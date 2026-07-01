Lumumba Vea : pourquoi le supporter de la RD Congo reste immobile tout le match ?

Le supporter de la RD Congo fait sensation depuis la CAN en restant immobile.

Michel Kuka Mboladinga, dit Lumumba, supporter de la République démocratique du Congo, est devenu une vraie célébrité sur le continent africain à l'occasion de la CAN. Son secret : rester parfaitement immobile, tel une statue sur son piédestal, pendant les 90 minutes entières des matchs des Léopards. Michel Kuka ne passe pas inaperçu dans les tribunes. Les vidéos le montrant figé, en contraste saisissant avec les danses des autres supporters congolais autour de lui, ont circulé massivement sur les réseaux. Il ne se permet de bouger qu'au coup de sifflet final, une vraie prouesse...

Michel Kuka n'a pas attendu cette CAN pour se livrer à cet exercice puisqu'il pratique cette performance depuis 2013 et s'est progressivement érigé en figure incontournable du football congolais. Au-delà du symbole sportif, la démarche de Michel Kuka porte une dimension politique marquée. Son surnom "Lumumba" rend hommage à Patrice Lumumba, ancien Premier ministre et héros de l'indépendance de la RDC face à la Belgique en 1960. Son geste du bras droit, paume ouverte vers le ciel, imite directement la statue commémorative érigée sur le mausolée de ce dirigeant à Kinshasa.

Pour la Coupe du monde 2026, le supporter n'était pas présent au début de la compétition, mais a finalement pu prendre place dans les tribunes depuis...