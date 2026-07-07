DIRECT. Tour de France 2026 : le maillot jaune de Pogacar tient à un fil sur la 4e étape, le classement
TOUR DE FRANCE. Sur cette 4e étape du Tour de France 2026, quatre Français sont bien placés pour viser la victoire. Un changement de leader se profile.
- Le Tour de France 2026 a débuté samedi 4 juillet avec une première étape dans les rues de Barcelone et se termine dans trois semaines, le dimanche 26 juillet à Paris.
- Sur ce Tour de France, les stars du peloton devront faire face à la chaleur caniculaire et un parcours très accidenté. Pour ce Tour de France, les stars sont présentes en masse. Chez les Français, on suivra bien évidemment la petite pépite Paul Seixas qui va découvrir la Grande Boucle pour la première fois de sa carrière.
- Le grand favori de ce Tour de France sera bien évidemment Tadej Pogacar qui ne semble pas avoir de rival pour sa propre succession même s'il ne faut pas oublier le Danois Jonas Vingegaard, vainqueur du Giro ou encore Remco Evenepoel et Florian Lipowitz. Isaac Del Toro, Juan Ayuso, Thymen Arensman, Tom Pidcock sont également là...
Le classement général du Tour de France 2026
Découvrez le classement général du Tour de France avec les temps qui sont cumulés après chaque étape pour donner un maillot jaune...
Le classement de l'étape du Tour de France 2026
Découvrez le classement de l'étape du jour du Tour de France avec une mise à jour quelques secondes après le franchissement de la ligne d'arrivée des coureurs.
16:44 - La dernière ascension !
Place à l'ultime ascension de cette 4e étape du Tour de France 2026 avec le col de Montségur et les derniers points de la montagne à aller chercher.
16:42 - La poursuite fond sur les trois hommes
Grâce à une bien meilleure entente, la poursuite pointe désormais à un peu plus de 10 secondes du trio Tratnik, Vacek et Kirsch. Jonction à suivre dans quelques instants alors que les coureurs vont entamer la dernière ascension du jour, le col de Montségur.
16:40 - Le meilleur résultat des trois hommes de tête
Au sein de cette échappée de trois hommes, Jan Tratnik est celui qui a signé la meilleur performance sur le Tour de France avec une 3e place en 2019 sur la 9e étape menant à Brioude.
16:38 - Le classement général virtuel
A 46 kilomètres de l'arrivée, Traeen est leader du classement général du Tour de France 2026 devant Quinn (+28"), aussi présent dans l'échappée.
16:32 - Vermeersch roule en tête de peloton
En tête de peloton à 7'37", Vermeersch prend le témoin de Politt et roule pour la formation UAE Team Emirates à 52 kilomètres de l'arrivée de cette 4e étape du Tour de France 2026.
16:26 - Les prochains kilomètres
Les hommes de tête sont sur le point d'entamer la bascule pour filer vers une descente raide avant d'enchaîner avec l'ultime difficulté du jour, le col de Montségur (6.9km à 6.1%).
16:20 - La poursuite plafonne (km61)
Derrière le trio Tratnik/Vacek/Kirsch, la poursuite de 29 coureurs peinent à pleinement coopérer dans 4e étape du Tour de France 2026. Elle plafonne à 30 secondes tandis que le peloton s'est considérablement relevé pour pointer à 7'13".
16:14 - Le tour de force de Kirsch (km65)
Le Luxembourgeois signe une belle performance en signant un retour express sur le duo de tête Tratnik/Vacek. Ils sont désormais trois à ouvrir la route dans cette 4e étape du Tour de France 2026.
16:12 - Kirsch dynamise la poursuite (km67)
Le coureur de la formation Cofidis se dresse sur ses pédales pour porter une attaque. Il s'extirpe en solitaire pour partit à la poursuite du duo Tratnik/Vacek à 10 secondes.
