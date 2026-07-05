DIRECT. Tour de France 2026 : le premier duel au sommet Pogacar vs Vingegaard attendu, suivez la 2e étape
Cette 2e étape du Tour de France 2026, entre Tarragone et Barcelone, pourrait bien voir une première empoignade entre favoris et un duel Pogacar - Vingegaard.
Le Tour de France 2026 débute samedi 4 juillet avec une première étape dans les rues de Barcelone et un contre la montre par équipes... Pendant trois semaines, les stars du peloton devront faire face à la chaleur et le parcours très accidenté de la plus belle course au monde... Cette année, pour ce Tour de France, les stars sont présentes en masse. Chez les Français, on suivra bien évidemment la petite pépite Paul Seixas qui va découvrir la Grande Boucle pour la première fois de sa carrière et qui vise, pourquoi pas, un podium dès sa première participation. Mais face à lui, Tadej Pogacar fait figure de très grand favori pour sa propre succession, lui qui écrase tout sur son passage à chaque course. Le Danois Jonas Vingegaard, vainqueur du Giro, sera aussi de la partie mais pas que... Remco Evenepoel et Florian Lipowitz, Isaac Del Toro, Juan Ayuso, Thymen Arensman, Tom Pidcock seront également là...
Le classement du Tour de France 2026
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14:37 - La Pinarello roule en tête de peloton (km137)
En tête d'un peloton qui pointe à quasiment 4 minutes de l'échappée, la Pinarello Q36.5 roule.
14:35 - Veistroffer se relève (km141)
Fin de la poursuite pour le Français qui jette l'éponge. Il va se faire reprendre par le peloton dans quelques instants. L'échappée du jour est désormais complète : Engelhardt, van den Broek et Molenaar disposent de 3'29" d'avance sur le peloton dans cette 2e étape du Tour de France 2026.
14:30 - Veistroffer perd du terrain (km142)
Le Français, seul intercalé entre le trio de tête et le peloton, pointe désormais à 55 secondes. Le peloton a baissé pavillon et pointe désormais à 1'38" dans cette 2e étape du Tour de France 2026.
14:27 - Des paysages de carte postale
Dans cette 2e étape du Tour de France 2026, les coureurs vont pouvoir profiter de splendides paysages sur la côte catalane.
Postcard of the day : the Tamarit Castle— Tour de France (@LeTour) July 5, 2026
Carte postale du jour : le Château de Tamarit #TDF2026 pic.twitter.com/ctgF4KLsXd
14:21 - 44 secondes pour l'échappée (km148)
Le trio de tête continue de creuser sur le peloton dans cette 2e étape du Tour de France 2026. 44 secondes pour van den Broek, Engelhardt et Molenaar. Intercalé, Veistroffer pointe à 30 secondes.
14:17 - Le trio résiste (km153)
En ce début de cette 2e étape du Tour de France 2026, le trio de tête, Engelhardt, van den Broek et Molenaar, conserve une maigre avance de 12 secondes sur le peloton qui ne laisse pas filer.
14:15 - Vauquelin victime d'une crevaison (km155)
Le Français est décidément malchanceux en ce début du Tour de France 2026. Après une crevaison hier sur le contre-la-montre, Vauquelin se retrouve une fois de plus à l'arrêt pour changer de pneu.
14:12 - Le départ en vidéo
Revivez en vidéo le départ de cette 2e étape du Tour de France 2026.
Here they go! Stage 2 is underway, and Baptiste Veistroffer does what he does best : ATTACK!— Tour de France (@LeTour) July 5, 2026
Et c'est parti ! L'étape 2 est lancée et Baptiste Veistroffer fait ce qu'il fait de mieux : ATTAQUE !#TDF2026 pic.twitter.com/gFL9MzCd90
14:07 - Première chute du Tour de France 2026 !
Au sein du peloton, la première chute du Tour de France 2026 vient d'avoir lieu après seulement 10 kilomètres parcourus. Girmay, O'Brien, Dhondt, Gate ont été pris dans cette chute mais repartent.
