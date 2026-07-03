Suisse - Algérie : élimination sans gloire des Fennecs, résultat du 16e de Coupe du monde 2026
L'affiche promettait un combat acharné, mais la Suisse a maîtrisé son sujet pour écarter l'Algérie (2-0) et rejoindre les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026. Réalistes dans les moments clés, les hommes de Murat Yakin ont logiquement dominé des Fennecs trop tendres défensivement et inoffensifs durant toute la rencontre.
07:41 - Le résumé, l'Algérie impuissante
L'équipe d'Algérie a quitté la Coupe du monde 2026 par la petite porte. Depuis le début du tournoi, les Verts soufflaient le chaud et le froid, alternant prestations séduisantes et passages à vide. Face à une Suisse bien plus cohérente, ils ont fini par exposer leurs limites. Beaucoup imaginaient un duel accroché, ils ont finalement assisté à un monologue helvète.
Les hommes de Vladimir Petkovic ont rendu les armes presque sans combattre, incapables de trouver la moindre faille dans l'organisation adverse. Le choix de débuter sans véritable avant-centre, avec Chaïbi et Maza chargés d'alterner en pointe, laissera sans doute quelques interrogations. Le plus inquiétant reste toutefois le contenu. Au terme de plus de 90 minutes, les seules tentatives algériennes réellement notables se résument à deux frappes trop timides d'Aouar (14e) et de Chaïbi (43e), ainsi qu'à une reprise manquée de Maza juste avant la pause (45+3).
À ce niveau de la compétition, cela ressemble davantage à un échauffement qu'à un plan offensif. Plus qu'un problème de système, c'est une question d'intensité, de personnalité et d'ambition. La Suisse, elle, a offert une véritable démonstration de réalisme, solide derrière, clinique devant et toujours prête à punir la moindre erreur adverse.
La sanction est d'ailleurs tombée dès la première véritable occasion suisse. Après un excellent débordement de Manzambi, Embolo n'avait plus qu'à conclure dans la surface (10e, 1-0). Aïssa Mandi, trop passif sur l'action, a une nouvelle fois illustré les difficultés rencontrées durant tout le tournoi. Au retour des vestiaires, les Fennecs se sont presque offert le luxe de tendre l'autre joue. Une relance plein axe de Belghali a permis à Ndoye d'ajuster Luca Zidane d'une frappe précise (46e, 2-0). Le match était alors pratiquement plié. Rideau. Circulez, il n'y avait plus vraiment de suspense.
La réaction algérienne, elle, n'est jamais arrivée. Au contraire, la Suisse a continué à dérouler et aurait pu alourdir l'addition sans plusieurs interventions décisives de Luca Zidane devant Rieder (75e, 81e) puis Freuler dans le temps additionnel. Sans son gardien, la note aurait pu être bien plus salée et les souvenirs encore plus douloureux. Au moment de dresser le bilan, les sentiments sont partagés.
Certes, l'Algérie a atteint la phase à élimination directe et figure parmi les 32 meilleures nations de ce Mondial. Mais battre la Jordanie puis concéder un nul contre l'Autriche ne constituent pas des références suffisantes pour une sélection au potentiel aussi élevé. En seizième de finale, les Verts ont rapidement montré leurs limites. Quant à la Suisse, elle s'avance avec confiance vers les huitièmes de finale, où elle affrontera le vainqueur du duel entre la Colombie et le Ghana, avec l'espoir de retrouver les quarts de finale pour la première fois depuis 1954.
07:35 - Les mots d'Aissa Mandi
Revivez l'interview après match d'Aïssa Mandi au micro de Bein Sports 1
???????? Aïssa Mandi : "De la déception... on avait bien entamé le match."#beINFWC2026 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/DQGvQkamJW— beIN SPORTS (@beinsports_FR) July 3, 2026
07:16 - Des joueurs algériens sifflés
Alors que les hommes de Vladimir Petkovic se sont dirigés vers le public, ils ont été copieusement sifflés après cette prestation sans saveur contre la Suisse
Les joueurs ont été copieusement sifflés par les supporters Algériens qui étaient présents au stade après l'humiliation face à la Suisse.#Algérie ???????? pic.twitter.com/sVrHn6PRF6— FARID BOUSSALEM (@faridmca1921) July 3, 2026
07:14 - Prochain adversaire de la Suisse
Les coéquipiers de Granit Xhaka affronteront le vainqueur du match Colombie - Ghana mardi prochain en huitième de finale de la Coupe du Monde (à 22 heure française à Vancouver)
07:08 - On concède trop de buts
Riyad Mahrez a laissé son avis après l'élimination des Verts au stade des seizièmes de finale "Il y a toujours de choses positives à retenir, on a passé le premier tour. Mais on concède trop de buts pour espérer aller plus loin. A ce niveau on paye cash"
07:02 - Il n'y a pas eu de suspense, le résultat
L'Algérie est véritablement tombé aujourd'hui sur un os et sur une équipe suisse bien organisée dans ce seizième de finale de Coupe du Monde 2026, elle quitte ce mondial sans trop de regrets après une défaite de 2 buts à zéro
06:57 - LA SUISSE MET FIN AU RÊVE ALGERIEN (2-0)
L'affiche promettait un combat acharné, mais la Suisse a maîtrisé son sujet pour écarter l'Algérie (2-0) et se qualifier pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026. Réalistes dans les moments décisifs, les hommes de Murat Yakin ont logiquement pris le dessus sur des Fennecs trop tendres défensivement et incapables de se montrer dangereux tout au long de la rencontre.
06:56 - 90+6' - Encore un arrêt de Zidane
Le portier algérien se couche bien sur une frappe tendue de Freuler
06:54 - 90+4' - Joie des supporteurs suisses
Les supporteurs font du bruit dans les tribunes du stade Vancouver, ravis de retrouver les huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026
06:51 - 90+2' - Bonne couverture de Rodriguez
Hadj Moussa tente de déborder sur la côté droit, mais Ricardo Rodriguez lui ferme la porte dans la surface. Le ballon sort en six mètres
06:50 - 90+1' - Six minutes de plus
Il y aura six minutes du temps additionnel dans ce seizième de finale entre l'Algérie et la Suisse
06:47 - 87' - Derniers changements helvètes
Murat Yakin a opéré ses derniers changements. Zakaria et Ndoye sont sorties, remplacés par Aebischer et Widmer
06:44 - 84' - Embolo remplacé
Embolo, le premier buteur de la rencontre laisse sa place à Amdouni du côté de la Suisse
06:42 - 82' - Entrée de Boulbina
Boulbina fait son apparition à la place de Rafik Belghali du côté des Algériens
06:42 - 81' - Superbe arrêt de Zidane
Le portier algérien se relève rapidement pour détourner une frappe de Rieder sur un centre d'Embolo
Ce vendredi à 05h00 (heure française), le BC Place de Vancouver accueillera le duel entre la Suisse et l'Algérie en seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026. Cette rencontre sera diffusée en exclusivité sur beIN Sports 1, où les supporters pourront suivre en direct la tentative des Fennecs de décrocher une qualification historique pour les huitièmes de finale.