16:07 - Garcia Pierna relance la poursuite (km70)
30 secondes derrière le duo Tratnik et Vacek, Garcia Pierna relance la poursuite. Cela manque de coopération au sein de ce 2e échelon de course dans la 4e étape du Tour de France 2026.
16:05 - Le point sur le maillot à pois
Après l'ascension du col de Coudons, Alex Baudin est virtuellement toujours à pois (12 pts) devant Alex Molenaar (10) et Prodhomme (9).
16:00 - Chute dans le peloton !
Dillier et Velasco ont été pris dans une chute en plein ascension du col de Coudons. Plus de peur que de mal, les deux coureurs reprennent la route.
15:59 - Les points au sommet du col de Coudons (km76)
Au sommet du col de Coudons, Tratnik passe en tête et empoche 5 points, devant Vacek qui prend 3 points.
15:56 - Tratnik et Vacek creusent (km78)
A moins de 2 kilomètres du sommet du col de Coudons, Trratnik et Vacek poursuivent leur effort et creusent sur le reste de l'échappée. 40 secondes d'écart désormais !
15:52 - Revivez le sprint intermédiaire en vidéo
Revivez le sprint intermédiaire de Quillan remporté par Girmay.
Intermediate sprint @WeLoveCyclingFR— Tour de France (@LeTour) July 7, 2026
25 points for Biniam Girmay
20 points for Jasper Philipsen
16 points for Mads Pedersen.
Tadej Pogacar is still leading the points classification by 2 points!
Tadej Pogacar est toujours en tête du classement par points pour 2 pic.twitter.com/5FRdme8Vwk
15:45 - Vacek et Tratnik accélèrent
A environ 7 kilomètres du sommet du col de Coudons, Tratnik et Vacek ont un peu élevé le curseur et pointent avec 15 secondes d'avance sur le reste de l'échappée.
15:44 - Girmay et Philipsen ont lâché (km82)
Juste avant le début de l'ascension du col de Coudons, Girmay et Philipsen se sont relevés. Journée réussie pour eux qui ont empoché les points du sprint intermédiaire.
15:39 - Les résultats du sprint intermédiaire
A l'issue du sprint intermédiaire de Quillan, Girmay a empoché 25 points, devant Philipsen, 20 points, et Pedersen, 16 points. Au classement du maillot vert, Pogacar est toujours en tête pour deux petites unités devant Pedersen.
15:35 - Place au col de Coudons !
Place à la 3e difficulté du jour avec le col de Coudons (10.9km à 5.5%). On devrait assister à une nouvelle belle lutte pour les points de la montagne dans cette 4e étape du Tour de France 2026.
15:32 - Le plus expérimenté sur les grands tours
Au sein de l'échappée de cette 4e étape du Tour de France 2026, Nelson Oliveira présente 24 départs de grands tours, ce qui fait de lui l'homme le plus expérimenté à l'avant de la course, devant Ion Izagirre (20) et Matthews (16).
15:27 - Le coureur le plus victorieux à l'avant
Dans cette large échappée de 34 coureurs, Jasper Philipsen est celui qui présente le plus de victoires en professionnel (63), devant Pedersen (60) et Matthews (44).
15:21 - Le point sur la course (106km)
A 106km de l'arrivée de cette 4e étape du Tour de France 2026, les 34 hommes de tête, avec quatre Français (Vauquelin, Costiou, Grégoire, Delettre), présentent moins de 3 minutes d'avance sur le peloton.
15:15 - 41% de dénivelé gravit (km110)
A 110 km de l'arrivée de cette 4e étape du Tour de France 2026, les coureurs ont ficelé 41% du dénivelé au programme, soit 1555 mètres sur les 2784 prévus aujourd'hui.
15:09 - Le sprint intermédiaire se rapproche (km108)
Le sprint intermédiaire de Quillan se rapproche. Une belle opportunité pour Pedersen d'empocher de précieux points pour le maillot vert, surtout que le Danois est accompagné de Simmons et Vacek.