14:06 - Molenaar rejoint l'échappée (km161)
Ils sont désormais trois à ouvrir la route dans cette 2e étape du Tour de France 2026 : Engelhardt, van der Broek et désormais Molenaar.
14:05 - Engelhardt relance (164km)
Le champion d'Allemagne Engelhardt sort du peloton en force. Il est rapidement suivi de van der Broek qui prend sa roue. La Total Energies relance en tête de peloton dans cette 2e étape du Tour de France 2026.
14:03 - Début d'étape rapide (km165)
Dans ce début de 2e étape du Tour de France, la vitesse est rapide. Résultat, le peloton est étiré.
14:01 - Un petit groupe s'extirpe (km166)
7 coureurs sont parvenus à prendre quelques mètres d'avance sur le peloton en ce début de cette 2e étape du Tour de France 2026. Derrière, il y a des relances en tête de peloton.
14:00 - Veistroffer allume la mèche (km167)
Dès les premiers hectomètres de cette 2e étape du Tour de France 2026, le coureur de la Lotto Intermarché, Veistroffer place la première attaque de ce Tour de France.
13:59 - C'est parti !
Top départ de cette 2e étape du Tour de France 2026, longue de 169 kilomètres ! La première bataille entre les favoris ?
13:53 - Les favoris vont déjà se découvrir ! La 2e étape en direct
Le départ de cette 2e étape du Tour de France 2026 va être donné dans quelques instants.
13:50 - Un seul non partant
Au départ de cette 2e étape du Tour de France 2026, un seul non partant est à relever : le Français Clément Berthet de la Groupama FDJ.
13:45 - Le départ fictif
Les coureurs sont dans le défilé dans les rues de Tarragone pour rejoindre le lieu du départ réel qui sera donné d'ici 10 minutes.
13:35 - Les points de la montagne attribués
Dans cette 2e étape du Tour de France 2026, c'est un total de 20 points pour la classement de la montagne qui seront attribués, entre la côte de Begues (5, 3, 2, 1pts) et les trois ascensions de la côte du Château de Montjuic (2 et 1 pts pour chaque passage).
13:15 - Les maillots distinctifs
Voici les différents maillots distinctifs au départ de cette 2e étape du Tour de France 2026 avec Vingegaard en jaune, Pogacar à pois, Bernal en vert et Ayuso avec le maillot blanc.
Your 4 distinctive jerseys after the 1st stage— Tour de France (@LeTour) July 5, 2026
Vos 4 beaux maillots distinctifs après la première étape #TDF2026 pic.twitter.com/3OmEl5liXO
13:00 - Un premier bras de fer entre favoris ?
Cette 2e étape pourrait bien être le théâtre de la première empoignade des favoris dans ce Tour de France. Pogacar, Vingegaard, Seixas ou encore Evenepoel pourraient vouloir frapper un coup d'entrée.
12:30 - Tarragone, ville départ
Pour cette 2e étape du Tour de France 2026, les coureurs auront l'occasion d'apprécier le bord de mer depuis Tarragone, ville qui a déjà accueilli le départ d'une étape de grand tour. Il faut cependant remonter à 2010, lors de la 10e étape de la Vuelta qui menait jusqu'à Vilanova. A l'époque, Imanov Erviti s'était imposé.
12:00 - Les ascensions du jour
Au programme, la côte de Begues est la difficulté la plus corsée de cette 2e étape du Tour de France 2026 (cat2, 6km à 5.8%). La côte du Château de Montjuic, de 3e catégorie, est courte mais raide (1.6km à 8.7%).
11:30 - Le point au classement général
Au départ de cette 2e étape du Tour de France 2026, Jonas Vingegaard est leader avec 8 secondes d'avance sur Filippo Ganna, 2e, et 12 secondes sur Tadej Pogacar, 3e. Paul Seixas est 10e à 39 secondes.
