Alexandre Isak : ses origines, Suède, blessure... Qui est l'attaquant star de Liverpool ?

Alexandre Isak est l'un des attaquants stars de la Suède à la Coupe du monde.

Alexander Isak est né le 21 septembre 1999 à Solna, en Suède, de parents érythréens. Il grandit dans le quartier d'Ulriksdal, réservé aux classes moyennes, avant de rejoindre l'AIK Fotboll à l'âge de six ans. Isak a toujours entretenu un lien profond avec l'Érythrée, un petit pays de la Corne de l'Afrique. Il est d'ailleurs retourné dans son pays découvrir de plus près la terre de ses ancêtres, mais aussi pour sensibiliser ses fans à la richesse culturelle de l'Érythrée, souvent méconnue à l'international.

Alexandre Isak dispute son premier match professionnel en février 2016 en Coupe de Suède, à seulement 16 ans, et marque son premier but. Le jour de ses 17 ans, face au rival Djurgårdens, il inscrit son premier doublé en carrière professionnelle. En janvier 2017, alors qu'il était annoncé proche du Real Madrid, Isak rejoint le Borussia Dortmund pour 9 millions d'euros, devenant alors le quatrième joueur de moins de 17 ans le plus cher de l'histoire. Il ne connaîtra cependant qu'un temps de jeu très limité en Allemagne, n'étant titularisé qu'une seule fois en championnat sur l'ensemble de la saison 2017-2018. Après un transfert en Espagne et plusieurs saisons du côté de la Real Sociedad, Isak signe à Newcastle en août 2022 jusqu'en 2028 pour 71 millions d'euros, plus des bonus pouvant atteindre 5 millions, devenant la recrue la plus chère de l'histoire du club.

Le transfert d'Alexandre Isak à Liverpool

Lors du mercato estival 2025, Isak rejoint Liverpool dans les dernières heures des transferts pour environ 150 millions d'euros, un montant qui fait de lui le joueur le plus cher de l'histoire du club et de toute la Premier League. Il inscrit son premier but sous le maillot des Reds le 24 septembre 2025 en Carabao Cup contre Southampton, sur une passe décisive de Federico Chiesa.

Le 22 décembre 2025, Isak subit une blessure à la cheville doublée d'une fracture du péroné, nécessitant une opération et l'éloignant des terrains pendant plusieurs mois. Cette blessure contrarie sérieusement sa première saison sous les couleurs de Liverpool.

Alexandre Isak et la Suède

Isak fait ses débuts en équipe nationale le 8 janvier 2017, à seulement 17 ans et 109 jours, devenant le deuxième joueur le plus jeune à être sélectionné avec la Suède. Quatre jours plus tard, il inscrit un but contre la Slovaquie et devient le plus jeune buteur de l'histoire de la sélection suédoise, effaçant un record vieux depuis 1912. Lors de l'Euro 2020, il est titulaire lors des trois matches de poule de l'Euro 2020 et se montre décisif avec plusieurs passes décisives, dont une en huitièmes de finale face à l'Ukraine.

Décrit comme un véritable "attaquant moderne", Isak combine une présence aérienne imposante grâce à sa taille d'1,96 m avec de bonnes capacités techniques lui permettant d'évoluer dans des espaces réduits. Son sang-froid devant le but, son positionnement intelligent et ses qualités défensives sont également soulignés, tout comme sa capacité à évoluer en ailier gauche en exploitant sa vitesse et sa force.