DIRECT. Belgique - Sénégal : les Belges aux abonnés absents, suivez le 16e de la Coupe du monde 2026

Le Sénégal mène logiquement face à la Belgique dans ce 16e de finale de la Coupe du monde 2026, ce mercredi au Lumen Field de Seattle (Etats-Unis). Suivez le match en direct commenté sur notre site.

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23:13 - Diarra manque le cadre ! Sur le côté gauche, Sadio Mané fait la différence et parvient à centrer pour Habib Diarra qui reprend seul en frappant du pied gauche mais ça passe à côté !

23:11 - Le Sénégal a choisi d'attendre Comme lors de la fin de la première période, le Sénégal a visiblement choisi d'attendre bas cette équipe de la Belgique qui doit désormais marquer impérativement dans cette deuxième période. Les Belges tomberont-ils dans le piège sénégalais ?

23:08 - Belgique: Lukaku est entré à la pause Rudi Garcia a décidé de faire entrer dès la pause Romelu Lukaku à la place de Charles De Ketelaere pour la deuxième période. Le meilleur buteur de l'histoire de la Belgique (91 buts) et meilleur buteur de l'histoire de la Belgique au Mondial (6 buts) peut-il faire la différence ? Réponse rapidement.

23:07 - C'est reparti pour ce Belgique - Sénégal ! C'est parti pour la deuxième période entre la Belgique et le Sénégal dans ce 16e de finale de la Coupe du monde 2026 ! Ce sont les Sénégalais qui engagent.

23:03 - La Belgique est en train de passer à côté Le sélectionneur français de la Belgique Rudi Garcia a certainement beaucoup de choses à faire durant cette mi-temps. Ses Diables Rouges passent pour l'instant complètement à côté de ce 16e de finale et sont logiquement menés, après avoir été dominés pendant les 30 premières minutes de la rencontre. Rudi Garcia va-t-il faire entrer Romelu Lukaku, si le Sénégal continue de jouer bloc bas comme ce fut le cas dans le dernier quart d'heure, fort de son but d'avance ? C'est en tout cas l'une des options disponibles pour le coach français.

22:57 - Le but du Sénégal en vidéo Le Sénégal mène logiquement à la pause face à la Belgique dans ce 16e de finale de la Coupe du monde 2026, grâce à un but inscrit par Habib Diarra (25e). Un but à découvrir en vidéo ci-dessous. Ismaïla Sarr trouve le poteau, Diarra suit et pousse le Sénégal devant ⚽️

Les Lions de la Teranga mènent 1-0 face à la Belgique.



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22:51 - C'est la mi-temps ! La Belgique menée par le Sénégal (0-1) C'est la mi-temps à Seattle ! Le Sénégal mène après la première période face à la Belgique (1-0), grâce à un but de Habib Diarra (25e). Un avantage finalement plutôt logique.

22:50 - De Cuyper frappe dans le mur Sur ce coup franc bien placé, De Bruyne laisse le soin à De Cuyper de frapper mais le latéral belge envoie le ballon dans le mur directement.

22:49 - Doku obtient un coup franc intéressant Cette fois, l'arbitre accord bien un coup franc à Jérémy Doku, à un peu moins de trente mètres plein axe. De Bruyne et De Cuyper sont autour du cuir...

22:46 - Cinq minutes de temps additionnel Il y aura cinq minutes de temps additionnel dans cette première période entre la Belgique et le Sénégal à Seattle.

22:45 - Diaw s'envole ! Sur un corner, De Bruyne joue loin en retrait pour De Cuyper, qui a le temps de frapper fort de loin. C'est cadré et ça prend la direction de la lucarne mais Diaw s'envole pour détourner d'une main ferme ! Superbe.

22:44 - Diaw attentif sur un centre de Doku Bien décalé par De Bruyne dans la surface sur la droite, Jérémy Doku provoque mais finit par centrer plutôt que de tenter sa chance en solitaire. C'est détourné par Jakobs et Diaw peut capter le ballon, après avoir bien suivi la trajectoire.

22:41 - De Cuyper rate son centre ! Trossard trouve intelligemment De Cuyper dans la surface sur la gauche, et le latéral belge se retrouve seul avec énormément de temps pour centrer. Sauf qu'il ne regarde absolument pas les appels de ses coéquipiers et centre en retrait pour... personne.

22:40 - Le Sénégal a baissé son bloc Après une excellente première demi-heure, le Sénégal a décidé de redescendre son bloc sur le terrain et de laisser venir les Belges, qui n'arrivent pour l'instant pas à trouver des espaces dans les 30 derniers mètres.

22:37 - Courtois devant Mané ! Sadio Mané parvient à se retrouver en bonne position après un bon une-deux à l'entrée de la surface. L'ancien de Liverpool frappe en taclant mais Courtois capte facilement ce ballon.

22:36 - La Belgique remet le pied sur le ballon Depuis la pause fraîcheur, les Belges ont mis le pied le ballon mais cela reste pour l'instant très stérile, avec beaucoup de passes latérales et très peu de verticalité.

22:33 - Doku réclame un coup franc, en vain Pour une fois bien trouvé dans l'axe, Doku réalise un bon contrôle orienté et accélère pour la première fois du match. Il s'écroule après un énième crochet pour tenter d'obtenir un coup franc bien placé, mais l'arbitre ne se laisse pas avoir.

22:31 - Ca reprend entre la Belgique et le Sénégal C'est reparti au Lumen Field entre la Belgique et le Sénégal ! Rudi Garcia, le sélectionneur français de la Belgique, a peut-être profité de cette pause pour faire des réajustements.

22:28 - C'est l'heure de la pause fraîcheur C'est l'heure de la pause fraîcheur au Lumen Field de Seattle, alors que le Sénégal mène désormais d'un but contre la Belgique. Une pause qui pourrait faire du bien aux Belges, en grande souffrance depuis un bon quart d'heure maintenant.

22:25 - Le Sénégal prend l'avantage (0-1) ! Le Sénégal prend l'avantage dans cette rencontre face à la Belgique ! Après une très longue séquence de possession, Mané finit par centrer depuis la droite. Sarr dévie de la tête mais le ballon heurte le poteau... sauf qu'il revient cette fois bien sur Habib Diarra qui conclut de près ! 1-0 pour les Sénégalais.

22:20 - Le contre belge ne donne rien Le Sénégal se procure un corner dans cette première période, sur la droite. Mais l'équipe de la Belgique repousse sans trembler et part en contre, sauf que ça donne rien après une passe de Kevin De Bruyne interceptée.

22:18 - Gueye de volée ! Après une nouvelle belle séquence collective sénégalaise, la défense belge repousse un centre plein axe et Idrissa Gueye est seul pour reprendre de volée. C'est un peu écrasé et Courtois peut s'en saisir facilement.

22:16 - Bon retour de Theate La Belgique est dans un temps faible depuis quelques minutes. Ismaïla Sarr est lancé en profondeur et devance tout le monde pour filer vers le but, sauf Arthur Theate, auteur d'un superbe retour pour dégager le ballon en touche.

22:13 - Le poteau sauve la Belgique ! Quelle occasion pour le Sénégal ! Sur un centre fuyant de Jakobs, Courtois manque un peu son dégagement de la main et le ballon retombe dans les pieds d'Ismaïla Sarr, qui reprend comme il peut, surpris. Le ballon termine sa course sur le poteau au ralenti et derrière, Sarr ne parvient pas à marquer en taclant le ballon au sol. Incroyable.