11:00 - Le profil de la 2e étape
Cette 2e étape du Tour de France, longue de 169 kilomètres entre Tarragone et Barcelone, présente un final pour puncheurs. Après une première moitié d'étape complètement plate, les coureurs devront passer la côte de Begues avant d'enchaîner avec trois ascensions de la côte du Château de Montjuic.
Buenos días!— Movistar Team (@Movistar_Team) July 5, 2026
Segunda jornada del @LeTour, primera en línea tras la CRE inaugural.
Con salida en Tarragona y llegada a Barcelona, tres pasos por Montjuïc decidirán el ganador de la etapa.#RodamosJuntos | @movistar_es | #TDF2026 pic.twitter.com/2jXFMGzKQC
Les étapes du Tour de France 2026
- Étape 1 (4 juillet): Barcelone > Barcelone, 19,6km (clm par équipes)
- Étape 2 (5 juillet): Tarragone > Barcelone, 168,5km
- Étape 3 (6 juillet): Granollers > Les Angles, 195,9km
- Étape 4 (7 juillet): Carcassonne > Foix, 181,9km
- Étape 5 (8 juillet): Lannemezan > Pau, 158,3km
- Étape 6 (9 juillet): Pau > Gavarnie-Gèdre, 186,2km
- Étape 7 (10 juillet): Hagetmau > Bordeaux, 175,1km
- Étape 8 (11 juillet): Périgueux > Bergerac, 180,4km
- Étape 9 (12 juillet): Malemort > Ussel, 185,5km
- 13 juillet: journée de repos
- Étape 10 (14 juillet): Aurillac > Le Lioran, 166,6km
- Étape 11 (15 juillet): Vichy > Nevers, 161,3km
- Étape 12 (16 juillet): Circuit Nevers Magny-Cours > Chalon-sur-Saône, 179,1km
- Étape 13 (17 juillet): Dole > Belfort, 205,8km
- Étape 14 (18 juillet): Mulhouse > Le Markstein Fellering, 155,3km
- Étape 15 (19 juillet): Champagnole > Plateau de Solaison, 183,9km
- 20 juillet: journée de repos
- Étape 16 (21 juillet): Évian-les-Bains > Thonon-les-Bains, 26,1km (clm individuel)
- Étape 17 (22 juillet): Chambéry > Voiron, 174,7km
- Étape 18 (23 juillet): Voiron > Orcières-Merlette, 185,2km
- Étape 19 (24 juillet): Gap > Alpe d'Huez, 127,9km
- Étape 20 (25 juillet): Le Bourg d'Oisans > Alpe d'Huez, 170,9km
- Étape 21 (26 juillet): Thoiry > Paris Champs-Élysées, 133km
Les équipes et engagés du Tour de France 2026
- La composition d'Alpecin - Premier Tech : Mathieu Van der Poel (31 ans, HOL), Jasper Philipsen (28 ans, BEL), Emiel Verstrynge (24 ans, BEL), Jonas Rickaert (32 ans, BEL), Ramses Debruyne (23 ans, BEL), Edward Planckaert (31 ans, BEL), Tim Marsman (25 ans, HOL), Silvan Dillier (35 ans, SUI)
- La composition de Bahrain Victorious : Phil Bauhaus (31 ans, ALL), Damiano Caruso (38 ans, ITA), Kamil Gradek (35 ans, POL), Lenny Martinez (22 ans, FRA), Matej Mohoric (31 ans, SLN), Robert Stannard (27 ans, NZ), Antonio Tiberi (25 ans, ITA), Vlad Van Mechelen (22 ans, BEL)
- La composition de Caja Rural-Seguros RGA : Abel Balderstone (25 ans, ESP), Sebastian Berwick (26 ans, AUS), Fernando Gaviria (31 ans, COL), Alex Molenaar (26 ans, HOL), Joel Nicolau (28 ans, ESP), Stefano Oldani (28 ans, ITA), Jakub Otruba (28 ans, RTC), José Félix Parra (29 ans, ESP)
