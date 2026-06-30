Zlatan Ibrahimovic : il a failli faire son retour avant France - Suède, les confidences choc du sélectionneur suédois

La star suédoise Zlatan Ibrahimovic aurait peut être pu jouer ce France - Suède...

La France affronte la Suède en 16es de finale de la Coupe du monde 2026 ce mardi 30 juin à partir de 23h. Et si les Suédois ont peur face aux Bleus, il y a toujours une certaine ambition de la part du sélectionneur suédois, Graham Potter. "Nous devons répondre par le collectif et être une menace. Nous ne pouvons pas simplement défendre pendant 90 minutes. Bien que ce joueur soit incroyable, il y a de très bons éléments à ses côtés. (...) Pour nous, l'objectif est bien de gagner et de continuer dans ce tournoi."

Face à la France, les Suédois auront une attaque de feu avec Alexandre Isak, attaquant de Liverpool et Viktor Gyökeres, attaquant d'Arsenal dans la lignée d'un certain Zlatan Ibrahimovic... Désormais retraité et consultant sur Fox Sport, le géant suédois aurait pu être de la partie si le sélectionneur avait réussi à le convaincre de revenir avec l'équipe nationale avant la Coupe du monde 2026...

Graham Potter avait confirmé avoir été en contact avec Zlatan Ibrahimovic avant les play-offs de qualification pour la Coupe du monde et la qualification in extremis des Suédois pour le Mondial. "C'était avant les play-offs, entre les deux rassemblements. J'essayais de le convaincre de faire son retour, mais il était occupé" a lancé sur le ton de la plaisanterie l'Anglais. Au delà du côté humoristique d'un retour de Zlatan avec la Suède, Potter avait tenu à souligner le rôle symbolique de l'ancien attaquant. "Je sais à quel point il est important et quelle place il occupe dans le football suédois. C'était agréable d'entrer en contact avec lui", a-t-il déclaré. Ibrahimovic aurait également adressé "un beau message" à l'équipe après la victoire contre la Pologne, ce dont Potter s'est dit reconnaissant. Potter en avait également profité pour saluer le rôle de Zlatan en tant que consultant avec enthousiasme : "Il va être un expert fantastique. Je vais l'écouter. Il va faire ça bien."