Suisse - Algérie : Y a-t-il un maillon faible dans la défense des Verts ?...Heure et chaîne tv

À la veille du seizième de finale face à la Suisse, le champion d'Afrique 1990, Djamel Amani a tenu un discours sans détour sur les failles défensives des Verts. Satisfait uniquement de la qualification, l’ancien international algérien a rapidement haussé le ton : « On est contents d’être qualifiés pour les 16es. Le premier objectif est atteint. C’est une chose positive. » Mais la suite est beaucoup plus critique, notamment après le nul contre l’Autriche. « On a fait trop d’erreurs défensives. Notre arrière-garde est très naïve, et elle n’est pas du tout solide. En trois, quatre touches, les adversaires arrivent dans notre surface. Les deux premiers buts de l’Autriche sont des erreurs stupides. » Pour Amani, le problème est structurel : « Il faut que les équipes adverses peinent pour arriver près de notre surface. Et là, ce n’est pas du tout le cas. Chez nous, c’est opération portes ouvertes. » Un avertissement avant la Suisse.

À la veille du huitième de finale de la Coupe du monde face à la Suisse, l'incertitude demeure autour du poste de gardien de l'Algérie. Luca Zidane a déçu lors des deux premiers matches, Benbot est passé à côté contre l'Autriche, tandis que le troisième portier, Mastil, manque d'expérience. Pour Alexandre Oukidja, ancien international algérien, la meilleure option reste pourtant Zidane. « Ils n'ont pas encore trouvé LE successeur de Raïs parce que jouer en sélection, c'est très lourd à porter. » L'ex-gardien du FC Metz estime qu'un changement de dernière minute serait risqué : « Ce serait un peu délicat de mettre Mastil pour ces huitièmes (...) Le mettre dans le bain, c'est lancer une pièce et jouer à pile ou face. » Convaincu par la prestation de Zidane face aux Pays-Bas en préparation, il conclut : « Si j'étais Petkovic, je redonnerais sa chance à Zidane. »

19:40 - Une défense des Verts qui inquiète

Voici une version plus structurée, en commençant par le problème collectif avant de zoomer sur le cas d'Aïssa Mandi. Le spectaculaire match nul concédé face à l'Autriche (3-3) a confirmé les lacunes défensives de la sélection algérienne depuis le début de la Coupe du monde 2026. Avec sept buts encaissés en trois rencontres, les Verts abordent leur seizième de finale face à la Suisse, ce vendredi à 05h00 (heure française) au BC Place de Vancouver, avec de nombreuses interrogations derrière.

Face à une Nati particulièrement inspirée offensivement, auteur de sept réalisations lors de la phase de groupes, la moindre approximation pourrait coûter très cher aux hommes de Vladimir Petković. Au-delà des erreurs individuelles, c'est l'organisation défensive qui pose problème. Les difficultés dans le placement, le manque de coordination entre les défenseurs centraux, les espaces laissés dans la profondeur et les transitions défensives mal maîtrisées ont régulièrement mis les Verts en difficulté. Contre l'Autriche, les trois buts encaissés sont venus rappeler que le chantier défensif reste le principal souci du sélectionneur national avant les matches à élimination directe.

Au cœur de ces difficultés, Aïssa Mandi traverse une période particulièrement compliquée. Véritable patron de la défense algérienne depuis plus d'une décennie, le vice-capitaine est très loin de son meilleur niveau dans ce Mondial. Le joueur le plus capé de l'histoire des Verts enchaîne les sautes de concentration, les relances imprécises, les pertes de balle dangereuses et les mauvais placements, des erreurs inhabituelles pour un défenseur réputé pour son calme et son sens de l'anticipation. Élu meilleur joueur du LOSC la saison dernière, Mandi ne dégage plus la sérénité qui faisait sa force et apparaît souvent dépassé dans les situations de un contre un.

Face à la Suisse, l'Algérie aura impérativement besoin de retrouver une assise défensive. Et cela passera en grande partie par un réveil de son défenseur d'expérience, dont le leadership et la solidité seront indispensables pour espérer poursuivre l'aventure mondiale.