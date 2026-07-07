DIRECT. Tour de France 2026 : le maillot jaune de Pogacar tient à un fil sur la 4e étape, le classement

TOUR DE FRANCE. Sur cette 4e étape du Tour de France 2026, quatre Français sont bien placés pour viser la victoire. Un changement de leader se profile.

L'Essentiel

Découvrez le classement général du Tour de France avec les temps qui sont cumulés après chaque étape pour donner un maillot jaune...

Découvrez le classement de l'étape du jour du Tour de France avec une mise à jour quelques secondes après le franchissement de la ligne d'arrivée des coureurs.

En direct

16:44 - La dernière ascension ! Place à l'ultime ascension de cette 4e étape du Tour de France 2026 avec le col de Montségur et les derniers points de la montagne à aller chercher.

16:42 - La poursuite fond sur les trois hommes Grâce à une bien meilleure entente, la poursuite pointe désormais à un peu plus de 10 secondes du trio Tratnik, Vacek et Kirsch. Jonction à suivre dans quelques instants alors que les coureurs vont entamer la dernière ascension du jour, le col de Montségur.

16:40 - Le meilleur résultat des trois hommes de tête Au sein de cette échappée de trois hommes, Jan Tratnik est celui qui a signé la meilleur performance sur le Tour de France avec une 3e place en 2019 sur la 9e étape menant à Brioude.

Carte du Tour de France et profils des étapes Voir les images Le Tour de France 2026 passe chez vous ? La carte et le profil des 21 étapes

16:38 - Le classement général virtuel A 46 kilomètres de l'arrivée, Traeen est leader du classement général du Tour de France 2026 devant Quinn (+28"), aussi présent dans l'échappée.

16:32 - Vermeersch roule en tête de peloton En tête de peloton à 7'37", Vermeersch prend le témoin de Politt et roule pour la formation UAE Team Emirates à 52 kilomètres de l'arrivée de cette 4e étape du Tour de France 2026.

16:26 - Les prochains kilomètres Les hommes de tête sont sur le point d'entamer la bascule pour filer vers une descente raide avant d'enchaîner avec l'ultime difficulté du jour, le col de Montségur (6.9km à 6.1%).

16:20 - La poursuite plafonne (km61) Derrière le trio Tratnik/Vacek/Kirsch, la poursuite de 29 coureurs peinent à pleinement coopérer dans 4e étape du Tour de France 2026. Elle plafonne à 30 secondes tandis que le peloton s'est considérablement relevé pour pointer à 7'13".

16:14 - Le tour de force de Kirsch (km65) Le Luxembourgeois signe une belle performance en signant un retour express sur le duo de tête Tratnik/Vacek. Ils sont désormais trois à ouvrir la route dans cette 4e étape du Tour de France 2026.

16:12 - Kirsch dynamise la poursuite (km67) Le coureur de la formation Cofidis se dresse sur ses pédales pour porter une attaque. Il s'extirpe en solitaire pour partit à la poursuite du duo Tratnik/Vacek à 10 secondes.

16:07 - Garcia Pierna relance la poursuite (km70) 30 secondes derrière le duo Tratnik et Vacek, Garcia Pierna relance la poursuite. Cela manque de coopération au sein de ce 2e échelon de course dans la 4e étape du Tour de France 2026.

16:05 - Le point sur le maillot à pois Après l'ascension du col de Coudons, Alex Baudin est virtuellement toujours à pois (12 pts) devant Alex Molenaar (10) et Prodhomme (9).

16:00 - Chute dans le peloton ! Dillier et Velasco ont été pris dans une chute en plein ascension du col de Coudons. Plus de peur que de mal, les deux coureurs reprennent la route.

15:59 - Les points au sommet du col de Coudons (km76) Au sommet du col de Coudons, Tratnik passe en tête et empoche 5 points, devant Vacek qui prend 3 points.

15:56 - Tratnik et Vacek creusent (km78) A moins de 2 kilomètres du sommet du col de Coudons, Trratnik et Vacek poursuivent leur effort et creusent sur le reste de l'échappée. 40 secondes d'écart désormais !

15:52 - Revivez le sprint intermédiaire en vidéo Revivez le sprint intermédiaire de Quillan remporté par Girmay. Intermediate sprint @WeLoveCyclingFR



25 points for Biniam Girmay

20 points for Jasper Philipsen

16 points for Mads Pedersen.



Tadej Pogacar is still leading the points classification by 2 points!



Tadej Pogacar est toujours en tête du classement par points pour 2 pic.twitter.com/5FRdme8Vwk — Tour de France (@LeTour) July 7, 2026

15:45 - Vacek et Tratnik accélèrent A environ 7 kilomètres du sommet du col de Coudons, Tratnik et Vacek ont un peu élevé le curseur et pointent avec 15 secondes d'avance sur le reste de l'échappée.

15:44 - Girmay et Philipsen ont lâché (km82) Juste avant le début de l'ascension du col de Coudons, Girmay et Philipsen se sont relevés. Journée réussie pour eux qui ont empoché les points du sprint intermédiaire.

15:39 - Les résultats du sprint intermédiaire A l'issue du sprint intermédiaire de Quillan, Girmay a empoché 25 points, devant Philipsen, 20 points, et Pedersen, 16 points. Au classement du maillot vert, Pogacar est toujours en tête pour deux petites unités devant Pedersen.

15:35 - Place au col de Coudons ! Place à la 3e difficulté du jour avec le col de Coudons (10.9km à 5.5%). On devrait assister à une nouvelle belle lutte pour les points de la montagne dans cette 4e étape du Tour de France 2026.

15:32 - Le plus expérimenté sur les grands tours Au sein de l'échappée de cette 4e étape du Tour de France 2026, Nelson Oliveira présente 24 départs de grands tours, ce qui fait de lui l'homme le plus expérimenté à l'avant de la course, devant Ion Izagirre (20) et Matthews (16).

15:27 - Le coureur le plus victorieux à l'avant Dans cette large échappée de 34 coureurs, Jasper Philipsen est celui qui présente le plus de victoires en professionnel (63), devant Pedersen (60) et Matthews (44).

15:21 - Le point sur la course (106km) A 106km de l'arrivée de cette 4e étape du Tour de France 2026, les 34 hommes de tête, avec quatre Français (Vauquelin, Costiou, Grégoire, Delettre), présentent moins de 3 minutes d'avance sur le peloton.

15:15 - 41% de dénivelé gravit (km110) A 110 km de l'arrivée de cette 4e étape du Tour de France 2026, les coureurs ont ficelé 41% du dénivelé au programme, soit 1555 mètres sur les 2784 prévus aujourd'hui.

15:09 - Le sprint intermédiaire se rapproche (km108) Le sprint intermédiaire de Quillan se rapproche. Une belle opportunité pour Pedersen d'empocher de précieux points pour le maillot vert, surtout que le Danois est accompagné de Simmons et Vacek.