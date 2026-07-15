DIRECT. Tour de France 2026 : bonne nouvelle, la 11e étape n'est pas pour Pogacar, le classement

TOUR DE FRANCE. Ecrasant de domination, Tadej Pogacar ne devrait pas remporter cette 11e étape, destinée aux sprinteurs.

L'Essentiel

Le Tour de France 2026 a débuté samedi 4 juillet avec une première étape dans les rues de Barcelone et se termine dans trois semaines, le dimanche 26 juillet à Paris.

Sur ce Tour de France, les stars du peloton devront faire face à la chaleur caniculaire et un parcours très accidenté. Pour ce Tour de France, les stars sont présentes en masse. Chez les Français, on suivra bien évidemment la petite pépite Paul Seixas qui va découvrir la Grande Boucle pour la première fois de sa carrière.

Depuis le début du Tour de France et après une semaine de course, l'équipe UAE écrase déjà toute la concurrence et Tadej Pogacar a écoeuré la concurrence sur l'étape 6 du Tourmalet où il a collé plus de deux minutes à son dauphin, Jonas Vingegaard. Paul Seixas assure du haut de ses 19 ans et fait jeu égal avec les Evenepoel, Lipowitz, Ayuso et Del Toro sur le 3e échelon de la course.

La 10e étape du Tour de France 2026 a été remportée ce mardi 14 juillet par Tadej Pogacar. Le Slovène a tapé un gros coup et pris sa revanche sur Jonas Vingegaard qui avait remporté la 11e étape de la Grande Boucle 2024 au sprint photo-finish.

Longue de 160 kilomètres, la 11e étape du Tour de France 2026 aura lieu ce mercredi entre Vichy et Nevers. Après le récital de Pogacar ce mardi, une arrivée au sprint devrait avoir lieu.

Découvrez le classement général du Tour de France avec les temps qui sont cumulés après chaque étape pour donner un maillot jaune...

Découvrez le classement de l'étape du jour du Tour de France avec une mise à jour quelques secondes après le franchissement de la ligne d'arrivée des coureurs.

En direct

11:21 - Le classement par points du maillot vert À priori, cette 11e étape du Tour de France 2026 devrait se terminer par un sprint massif. Pedersen domine ce classement mais il pourrait ^^etre rattraper à l'issue de ce mercredi 15 juillet. Girmay et Merlier le suivent de près ! Le classement : Pedersen : 293 points

Girmay : 239 points

Merlier : 213 points

Philipsen : 205 points

Kanter : 192 points 11:00 - Une étape pour les sprinteurs Cette 11e étape partira de Vichy à 13h50 avec un départ fictif et arrivera à Nevers. Longue de 161,3 km, ce 11e jour ne devrait pas voir un Tadej Pogacar triompher. En effet, le parcours est plutôt réservé aux sprinteurs avec des coureurs tels que Girmay, Pedersen, Merlier, Kanter ou encore Philipsen. L'enjeu de cette journée n'est donc pas le maillot jaune, mais bien le maillot vert ! 25 points seront à prendre pour le premier du sprint intermédiaire à Saint-Pourçain-sur-Sioule qui intervient au 21e km. Le vainqueur de l'étape à Nevers remportera 70 points.

Les étapes du Tour de France 2026

Étape 1 (4 juillet): Barcelone > Barcelone, 19,6km (clm par équipes)

Étape 2 (5 juillet): Tarragone > Barcelone, 168,5km

Étape 3 (6 juillet): Granollers > Les Angles, 195,9km

Étape 4 (7 juillet): Carcassonne > Foix, 181,9km

Étape 5 (8 juillet): Lannemezan > Pau, 158,3km

Étape 6 (9 juillet): Pau > Gavarnie-Gèdre, 186,2km

Étape 7 (10 juillet): Hagetmau > Bordeaux, 175,1km

Étape 8 (11 juillet): Périgueux > Bergerac, 180,4km

Étape 9 (12 juillet): Malemort > Ussel, 185,5km

13 juillet: journée de repos

Étape 10 (14 juillet): Aurillac > Le Lioran, 166,6km

Étape 11 (15 juillet): Vichy > Nevers, 161,3km

Étape 12 (16 juillet): Circuit Nevers Magny-Cours > Chalon-sur-Saône, 179,1km

Étape 13 (17 juillet): Dole > Belfort, 205,8km

Étape 14 (18 juillet): Mulhouse > Le Markstein Fellering, 155,3km

Étape 15 (19 juillet): Champagnole > Plateau de Solaison, 183,9km

20 juillet: journée de repos

Étape 16 (21 juillet): Évian-les-Bains > Thonon-les-Bains, 26,1km (clm individuel)

Étape 17 (22 juillet): Chambéry > Voiron, 174,7km

Étape 18 (23 juillet): Voiron > Orcières-Merlette, 185,2km

Étape 19 (24 juillet): Gap > Alpe d'Huez, 127,9km

Étape 20 (25 juillet): Le Bourg d'Oisans > Alpe d'Huez, 170,9km

Étape 21 (26 juillet): Thoiry > Paris Champs-Élysées, 133km

Les équipes et engagés du Tour de France 2026