Coupe du monde 2026 : si vous avez l'album Panini, vous avez peut être de l'or entre vos mains

Vous êtes fan des vignettes ? Bonne nouvelle, votre album va être collector.

La folie Panini est bien présente à l'occasion de la Coupe du monde 2026. Comme lors de chaque édition, la FIFA s'est associée à Panini pour sortir son fameux album de vignettes... Du plus petit au plus grand, du fan inconditionnel de foot à celui qui aime juste collectionner et ouvrir des paquets, il y en a pour tout le monde.

Mais cette année, l'album que vous possédez est certainement collector... La FIFA a annoncé la fin de sa collaboration avec la société italienne Panini, partenaire historique de l'instance depuis 1970 pour les albums de vignettes de la Coupe du monde. À partir de 2031, c'est l'entreprise américaine Fanatics qui reprendra le flambeau, dans le cadre d'un contrat de licence exclusif à long terme. Vous l'avez donc compris, ce sera votre dernier album panini avant un très long moment... Fondée au début des années 1960 par les quatre frères Panini à Modène, l'entreprise italienne détient l'exclusivité FIFA pour les albums du Mondial depuis 1970. Le dernier album Panini de la Coupe du monde sera celui de l'édition 2030, co-organisée par le Maroc, le Portugal et l'Espagne, qui marquera le centenaire de la compétition. La Coupe du monde représente un événement commercial sans équivalent pour Panini : en France, par exemple, le chiffre d'affaires de l'entreprise est doublé lors d'une année de Mondial. La perte de cette licence phare constitue donc un manque à gagner considérable pour l'entreprise italienne.

La FIFA avec Fanatics

Le contrat signé entre la FIFA et Fanatics porte sur "divers articles de collection, notamment des vignettes ainsi que des cartes et jeux de cartes à collectionner". Parmi les nouveautés annoncées figure notamment une série de cartes incrustées d'éléments issus des maillots de joueurs, "y compris ceux portés lors de leur tout premier match (les debut patches)". Michael Rubin, fondateur et directeur général de Fanatics, avait salué ce "jour historique" pour sa société lors de la signature. Il a déclaré que "le football de sélections offre les meilleures opportunités de croissance dans le domaine du sport" et que Fanatics allait "propulser les articles de collection et le narratif autour du football dans une nouvelle dimension".