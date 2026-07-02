Etats-Unis - Bosnie : les USA compostent leur billet pour les huitièmes sans trembler, résultat du 16e de la Coupe du Monde 2026
Dominateurs avant la pause puis valeureux en infériorité numérique, les États-Unis ont su préserver leur avantage pour s'imposer 2-0 face à la Bosnie et rallier les huitièmes de finale. Les hommes de Mauricio Pochettino croiseront désormais la route de la Belgique.
08:20 - "Balogun ne mérite pas le rouge.."
Mauricio Pochettino savourait la qualification historique des États-Unis après leur succès en phase à élimination directe face à Bosnie, le premier depuis 2002. « Nous avons joué contre une équipe très difficile. Je suis très fier de mes joueurs et du soutien des supporters. Je suis satisfait de cette victoire », la première des États-Unis dans la phase à élimination directe depuis 2002, « que nous poursuivions depuis le début », a réagi « Poch » en conférence de presse. L'entraîneur américain a toutefois regretté l'expulsion de Folarin Balogun, suspendu pour le prochain duel face à la Belgique. Selon lui, « ce n’a jamais été son intention de faire mal à l’adversaire » et l'action « ne mérite pas de carte rouge ». Il a néanmoins salué la réaction de son équipe, estimant qu'elle avait « montré de la maturité ».
07:43 - L'homme du match
Malik Tillman, auteur d'une passe décisive et d'un but a été élu par la FIFA l'homme du match de ce USA - Bosnie
????????| OFFICIAL: Malik Tillman named Superior ???????????? ???????? ???????????? ???????????????????? against Bosnia. ????????????️ pic.twitter.com/GbiyBCavFM— CentreGoals. (@centregoals) July 2, 2026
07:41 - Le magnifique but de Tillman (vidéo)
Revivez sous un autre angle le magnifique but de Tillman à la Michel Platini
Can’t believe I caught this angle of the goal pic.twitter.com/dHONc5y9Gm— jeffhusted (@jeffhusted) July 2, 2026
04:47 - La revanche de 2014
Une affiche de huitième de finale à ne pas manquer
A rematch of ???????????????? iconic Round of 16 game from World Cup 2014 ???????????????? pic.twitter.com/Vy2T0p0IDQ— B/R Football (@brfootball) July 2, 2026
04:40 - Le résumé, les USA n'ont jamais trembler
Folarin Balogun n'oubliera pas de sitôt ce seizième de finale de la Coupe du monde 2026 remporté par les États-Unis face à la Bosnie (2-0). L'attaquant américain a vécu une soirée aux allures de montagnes russes, passant du statut de héros à celui de spectateur forcé pour le prochain tour.
Omniprésent durant toute la première période, le joueur de l'AS Monaco a d'abord cru ouvrir le score d'une magnifique frappe en pivot, finalement refusée pour une position de hors-jeu (32e). Qu'importe, il allait prendre sa revanche quelques minutes plus tard. D'un appel parfaitement synchronisé, il semait la défense bosnienne avant de servir idéalement Malik Tillman, qui ne se faisait pas prier pour battre Vasilij et donner l'avantage aux siens juste avant la pause (45e, 1-0). Balogun aurait même pu s'offrir une passe décisive supplémentaire, mais sa subtile déviation terminait sa course sur la barre transversale dans le temps additionnel (45e+5).
Le scénario a pourtant brutalement changé au retour des vestiaires. Auteur d'un tacle plus maladroit que malveillant sur Muharemović, Balogun voyait l'arbitre dégainer un carton rouge direct (64e). Une sanction sévère qui lui coûtera surtout le prochain rendez-vous. Pour lui, la punition est lourde. Pour ses coéquipiers, elle n'aura finalement été qu'un contretemps. Réduits à dix, les hommes de Mauricio Pochettino n'ont jamais réellement vacillé. La Bosnie, trop timide offensivement, n'a inquiété Matt Turner qu'à de rares occasions, avec une tentative de Demirović (66e) puis deux frappes de Mahmić qui ont frôlé les montants dans les ultimes secondes (97e, 98e).
