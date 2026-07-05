DIRECT. Tour de France 2026 : le premier duel au sommet Pogacar vs Vingegaard attendu, suivez la 2e étape

Cette 2e étape du Tour de France 2026, entre Tarragone et Barcelone, pourrait bien voir une première empoignade entre favoris et un duel Pogacar - Vingegaard.

Le Tour de France 2026 débute samedi 4 juillet avec une première étape dans les rues de Barcelone et un contre la montre par équipes... Pendant trois semaines, les stars du peloton devront faire face à la chaleur et le parcours très accidenté de la plus belle course au monde... Cette année, pour ce Tour de France, les stars sont présentes en masse. Chez les Français, on suivra bien évidemment la petite pépite Paul Seixas qui va découvrir la Grande Boucle pour la première fois de sa carrière et qui vise, pourquoi pas, un podium dès sa première participation. Mais face à lui, Tadej Pogacar fait figure de très grand favori pour sa propre succession, lui qui écrase tout sur son passage à chaque course. Le Danois Jonas Vingegaard, vainqueur du Giro, sera aussi de la partie mais pas que... Remco Evenepoel et Florian Lipowitz, Isaac Del Toro, Juan Ayuso, Thymen Arensman, Tom Pidcock seront également là...

En direct

14:37 - La Pinarello roule en tête de peloton (km137) En tête d'un peloton qui pointe à quasiment 4 minutes de l'échappée, la Pinarello Q36.5 roule.

14:35 - Veistroffer se relève (km141) Fin de la poursuite pour le Français qui jette l'éponge. Il va se faire reprendre par le peloton dans quelques instants. L'échappée du jour est désormais complète : Engelhardt, van den Broek et Molenaar disposent de 3'29" d'avance sur le peloton dans cette 2e étape du Tour de France 2026.

14:30 - Veistroffer perd du terrain (km142) Le Français, seul intercalé entre le trio de tête et le peloton, pointe désormais à 55 secondes. Le peloton a baissé pavillon et pointe désormais à 1'38" dans cette 2e étape du Tour de France 2026.

Carte du Tour de France et profils des étapes Voir les images Le Tour de France 2026 chez vous ? La carte et le profil des 21 étapes

14:27 - Des paysages de carte postale Dans cette 2e étape du Tour de France 2026, les coureurs vont pouvoir profiter de splendides paysages sur la côte catalane. Postcard of the day : the Tamarit Castle



Carte postale du jour : le Château de Tamarit #TDF2026 pic.twitter.com/ctgF4KLsXd — Tour de France (@LeTour) July 5, 2026

14:21 - 44 secondes pour l'échappée (km148) Le trio de tête continue de creuser sur le peloton dans cette 2e étape du Tour de France 2026. 44 secondes pour van den Broek, Engelhardt et Molenaar. Intercalé, Veistroffer pointe à 30 secondes.

14:17 - Le trio résiste (km153) En ce début de cette 2e étape du Tour de France 2026, le trio de tête, Engelhardt, van den Broek et Molenaar, conserve une maigre avance de 12 secondes sur le peloton qui ne laisse pas filer.

14:15 - Vauquelin victime d'une crevaison (km155) Le Français est décidément malchanceux en ce début du Tour de France 2026. Après une crevaison hier sur le contre-la-montre, Vauquelin se retrouve une fois de plus à l'arrêt pour changer de pneu.

14:12 - Le départ en vidéo Revivez en vidéo le départ de cette 2e étape du Tour de France 2026. Here they go! Stage 2 is underway, and Baptiste Veistroffer does what he does best : ATTACK!



Et c'est parti ! L'étape 2 est lancée et Baptiste Veistroffer fait ce qu'il fait de mieux : ATTAQUE !#TDF2026 pic.twitter.com/gFL9MzCd90 — Tour de France (@LeTour) July 5, 2026

14:07 - Première chute du Tour de France 2026 ! Au sein du peloton, la première chute du Tour de France 2026 vient d'avoir lieu après seulement 10 kilomètres parcourus. Girmay, O'Brien, Dhondt, Gate ont été pris dans cette chute mais repartent.