15:05 - Deux points pour Molenaar
Au sommet du col du Paradis, Alex Molenaar empoche deux nouveaux points pour le classement de la montagne. Il revient à quatre longueurs de Baudin, maillot à pois sur cette 4e étape du Tour de France.
Les étapes du Tour de France 2026
- Étape 1 (4 juillet): Barcelone > Barcelone, 19,6km (clm par équipes)
- Étape 2 (5 juillet): Tarragone > Barcelone, 168,5km
- Étape 3 (6 juillet): Granollers > Les Angles, 195,9km
- Étape 4 (7 juillet): Carcassonne > Foix, 181,9km
- Étape 5 (8 juillet): Lannemezan > Pau, 158,3km
- Étape 6 (9 juillet): Pau > Gavarnie-Gèdre, 186,2km
- Étape 7 (10 juillet): Hagetmau > Bordeaux, 175,1km
- Étape 8 (11 juillet): Périgueux > Bergerac, 180,4km
- Étape 9 (12 juillet): Malemort > Ussel, 185,5km
- 13 juillet: journée de repos
- Étape 10 (14 juillet): Aurillac > Le Lioran, 166,6km
- Étape 11 (15 juillet): Vichy > Nevers, 161,3km
- Étape 12 (16 juillet): Circuit Nevers Magny-Cours > Chalon-sur-Saône, 179,1km
- Étape 13 (17 juillet): Dole > Belfort, 205,8km
- Étape 14 (18 juillet): Mulhouse > Le Markstein Fellering, 155,3km
- Étape 15 (19 juillet): Champagnole > Plateau de Solaison, 183,9km
- 20 juillet: journée de repos
- Étape 16 (21 juillet): Évian-les-Bains > Thonon-les-Bains, 26,1km (clm individuel)
- Étape 17 (22 juillet): Chambéry > Voiron, 174,7km
- Étape 18 (23 juillet): Voiron > Orcières-Merlette, 185,2km
- Étape 19 (24 juillet): Gap > Alpe d'Huez, 127,9km
- Étape 20 (25 juillet): Le Bourg d'Oisans > Alpe d'Huez, 170,9km
- Étape 21 (26 juillet): Thoiry > Paris Champs-Élysées, 133km
Les équipes et engagés du Tour de France 2026
- La composition d'Alpecin - Premier Tech : Mathieu Van der Poel (31 ans, HOL), Jasper Philipsen (28 ans, BEL), Emiel Verstrynge (24 ans, BEL), Jonas Rickaert (32 ans, BEL), Ramses Debruyne (23 ans, BEL), Edward Planckaert (31 ans, BEL), Tim Marsman (25 ans, HOL), Silvan Dillier (35 ans, SUI)
- La composition de Bahrain Victorious : Phil Bauhaus (31 ans, ALL), Damiano Caruso (38 ans, ITA), Kamil Gradek (35 ans, POL), Lenny Martinez (22 ans, FRA), Matej Mohoric (31 ans, SLN), Robert Stannard (27 ans, NZ), Antonio Tiberi (25 ans, ITA), Vlad Van Mechelen (22 ans, BEL)
- La composition de Caja Rural-Seguros RGA : Abel Balderstone (25 ans, ESP), Sebastian Berwick (26 ans, AUS), Fernando Gaviria (31 ans, COL), Alex Molenaar (26 ans, HOL), Joel Nicolau (28 ans, ESP), Stefano Oldani (28 ans, ITA), Jakub Otruba (28 ans, RTC), José Félix Parra (29 ans, ESP)
- La composition de Cofidis : Piet Allegaert (31 ans, BEL), Jenthe Biermans (30 ans, BEL), Milan Fretin (25 ans, BEL), Axel Kirsch (34 ans, LUX), Hugo Page (24 ans, FRA), Alex Aranburu (30 ans, ESP), Benjamin Thomas (30 ans, FRA), Ion Izagirre (37 ans, ESP)
