Anthony Elanga : "aussi rapide que Mbappé !", qui est la flèche suédoise face à Lucas Digne ?

Anthony Elanga est l'une des pépites de la Suède à la Coupe du monde 2026.

Un match dans le match... Anthony Elanga est la petite pépite de l'attaque suédoise qui crève l'écran depuis le début de la Coupe du monde. A l'occasion de ce France - Suède, l'attaquant sera l'un des poisons de la défense française et notamment Lucas Digne.

Depuis le début de la compétition, Elanga a marqué les esprits avec deux buts et un record de vitesse, devant la star française, Kylian Mbappé. Selon les statistiques officielles de la FIFA, Anthony Elanga a été le joueur le plus rapide de la Coupe du monde 2026 avec une pointe à 37,01 km/h, devançant légèrement Kylian Mbappé, mesuré à 36,98 km/h. Un écart infime de 0,03 km/h qui confirme que les deux attaquants figurent parmi les joueurs les plus rapides. Si Elanga possède la meilleure vitesse de pointe, Mbappé semble quand même être au dessus grâce à ses accélérations et à son efficacité balle au pied... Mais attention à la défense française de ne pas se faire prendre dans le dos.

Qui est Anthony Elanga ?

Né le 27 avril 2002 à Hyllie, en Suède, Anthony Elanga est un ailier gauche et international suédois. Fils de l'ancien footballeur professionnel camerounais Joseph Elanga, il évolue à Newcastle United. Formé d'abord par l'IF Elfsborg puis le Malmö FF, Anthony Elanga rejoint l'académie de Manchester United en 2014 à l'âge de 12 ans. Il y effectue l'intégralité de sa formation avant d'intégrer le groupe professionnel. Elanga dispute son premier match professionnel le 11 mai 2021 face à Leicester City et inscrit son premier but professionnel deux semaines plus tard contre Wolverhampton.

En juillet 2023, Anthony Elanga rejoint Nottingham Forest pour un contrat de cinq ans, moyennant une indemnité de 17 millions d'euros. Il s'impose rapidement dans son nouveau club en enchaînant les buts. En juillet 2025, Anthony Elanga s'engage avec Newcastle United pour une durée de cinq ans. Un bon coup pour son club de Nottingham puisque le transfert rapporte environ 60 millions d'euros soit plus de trois fois le prix payé deux ans auparavant.

Avec son pays, il est convoqué pour la première fois en équipe nationale en mars 2022 par Janne Andersson, Elanga honore sa première sélection lors d'un barrage de Coupe du monde contre la Tchéquie (victoire 1-0 après prolongations).