Etats-Unis - Bosnie : suivez le match de la Coupe du Monde 2026, heure et chaîne tv

Les États-Unis croisent la route de la Bosnie-Herzégovine en seizièmes de finale de la Coupe du Monde FIFA 2026, dans la nuit du mercredi 1er au jeudi 2 juillet (02h00, heure française), au Levi's Stadium de Santa Clara. Favoris sur le papier, les hommes de Mauricio Pochettino devront toutefois se méfier d'un adversaire libéré de toute pression.

En direct

02:19 - 18' - Tête involontaire de Robinson Sur un centre en retrait de McKennie, le portier bosnien repousse de deux poings le ballon sur la tête de Robinson, qui aurait pu tromper les Bosniens. Le ballon sort en six mètres, alors que Vasilij semble s'être blessé sur l'action

02:12 - 11' - l'inspiration d'Alajbegovic Quel culot du jeune Alajbegovic qui tente un corner direct en enveloppant bien son ballon mais encore une fois Freese est là pour détouner le cuir

02:10 - 10' - Belle frappe de Demirovic Sur un renvoi de 5,50 mètres du portier bosnien, Dzeko seul en pointe contrôle le ballon puis sert Demirovic qui envoie une frappe limpide détournée difficilement par Freese

02:08 - 8' - Les USA en contrôle Les Bosniens laissent le ballon dans ce début de match aux Américains et tentent de proposer deux blocs défensifs très bas en misant aussi sur les contres

02:04 - 4' - Pulisic tente sa chance Première tentative de frappe de Christian Pulisic à l'entrée de la surface, c'est contré au dernier moment et le ballon sort en corner en faveur des USA

02:01 - Les USA face à l'obstacle bosnien, le match en direct C'est parti à Sant Clara pour ce seizième de finale entre les Etats-Unis et la Bosnie-Herzégovine.

01:52 - Entrée des joueurs ! Les joueurs des deux équipes font leur entrée sur la pelouse de Levi's Stadium dans une magnifique ambiance. Place aux hymnes !

01:47 - Dzeko d'entrée Côté Bosnien on fait confiance au vétéran Edin Dzeko d'entrée au point de l'attaque. Il sera épaulé par les milieux offensifs Alajbegovic et Demirovic. Le onze titulaire est comme suit : Vasily - Dedic, Katic, Radeljic, Muharemovic, Kolasinac - Sunjic, Gigovic, Alajbegovic, Demirovic - Dzeko. OFFICIAL Starting XI for Bosnia-Herzegovina. #FIFAWorldCup #BIHUSA ???????????????? pic.twitter.com/sTMFT3Hur5 — Bosnian Football (@BosniaNTBall) July 1, 2026

01:40 - Pulisic titulaire ! Christian Pulisic est de retour comme titulaire du côté des usa; Le onze américain est comme suit : Freese - Robinson, Richards, Ream, Freeman, Dest - McKennie, Adams, Tillman, Pulisic - Balogun ???? ????????????????????????????????: United States XI in the World Cup Round of 32 game vs. Bosnia! ???????????? pic.twitter.com/OxL4PchSjm — The Touchline | ???? (@TouchlineX) July 1, 2026

00:30 - Pour une 7ème fois Les États-Unis tenteront, cette nuit, de décrocher une septième qualification pour la phase à élimination directe d'une Coupe du monde. Retour sur leurs six précédentes campagnes réussies : Coupe du monde de la FIFA 1930 : qualification directement pour les demi-finales (il n'y avait pas de huitièmes de finale dans le format de l'époque). Défaite 6-1 contre l'Argentine. Coupe du monde 1994 : huitième de finale perdu 1-0 contre le Brésil. Coupe du monde 2002 : victoire 2-0 contre le Mexique en huitièmes, puis défaite 1-0 contre l'Allemagne en quarts de finale. Coupe du monde 2010 : défaite 2-1 après prolongation contre le Ghana en huitièmes. Coupe du monde 2014 : défaite 2-1 après prolongation contre la Belgique en huitièmes. Coupe du monde 2022 : qualification grâce à une victoire 1-0 contre l'Iran lors du dernier match de groupe, avant une élimination 3-1 face aux Pays-Bas en huitièmes de finale.