- La composition de Decathlon-CMA CGM : Tiesj Benoot (32 ans, BEL), Cees Bol (30 ans, HOL), Daan Hoole (27 ans, HOtropL), Olav Kooij (24 ans, HOL), Aurélien Paret-Peintre (30 ans, FRA), Nicolas Prodhomme (29 ans, FRA), Matthew Riccitello (24 ans, USA), Paul Seixas (19 ans, FRA)
- La composition d'EF Education-Easy Post : Richard Carapaz (33 ans, ECU), Ben Healy (25 ans, IRL), Kasper Asgreen (31 ans, DAN), Michael Valgren (34 ans, DAN), Alex Baudin (25 ans, FRA), Sean Quinn (26 ans, USA), Max Walker (24 ans, GBR), Georg Steinhauser (24 ans, ALL)
- La composition de Groupama-FDJ United : Romain Grégoire (23 ans, FRA), Guillaume Martin-Guyonnet (33 ans, FRA), Clément Braz Afonso (26 ans, FRA), Ewen Costiou (23 ans, FRA), Lorenzo Germani (24 ans, ITA), Clément Berthet (28 ans, FRA), Clément Russo (31 ans, FRA), Quentin Pacher (34 ans, FRA)
- La composition de Netcompany-INEOS : Thymen Arensman (26 ans, HOL), Egan Bernal (29 ans, COL), Tobias Foss (29 ans, NOR), Filippo Ganna (29 ans, ITA), Dorian Godon (30 ans, FRA), Kévin Vauquelin (25 ans, FRA), Michal Kwiatkowski (36 ans, POL), Joshua Tarling (22 ans, GBR)
- La composition de l'équipe Lidl-Trek : Juan Ayuso (23 ans, ESP), Mattias Skjelmose (25 ans, DAN), Mads Pedersen (30 ans, DAN), Toms Skujins (35 ans, LVA), Mathias Vacek (24 ans, RTC), Derek Gee (28 ans, CAN), Quinn Simmons (25 ans, USA), Carlos Verona (33 ans, ESP)
- La composition de Lotto-Intermarché : Huub Artz (24 ans, HOL), Jenno Berckmoes (25 ans, BEL), Lars Craps (24 ans, BEL), Arnaud De Lie (24 ans, BEL), Liam Slock (25 ans, BEL), Lennert Van Eetvelt (24 ans, BEL), Baptiste Veistroffer (26 ans, FRA), Georg Zimmermann (28 ans, BEL)
- La composition de Movistar : Cian Uijtdebroeks (23 ans, BEL), Raul Garcia Pierna (25 ans, ESP), Pablo Castrillo (25 ans, ESP), Einer Rubio (28 ans, COL), Javier Romo (27 ans, ESP), Nelson Oliveira (37 ans, POR), Jefferson Cepeda (28 ans, EQU), Michel Hessmann (25 ans, ALL)
- La composition de NSN : Lewis Askey (25 ans, GBR), George Bennett (36 ans, NZL), Marco Frigo (26 ans, ITA), Biniam Girmay (26 ans, ERY), Matis Louvel (26 ans), Krists Neilands (31 ans, LET), Jake Stewart (26 ans, GBR), Tom Van Asbroeck (36 ans, BEL)
- La composition de Pinarello-Q36.5 : Tom Pidcock (26 ans, GBR), Xabier Mikel Azparren (27 ans, ESP), Fred Wright (27 ans, GBR), Quinten Hermans (30 ans, BEL), Xandro Meurisse (34 ans, BEL), Brent Van Moer (28 ans, BEL), Chris Harper (31 ans, AUS), Damien Howson (33 ans, AUS)
- La composition de Red Bull-Bora-Hansgrohe : Remco Evenepoel (26 ans, BEL), Nico Denz (32 ans, ALL), Florian Lipowitz (25 ans, ALL), Mattia Cattaneo (35 ans, ITA), Jan Tratnik (36 ans, SVN), Maxim Van Gils (26 ans, BEL), Jai Hindley (30 ans, AUS), Tim Van Dijke (26 ans, HOL)
