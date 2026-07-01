France - Paraguay : heure et date du prochain match de la France en 8e de finale de la Coupe du monde 2026

Le prochain match de la France à la Coupe du monde sera un match très attendu en 8e de finale face au Paraguay.

L'équipe de France va retrouver une vielle connaissance lors des huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026. Après leur victoire écrasante face à la Suède en 16es grâce encore une fois à une attaque impressionnante, les Bleus joueront le Paraguay pour une place en quarts de finale après que l'équipe sud-américaine se soit débarrassée des Allemands lors une séance de tirs au but de folie en seizièmes. Ce sera la sixième fois que les deux sélections s'affrontent. On se souvient tous du 8e de finale France - Paraguay en 1998 et le but en or de Laurent Blanc... Mais peut être moins des autres confrontations. Les Bleus se sont également imposés en 1958 avec une victoire 7-3, mais aussi en 2017, avec une cinglante victoire 5-0 en match amical. Mais attention car les Bleus ont également fait deux matchs nuls... En 2008 et 2014 avec un 0-0 et un 1-1.

Buteur du Paraguay lors du 16e de finale face à l'Allemagne, Enciso a rendu hommage à l'équipe de France avant la confrontation et croit à un nouvel exploit. "C'est une très bonne équipe, avec des joueurs de très haut niveau. Inutile de les nommer, ce sont des stars. Ils gagnent tout" avant d'ajouter que son équipe saurait s'adapter : "Nous avons aussi nos propres atouts, et avec notre style de jeu, nous allons essayer de mettre en difficulté n'importe quel adversaire."

Heure et chaîne TV de France - Paraguay

Le 8e de finale de la Coupe du monde 2026, France - Paraguay, se dispute ce samedi 4 juillet à partir de 23h. La rencontre sera diffusée sur les antennes de beIN Sports 1, mais également sur M6, diffuseur officiel en clair de la Coupe du monde et de tous les matchs de l'équipe de France.