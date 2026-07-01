DIRECT. Belgique - Sénégal : Garcia a tranché pour Lukaku, suivez le 16e de la Coupe du monde 2026

La Belgique affronte le Sénégal ce mercredi soir à partir de 22 heures en seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026, au Lumen Field de Seattle (Etats-Unis). Découvrez les compositions des deux équipes dans notre avant-match en direct.

Les seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026 se poursuivent aux États-Unis, au Canada et au Mexique cette semaine et place ce mercredi soir à l'un des duels les plus équilibrés de ce premier tour de la phase finale du Mondial entre la Belgique et le Sénégal. Deux nations majeures du football mondial qui ont légèrement déçu durant la phase de groupes mais qui restent en course pour se qualifier pour les huitièmes de finale de la compétition, avec un duel à venir contre l'un des pays organisateurs, les États-Unis, ou la Bosnie-Herzégovine.

Mais avant de se projeter, il est bon de regarder la trajectoire de ces deux pays dans la compétition. La Belgique a terminé en tête de sa poule avec seulement cinq points au compteur. Les Diables Rouges n'ont signé qu'une seule victoire, contre la Nouvelle-Zélande (5-1), pour deux matchs nuls contre l'Egypte (1-1) et l'Iran (0-0), et ont globalement déçu, même si l'essentiel a été acquis. De son côté, le Sénégal a terminé à la troisième place de son groupe, derrière la France (défaite 1-3) et la Norvège (défaite 2-3). Les Lions ne doivent leur présence en seizièmes de finale que grâce à un large succès contre l'Irak (5-0).

La Belgique favorite

Pour ces deux grandes nations du football mondial, ce n'est évidemment pas une première de se qualifier pour la phase finale d'une Coupe du monde. Pour le Sénégal, c'est la troisième fois, après un huitième de finale en 2022 (défaite 3-0 contre l'Angleterre) et un quart de finale en 2002 (défaite 1-0 a.p. contre la Turquie). Pour la Belgique, c'est déjà la dixième fois (sur 23 éditions), après 1934, 1938, 1982, 1986, 1990, 1994, 2002, 2014 et 2018. La meilleure performance des Diables Rouges est une demi-finale (défaite 1-0 contre la France en 2018).

Au vu de ces antécédents et de sa troisième place en phase de poules, le Sénégal ne s'avance pas en favori dans ce duel face aux Belges. Mais cela l'empêche le sélectionneur des Lions, Pape Thiaw, de croire à une qualification ce mercredi à Seattle. "Ils terminent premiers du groupe, donc selon moi, ils font un bon parcours, a expliqué l'entraîneur sénégalais lundi en conférence de presse. La Belgique est une très grande équipe avec d'énormes individualités et un collectif très fort. Mais nous, on parvient à sortir d'un groupe très compliqué donc on essaiera d'aller chercher la victoire face aux Diables."

Les compos de Belgique - Sénégal : Ngoy de retour, Mendy incertain

Le sélectionneur français de la Belgique, Rudi Garcia, peut compter sur le retour de suspension de Nathan Ngoy, exclu lors du match contre l'Iran lors de la 2e journée de la phase de poules (0-0). Le défenseur du Losc pourrait être titulaire en défense centrale avec Mechele, à moins que Rudi Garcia ne lui préfère Arthur Theate ou Zeno Debast, qui a repris les entraînements collectifs mais qui pourrait être encore un peu juste. Romelu Lukaku devrait débuter ce choc sur le banc.

Le onze de départ probable de la Belgique : Courtois - Castagne, Mechele, Theate (ou Ngoy), De Cuyper - Vanaken, Tielemans - Doku, De Bruyne, Trossard - De Ketelaere.

Du côté du Sénégal, l'incertitude majeure concerne le poste de gardien de but, puisque Edouard Mendy est toujours en délicatesse avec son genou gauche. Le gardien du Havre Mory Diaw devrait donc prendre le relais dans les buts des Lions de la Teranga, qui devraient évoluer dans un schéma tactique en 4-2-3-1, à moins que Pape Thiaw ne renforce son milieu de terrain.

Le onze de départ probable du Sénégal : M. Diaw - K. Diatta, Koulibaly, M. Niakhaté, Jakobs - I. Gueye, P. Gueye - I. Sarr, L. Camara, S. Mané - N. Jackson.

Heure, chaîne, comment voir Belgique - Sénégal en direct

Ce seizième de finale entre la Belgique et le Sénégal à la Coupe du monde 2026 sera diffusé en clair à la télévision française puisqu'il sera visible sur M6, une chaîne pour laquelle il ne faut pas souscrire d'abonnement. La rencontre est aussi disponible sur beIN Sports 1, mais un abonnement est indispensable. Pour suivre sur Internet cette rencontre entre les Diables Rouges et les Lions à partir de 22 heures ce mercredi 1er juillet 2026, il faudra se rendre sur le site de M6 ou sur celui de beIN Sports.

Quels sont les pronostics pour la rencontre Belgique - Sénégal ?

Pour cette rencontre éliminatoire de la Coupe du monde 2026, la Belgique est donné favorite par les différents sites de paris sportifs pour ce seizième de finale contre le Sénégal. La cote pour une victoire des Belges oscille entre 2 et 2,3 tandis que celle d'une victoire des Sénégalais se situe entre 3,5 et 4. La cote pour un match nul est d'environ 3.