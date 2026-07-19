DIRECT. Tour de France 2026 : victoire royale d'Evenepoel sur la 15e étape, Vingegaard abandonne et Seixas perd gros, le classement

TOUR DE FRANCE. Ce dimanche 19 juillet, la 15e étape de la Grande Boucle a tenu ses promesses ! Si Remco Evenepoel a coiffé Tadej Pogacar et Isaac Del Toro au sprint pour l'emporter, Jonas Vingegaard a abandonné après une lourde chute. Paul Seixas a perdu le maillot blanc.

L'Essentiel

Découvrez le classement général du Tour de France avec les temps qui sont cumulés après chaque étape pour donner un maillot jaune...

Découvrez le classement de l'étape du jour du Tour de France avec une mise à jour quelques secondes après le franchissement de la ligne d'arrivée des coureurs.

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19:00 - Demain, c'est repos ! Merci à tous d'avoir suivi cette 15e du Tour de France 2026 entre Champagnole et le Plateau de Solaison ! Demain, pas d'étape pour le peloton qui dispose d'une deuxième journée de repos bien méritée. On se retrouvera pour un contre-la-montre individuel au sommet de 26 kilomètres entre Évian-les-Bains et Thonon-les-Bains. Premier départ à 13h.

18:54 - Un an plus tard Le 19 juillet 2025, Remco Evenepoel abandonnait le Tour de France 2025. Ce dimanche 19 juillet, le deuxième du classement général a remporté la 15e étape devant Tadej Pogacar. One year later, the perfect comeback. Remco wins again at the Tour.



Le plus beau des retours. Remco simpose un an jour pour jour après son abandon lan passé. #TDF2026 pic.twitter.com/TjmTL6cMRe — Tour de France (@LeTour) July 19, 2026

18:47 - Les maillots distinctifs après la 15e étape Voici les porteurs des maillots distinctifs sur le Tour de France 2026 après la 15e étape : Maillot jaune : Tadej Pogacar

Maillot vert : Mads Pedersen

Maillot blanc : Isaac Del Toro

Maillot à pois : Tadej Pogacar

Classement par équipes : Lidl-Trek

Carte du Tour de France et profils des étapes Voir les images Carte et profil des 21 étapes du Tour de France 2026

18:40 - Merlier abandonne ! Vainqueur à trois reprises dans le Tour de France 2026, Tim Merlier a été contraint à l'abandon ce dimanche lors de la 15e étape de la Grande Boucle, disputée en montagne jusqu'au plateau de Solaison.

18:32 - "L'une des meilleures montées de ma carrière" Au micro de France TV, Remco Evenepoel est revenu sur sa victoire : "Je connaissais très bien cette montée. Pouvoir gagner devant l'un des meilleurs de tous les temps - si ce n'est le meilleur - et le futur du cyclisme, c'est extraordinaire. C'est l'une des meilleures montées de ma carrière. Je suis tellement heureux".

18:25 - 500e victoire pour le cyclisme belge Ce dimanche, Remco Evenepoel a signé la 500e victoire belge sur les routes du Tour de France.

18:17 - Une grande première pour Evenepoel Alors qu'il a déjà gagné deux chronos dans sa carrière sur le Tour de France, Remco Evenepoel a remporté ce dimanche 19 juillet sa première étape en ligne.

18:12 - Trois Français dans le Top 10 ! Après la 15e étape du Tour de France, trois coureurs tricolores sont dans le top 10 du classement général : Paul Seixas, Lenny Martinez et Jordan Jegat.

18:08 - Le classement général après la 15e étape Voici le classement général du Tour de France 2026 après la 15e étape et l'abandon de Jonas Vingegaard : Tadej Pogacar Remco Evenepoel à 5' Isaac Del Toro à 5'58" Paul Seixas à 6'23" Florian Lipowitz à 6'48" Juan Ayuso à 7'28" Mattias Skjelmose à 9'38" Lenny Martinez à 10'28" Tom Pidcock à 11'19" Jordan Jegat à 19'26"

18:04 - "Je reste dans le coup" Paul Seixas au micro de France TV : "J'ai fait la montée à mon rythme. J'aurais pu en mettre plus. À la fin, j'ai fini quand même fort et je reste dans le coup pour le classement général donc ça va. Globalement, je suis content. Après, ce n'était pas idéale avec la crevaison du début donc j'ai mis quelques cartouches. À ce niveau-là, c'est peut-être des secondes perdues. J'ai réussi à rester solide pour le moment. On voit le positif. J'ai bien récupéré et j'espère que ce sera aussi bien la troisième semaine".