- La composition de Soudal-Quick Step : Pascal Eenkhoorn (29 ans, HOL), Tim Merlier (33 ans, BEL), Valentin Paret-Peintre (25 ans, FRA), Jasper Stuyven (34 ans, BEL), Dylan van Baarle (34 ans, HOL), Bert Van Lerberghe (33 ans, BEL), Ilan Van Wilder (26 ans, BEL), Louis Vervaeke (32 ans, BEL)
- La composition de Jayco AlUla : Pascal Ackermann (32 ans, ALL), Luke Durbridge (35 ans, AUS), Felix Engelhardt (25 ans, ALL), Michael Matthews (35 ans, AUS), Kelland O'Brien (28 ans, AUS), Ben O'Connor (30 ans, AUS), Luke Plapp (25 ans, AUS), Mauro Schmid (26 ans, SUI)
- La composition de Picnic-PostNL : Warren Barguil (34 ans, FRA), Frits Biesterbos (24 ans, HOL), Pavel Bittner (23 ans, CZE), John Degenkolb (37 ans, ALL), Robbe Dhondt (22 ans, BEL), Niklas Märkl (27 ans, ALL), Julius van den Berg (29 ans, HOL), Frank van den Broek (25 ans, HOL)
- La composition de Visma-Lease a bike : Edoardo Affini (30 ans, ITA), Bruno Armirail (32 ans, FRA), Victor Campenaerts (34 ans, BEL), Per Strand Hagenes (22 ans, NOR), Matteo Jorgenson (26 ans, USA), Sepp Kuss (31 ans, USA), Davide Piganzoli (23 ans, ITA), Jonas Vingegaard (29 ans, DAN)
- La composition de Total Energies : Nicolas Breuillard (26 ans, FRA), Joris Delbove (25 ans, FRA), Alexandre Delettre (28 ans, FRA), Thibault Guernalec (28 ans, FRA), Jordan Jegat (27 ans, FRA), Mathis Le Berre (25 ans, FRA), Anthony Turgis (32 ans, FRA), Mattéo Vercher (25 ans, FRA)
- La composition de Tudor : Julian Alaphilippe (34 ans, FRA), Arvid De Kleijn (32 ans, HOL), Marco Haller (35 ans, AUT), Marc Hirschi (27 ans, SUI), Rick Pluimers (25 ans, HOL), Michael Storer (29 ans, AUS), Matteo Trentin (36 ans, ITA), Yannis Voisard (27 ans, SUI)
- La composition d'UAE Emirates-XRG : Isaac Del Toro (22 ans, MEX), Felix Großschartner (32 ans, AUT), Brandon McNulty (28 ans, USA), Tadej Pogacar (27 ans, SLN), Nils Politt (32 ans, ALL), Florian Vermeersch (27 ans, BEL), Tim Wellens (35 ans, BEL), Adam Yates (33 ans, GBR)
- La composition d'Uno-X Mobility : Jonas Abrahamsen (30 ans, NOR), Anthon Charmig (28 ans, DAN), Magnus Cort (33 ans, DAN), Tobias Halland Johannessen (26 ans, NOR), Anders Halland Johannessen (26 ans, NOR), Anders Skaarseth (31 ans, NOR), Torstein Træen (30 ans, NOR), Soren Waerenskjold (26 ans, NOR)
- La composition de XDS-Astana : Davide Ballerini (31 ans, ITA), Aaron Gate (35 ans, NZL), Sergio Higuita (28 ans, COL), Max Kanter (28 ans, ALL), Harold Tejada (29 ans, COL), Mike Teunissen (33 ans, HOL), Simone Velasco (30 ans, ITA), Nicolas Vinokourov (23 ans, KAZ)