Entre-temps, Malik Tillman s'était offert le plus beau geste de la soirée en déposant un coup franc en feuille morte dans la lucarne (82e, 2-0). Un chef-d'œuvre qui a définitivement éteint les derniers espoirs bosniens. Place désormais à un tout autre défi. Les États-Unis retrouveront la Belgique dans la nuit de lundi à mardi à Seattle, avec un parfum de revanche dans l'air. Impossible de ne pas penser au huitième de finale du Mondial 2014 à Salvador de Bahia, où les Diables rouges s'étaient imposés après prolongation (2-1).
Douze ans plus tard, cette jeune sélection américaine, séduisante dans le jeu et pleine d'enthousiasme, semble bien décidée à réécrire l'histoire. Reste une question de taille, comment Mauricio Pochettino compensera-t-il l'absence de Balogun, l'un des hommes forts de son attaque depuis le début du tournoi ?
04:16 - Belgique - USA sans Balogun
Dans la nuit de lundi à mardi (7 juillet à 2h), les USA affronteront donc la Belgique en huitième de finale de la Coupe du Monde 2026 à Seattle. Un match qui se fera sans Folarin Balogun, qui sera suspendu
04:07 - LES USA EN HUITIEMES DE FINALE (2-0)
C'est terminé ! Après une première période largement dominée, c'est une équipe des USA avec du caractère et du courage s'est qualifiée en huitièmes de finale en prenant le dessus sur la Bosnie (2-0) malgré l'expulsion de Balogun. Les hommes de Mauricio Pochettino affronteront au prochain tour la Belgique, avec un air de revanche d'un huitième de finale accroché en 2014
04:05 - 99' - Deux belles frappes de Mahmic
En moins de deux minutes Mahmic, entré en seconde période, déclenche deux jolies frappes qui passent au ras de poteau. Belles tentatives du jeune milieu de Slovan Liberec
04:01 - Le joli coup franc de Tillman (vidéo)
Revivez le joli second but des USA marqué par Tillman
[????LIVE] ???? #beINFWC2026— beIN SPORTS (@beinsports_FR) July 2, 2026
???????????????? Le coup franc de Tillman !!!
La feuille morte parfaite permet aux USA de faire le break face à la Bosnie-Herzégovine ! https://t.co/xddakuAMS6
03:59 - 90+2' - Frappe d'Alajbegovic
Une tentative de tir de loin d'Alajbegovic qui ne passe pas loin du cadre des buts de Matte Freese
03:57 - 90+1- 10 minutes du temps additionnel
Il y aura dix minutes du temps additionnel dans cette seconde période entre les Etats-Unis et la Bosnie
03:55 - 89' - Sortie de Pulisic
Christian Pulisic qui n'a toujours pas marqué dans cette Coupe du Monde, laisse sa place à Pepi alors que Berhalter a remplacé Dest
03:54 - 86' - Joli geste de Freeman
Sur un centre de Mehmic dans la surface, Freeman se couche pour dévier de la poitrine le ballon dans les mains de son gardien
03:48 - 82' - Le bijou de Tillman pour le break (2-0)
Superbe coup franc direct de Tillman en feuille morte à vingt mètres de but et la main de Vasilij n'est pas assez fermé pour repousser le ballon hors du cadre. Les USA font le break (2-0)
03:46 - 80' - Barbarez perd son sang froid
Complètement hors de lui devant le banc de touche devant des décisions arbitrales contre la Bosnie, Sergej Barbarez, le sélectionneur bosnien écope d'un carton jaune logique
Les États-Unis retrouvent la Bosnie-Herzégovine en seizièmes de finale de la Coupe du Monde FIFA 2026, dans la nuit du mercredi 1er au jeudi 2 juillet (02h00, heure française), au Levi's Stadium de Santa Clara. Convaincante tout au long de la phase de groupes, la sélection dirigée par Mauricio Pochettino entend confirmer ses belles dispositions et décrocher son billet pour les huitièmes de finale. Cette rencontre sera diffusée sur la chaîne Bein Sports 1.