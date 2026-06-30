"Gardien de merde" : le gros clash entre Mike Maignan et Zlatan Ibrahimovic

Les deux hommes se connaissent depuis très longtemps et ils ont un passé commun depuis Paris.

Dans une interview accordée à France Football il y a quelques années, Mike Maignan, ancien gardien de Lille et actuel portier du Milan AC et de l'équipe de France à la Coupe du monde 2026, est revenu sur ses années de formation au PSG, notamment sur sa cohabitation avec Zlatan Ibrahimovic entre 2012 et 2016. Le portier nordiste a raconté comment le Suédois l'interpellait lors des entraînements avec des provocations directes.

Lors des séances au PSG, Zlatan Ibrahimovic n'épargnait pas le jeune portier qui se souvient de certaines séances. "Quand il tire, la balle va à 400 km/h et elle passe", explique le gardien, précisant que le Suédois lui lançait alors : "Gardien de merde." Maignan indique que même les grands portiers comme Buffon ou Julio César n'arrêtaient pas ces frappes. Face à la provocation, Maignan a choisi de répliquer sur le même ton. Après avoir stoppé une frappe de l'attaquant, il lui a rétorqué : "Attaquant de merde." Loin de s'énerver, Ibrahimovic est venu le voir au vestiaire pour lui dire : "C'est bien, j'aime comment tu es, j'aime ta personnalité."

Et cette confrontation avec le Suédois a marqué durablement Mike Maignan, qui confie : "Déjà que je l'aimais, ça m'a encore plus fait kiffer cette personne."

Désormais au Milan AC, Mike Maignan a retrouvé le géant suédois et se rappelle des premiers mots de Zlatan Ibrahimovic qui l'a accueilli en Italie. "Quand je suis arrivé, j'ai rencontré Ibrahimović. Il m'a accueilli et m'a dit qu'ici, nous faisions tous partie d'une famille. J'ai toujours ressenti cela. Le Milan compte beaucoup pour moi".