- La composition de Cofidis : Piet Allegaert (31 ans, BEL), Jenthe Biermans (30 ans, BEL), Milan Fretin (25 ans, BEL), Axel Kirsch (34 ans, LUX), Hugo Page (24 ans, FRA), Alex Aranburu (30 ans, ESP), Benjamin Thomas (30 ans, FRA), Ion Izagirre (37 ans, ESP)
- La composition de Decathlon-CMA CGM : Tiesj Benoot (32 ans, BEL), Cees Bol (30 ans, HOL), Daan Hoole (27 ans, HOtropL), Olav Kooij (24 ans, HOL), Aurélien Paret-Peintre (30 ans, FRA), Nicolas Prodhomme (29 ans, FRA), Matthew Riccitello (24 ans, USA), Paul Seixas (19 ans, FRA)
- La composition d'EF Education-Easy Post : Richard Carapaz (33 ans, ECU), Ben Healy (25 ans, IRL), Kasper Asgreen (31 ans, DAN), Michael Valgren (34 ans, DAN), Alex Baudin (25 ans, FRA), Sean Quinn (26 ans, USA), Max Walker (24 ans, GBR), Georg Steinhauser (24 ans, ALL)
- La composition de Groupama-FDJ United : Romain Grégoire (23 ans, FRA), Guillaume Martin-Guyonnet (33 ans, FRA), Clément Braz Afonso (26 ans, FRA), Ewen Costiou (23 ans, FRA), Lorenzo Germani (24 ans, ITA), Clément Berthet (28 ans, FRA), Clément Russo (31 ans, FRA), Quentin Pacher (34 ans, FRA)
- La composition de Netcompany-INEOS : Thymen Arensman (26 ans, HOL), Egan Bernal (29 ans, COL), Tobias Foss (29 ans, NOR), Filippo Ganna (29 ans, ITA), Dorian Godon (30 ans, FRA), Kévin Vauquelin (25 ans, FRA), Michal Kwiatkowski (36 ans, POL), Joshua Tarling (22 ans, GBR)
- La composition de l'équipe Lidl-Trek : Juan Ayuso (23 ans, ESP), Mattias Skjelmose (25 ans, DAN), Mads Pedersen (30 ans, DAN), Toms Skujins (35 ans, LVA), Mathias Vacek (24 ans, RTC), Derek Gee (28 ans, CAN), Quinn Simmons (25 ans, USA), Carlos Verona (33 ans, ESP)
- La composition de Lotto-Intermarché : Huub Artz (24 ans, HOL), Jenno Berckmoes (25 ans, BEL), Lars Craps (24 ans, BEL), Arnaud De Lie (24 ans, BEL), Liam Slock (25 ans, BEL), Lennert Van Eetvelt (24 ans, BEL), Baptiste Veistroffer (26 ans, FRA), Georg Zimmermann (28 ans, BEL)
- La composition de Movistar : Cian Uijtdebroeks (23 ans, BEL), Raul Garcia Pierna (25 ans, ESP), Pablo Castrillo (25 ans, ESP), Einer Rubio (28 ans, COL), Javier Romo (27 ans, ESP), Nelson Oliveira (37 ans, POR), Jefferson Cepeda (28 ans, EQU), Michel Hessmann (25 ans, ALL)
- La composition de NSN : Lewis Askey (25 ans, GBR), George Bennett (36 ans, NZL), Marco Frigo (26 ans, ITA), Biniam Girmay (26 ans, ERY), Matis Louvel (26 ans), Krists Neilands (31 ans, LET), Jake Stewart (26 ans, GBR), Tom Van Asbroeck (36 ans, BEL)
- La composition de Pinarello-Q36.5 : Tom Pidcock (26 ans, GBR), Xabier Mikel Azparren (27 ans, ESP), Fred Wright (27 ans, GBR), Quinten Hermans (30 ans, BEL), Xandro Meurisse (34 ans, BEL), Brent Van Moer (28 ans, BEL), Chris Harper (31 ans, AUS), Damien Howson (33 ans, AUS)
