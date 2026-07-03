Suisse - Algérie : élimination sans gloire des Fennecs, résultat du 16e de Coupe du monde 2026

07:41 - Le résumé, l'Algérie impuissante

L'équipe d'Algérie a quitté la Coupe du monde 2026 par la petite porte. Depuis le début du tournoi, les Verts soufflaient le chaud et le froid, alternant prestations séduisantes et passages à vide. Face à une Suisse bien plus cohérente, ils ont fini par exposer leurs limites. Beaucoup imaginaient un duel accroché, ils ont finalement assisté à un monologue helvète.

Les hommes de Vladimir Petkovic ont rendu les armes presque sans combattre, incapables de trouver la moindre faille dans l'organisation adverse. Le choix de débuter sans véritable avant-centre, avec Chaïbi et Maza chargés d'alterner en pointe, laissera sans doute quelques interrogations. Le plus inquiétant reste toutefois le contenu. Au terme de plus de 90 minutes, les seules tentatives algériennes réellement notables se résument à deux frappes trop timides d'Aouar (14e) et de Chaïbi (43e), ainsi qu'à une reprise manquée de Maza juste avant la pause (45+3).

À ce niveau de la compétition, cela ressemble davantage à un échauffement qu'à un plan offensif. Plus qu'un problème de système, c'est une question d'intensité, de personnalité et d'ambition. La Suisse, elle, a offert une véritable démonstration de réalisme, solide derrière, clinique devant et toujours prête à punir la moindre erreur adverse.

La sanction est d'ailleurs tombée dès la première véritable occasion suisse. Après un excellent débordement de Manzambi, Embolo n'avait plus qu'à conclure dans la surface (10e, 1-0). Aïssa Mandi, trop passif sur l'action, a une nouvelle fois illustré les difficultés rencontrées durant tout le tournoi. Au retour des vestiaires, les Fennecs se sont presque offert le luxe de tendre l'autre joue. Une relance plein axe de Belghali a permis à Ndoye d'ajuster Luca Zidane d'une frappe précise (46e, 2-0). Le match était alors pratiquement plié. Rideau. Circulez, il n'y avait plus vraiment de suspense.

La réaction algérienne, elle, n'est jamais arrivée. Au contraire, la Suisse a continué à dérouler et aurait pu alourdir l'addition sans plusieurs interventions décisives de Luca Zidane devant Rieder (75e, 81e) puis Freuler dans le temps additionnel. Sans son gardien, la note aurait pu être bien plus salée et les souvenirs encore plus douloureux. Au moment de dresser le bilan, les sentiments sont partagés.

Certes, l'Algérie a atteint la phase à élimination directe et figure parmi les 32 meilleures nations de ce Mondial. Mais battre la Jordanie puis concéder un nul contre l'Autriche ne constituent pas des références suffisantes pour une sélection au potentiel aussi élevé. En seizième de finale, les Verts ont rapidement montré leurs limites. Quant à la Suisse, elle s'avance avec confiance vers les huitièmes de finale, où elle affrontera le vainqueur du duel entre la Colombie et le Ghana, avec l'espoir de retrouver les quarts de finale pour la première fois depuis 1954.