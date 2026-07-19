DIRECT. Tour de France 2026 : victoire royale d'Evenepoel sur la 15e étape, Vingegaard abandonne et Seixas perd gros, le classement
TOUR DE FRANCE. Ce dimanche 19 juillet, la 15e étape de la Grande Boucle a tenu ses promesses ! Si Remco Evenepoel a coiffé Tadej Pogacar et Isaac Del Toro au sprint pour l'emporter, Jonas Vingegaard a abandonné après une lourde chute. Paul Seixas a perdu le maillot blanc.
- Le Tour de France 2026 a débuté samedi 4 juillet avec une première étape dans les rues de Barcelone et se termine dans trois semaines, le dimanche 26 juillet à Paris.
- Sur ce Tour de France, les stars du peloton devront faire face à la chaleur caniculaire et un parcours très accidenté. Pour ce Tour de France, les stars sont présentes en masse. Chez les Français, on suivra bien évidemment la petite pépite Paul Seixas qui va découvrir la Grande Boucle pour la première fois de sa carrière.
- Depuis le début du Tour de France, l'équipe UAE écrase déjà toute la concurrence et Tadej Pogacar a écoeuré la concurrence sur l'étape 6 du Tourmalet où il a collé plus de deux minutes à son dauphin, Jonas Vingegaard, mais également l'étape 10 le 14 juillet ou il est parti encore tout seul. Paul Seixas assure du haut de ses 19 ans et fait jeu égal avec les Evenepoel, Lipowitz, Ayuso et Del Toro sur le 3e échelon de la course.
Le classement général du Tour de France 2026
Découvrez le classement général du Tour de France avec les temps qui sont cumulés après chaque étape pour donner un maillot jaune...
Le classement de l'étape du Tour de France 2026
Découvrez le classement de l'étape du jour du Tour de France avec une mise à jour quelques secondes après le franchissement de la ligne d'arrivée des coureurs.
19:00 - Demain, c'est repos !
Merci à tous d'avoir suivi cette 15e du Tour de France 2026 entre Champagnole et le Plateau de Solaison ! Demain, pas d'étape pour le peloton qui dispose d'une deuxième journée de repos bien méritée. On se retrouvera pour un contre-la-montre individuel au sommet de 26 kilomètres entre Évian-les-Bains et Thonon-les-Bains. Premier départ à 13h.
18:54 - Un an plus tard
Le 19 juillet 2025, Remco Evenepoel abandonnait le Tour de France 2025. Ce dimanche 19 juillet, le deuxième du classement général a remporté la 15e étape devant Tadej Pogacar.
One year later, the perfect comeback. Remco wins again at the Tour.— Tour de France (@LeTour) July 19, 2026
Le plus beau des retours. Remco simpose un an jour pour jour après son abandon lan passé. #TDF2026 pic.twitter.com/TjmTL6cMRe
18:47 - Les maillots distinctifs après la 15e étape
Voici les porteurs des maillots distinctifs sur le Tour de France 2026 après la 15e étape :
- Maillot jaune : Tadej Pogacar
- Maillot vert : Mads Pedersen
- Maillot blanc : Isaac Del Toro
- Maillot à pois : Tadej Pogacar
- Classement par équipes : Lidl-Trek
18:40 - Merlier abandonne !
Vainqueur à trois reprises dans le Tour de France 2026, Tim Merlier a été contraint à l'abandon ce dimanche lors de la 15e étape de la Grande Boucle, disputée en montagne jusqu'au plateau de Solaison.
18:32 - "L'une des meilleures montées de ma carrière"
Au micro de France TV, Remco Evenepoel est revenu sur sa victoire : "Je connaissais très bien cette montée. Pouvoir gagner devant l'un des meilleurs de tous les temps - si ce n'est le meilleur - et le futur du cyclisme, c'est extraordinaire. C'est l'une des meilleures montées de ma carrière. Je suis tellement heureux".
18:25 - 500e victoire pour le cyclisme belge
Ce dimanche, Remco Evenepoel a signé la 500e victoire belge sur les routes du Tour de France.
18:17 - Une grande première pour Evenepoel
Alors qu'il a déjà gagné deux chronos dans sa carrière sur le Tour de France, Remco Evenepoel a remporté ce dimanche 19 juillet sa première étape en ligne.
18:12 - Trois Français dans le Top 10 !