00:00 - L'antre du dernier Super Bowl Le Levi's Stadium de Santa Clara sera le théâtre du seizième de finale entre les États-Unis et la Bosnie-Herzégovine. Inaugurée en 2014, cette enceinte ultramoderne de plus de 68 000 places est le domicile des San Francisco 49ers, franchise emblématique de NFL. Situé au cœur de la Silicon Valley, à une soixantaine de kilomètres de San Francisco, le stade a été rebaptisé « San Francisco Stadium » durant la Coupe du Monde FIFA 2026, conformément aux règles de la FIFA. Habitué des grands rendez-vous, le Levi's Stadium a accueilli deux Super Bowls, en 2016 puis en février dernier, ainsi que plusieurs rencontres de la Copa América, une finale de Gold Cup et de prestigieux matchs amicaux entre clubs européens. Construit pour plus d'un milliard de dollars, il est également reconnu pour son architecture moderne et ses installations respectueuses de l'environnement. À l'intérieur, les vestiaires spacieux, les immenses écrans géants et les tribunes réparties sur trois niveaux offrent un cadre spectaculaire aux joueurs comme aux spectateurs. Seul bémol, l'ombre y est rare lors des rencontres disputées en journée. Avec six matchs du Mondial programmés, dont ce seizième de finale, le Levi's Stadium s'impose comme l'un des sites majeurs de cette Coupe du monde.

01/07/26 - 23:30 - L'arbitre de la rencontre Le Brésilien Raphael Claus sera au sifflet pour ce seizième de finale. Considéré comme l'un des arbitres les plus chevronnés du continent américain, il apportera toute son expérience à cette affiche.

01/07/26 - 23:00 - "Je ne connais rien de ce pays.." À quelques heures du seizième de finale entre les États-Unis et la Bosnie-Herzégovine, une polémique est venue pimenter l'avant-match. Après la défaite américaine contre la Turquie en phase de groupes, la journaliste d'ABC 7 Los Angeles Abigael Vélez a créé l'indignation avec une déclaration jugée méprisante : « En parlant de la Bosnie, je ne pourrais même pas la placer sur une carte. D'ailleurs je ne connais rien de ce pays et je n'ai pas envie de savoir. » Des propos qui ont rapidement fait le tour des réseaux sociaux, d'autant plus que le président d'ABC News, Almin Karamehmedovic, est originaire de Sarajevo. Face au tollé, la journaliste a présenté ses excuses publiques. « En essayant d'apporter un peu d'humour pendant cette Coupe du monde, j'ai été trop loin et j'ai fait un commentaire pas très délicat à l'antenne. J'ai manqué de tact et c'était inapproprié », a-t-elle reconnu, avant d'ajouter : « Je m'excuse auprès du peuple bosnien et de l'équipe de football de la Bosnie. La Coupe du monde est censée unir les peuples autour du monde. » Cette affaire rappelle un précédent récent : avant leur barrage contre la Bosnie, les Italiens avaient célébré un tirage qu'ils jugeaient favorable… avant d'être éliminés aux tirs au but. De quoi alimenter les discussions autour d'un éventuel retour du « karma » avant ce duel très attendu à Santa Clara. Potom, čo sa zistilo, že USA budú hrať v 1/16 finále proti Bosne a Hercegovine, americká novinárka Abigail Velezová v priamom prenose vyhlásila: „Nevedela by som ukázať Bosnu na mape. O Bosne neviem nič a ani to nechcem vedieť, pretože americký národný tím je silnejší ako… pic.twitter.com/GZKUaM6G9F — Armádny Magazín (@armadny) June 29, 2026

01/07/26 - 22:30 - L'équipe probable bosnienne La Bosnie-Herzégovine devrait s'appuyer sur son équipe type pour tenter de créer l'exploit face aux États-Unis. La principale incertitude concerne le poste de latéral droit, où Amar Dedić reste incertain. En cas de forfait du joueur de Benfica, Amar Memić devrait être reconduit après sa prestation convaincante lors de la dernière rencontre de la phase de groupes. En défense centrale, Tarik Muharemović effectue son retour après avoir purgé son match de suspension consécutif à son expulsion contre la Suisse. Devant, le duo offensif composé d'Edin Džeko et Ermedin Demirović sera chargé de faire vaciller la défense américaine. Sur les ailes, le jeune Esmir Bajraktarević, révélation de cette sélection, tentera d'apporter sa vitesse et sa percussion. À seulement 21 ans, le joueur du PSV Eindhoven s'est imposé comme l'un des principaux atouts offensifs des Dragons depuis le début du tournoi. Équipe probable de la Bosnie-Herzégovine (4-4-2) : Vasilj – Memić, Katić, Muharemović, Kolašinac – Alajbegović, Bašić, Šunjić, Bajraktarević – Demirović, Džeko.