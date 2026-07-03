DIRECT. Portugal - Croatie : Ronaldo maladroit, la bande à Modric souffre... suivez le match de la Coupe du monde 2026

PORTUGAL - CROATIE, c'est parti ! À Toronto, ce vendredi 3 juillet, le Portugal domine mais ne concrétise pas (0-0). Ronaldo a manqué plusieurs occasions. Une place en huitième de finale de la Coupe du monde 2026 est en jeu. Ce sera contre l'Espagne.

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01:28 - Ronaldo a été trop court ! (30e) Le Portugal domine dans les couloirs. C'est au tour de Cancelo de placer un centre vicieux dans la surface de réparation de la Croatie. Au second poteau, venu comme une fusée, Ronaldo n'a pas pu pousser le ballon au fond des filets. Pour l'instant, la star est malheureuse dans ce 16e de finale de la Coupe du monde 2026.

01:25 - La Croatie a repris ses esprits (28e) En difficulté, la Croatie a profité de la pause fraîcheur pour bouger des choses tactiquement. La bande à Modric enchaîne les passes et vient jouer dans le camp du Portugal.

01:23 - C'est la pause fraîcheur (24e) Ruben Dias a été surpris par le rebond et n'a pas pu bien diriger le ballon vers le but. À cinq mètres de la cage de la Croatie, c'était, une nouvelle fois, une belle occasion en faveur du Portugal.

01:22 - Pongracic soulage la Croatie (23e) Sous la menace de Pedro Neto, le défenseur de la Croatie dégage le centre de Mendes en corner.

01:21 - Le Portugal maintient la Croatie sous pression (22e) La Croatie joue de plus en plus bas. Le Portugal cherche la faille dans cette défense regroupée.

01:18 - La belle image entre Ronaldo et Modric (19e) Pour rappel, les deux légendes ont gagné de nombreux titres ensemble du côté du Real Madrid. ???????????????????? Cristiano and Modrić. ???? pic.twitter.com/NvehlLVBNJ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 2, 2026

01:18 - Ruben Dias est averti (18e) Le défenseur central du Portugal a mis un coup de coude à Budimir. C'est le premier avertissement dans ce Portugal - Croatie.

01:13 - Des occasions dans tous les sens dans ce choc très animé.. le match en direct À la fin du premier quart d'heure, le Portugal n'a pas été en mesure de bonifier sa large domination (0-0). Tour à tour, Bruno Fernandes et Cristiano Ronaldo ont buté sur Livakovic. Pour rappel, le vainqueur de ce choc rejoindra l'Espagne en huitième de finale de la Coupe du monde 2026.

01:12 - Cristiano Ronaldo se manque (13e) La star du Portugal a envoyé le coup franc directement dans le mur. Pongracic reste au sol. Il a pris le ballon entre les jambes. C'était une bonne opportunité dans ce seizième de finale de la Coupe du monde 2026.

01:08 - Il y a le feu dans la défense de la Croatie (9e) Neto, trouvé sur la droite, entre sur son pied gauche et met un superbe centre au point de pénalty. Cristiano Ronaldo n'a pas pu reprendre l'offrande. Et, pourtant, le gardien de la Croatie avait complètement manqué sa sortie aérienne.

01:06 - Sutalo réalise une bonne intervention (6e) Le défenseur central de la Croatie a repoussé un centre de Leao. Derrière, Cristiano Ronaldo avait armé son coup de tête. Le corner du Portugal n'a rien donné.

01:06 - Le Portugal a la mainmise sur cette rencontre (6e) Les partenaires de Cristiano Ronaldo enchaînent les longues possessions. La Croatie est acculée dans sa surface de réparation.

01:05 - Nuno Mendes obtient un bon coup franc (12e) À 35 mètres, le latéral gauche du Portugal a subi une semelle de Baturina. Le coup de pied arrêté est situé à 25 mètres du but de la Croatie.

01:04 - Livakovic sauve la Croatie (3e) Le Portugal entame fort ce choc de la Coupe du monde 2026. Au point de pénalty, Bruno Fernandes a repris un centre en retrait de la gauche donné par Leao. Il a buté, par deux fois, sur le gardien de la Croatie et Sutalo. C'était deux énormes opportunités.

01:00 - Portugal - Croatie, c’est parti ! (1er) Qui de la bande à Cristiano Ronaldo ou de la bande à Luka Modric rejoindra l’Espagne en huitième de finale de la Coupe du monde 2026 ?



00:55 - Place aux hymnes ! À l'image de Cristiano Ronaldo, les joueurs sont très concentrés. Une place en huitième de finale de la Coupe du monde est en jeu !

00:50 - Portugal - Croatie, le futur adversaire est connu dans cette Coupe du monde 2026 Le vainqueur de ce 16e de finale de la Coupe du Monde 2026 affrontera l'Espagne. Les Ibériques ont écrasé l'Autriche (3-0).

00:50 - Les joueurs entrent sur la pelouse ! Les drapeaux du Portugal et de la Croatie sont installés sur la pelouse. Les joueurs prennent position au centre du terrain, en arc de cercle.

00:43 - Où voir Portugal - Croatie ? Cette rencontre de la Coupe du monde 2026 sera diffusée en direct sur beIN Sports 1. Sinon, vous pouvez le vivre avec nous !

00:42 - Vitinha : "Nous ne pouvons plus nous permettre d’erreurs" Le milieu du PSG s’est confié juste avant ce Portugal - Croatie : Nous devrons nous améliorer et nous savons comment y parvenir. Notre dernier match ne s’est pas déroulé comme nous l’aurions souhaité. Nous ne pouvons plus nous permettre d’erreurs. Nous devons prouver que nous méritons d’accéder au tour suivant. Je comprends tout à fait les critiques et les interrogations concernant nos récentes performances, et je suis reconnaissant que les supporters continuent de nous soutenir. C’est un immense plaisir de voir une communauté portugaise aussi nombreuse ici ; elle nous apporte une motivation supplémentaire."



00:41 - Vlasic s’est montré méfiant avant Portugal - Croatie "Le Portugal est une excellente équipe, avec de nombreux joueurs de classe mondiale à tous les postes. Il est clair qu'ils sont très dangereux. Le respect que nous leur portons engendre le respect qu’ils nous portent. Je pense que ce sont les détails qui feront la différence."

00:40 - Les cotes de ce Portugal - Croatie ! Les opérateurs sportifs donnent un avantage à la bande à Ronaldo dans ce Portugal - Croatie Betclic : Portugal (1.74) - Nul (3.65) - Croatie (5.00)

Winamax : Portugal (1.74) - Nul (3.65) - Croatie (4.60)

Unibet : Portugal (1.73) - Nul (3.60) - Croatie (5.20)

00:37 - Une première dans ce Portugal - Croatie Ces deux nations majeures du football européen n’avaient encore jamais croisé le fer dans le cadre d’une Coupe du monde.



00:31 - Les dix dernières confrontations entre le Portugal et la Croatie Depuis 1996, la balance penche largement en faveur du Portugal avec six succès. La Croatie n’a battu qu’une seule fois la Seleçao das Quinas. Vous l’avez compris : il y a eu aussi trois nuls.