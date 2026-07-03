DIRECT. Suisse - Algérie : les Verts dans un véritable cauchemar, suivez le 16e de la Coupe du monde 2026

Sans véritablement forcer leur talent, les Suisses virent en tête (1-0) face à une équipe d'Algérie en grande difficulté. Malgré une possession de balle supérieure, les Verts peinent à se montrer dangereux et n'ont pratiquement pas inquiété la défense helvète. Rien n'est toutefois joué avant la seconde période de ce huitième de finale de la Coupe du monde 2026.

Suisse 2 : 0 Algérie

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06:10 - 50' - Reprise contrée de Mahrez Sur un service au sol dans la surface de Belgahli, Mahrez reprend de l'intérieur du pied gauche, mais il trouve Denis Zakaria dans la surface 06:07 - 46' - NDOYE FAIT LE BREAK (2-0) Mauvaise relance dans l'axe de Belghali sur un centre tendu dans la surface, le ballon revient à Ndoye qui trompe Zidane d'une frappe tendue. 2-0 pour les Suisses 06:06 - Début de seconde période ! Début de seconde période entre la Suisse et l'Algérie (1-0) à Vancouver 06:06 - C'est reparti ! Début de seconde période entre la Suisse et l'Algérie (1-0) à Vancouver 05:50 - Mi-temps à Vancouver (1-0) Sans forcer, l'équipe Suisse mène 1 but à zéro face à une équipe d'Algérie moribonde qui malgré une possession supérieure n'arrive pas à se créer de grosses occasions. Tout reste ouvert pour le second acte 05:48 - 45+3' - Tentative manquée de Maza Surpris par la remise de Aouar dans la surface, Maza n'ajuste pas bien sa frappe. Le ballon passe largement à côté du cadre, mais ça va beaucoup mieux du côté des Verts 05:46 - 45+1' - 4 minutes du temps additionnel Il y aura quatre minutes du temps additionnel dans cette première période entre la Suisse et l'Algérie 05:43 - 43' - Frappe cadrée de Chaïbi Bien servi entre les lignes par Aouar, Chaïbi arme une frappe un peu écrasée, c'est cadré mais ça ne trompe pas Kobel 05:39 - 39' - Temps fort pour les Suisses Les hommes de Murat Yakin ont clairement pris le jeu à leurs comptes en gagnant la plupart des duels. Les Verts ont de plus en plus de mal à mener le ballon dans le camp Helvète 05:36 - 36' - Carton jaune pour Chaïbi Le milieu de terrain Algérien est averti pour un tacle en retard sur Manzambi 05:32 - 32 - Vargas dangereux Plusieurs contres favorables permettent à Vargas de s'infiltrer dans la surface avant que Mandi ne se jette sur le cuir et écarte le danger 05:30 - Le but d'Embolo (vidéo) Revivez l'ouverture de score de Brice Embolo [????️VIDÉO] ???? #FIFAWorldCup

???????? Breel Embolo ouvre le score dès la 10e minute !

???? Encore un gros travail de Johan Manzambi#beINFWC2026https://t.co/xg5nrsmf6k — beIN SPORTS (@beinsports_FR) July 3, 2026 05:25 - 25' - Rodriguez tente sa chance L'ancien joueur de l'AC Milan s'essaye sur un tir de vingt cinq mètres. Un tir à ras de terre mais largement hors cadre. Le ballon sort en six mètres 05:24 - 24' - Trop long pour Chaibi Encore une passe longue de Bentaleb en profondeur, cette fois c'est pour Chaïbi mais c'est un poil trop long. Kobel capte le ballon sans soucis 05:20 - 20' - Bon appel de Aouar Houssem Aouar est servi en profondeur par Bentaleb, il tente de rentrer dans la surface mais il est battu dans le duel par l'imposant Denis Zakaria LIRE PLUS

Ce vendredi à 05h00 (heure française), le BC Place de Vancouver accueillera le duel entre la Suisse et l'Algérie en seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026. Cette rencontre sera diffusée en exclusivité sur beIN Sports 1, où les supporters pourront suivre en direct la tentative des Fennecs de décrocher une qualification historique pour les huitièmes de finale.