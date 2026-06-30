Zlatan Ibrahimovic : "Ça fait un peu peur…", la star suédoise est plus fan des Bleus que de la Suède

Zlatan Ibrahimovic était très inquiet avant le France - Suède à la Coupe du monde...

Le Suédois Zlatan Ibrahimovic est l'une des stars de la Coupe du monde grâce à ses interventions sur Fox Sport avec notamment Thierry Henry. Et avant le 16e de finale, France - Suède, la star a livré son avis sur l'équipe de France de Didier Deschamps et semble être un plus grand fan des Bleus que son ancienne propre sélection...

Après la victoire des Bleus sur la Norvège (4-1), Zlatan Ibrahimovic avait livré son analyse, estimant que la France possède "l'effectif le plus profond" du tournoi et qu'elle a "les meilleures chances de tout gagner". Ibrahimovic a souligné la qualité du jeu produit par les Bleus avant la rencontre face à la Suède en 16es de finale. "Aussi, vous aimez les voir jouer", martèle-t-il, insistant sur le fait qu'il n'y a "pas qu'une star, mais plusieurs, qui combinent ensemble désormais." Pour lui, faire cohabiter autant de talents constitue "le plus dur pour un entraîneur", et Deschamps y parvient : "Ils sont connectés."

"Je ne vois pas beaucoup d'équipes pouvoir les battre. La seule chance pour un adversaire, c'est quand ils se relaxent et qu'ils s'éteignent. C'est le seul moment où j'ai vu un adversaire entrer dans le match. C'est une équipe à regarder. Ils sont favoris pour gagner la Coupe du Monde. Ils évoluent tout simplement à un autre niveau"

Zlatan on just how good this France side is at the 2026 FIFA World Cup @Ibra_official pic.twitter.com/kwk9iBiH4k — FOX Sports (@FOXSports) June 26, 2026

Zlatan Ibrahimovic a tenu à nommer plusieurs joueurs qui l'ont particulièrement marqué après la victoire sur la Norvège dans cette Coupe du monde. Il cite le triplé de Dembélé et le but de Doué, mais aussi les performances de Maignan dans les buts, dont il est proche en tant que conseiller du propriétaire de Milan. Il relève également que "Manu Koné a fait le même boulot" qu'Adrien Rabiot, avant de conclure : "Ça fait un peu peur…"