- La composition de Red Bull-Bora-Hansgrohe : Remco Evenepoel (26 ans, BEL), Nico Denz (32 ans, ALL), Florian Lipowitz (25 ans, ALL), Mattia Cattaneo (35 ans, ITA), Jan Tratnik (36 ans, SVN), Maxim Van Gils (26 ans, BEL), Jai Hindley (30 ans, AUS), Tim Van Dijke (26 ans, HOL)
- La composition de Soudal-Quick Step : Pascal Eenkhoorn (29 ans, HOL), Tim Merlier (33 ans, BEL), Valentin Paret-Peintre (25 ans, FRA), Jasper Stuyven (34 ans, BEL), Dylan van Baarle (34 ans, HOL), Bert Van Lerberghe (33 ans, BEL), Ilan Van Wilder (26 ans, BEL), Louis Vervaeke (32 ans, BEL)
- La composition de Jayco AlUla : Pascal Ackermann (32 ans, ALL), Luke Durbridge (35 ans, AUS), Felix Engelhardt (25 ans, ALL), Michael Matthews (35 ans, AUS), Kelland O'Brien (28 ans, AUS), Ben O'Connor (30 ans, AUS), Luke Plapp (25 ans, AUS), Mauro Schmid (26 ans, SUI)
- La composition de Picnic-PostNL : Warren Barguil (34 ans, FRA), Frits Biesterbos (24 ans, HOL), Pavel Bittner (23 ans, CZE), John Degenkolb (37 ans, ALL), Robbe Dhondt (22 ans, BEL), Niklas Märkl (27 ans, ALL), Julius van den Berg (29 ans, HOL), Frank van den Broek (25 ans, HOL)
- La composition de Visma-Lease a bike : Edoardo Affini (30 ans, ITA), Bruno Armirail (32 ans, FRA), Victor Campenaerts (34 ans, BEL), Per Strand Hagenes (22 ans, NOR), Matteo Jorgenson (26 ans, USA), Sepp Kuss (31 ans, USA), Davide Piganzoli (23 ans, ITA), Jonas Vingegaard (29 ans, DAN)
- La composition de Total Energies : Nicolas Breuillard (26 ans, FRA), Joris Delbove (25 ans, FRA), Alexandre Delettre (28 ans, FRA), Thibault Guernalec (28 ans, FRA), Jordan Jegat (27 ans, FRA), Mathis Le Berre (25 ans, FRA), Anthony Turgis (32 ans, FRA), Mattéo Vercher (25 ans, FRA)
- La composition de Tudor : Julian Alaphilippe (34 ans, FRA), Arvid De Kleijn (32 ans, HOL), Marco Haller (35 ans, AUT), Marc Hirschi (27 ans, SUI), Rick Pluimers (25 ans, HOL), Michael Storer (29 ans, AUS), Matteo Trentin (36 ans, ITA), Yannis Voisard (27 ans, SUI)
- La composition d'UAE Emirates-XRG : Isaac Del Toro (22 ans, MEX), Felix Großschartner (32 ans, AUT), Brandon McNulty (28 ans, USA), Tadej Pogacar (27 ans, SLN), Nils Politt (32 ans, ALL), Florian Vermeersch (27 ans, BEL), Tim Wellens (35 ans, BEL), Adam Yates (33 ans, GBR)
- La composition d'Uno-X Mobility : Jonas Abrahamsen (30 ans, NOR), Anthon Charmig (28 ans, DAN), Magnus Cort (33 ans, DAN), Tobias Halland Johannessen (26 ans, NOR), Anders Halland Johannessen (26 ans, NOR), Anders Skaarseth (31 ans, NOR), Torstein Træen (30 ans, NOR), Soren Waerenskjold (26 ans, NOR)
- La composition de XDS-Astana : Davide Ballerini (31 ans, ITA), Aaron Gate (35 ans, NZL), Sergio Higuita (28 ans, COL), Max Kanter (28 ans, ALL), Harold Tejada (29 ans, COL), Mike Teunissen (33 ans, HOL), Simone Velasco (30 ans, ITA), Nicolas Vinokourov (23 ans, KAZ)