Après la 15e étape du Tour de France, trois coureurs tricolores sont dans le top 10 du classement général : Paul Seixas, Lenny Martinez et Jordan Jegat.
18:08 - Le classement général après la 15e étape
Voici le classement général du Tour de France 2026 après la 15e étape et l'abandon de Jonas Vingegaard :
- Tadej Pogacar
- Remco Evenepoel à 5'
- Isaac Del Toro à 5'58"
- Paul Seixas à 6'23"
- Florian Lipowitz à 6'48"
- Juan Ayuso à 7'28"
- Mattias Skjelmose à 9'38"
- Lenny Martinez à 10'28"
- Tom Pidcock à 11'19"
- Jordan Jegat à 19'26"
18:04 - "Je reste dans le coup"
Paul Seixas au micro de France TV : "J'ai fait la montée à mon rythme. J'aurais pu en mettre plus. À la fin, j'ai fini quand même fort et je reste dans le coup pour le classement général donc ça va. Globalement, je suis content. Après, ce n'était pas idéale avec la crevaison du début donc j'ai mis quelques cartouches. À ce niveau-là, c'est peut-être des secondes perdues. J'ai réussi à rester solide pour le moment. On voit le positif. J'ai bien récupéré et j'espère que ce sera aussi bien la troisième semaine".
18:01 - "Une bonne journée pour nous"
Tadej Pogacar au micro de France TV : "Dans l'ascension, ils sont partis à fond. Isaac m'a dit qu'il se sentait bien et Adam n'était pas vraiment dans le jeu pour la gagne. C'était tendu avec Quinn Simmons dont on a voulu gagner avec Isaac. On s'en est bien sorti puisqu'il reprend le maillot blanc. Il fait un bond au classement général. C'est une belle journée pour nous. Je suis vraiment déçu d'avoir vu Jonas Vingegaard tomber et abandonner. Sans lui, le Tour ne sera pas pareil. Vous savez, avec Jonas, ça fait longtemps que l'on se connaît. On a un passif depuis 2021. Il y a des hauts et des bas. Aujourd'hui, c'est vraiment triste et j'espère qu'il pourra se remettre rapidement. J'espère qu'il reviendra plus fort pour réaliser d'autres objectifs et revenir sur le Tour. Je lui souhaite le meilleur. J'ai eu un contrôle à 5h du matin. Je ne me plains pas. La phase de sommeil profond était terminée mais Jonas, ils l'ont contrôlé à 2h du matin. On ne sait jamais, sa chute est peut-être la conséquence d'avoir passé une mauvaise nuit ou alors la concentration n'était pas optimale. Je suis très déçu pour lui qu'il ait eu ce contrôle à 2h du matin. Ce n'est pas très humain".
17:56 - Le Tour a perdu un favori !
À la sortie d'un rond-point, la formation Visma Lease a Bike emmènent leur leader Jonas Vingegaard. Finalement, le Danois chute seul et finit par abandonner, laissant sa 2e place au classement général.
17:52 - La victoire d'Evenepoel en vidéo
Revivez la victoire au sprint de Remco Evenepoel au sprint devant Tadej Pogacar et Isaac Del Toro.
#TDF2026 | VICTOIRE DE REMCO EVENEPOEL !— francetvsport (@francetvsport) July 19, 2026
Quel finish du Belge, qui aura réussi à résister aux attaques d'Isaac Del Toro !
Suivez l'étape en direct : https://t.co/2YyyGIAfdo pic.twitter.com/LstGnQEsNZ
17:47 - Le Top 10 de la 15e étape du Tour de France 2026
Voici le top 10 de la 15e étape du Tour de France 2026 remportée par Remco Evenepoel :
- Remco Evenepoel
- Tadej Pogacar à 0"
- Isaac Del Toro à 6"
- Paul Seixas à 58"
- Florian Lipowitz à 58"
- Lenny Martinez à 1'57"
- Mattias Skjelmose à 1'57"
- Juan Ayuso à 2'
- Adam Yates à 2'
- Quinn Simmons à 2'16"
17:44 - Seixas perd son maillot blanc !
Paul Seixas termine quatrième de la 15e étape du Tour de France 2026 à 58 secondes de Remco Evenepoel. Ce matin, il avait 31 secondes d'avance sur Isaac del Toro et va perdre son maillot blanc au profit du Mexicain.
