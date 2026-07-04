Michael Olise : pourquoi il a décidé de jouer pour la France malgré 4 nationalités différentes ?

La star de l'équipe de France, Michael Olise, aurait très bien pu jouer pour d'autres pays...

Michael Olise pourrait être le tube de l'été si la France poursuit son parcours à la Coupe du monde 2026 et que le meneur du Bayern Munich poursuit ses performances sur le front de l'attaque, distribuant galette sur galette à Kylian Mbappé et l'équipe de France. Pour le grand public, le Français n'est pas encore la méga star qu'il mérite d'être. Exilé loin de la France depuis son plus jeune âge, Michael Olise a fait les beaux jours de plusieurs clubs anglais et du Bayern et est devenu incontournable chez les Bleus. Son triplé face à l'Irlande du Nord en match de préparation a permis au grand public de voir à quel point il était important dans le dispositif de Deschamps. Et depuis le début de la Coupe du monde, s'il n'a pas encore marqué, il en est déjà à cinq passes décisives en quatre matchs.

Michael Olise et ses 4 nationalités

Michael Olise est né le 12 décembre 2001, non pas en France, mais à Londres en Angleterre. Ses origines sont multiples... Son père est nigérian et algérien, tandis que sa mère est franco-algérienne. C'est son ascendance française, héritée de sa mère, qui a permis à Michael Olise d'opter pour le maillot des Bleus. Il aurait pu choisir l'Angleterre ou le Nigeria, mais a préféré représenter la France. Un choix qui a été largement commenté dans le monde du football. "Ma mère vient de France. Quand j'étais petit, je suis venu ici, j'avais cette connexion avec la France. Je suis fier" a-t-il lancé.

La passion du football est profondément ancrée dans la famille Olise. Son père lui a transmis l'amour du ballon dès son plus jeune âge. Plus jeune, il suivait déjà de près les performances des Bleus. Ses héros ? "Zidane, Henry... Il y a beaucoup de joueurs de qualité dans cette sélection mais j'aime bien ces deux joueurs." Interrogé au sujet de Michael Olise, le meilleur buteur de l'histoire d'Arsenal disait durant les JO tout le bien qu'il pense du Bavarois. "Son envie d'avoir voulu jouer pour l'équipe de France me donne des frissons. Il aurait pu aller jouer l'Euro avec l'Angleterre, il a décidé de jouer les JO avec la France". Et un choix payant puisqu'il a remporté la médaille d'argent...