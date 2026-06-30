Viktor Gyökeres : double nationalité, la célébration d'Hannibal Lecter, ses statistiques... Qui est l'attaquant de la Suède ?

Viktor Gyökeres est l'un des attaquants vedettes de la Suède à la Coupe du monde.

La Suède aborde son 16e de finale de la Coupe du monde avec crainte mais pas sans une certaine ambition face à la France. Leur attaquant vedette d'Arsenal, Viktor Gyökeres, a d'ailleurs expliqué qu'il fallait croire en l'impossible. Je pense que nous devons croire en nous-mêmes. On a vu dans beaucoup de matchs de ce tournoi qu'on peut gagner des matchs sans être le favori", a d'ailleurs assuré le leader offensif en conférence de presse. " Nous avons beau être l'outsider, nous croyons en nous. Il faudra être à notre meilleur niveau, notre organisation défensive devra être presque parfaite et il faudra convertir nos occasions."

Les origines de Viktor Gyökeres

Viktor Gyökeres est né le 4 juin 1998 à Stockholm. Il possède la double nationalité suédoise et hongroise, en raison de son grand-père paternel. Il évolue au poste d'avant-centre et joue aujourd'hui à l'Arsenal FC. Formé à l'IF Brommapojkarna, Gyökeres fait ses débuts professionnels à 17 ans en 2015 en Superettan, la deuxième division suédoise. Il enchaîne les bonnes performances et réalise notamment un triplé contre le Gefle IF en novembre 2017. Cette saison-là, il inscrit 13 buts et délivre 8 passes décisives en 29 matchs, contribuant au titre de champion de deuxième division. À 19 ans, Gyökeres rejoint Brighton & Hove Albion en janvier 2018, fraîchement promu en Premier League. Il ne parvient pas à s'imposer en équipe première et enchaîne les prêts : St. Pauli en Allemagne (2019-2020), puis Swansea City où il est rappelé après seulement un but en douze matchs. Son entraîneur à Swansea, Steve Cooper, reconnaît alors : "Il n'a pas eu de chance en attrapant le Covid. Il était heureux ici, mais il voulait plus de temps de jeu."

Prêté à Coventry City en janvier 2021, Gyökeres convainc rapidement son nouvel entraîneur Mark Robins : "Il a montré de grands progrès entre le début et la fin du prêt, il a gagné en confiance." Il signe définitivement pour un million d'euros en juillet 2021. Un ancien coéquipier se souvient : "Les six premiers mois, il n'a impressionné personne. Avant qu'il ait le déclic l'été suivant, je n'aurais jamais pensé le voir atteindre ce niveau. C'est la plus grande progression que j'ai vue de ma vie." Sur ses deux saisons complètes à Coventry, Gyökeres monte en puissance et inscrit 40 buts en 97 matchs de deuxième division anglaise.

Un transfert record et des stats énormes avec le Sporting

En juillet 2023, le Sporting CP le recrute pour 21 millions d'euros, un montant alors record dans l'histoire du club. Gyökeres marque un doublé dès son premier match et termine la saison avec 29 buts et 10 passes décisives en 33 matchs de championnat. Il est ainsi l'un des artisans du titre surprise du Sporting et remporte la Bola de Prata ainsi que le titre de meilleur joueur du championnat portugais. Malgré une opération du genou au printemps 2024, Gyökeres termine la saison avec 43 buts en 50 matchs toutes compétitions confondues. Il se classe troisième meilleur buteur d'Europe derrière Kylian Mbappé et Harry Kane. Sa clause libératoire fixée à 100 millions d'euros l'empêche de quitter le Portugal à l'issue de la saison.

À la fin de l'année 2024, Gyökeres totalise 62 buts en 63 matchs sur l'année civile, devant Harry Kane de dix unités. Dans l'histoire du football, seuls sept joueurs avaient fait mieux toutes compétitions confondues, et seulement deux sur les dix dernières années : Cristiano Ronaldo (61 buts en 2014) et Robert Lewandowski (69 buts en 2021). Avec ses dix buts inscrits en sélection suédoise, il monte à 62 et dépasse Ronaldo dans ce classement historique. En 2024-2025, Gyökeres remporte un second titre consécutif de champion du Portugal avec le Sporting, terminant meilleur buteur du championnat avec 39 réalisations. Il réalise également le doublé Coupe-Championnat. Sur cette même saison, il établit un record en marquant 20 penaltys, battant la marque de Mário Jardel dans le même club, un record absolu au XXIe siècle.

Le transfert à Arsenal pour Gyökeres

Le 26 juillet 2025, Gyökeres s'engage avec l'Arsenal FC pour un montant total estimé à 73 millions d'euros. Il choisit le numéro 14, un hommage à Thierry Henry, l'une de ses idoles. Il inscrit un doublé dès le 22 octobre lors d'une victoire 4-0 face à l'Atlético Madrid en Ligue des champions.

La célébration de Viktor Gyökeres

Gyökeres célèbre ses buts en imitant le masque d'Hannibal Lecter, le personnage cannibale joué par Anthony Hopkins. "Il mange les gens et Viktor détruit les défenses", résume un ancien coéquipier à Coventry. Une autre théorie renvoie à une phrase de Bane dans Batman, inscrite sur son Instagram : "Personne ne s'en souciait jusqu'à ce que je mette le masque."

Les statistiques de Viktor Gyökeres à la Coupe du monde 2026

Le Suédois, auteur de 16 buts en 12 matchs lors des éliminatoires de a Coupe du monde, a marqué un but lors de la phase de groupes, assez loin de ses standards. Il a toutefois réalisé deux passes décisives. En Premier League, Viktor Gyökeres a marqué 14 buts en 36 matchs, pas le même niveau que lors de son passage au Sporting et ses 39 buts en 2025.