembler.

19:13 - Sorloth bien repris par Inao Oulaï Alexander Sorloth se lance dans un rush ambitieux sur le côté droit mais il est repris par Inao Oulaï, auteur d'un excellent retour défensif.

19:10 - Premier corner raté pour la Côte d'Ivoire La Côte d'Ivoire se procure un premier corner dans ce match. Nicolas Pépé se charge de le frapper rentrant mais personne ne le reprend et le ballon file en sortie de but.

19:07 - Qui va affronter le Brésil en 8es de finale de la Coupe du monde ? La Côte d'Ivoire et la Norvège connaissent déjà leur futur adversaire en cas de qualification pour les 8es de finale de la Coupe du monde ce mardi soir. Il s'agira du Brésil, vainqueur du Japon (2-1) lundi. Qui rejoindre les quintuples champions du monde au tour suivant ? Réponse dans 90 ou 120 minutes maintenant.

19:03 - Haaland déjà dangereux Erling Haaland est déjà trouvé dans la surface de la Côte d'Ivoire, mais la tête de l'attaquant de la Norvège est contrée par un défenseur ivoirien.

19:00 - C'est parti pour Côte d'Ivoire - Norvège ! L'arbitre vénézuélien Jesus Valenzuela siffle le coup d'envoi de ce 16e de finale de la Coupe du monde 2026 entre la Côte d'Ivoire et la Norvège ! C'est parti à Arlington, au Texas, avec le ballon dans le pied des Ivoiriens en ce début de première période.

18:56 - La Norvège a préparé une éventuelle séance de tirs au but Le sélectionneur de la Norvège Stale Solbakken s'attend à souffrir face aux Éléphants, ce mardi dans le Texas pour ce seizième de finale de la Coupe du monde 2026. A tel point que l'entraîneur danois a reconnu en conférence de presse d'avant-match ce lundi qu'il avait minutieusement préparé ses joueurs à une éventuelle séance de tirs au but. "L'ordre des tireurs est clairement défini", a reconnu Stale Solbakken.

18:52 - La Côte d'Ivoire et la Norvège entrent sur le terrain Les joueurs de la Côte d'Ivoire et la Norvège pénètrent sur la pelouse de ce magnifique stade de Dallas ! Le coup d'envoi sera donné quelques instants, après les hymnes des deux pays.

18:49 - La Norvège a reposé ses titulaires Le choix du sélectionneur de la Norvège Stale Solbakken de faire jouer les remplaçants contre la France (1-4) lors du dernier match de la phase de poules de la Coupe du monde 2026 a beaucoup fait parler. Mais l'entraîneur danois a assumé en prenant compte l'état physique de ses joueurs, qu'il voulait le plus frais possible pour ce seizième de finale contre les Ivoiriens. Le pari sera-t-il payant face à "l'équipe la plus puissante du tournoi", comme il a appelé la Côte d'Ivoire ? Réponse dans 90 ou 120 minutes.

18:44 - Le Brésil attend le vainqueur La Côte d'Ivoire et la Norvège connaissent déjà leur adversaire en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, en cas de qualification. Il s'agit d'un gros morceau, puisque ce sera le Brésil, qui s'est qualifié aux dépens du Japon lundi (2-1), grâce à un but de Gabriel Martinelli dans le temps additionnel. Un match qui sera disputé ce dimanche 5 juillet (22 heures). En quarts de finale, les deux nations pourraient ensuite retrouver l'Angleterre ou le Mexique.

18:38 - La Côte d'Ivoire et la Norvège visent une qualication inédite Après avoir franchi la phase de poules pour la troisième fois de leur histoire après 1938 et 1998 (à chaque fois en France), les Norvégiens espèrent remporter le premier match à élimination de leur histoire dans une Coupe du monde ce mardi contre la Côte d'Ivoire, afin de se hisser en huitièmes de finale pour la troisième fois. De son côté, la Côte d'Ivoire n'était jamais allé aussi loin de la compétition, après n'avoir jamais passé le premier tour en trois participations (2006, 2010 et 2014). Une qualification pour les huitièmes de finale serait complètement inédite pour le football ivoirien.

18:32 - Quels pronostics pour Côte d'Ivoire - Norvège ? Pour cette rencontre de la Coupe du monde 2026, la Norvège est donnée favorite par les différents sites de paris sportifs pour le premier match de son histoire contre la Côte d'Ivoire. La cote pour une victoire des Norvégiens oscille entre 2 et 2,5 tandis que celle d'une victoire des Ivoiriens contre les coéquipiers d'Erling Haaland se situe entre 3,5 et 4. La cote pour un match nul (et donc d'une séance de tirs au but après 120 minutes de jeu) est d'environ 3.

18:26 - Heure, chaîne, comment voir Côte d'Ivoire - Norvège en direct Ce match entre la Côte d'Ivoire et la Norvège, comptant pour les seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026, sera diffusé en clair à la télévision française puisqu'il sera visible sur M6, une chaîne pour laquelle il ne faut pas souscrire d'abonnement. La rencontre est aussi disponible sur beIN Sports 1, mais un abonnement est indispensable. Pour suivre sur Internet cette rencontre entre les Ivoiriens et les Norvégiens à partir de 19h ce mardi 30 juin, il faudra se rendre sur le site de M6 ou sur celui de beIN Sports.

18:20 - Norvège: Haaland et Odegaard titulaires Du côté de la Norvège, c'est Julian Ryerson, le latéral droit du Borussia Dortmund, qui était incertain, après avoir dû sortir sur blessure lors du match contre le Sénégal. Comme Singo pour les Ivoiriens, il ne peut finalement pas tenir sa place et c'est Pedersen qui le remplace parmi les titulaires pour ce seizième de finale de la Coupe du monde 2026. Le onze de départ de la Norvège : Nyland - Pedersen, Ajer, Heggem, Moller Wolfe - Berg, Berge, Odegaard - Sorloth, Haaland, Nusa.

18:13 - Côte d'Ivoire: Guéla Doué remplace Singo Pour ce seizième de finale contre la Norvège à la Coupe du monde 2026, la seule interrogation du côté de la Côte d'Ivoire concernait Wilfried Singo. L'ancien latéral de l'AS Monaco n'est pas assez en forme pour débuter ce choc et c'est donc Guéla Doué qui débutera, après avoir assuré l'intérim avec brio à chaque fois que son sélectionneur Emerse Faé a fait appel à lui lors de la phase de groupes. Le onze de départ de la Côte d'Ivoire : Y. Fofana - G. Doué, Kossounou, Agbadou, Konan - Kessié, I. Sangaré, C. Inao Oulaï - Pépé, Bonny, Y. Diomandé.

18:07 - Le parcours de la Côte d'Ivoire et de la Norvège Dans cette Coupe du monde 2026, la Côte d'Ivoire a terminé à la deuxième place du groupe E, derrière l'Allemagne, après une cruelle défaite dans les derniers instants contre les Allemands (1-2). Mais les Ivoiriens ont battu l'Equateur (1-0) et Curaçao (2-0) pour se qualifier pour les seizièmes de finale de cette Coupe du monde 2026. De son côté, la Norvège a terminé à la deuxième place du groupe du groupe I derrière la France, contre qui les Norvégiens ont joué et perdu avec une équipe B (1-4) alors que la qualification était déjà assurée.