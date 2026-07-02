Etats-Unis - Bosnie : les USA compostent leur billet pour les huitièmes sans trembler, résultat du 16e de la Coupe du Monde 2026

Mauricio Pochettino savourait la qualification historique des États-Unis après leur succès en phase à élimination directe face à Bosnie, le premier depuis 2002. « Nous avons joué contre une équipe très difficile. Je suis très fier de mes joueurs et du soutien des supporters. Je suis satisfait de cette victoire », la première des États-Unis dans la phase à élimination directe depuis 2002, « que nous poursuivions depuis le début », a réagi « Poch » en conférence de presse. L'entraîneur américain a toutefois regretté l'expulsion de Folarin Balogun, suspendu pour le prochain duel face à la Belgique. Selon lui, « ce n’a jamais été son intention de faire mal à l’adversaire » et l'action « ne mérite pas de carte rouge ». Il a néanmoins salué la réaction de son équipe, estimant qu'elle avait « montré de la maturité ».

Malik Tillman, auteur d'une passe décisive et d'un but a été élu par la FIFA l'homme du match de ce USA - Bosnie

04:40 - Le résumé, les USA n'ont jamais trembler

Folarin Balogun n'oubliera pas de sitôt ce seizième de finale de la Coupe du monde 2026 remporté par les États-Unis face à la Bosnie (2-0). L'attaquant américain a vécu une soirée aux allures de montagnes russes, passant du statut de héros à celui de spectateur forcé pour le prochain tour.

Omniprésent durant toute la première période, le joueur de l'AS Monaco a d'abord cru ouvrir le score d'une magnifique frappe en pivot, finalement refusée pour une position de hors-jeu (32e). Qu'importe, il allait prendre sa revanche quelques minutes plus tard. D'un appel parfaitement synchronisé, il semait la défense bosnienne avant de servir idéalement Malik Tillman, qui ne se faisait pas prier pour battre Vasilij et donner l'avantage aux siens juste avant la pause (45e, 1-0). Balogun aurait même pu s'offrir une passe décisive supplémentaire, mais sa subtile déviation terminait sa course sur la barre transversale dans le temps additionnel (45e+5).

Le scénario a pourtant brutalement changé au retour des vestiaires. Auteur d'un tacle plus maladroit que malveillant sur Muharemović, Balogun voyait l'arbitre dégainer un carton rouge direct (64e). Une sanction sévère qui lui coûtera surtout le prochain rendez-vous. Pour lui, la punition est lourde. Pour ses coéquipiers, elle n'aura finalement été qu'un contretemps. Réduits à dix, les hommes de Mauricio Pochettino n'ont jamais réellement vacillé. La Bosnie, trop timide offensivement, n'a inquiété Matt Turner qu'à de rares occasions, avec une tentative de Demirović (66e) puis deux frappes de Mahmić qui ont frôlé les montants dans les ultimes secondes (97e, 98e).

Entre-temps, Malik Tillman s'était offert le plus beau geste de la soirée en déposant un coup franc en feuille morte dans la lucarne (82e, 2-0). Un chef-d'œuvre qui a définitivement éteint les derniers espoirs bosniens. Place désormais à un tout autre défi. Les États-Unis retrouveront la Belgique dans la nuit de lundi à mardi à Seattle, avec un parfum de revanche dans l'air. Impossible de ne pas penser au huitième de finale du Mondial 2014 à Salvador de Bahia, où les Diables rouges s'étaient imposés après prolongation (2-1).

Douze ans plus tard, cette jeune sélection américaine, séduisante dans le jeu et pleine d'enthousiasme, semble bien décidée à réécrire l'histoire. Reste une question de taille, comment Mauricio Pochettino compensera-t-il l'absence de Balogun, l'un des hommes forts de son attaque depuis le début du tournoi ?