DIRECT. Portugal - Croatie : chaîne TV, horaire, compos… Toutes les infos de ce 16e de finale de la Coupe du monde 2026

PORTUGAL - CROATIE, ce choc se déroule, ce vendredi 3 juillet, à Toronto au Canada. Ce seizième de finale de la Coupe du monde 2026 sera à suivre sur beIN Sports, à partir d'une heure du matin.

Portugal 0 : 0 Croatie

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18:28 - Une solution streaming pour suivre Portugal - Croatie Le match de cette Coupe du monde 2026 sera également disponible sur beIN Sports Connect. 18:01 - Quand se jouera Portugal - Croatie ? Le coup d'envoi de ce seizième de finale de la Coupe du monde 2026 sera donné à 1 heure du matin (heure française). 18:00 - Où voir Portugal - Croatie ? Cette rencontre de la Coupe du monde 2026 sera diffusée en direct sur beIN Sports 1. 18:00 - Bienvenue pour suivre Portugal - Croatie ! Le Portugal et la Croatie se retrouvent, ce vendredi 3 juillet, dans le cadre des 16es de finale de la Coupe du monde 2026. Une affiche entre deux habitués des grandes compétitions européennes.

Portugal - Croatie se jouera ce vendredi 3 juillet, du côté de Toronto au Canada. Le coup d'envoi sera donné à 1h00 (heure française). Ce seizième de finale de la Coupe du monde 2026 sera diffusé sur beIN Sports 1.