18:01 - "Une bonne journée pour nous" Tadej Pogacar au micro de France TV : "Dans l'ascension, ils sont partis à fond. Isaac m'a dit qu'il se sentait bien et Adam n'était pas vraiment dans le jeu pour la gagne. C'était tendu avec Quinn Simmons dont on a voulu gagner avec Isaac. On s'en est bien sorti puisqu'il reprend le maillot blanc. Il fait un bond au classement général. C'est une belle journée pour nous. Je suis vraiment déçu d'avoir vu Jonas Vingegaard tomber et abandonner. Sans lui, le Tour ne sera pas pareil. Vous savez, avec Jonas, ça fait longtemps que l'on se connaît. On a un passif depuis 2021. Il y a des hauts et des bas. Aujourd'hui, c'est vraiment triste et j'espère qu'il pourra se remettre rapidement. J'espère qu'il reviendra plus fort pour réaliser d'autres objectifs et revenir sur le Tour. Je lui souhaite le meilleur. J'ai eu un contrôle à 5h du matin. Je ne me plains pas. La phase de sommeil profond était terminée mais Jonas, ils l'ont contrôlé à 2h du matin. On ne sait jamais, sa chute est peut-être la conséquence d'avoir passé une mauvaise nuit ou alors la concentration n'était pas optimale. Je suis très déçu pour lui qu'il ait eu ce contrôle à 2h du matin. Ce n'est pas très humain".

17:56 - Le Tour a perdu un favori ! À la sortie d'un rond-point, la formation Visma Lease a Bike emmènent leur leader Jonas Vingegaard. Finalement, le Danois chute seul et finit par abandonner, laissant sa 2e place au classement général.

17:52 - La victoire d'Evenepoel en vidéo Revivez la victoire au sprint de Remco Evenepoel au sprint devant Tadej Pogacar et Isaac Del Toro. #TDF2026 | VICTOIRE DE REMCO EVENEPOEL !



Quel finish du Belge, qui aura réussi à résister aux attaques d'Isaac Del Toro !



Suivez l'étape en direct : https://t.co/2YyyGIAfdo pic.twitter.com/LstGnQEsNZ — francetvsport (@francetvsport) July 19, 2026

17:47 - Le Top 10 de la 15e étape du Tour de France 2026 Voici le top 10 de la 15e étape du Tour de France 2026 remportée par Remco Evenepoel : Remco Evenepoel Tadej Pogacar à 0" Isaac Del Toro à 6" Paul Seixas à 58" Florian Lipowitz à 58" Lenny Martinez à 1'57" Mattias Skjelmose à 1'57" Juan Ayuso à 2' Adam Yates à 2' Quinn Simmons à 2'16"

17:44 - Seixas perd son maillot blanc ! Paul Seixas termine quatrième de la 15e étape du Tour de France 2026 à 58 secondes de Remco Evenepoel. Ce matin, il avait 31 secondes d'avance sur Isaac del Toro et va perdre son maillot blanc au profit du Mexicain.

17:42 - Une 15e étape folle, le classement général chamboulé Quelle 15e étape dans ce Tour de France 2026 ! Au sommet du Plateau de Solaison, c'est Remco Evenpoel qui franchit la ligne d'arrivée en première position. Au sprint, le 2e du classement général a enrhumé Tadej Pogacar alors qu'Isaac Del Toro complète le podium !

17:41 - Match dans le match ! À 500 mètres de l'arrivée, Isaac Delo Toro place une nouvelle attaque mais Remco Evenepoel résiste ! Quel numéro du leader de la Bora-Hansgrohe !

17:40 - Flamme rouge, Del Toro attaque ! Sous la flamme rouge, Isaac Del Toro attaque mais Remco Evenepoel revient sans broncher ! Le 2e du classement général est dans une forme olympique !

17:38 - 40 secondes d'écart Paul Seixas a 40 secondes de retard sur le troi Pogacar - Del Toro - Evenepoel.

17:37 - Seixas s'accroche Paul Seixas n'a pas dit son dernier mot ! Le Français s'accroche à son maillot blanc pour le moment !

17:35 - Trois kilomètres Tadej Pogacar passe sous la bannière des trois kilomètres.

17:33 - Pogacar ne sait pas quoi faire Alors qu'il attend Isaac Del Toro, Tadej Pogacar continue d'avoir Remco Evenepoel dans sa roue.

17:31 - Del Toro a du mal Tadej Pogacar va troi vite pour Isaac Del Toro qui a du mal à rester dans sa roue.

17:30 - Ayuso coince ! Derrière Paul Seixas et Florian Lipowitz, Juan Ayuso est distancé !