DIRECT. Etats-Unis - Bosnie : Tillman soulage les Américains, suivez le match de la Coupe du Monde 2026

Dominateurs durant toute la première période face à la Bosnie-Herzégovine, les États-Unis ont fini par faire la différence juste avant la pause grâce à un but plein d'opportunisme de Folarin Balogun. Les Américains mènent 1-0 à la mi-temps dans ce seizième de finale de la Coupe du monde 2026.

Etats-Unis 2 : 0 Bosnie

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03:55 - 89' - Sortie de Pulisic Christian Pulisic qui n'a toujours pas marqué dans cette Coupe du Monde, laisse sa place à Pepi alors que Berhalter a remplacé Dest 03:54 - 86' - Joli geste de Freeman Sur un centre de Mehmic dans la surface, Freeman se couche pour dévier de la poitrine le ballon dans les mains de son gardien 03:48 - 82' - Le bijou de Tillman pour le break (2-0) Superbe coup franc direct de Tillman en feuille morte à vingt mètres de but et la main de Vasilij n'est pas assez fermé pour repousser le ballon hors du cadre. Les USA font le break (2-0) 03:46 - 80' - Barbarez perd son sang froid Complètement hors de lui devant le banc de touche devant des décisions arbitrales contre la Bosnie, Sergej Barbarez, le sélectionneur bosnien écope d'un carton jaune logique 03:45 - 79' - But annulé pour hors jeu Largement hors jeu, Christian Pulisic voit son but annulé pour hors jeu de la part de l'arbitre 03:40 - 74' - Les Américains acculés Depuis l'expulsion de Balogun, les joueurs Américains ont du mal à ressortir de leur camp et sont sous pression devant les nombreuses offensives bosniennes 03:35 - 67' - Pause fraîcheur Trois minutes de pause fraîcheur accordées par l'arbitre dans cette seconde période 03:33 - 66' - Belle frappe de Demirovic Enfin un tir cadré de la part des Bosniaques, il est l'oeuvre de Demirovic mais Matt Freese est encore une fois sur la trajectoire 03:31 - 65' - Balogun expulsé Folarin Balogun laisse ses partenaires à 10 contre 11 après un tacle en retard sur Muharemovic. Stupeur dans le stade de Santa Clara 03:26 - 59' - Bonne lecture de Tim Ream Très bonne anticipation dans la surface de la part du défenseur américain devant Demirovic, le danger est écarté 03:22 - 56' - Tir de loin de Katic Face aux manque de solutions offensives du côté bosnien, Katic tente sa chance avec une frappe de trente mètres, ça passe largement au dessus du cadre des buts américains 03:18 - 52' - Trois changements pour la Bosnie Sergej Barbarez opère trois changements en même temps du côté de la Bosnie, sorties de Dzeko, Sunjic et Grigovic, ils sont remplacés respectivement par Mahmic, Tahirovic et Bajraktarevic 03:14 - 48' - Kolasinac sous pression Le défenseur de Bosnien est bien placé pour dévier de la tête un centre américain dans la surface, mais sous pression il écarte le cuir en corner 03:12 - Début de seconde période ! C'est reparti à Santa Clara pour la seconde période entre les USA et la Bonsie-Herzégovine. 03:04 - Le but de Balogun (vidéo) Revivez le but des USA marqué par Balogun [????LIVE] ???? #beINFWC2026

???????????????? Balogun ouvre le score !

Cette fois-ci pas de hors-jeu, l'attaquant monégasque délivre les USA juste avant la mi-temps !https://t.co/DN9k7EQAZy — beIN SPORTS (@beinsports_FR) July 2, 2026 LIRE PLUS

Les États-Unis retrouvent la Bosnie-Herzégovine en seizièmes de finale de la Coupe du Monde FIFA 2026, dans la nuit du mercredi 1er au jeudi 2 juillet (02h00, heure française), au Levi's Stadium de Santa Clara. Convaincante tout au long de la phase de groupes, la sélection dirigée par Mauricio Pochettino entend confirmer ses belles dispositions et décrocher son billet pour les huitièmes de finale. Cette rencontre sera diffusée sur la chaîne Bein Sports 1.