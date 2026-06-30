TF1 : pourquoi la chaîne ne diffuse pas France - Suède à la Coupe du monde 2026 ?

La chaîne ne diffuse pas le match de l'équipe de France et voici pourquoi.

Après avoir survolé leur phase de groupe avec trois victoires (3-1 contre le Sénégal, 3-0 contre l'Irak, 4-1 contre la Norvège), les Bleus entrent dans le vif du sujet ce mardi avec leur premier match à élimination directe à la Coupe du monde 2026... Leur adversaire, la Suède, qui s'est qualifiée en tant que meilleur troisième de sa poule.

Attention tout de même à la Suède qui a alterné le meilleur et le pire en phase de poules avec une large victoire contre la Tunisie (5-1), et une lourde défaite contre les Pays-Bas (1-5) et un nul face au Japon (1-1). Malgré une défense friable, les Scandinaves disposent d'un atout offensif redoutable avec le duo Alexander Isak - Viktor Gyökeres.

Pourquoi la rencontre France - Suède n'est pas sur TF1 ?

Le match France - Suède se dispute au MetLife Stadium dans le New Jersey, l'enceinte où les Bleus avaient disputé leur entrée en lice dans la compétition. Le coup d'envoi sera donné à 17h heure locale, soit 23h en France métropolitaine. Le match sera diffusé sur beIN Sports 1, ainsi qu'en clair sur M6, co-diffuseur de la compétition. Les fans de foot qui chercheraient le match sur TF1 tomberaient sur la comédie hollywoodienne "Le nouveau stagiaire", avec Robert De Niro et Anne Hathaway.

Pour rappel, le groupe M6 a acquis les droits de diffusion de la Coupe du monde 2026 pour environ 120 millions d'euros, lui permettant de diffuser 54 matchs sur sa chaîne principale. TF1, concurrent direct, n'avait pas pu ou voulu entrer dans la compétition pour ces droits.... Depuis sa création en 1975, TF1 avait toujours diffusé des matchs de chaque édition de la Coupe du monde, une grand première cette année donc.