17:42 - Une 15e étape folle, le classement général chamboulé
Quelle 15e étape dans ce Tour de France 2026 ! Au sommet du Plateau de Solaison, c'est Remco Evenpoel qui franchit la ligne d'arrivée en première position. Au sprint, le 2e du classement général a enrhumé Tadej Pogacar alors qu'Isaac Del Toro complète le podium !
17:41 - Match dans le match !
À 500 mètres de l'arrivée, Isaac Delo Toro place une nouvelle attaque mais Remco Evenepoel résiste ! Quel numéro du leader de la Bora-Hansgrohe !
17:40 - Flamme rouge, Del Toro attaque !
Sous la flamme rouge, Isaac Del Toro attaque mais Remco Evenepoel revient sans broncher ! Le 2e du classement général est dans une forme olympique !
17:38 - 40 secondes d'écart
Paul Seixas a 40 secondes de retard sur le troi Pogacar - Del Toro - Evenepoel.
17:37 - Seixas s'accroche
Paul Seixas n'a pas dit son dernier mot ! Le Français s'accroche à son maillot blanc pour le moment !
17:33 - Pogacar ne sait pas quoi faire
Alors qu'il attend Isaac Del Toro, Tadej Pogacar continue d'avoir Remco Evenepoel dans sa roue.
17:31 - Del Toro a du mal
Tadej Pogacar va troi vite pour Isaac Del Toro qui a du mal à rester dans sa roue.
17:29 - Seixas reprend le groupe Pidcock
Alors que Paul Seixas demande le relais de Florian Lipowitz, le Français vient de reprendre le groupe Pidcock.
Les étapes du Tour de France 2026
- Étape 1 (4 juillet): Barcelone > Barcelone, 19,6km (clm par équipes)
- Étape 2 (5 juillet): Tarragone > Barcelone, 168,5km
- Étape 3 (6 juillet): Granollers > Les Angles, 195,9km
- Étape 4 (7 juillet): Carcassonne > Foix, 181,9km
- Étape 5 (8 juillet): Lannemezan > Pau, 158,3km
- Étape 6 (9 juillet): Pau > Gavarnie-Gèdre, 186,2km
- Étape 7 (10 juillet): Hagetmau > Bordeaux, 175,1km
- Étape 8 (11 juillet): Périgueux > Bergerac, 180,4km
- Étape 9 (12 juillet): Malemort > Ussel, 185,5km
- 13 juillet: journée de repos
- Étape 10 (14 juillet): Aurillac > Le Lioran, 166,6km
- Étape 11 (15 juillet): Vichy > Nevers, 161,3km
- Étape 12 (16 juillet): Circuit Nevers Magny-Cours > Chalon-sur-Saône, 179,1km
- Étape 13 (17 juillet): Dole > Belfort, 205,8km
- Étape 14 (18 juillet): Mulhouse > Le Markstein Fellering, 155,3km
- Étape 15 (19 juillet): Champagnole > Plateau de Solaison, 183,9km
- 20 juillet: journée de repos
- Étape 16 (21 juillet): Évian-les-Bains > Thonon-les-Bains, 26,1km (clm individuel)
- Étape 17 (22 juillet): Chambéry > Voiron, 174,7km
- Étape 18 (23 juillet): Voiron > Orcières-Merlette, 185,2km
- Étape 19 (24 juillet): Gap > Alpe d'Huez, 127,9km
- Étape 20 (25 juillet): Le Bourg d'Oisans > Alpe d'Huez, 170,9km
- Étape 21 (26 juillet): Thoiry > Paris Champs-Élysées, 133km
Les équipes et engagés du Tour de France 2026
- La composition d'Alpecin - Premier Tech : Mathieu Van der Poel (31 ans, HOL), Jasper Philipsen (28 ans, BEL), Emiel Verstrynge (24 ans, BEL), Jonas Rickaert (32 ans, BEL), Ramses Debruyne (23 ans, BEL), Edward Planckaert (31 ans, BEL), Tim Marsman (25 ans, HOL), Silvan Dillier (35 ans, SUI)