14:06 - Molenaar rejoint l'échappée (km161) Ils sont désormais trois à ouvrir la route dans cette 2e étape du Tour de France 2026 : Engelhardt, van der Broek et désormais Molenaar.

14:05 - Engelhardt relance (164km) Le champion d'Allemagne Engelhardt sort du peloton en force. Il est rapidement suivi de van der Broek qui prend sa roue. La Total Energies relance en tête de peloton dans cette 2e étape du Tour de France 2026.

14:03 - Début d'étape rapide (km165) Dans ce début de 2e étape du Tour de France, la vitesse est rapide. Résultat, le peloton est étiré.

14:01 - Un petit groupe s'extirpe (km166) 7 coureurs sont parvenus à prendre quelques mètres d'avance sur le peloton en ce début de cette 2e étape du Tour de France 2026. Derrière, il y a des relances en tête de peloton.

14:00 - Veistroffer allume la mèche (km167) Dès les premiers hectomètres de cette 2e étape du Tour de France 2026, le coureur de la Lotto Intermarché, Veistroffer place la première attaque de ce Tour de France.

13:59 - C'est parti ! Top départ de cette 2e étape du Tour de France 2026, longue de 169 kilomètres ! La première bataille entre les favoris ?

13:53 - Les favoris vont déjà se découvrir ! La 2e étape en direct Le départ de cette 2e étape du Tour de France 2026 va être donné dans quelques instants.

13:50 - Un seul non partant Au départ de cette 2e étape du Tour de France 2026, un seul non partant est à relever : le Français Clément Berthet de la Groupama FDJ.

13:45 - Le départ fictif Les coureurs sont dans le défilé dans les rues de Tarragone pour rejoindre le lieu du départ réel qui sera donné d'ici 10 minutes.

13:35 - Les points de la montagne attribués Dans cette 2e étape du Tour de France 2026, c'est un total de 20 points pour la classement de la montagne qui seront attribués, entre la côte de Begues (5, 3, 2, 1pts) et les trois ascensions de la côte du Château de Montjuic (2 et 1 pts pour chaque passage).

13:15 - Les maillots distinctifs Voici les différents maillots distinctifs au départ de cette 2e étape du Tour de France 2026 avec Vingegaard en jaune, Pogacar à pois, Bernal en vert et Ayuso avec le maillot blanc. Your 4 distinctive jerseys after the 1st stage



Vos 4 beaux maillots distinctifs après la première étape #TDF2026 pic.twitter.com/3OmEl5liXO — Tour de France (@LeTour) July 5, 2026

13:00 - Un premier bras de fer entre favoris ? Cette 2e étape pourrait bien être le théâtre de la première empoignade des favoris dans ce Tour de France. Pogacar, Vingegaard, Seixas ou encore Evenepoel pourraient vouloir frapper un coup d'entrée.

12:30 - Tarragone, ville départ Pour cette 2e étape du Tour de France 2026, les coureurs auront l'occasion d'apprécier le bord de mer depuis Tarragone, ville qui a déjà accueilli le départ d'une étape de grand tour. Il faut cependant remonter à 2010, lors de la 10e étape de la Vuelta qui menait jusqu'à Vilanova. A l'époque, Imanov Erviti s'était imposé.

12:00 - Les ascensions du jour Au programme, la côte de Begues est la difficulté la plus corsée de cette 2e étape du Tour de France 2026 (cat2, 6km à 5.8%). La côte du Château de Montjuic, de 3e catégorie, est courte mais raide (1.6km à 8.7%).

11:30 - Le point au classement général Au départ de cette 2e étape du Tour de France 2026, Jonas Vingegaard est leader avec 8 secondes d'avance sur Filippo Ganna, 2e, et 12 secondes sur Tadej Pogacar, 3e. Paul Seixas est 10e à 39 secondes.