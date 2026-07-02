DIRECT. Portugal - Croatie : chaîne TV, horaire, compos… Toutes les infos de ce 16e de finale de la Coupe du monde 2026
PORTUGAL - CROATIE, ce choc se déroule, ce vendredi 3 juillet, à Toronto au Canada. Ce seizième de finale de la Coupe du monde 2026 sera à suivre sur beIN Sports, à partir d'une heure du matin.
18:28 - Une solution streaming pour suivre Portugal - Croatie
Le match de cette Coupe du monde 2026 sera également disponible sur beIN Sports Connect.
18:01 - Quand se jouera Portugal - Croatie ?
Le coup d'envoi de ce seizième de finale de la Coupe du monde 2026 sera donné à 1 heure du matin (heure française).
18:00 - Où voir Portugal - Croatie ?
Cette rencontre de la Coupe du monde 2026 sera diffusée en direct sur beIN Sports 1.
Portugal - Croatie se jouera ce vendredi 3 juillet, du côté de Toronto au Canada. Le coup d'envoi sera donné à 1h00 (heure française). Ce seizième de finale de la Coupe du monde 2026 sera diffusé sur beIN Sports 1.