- La composition de Bahrain Victorious : Phil Bauhaus (31 ans, ALL), Damiano Caruso (38 ans, ITA), Kamil Gradek (35 ans, POL), Lenny Martinez (22 ans, FRA), Matej Mohoric (31 ans, SLN), Robert Stannard (27 ans, NZ), Antonio Tiberi (25 ans, ITA), Vlad Van Mechelen (22 ans, BEL)
- La composition de Caja Rural-Seguros RGA : Abel Balderstone (25 ans, ESP), Sebastian Berwick (26 ans, AUS), Fernando Gaviria (31 ans, COL), Alex Molenaar (26 ans, HOL), Joel Nicolau (28 ans, ESP), Stefano Oldani (28 ans, ITA), Jakub Otruba (28 ans, RTC), José Félix Parra (29 ans, ESP)
- La composition de Cofidis : Piet Allegaert (31 ans, BEL), Jenthe Biermans (30 ans, BEL), Milan Fretin (25 ans, BEL), Axel Kirsch (34 ans, LUX), Hugo Page (24 ans, FRA), Alex Aranburu (30 ans, ESP), Benjamin Thomas (30 ans, FRA), Ion Izagirre (37 ans, ESP)
- La composition de Decathlon-CMA CGM : Tiesj Benoot (32 ans, BEL), Cees Bol (30 ans, HOL), Daan Hoole (27 ans, HOtropL), Olav Kooij (24 ans, HOL), Aurélien Paret-Peintre (30 ans, FRA), Nicolas Prodhomme (29 ans, FRA), Matthew Riccitello (24 ans, USA), Paul Seixas (19 ans, FRA)
- La composition d'EF Education-Easy Post : Richard Carapaz (33 ans, ECU), Ben Healy (25 ans, IRL), Kasper Asgreen (31 ans, DAN), Michael Valgren (34 ans, DAN), Alex Baudin (25 ans, FRA), Sean Quinn (26 ans, USA), Max Walker (24 ans, GBR), Georg Steinhauser (24 ans, ALL)
- La composition de Groupama-FDJ United : Romain Grégoire (23 ans, FRA), Guillaume Martin-Guyonnet (33 ans, FRA), Clément Braz Afonso (26 ans, FRA), Ewen Costiou (23 ans, FRA), Lorenzo Germani (24 ans, ITA), Clément Berthet (28 ans, FRA), Clément Russo (31 ans, FRA), Quentin Pacher (34 ans, FRA)
- La composition de Netcompany-INEOS : Thymen Arensman (26 ans, HOL), Egan Bernal (29 ans, COL), Tobias Foss (29 ans, NOR), Filippo Ganna (29 ans, ITA), Dorian Godon (30 ans, FRA), Kévin Vauquelin (25 ans, FRA), Michal Kwiatkowski (36 ans, POL), Joshua Tarling (22 ans, GBR)
- La composition de l'équipe Lidl-Trek : Juan Ayuso (23 ans, ESP), Mattias Skjelmose (25 ans, DAN), Mads Pedersen (30 ans, DAN), Toms Skujins (35 ans, LVA), Mathias Vacek (24 ans, RTC), Derek Gee (28 ans, CAN), Quinn Simmons (25 ans, USA), Carlos Verona (33 ans, ESP)
- La composition de Lotto-Intermarché : Huub Artz (24 ans, HOL), Jenno Berckmoes (25 ans, BEL), Lars Craps (24 ans, BEL), Arnaud De Lie (24 ans, BEL), Liam Slock (25 ans, BEL), Lennert Van Eetvelt (24 ans, BEL), Baptiste Veistroffer (26 ans, FRA), Georg Zimmermann (28 ans, BEL)
- La composition de Movistar : Cian Uijtdebroeks (23 ans, BEL), Raul Garcia Pierna (25 ans, ESP), Pablo Castrillo (25 ans, ESP), Einer Rubio (28 ans, COL), Javier Romo (27 ans, ESP), Nelson Oliveira (37 ans, POR), Jefferson Cepeda (28 ans, EQU), Michel Hessmann (25 ans, ALL)
- La composition de NSN : Lewis Askey (25 ans, GBR), George Bennett (36 ans, NZL), Marco Frigo (26 ans, ITA), Biniam Girmay (26 ans, ERY), Matis Louvel (26 ans), Krists Neilands (31 ans, LET), Jake Stewart (26 ans, GBR), Tom Van Asbroeck (36 ans, BEL)
