DIRECT. Etats-Unis - Bosnie : Tillman soulage les Américains, suivez le match de la Coupe du Monde 2026
Dominateurs durant toute la première période face à la Bosnie-Herzégovine, les États-Unis ont fini par faire la différence juste avant la pause grâce à un but plein d'opportunisme de Folarin Balogun. Les Américains mènent 1-0 à la mi-temps dans ce seizième de finale de la Coupe du monde 2026.
03:55 - 89' - Sortie de Pulisic
Christian Pulisic qui n'a toujours pas marqué dans cette Coupe du Monde, laisse sa place à Pepi alors que Berhalter a remplacé Dest
03:54 - 86' - Joli geste de Freeman
Sur un centre de Mehmic dans la surface, Freeman se couche pour dévier de la poitrine le ballon dans les mains de son gardien
03:48 - 82' - Le bijou de Tillman pour le break (2-0)
Superbe coup franc direct de Tillman en feuille morte à vingt mètres de but et la main de Vasilij n'est pas assez fermé pour repousser le ballon hors du cadre. Les USA font le break (2-0)
03:46 - 80' - Barbarez perd son sang froid
Complètement hors de lui devant le banc de touche devant des décisions arbitrales contre la Bosnie, Sergej Barbarez, le sélectionneur bosnien écope d'un carton jaune logique
03:45 - 79' - But annulé pour hors jeu
Largement hors jeu, Christian Pulisic voit son but annulé pour hors jeu de la part de l'arbitre
03:40 - 74' - Les Américains acculés
Depuis l'expulsion de Balogun, les joueurs Américains ont du mal à ressortir de leur camp et sont sous pression devant les nombreuses offensives bosniennes
03:35 - 67' - Pause fraîcheur
Trois minutes de pause fraîcheur accordées par l'arbitre dans cette seconde période
03:33 - 66' - Belle frappe de Demirovic
Enfin un tir cadré de la part des Bosniaques, il est l'oeuvre de Demirovic mais Matt Freese est encore une fois sur la trajectoire
03:31 - 65' - Balogun expulsé
Folarin Balogun laisse ses partenaires à 10 contre 11 après un tacle en retard sur Muharemovic. Stupeur dans le stade de Santa Clara
03:26 - 59' - Bonne lecture de Tim Ream
Très bonne anticipation dans la surface de la part du défenseur américain devant Demirovic, le danger est écarté
03:22 - 56' - Tir de loin de Katic
Face aux manque de solutions offensives du côté bosnien, Katic tente sa chance avec une frappe de trente mètres, ça passe largement au dessus du cadre des buts américains
03:18 - 52' - Trois changements pour la Bosnie
Sergej Barbarez opère trois changements en même temps du côté de la Bosnie, sorties de Dzeko, Sunjic et Grigovic, ils sont remplacés respectivement par Mahmic, Tahirovic et Bajraktarevic
03:14 - 48' - Kolasinac sous pression
Le défenseur de Bosnien est bien placé pour dévier de la tête un centre américain dans la surface, mais sous pression il écarte le cuir en corner
03:12 - Début de seconde période !
C'est reparti à Santa Clara pour la seconde période entre les USA et la Bonsie-Herzégovine.
03:04 - Le but de Balogun (vidéo)
Revivez le but des USA marqué par Balogun
[????LIVE] ???? #beINFWC2026— beIN SPORTS (@beinsports_FR) July 2, 2026
???????????????? Balogun ouvre le score !
Cette fois-ci pas de hors-jeu, l'attaquant monégasque délivre les USA juste avant la mi-temps !https://t.co/DN9k7EQAZy
Les États-Unis retrouvent la Bosnie-Herzégovine en seizièmes de finale de la Coupe du Monde FIFA 2026, dans la nuit du mercredi 1er au jeudi 2 juillet (02h00, heure française), au Levi's Stadium de Santa Clara. Convaincante tout au long de la phase de groupes, la sélection dirigée par Mauricio Pochettino entend confirmer ses belles dispositions et décrocher son billet pour les huitièmes de finale. Cette rencontre sera diffusée sur la chaîne Bein Sports 1.