Etats-Unis - Bosnie : les USA comptent sur le Captain America, heure et chaîne tv

21:00 - Les Etats-Unis comptent sur Pulisic

Les États-Unis abordent leur seizième de finale de la Coupe du Monde FIFA 2026 avec confiance. Opposés à la Bosnie-Herzégovine dans la nuit du mercredi au jeudi (02h00, heure française), au Levi's Stadium de Santa Clara, les hommes de Mauricio Pochettino partent avec les faveurs des pronostics après un premier tour convaincant. Premiers du groupe D avec six points, ils ont remporté leurs deux premiers matchs avant de faire tourner leur effectif lors de la dernière journée afin d'aborder la phase à élimination directe dans les meilleures conditions.

Pour poursuivre leur parcours, les Américains comptent avant tout sur Christian Pulisic. Préservé après une gêne au mollet contractée face au Paraguay, le capitaine américain a rassuré lors de son retour contre la Turquie. Très remuant, il a multiplié les occasions et retrouvé une bonne partie de ses sensations. Avec plusieurs jours de récupération supplémentaires, le joueur de l'AC Milan devrait être proche de son meilleur niveau. Sa capacité à accélérer le jeu, créer des décalages et faire la différence dans les trente derniers mètres sera essentielle pour déséquilibrer le bloc bosnien.

En face, la Bosnie-Herzégovine dispute la première phase à élimination directe de son histoire après avoir terminé parmi les meilleurs troisièmes. Sans pression, les Dragons tenteront de créer l'exploit, mais les États-Unis espèrent que Pulisic guidera son équipe vers les huitièmes de finale.