- La composition de Pinarello-Q36.5 : Tom Pidcock (26 ans, GBR), Xabier Mikel Azparren (27 ans, ESP), Fred Wright (27 ans, GBR), Quinten Hermans (30 ans, BEL), Xandro Meurisse (34 ans, BEL), Brent Van Moer (28 ans, BEL), Chris Harper (31 ans, AUS), Damien Howson (33 ans, AUS)
- La composition de Red Bull-Bora-Hansgrohe : Remco Evenepoel (26 ans, BEL), Nico Denz (32 ans, ALL), Florian Lipowitz (25 ans, ALL), Mattia Cattaneo (35 ans, ITA), Jan Tratnik (36 ans, SVN), Maxim Van Gils (26 ans, BEL), Jai Hindley (30 ans, AUS), Tim Van Dijke (26 ans, HOL)
- La composition de Soudal-Quick Step : Pascal Eenkhoorn (29 ans, HOL), Tim Merlier (33 ans, BEL), Valentin Paret-Peintre (25 ans, FRA), Jasper Stuyven (34 ans, BEL), Dylan van Baarle (34 ans, HOL), Bert Van Lerberghe (33 ans, BEL), Ilan Van Wilder (26 ans, BEL), Louis Vervaeke (32 ans, BEL)
- La composition de Jayco AlUla : Pascal Ackermann (32 ans, ALL), Luke Durbridge (35 ans, AUS), Felix Engelhardt (25 ans, ALL), Michael Matthews (35 ans, AUS), Kelland O'Brien (28 ans, AUS), Ben O'Connor (30 ans, AUS), Luke Plapp (25 ans, AUS), Mauro Schmid (26 ans, SUI)
- La composition de Picnic-PostNL : Warren Barguil (34 ans, FRA), Frits Biesterbos (24 ans, HOL), Pavel Bittner (23 ans, CZE), John Degenkolb (37 ans, ALL), Robbe Dhondt (22 ans, BEL), Niklas Märkl (27 ans, ALL), Julius van den Berg (29 ans, HOL), Frank van den Broek (25 ans, HOL)
- La composition de Visma-Lease a bike : Edoardo Affini (30 ans, ITA), Bruno Armirail (32 ans, FRA), Victor Campenaerts (34 ans, BEL), Per Strand Hagenes (22 ans, NOR), Matteo Jorgenson (26 ans, USA), Sepp Kuss (31 ans, USA), Davide Piganzoli (23 ans, ITA), Jonas Vingegaard (29 ans, DAN)
- La composition de Total Energies : Nicolas Breuillard (26 ans, FRA), Joris Delbove (25 ans, FRA), Alexandre Delettre (28 ans, FRA), Thibault Guernalec (28 ans, FRA), Jordan Jegat (27 ans, FRA), Mathis Le Berre (25 ans, FRA), Anthony Turgis (32 ans, FRA), Mattéo Vercher (25 ans, FRA)
- La composition de Tudor : Julian Alaphilippe (34 ans, FRA), Arvid De Kleijn (32 ans, HOL), Marco Haller (35 ans, AUT), Marc Hirschi (27 ans, SUI), Rick Pluimers (25 ans, HOL), Michael Storer (29 ans, AUS), Matteo Trentin (36 ans, ITA), Yannis Voisard (27 ans, SUI)
- La composition d'UAE Emirates-XRG : Isaac Del Toro (22 ans, MEX), Felix Großschartner (32 ans, AUT), Brandon McNulty (28 ans, USA), Tadej Pogacar (27 ans, SLN), Nils Politt (32 ans, ALL), Florian Vermeersch (27 ans, BEL), Tim Wellens (35 ans, BEL), Adam Yates (33 ans, GBR)
- La composition d'Uno-X Mobility : Jonas Abrahamsen (30 ans, NOR), Anthon Charmig (28 ans, DAN), Magnus Cort (33 ans, DAN), Tobias Halland Johannessen (26 ans, NOR), Anders Halland Johannessen (26 ans, NOR), Anders Skaarseth (31 ans, NOR), Torstein Træen (30 ans, NOR), Soren Waerenskjold (26 ans, NOR)
- La composition de XDS-Astana : Davide Ballerini (31 ans, ITA), Aaron Gate (35 ans, NZL), Sergio Higuita (28 ans, COL), Max Kanter (28 ans, ALL), Harold Tejada (29 ans, COL), Mike Teunissen (33 ans, HOL), Simone Velasco (30 ans, ITA), Nicolas Vinokourov (23 ans, KAZ)