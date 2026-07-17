DIRECT. Tour de France 2026 : l'échappée a toutes les raisons d'y croire, suivez la 13e étape, le classement
TOUR DE FRANCE. Une échappée d'une cinquantaine de coureurs s'est formée et devrait aller au bout lors de la 13e étape ce vendredi entre Dole et Belfort.
- Le Tour de France 2026 a débuté samedi 4 juillet avec une première étape dans les rues de Barcelone et se termine dans trois semaines, le dimanche 26 juillet à Paris.
- Sur ce Tour de France, les stars du peloton devront faire face à la chaleur caniculaire et un parcours très accidenté. Pour ce Tour de France, les stars sont présentes en masse. Chez les Français, on suivra bien évidemment la petite pépite Paul Seixas qui va découvrir la Grande Boucle pour la première fois de sa carrière.
- Depuis le début du Tour de France, l'équipe UAE écrase déjà toute la concurrence et Tadej Pogacar a écoeuré la concurrence sur l'étape 6 du Tourmalet où il a collé plus de deux minutes à son dauphin, Jonas Vingegaard, mais également l'étape 10 le 14 juillet ou il est parti encore tout seul. Paul Seixas assure du haut de ses 19 ans et fait jeu égal avec les Evenepoel, Lipowitz, Ayuso et Del Toro sur le 3e échelon de la course.
Le classement général du Tour de France 2026
Découvrez le classement général du Tour de France avec les temps qui sont cumulés après chaque étape pour donner un maillot jaune...
Le classement de l'étape du Tour de France 2026
Découvrez le classement de l'étape du jour du Tour de France avec une mise à jour quelques secondes après le franchissement de la ligne d'arrivée des coureurs.
16:31 - Hermans devant Pidcock au sommet du Col des Croix
Tout s'est rapidement remis en ordre dans l'échappée après cette timide attaque de Ben Healy. De façon anecdotique, les Pinarello-Q36.5 passent en tête du Col des Croix, avec Quinten Hermans qui prend 2 points devant son leader Tom Pidcock (1 point).
???? 48 km— Maillot à Pois E.Leclerc (@maillotapois) July 17, 2026
⛰️ Col des Croix (cat. 3) ⛰️
1️⃣ ???????? Quinten Hermans, 2 pts
2️⃣ ???????? Tom Pidcock, 1pt#TDF2026 pic.twitter.com/I4uuiAPL7B
16:29 - Healy bouscule le groupe d'échappés
C'est Ben Healy qui est le premier à bouger dans cette échappée près du sommet du Col des Croix pour tenter de secouer un peu ce groupe.
16:26 - Les Pinarello-Q36.5 donnent le tempo devant
Les Pinarello-Q36.5 grimpent en tête dans l'échappée, pour son leader Tom Pidcock. Xandro Meurisse mène le rythme du groupe de tête après avoir relayé son coéquipier Fred Wright, qui s'est écarté. Quinten Hermans est dans sa roue.
16:25 - L'échappée perd de la consistance
Plusieurs coureurs, qui ont beaucoup donné durant les 150 premiers kilomètres, s'écartent du groupe de l'échappée dans cette première montée. Julian Alaphilippe en fait partie.
16:22 - C'est parti pour le Col des Croix
Le groupe d'échappés entame la première ascension de la journée, le Col des Croix. Le groupe devrait s'écrémer au fil des hectomètres maintenant, dans une montée longue de 5,1 kilomètres à 4,8% (3e catégorie).
16:20 - 7'30" de retard pour le peloton
L'écart est d'environ 7'30" entre les échappés et le peloton, avec Bahrain Victorious qui donne le tempo pour préserver la 9e place de Lenny Martinez au classement général face à la menace Tom Pidcock, mais aussi aidé par d'autres formations.
16:15 - Statu quo dans l'échappée
Les 57 coureurs présents dans l'échappée restent pour l'instant bien sages et tout le monde semble attendre le début de la montée du Col des Croix, dans environ 5 kilomètres.
16:11 - Deux difficultés majeures en approche
Les échappés vont maintenant pouvoir en découdre dans les deux difficultés de la fin de cette 13e étape, avec d'abord avec le col des Croix (catégorie 3, 5,1 km à 4,8%) puis surtout le Ballon d'Alsace (catégorie 1, 8,9 km à 6,9%), où tout devrait se décanter à 30 km de l'arrivée. La descente du Ballon d'Alsace, assez technique, pourrait aussi permettre à un coureur de faire la différence dans l'échappée avant l'arrivée à Belfort.
16:07 - Le classement du sprint intermédiaire
Voici les 15 premiers coureurs du groupe d'échappées à avoir passé la ligne du sprint intermédiaire dans les rues de Mélisey :
- Philipsen, 25 pts
- Pedersen, 20 pts
- Girmay, 16 pts
- Planckaert, 14 pts
- Wright, 12 pts
- Meurisse, 10 pts
- Hermans, 9 pts
- Pidcock, 8 pts
- Oliveira, 7 pt
- Plapp, 6 pts
- Odani, 5 pts
- Asgreen, 4 pts
- Russo, 3 pts
- Ballerini, 2 pts
- Healy, 1 pt
16:03 - Jasper Philipsen remporte le sprint intermédiaire !
Jasper Philipsen remporte le sprint intermédiaire devant Mads Pedersen et Biniam Girmay ! C'est lui qui empoche les 25 points.
???? Intermediate sprint @WeLoveCyclingFR ????— Tour de France™ (@LeTour) July 17, 2026
???????? Jasper Philipsen - 25 points
???????? Mads Pedersen - 20 points
???????? Biniam Girmay - 16 points
The top three in the green jersey classification were able to contest the sprint.
Les 3 premiers au classement du maillot vert ont pu se… pic.twitter.com/T7ICpjUnxy
16:02 - Le groupe devrait exploser après le sprint
Le groupe de 57 coureurs devrait se scinder après le sprint intermédiaire, puisque certaines équipes n'auront aucun intérêt à poursuivre les efforts. Les baroudeurs pourraient alors entrer en action avant les deux difficultés de la journée qui se rapprochent...
16:00 - Pedersen, Girmay et Philipsen se suivent
Les trois sprinteurs Pedersen, Girmay et Philipsen se suivent et ne se lâchent pas à l'approche du sprint intermédiaire. Ces trois coureurs devraient se jouer les 25 points attribués.
15:57 - Godon en difficulté
Le Français Dorian Godon (Netcompany Ineos), qui a chuté dans l'emballage final hier, est diminué et a été aperçu auprès des voitures en queue de peloton.
15:53 - Le sprint intermédiaire dans le fief de Thibaut Pinot
Le seul sprint intermédiaire du jour est prévu à Melisey, le fief de l'ancien coureur tricolore Thibaut Pinot. On s'en approche à toute vitesse.
15:50 - Dix kilomètres avant le sprint intermédiaire
Il reste environ dix kilomètres avant le sprint intermédiaire, qui intéresse de nombreux coureurs parmi les 57 présents dans l'échappée à l'heure actuelle.
15:44 - Deux équipes absentes à l'avant
Avec la présence de 57 coureurs à l'avant, presque toutes les équipes ont au moins un homme devant. Seulement deux équipes ne sont pas présentes : Decathlon-CMA CGM et Soudal Quick-Step. La Groupama-FDJ United a en revanche placé 5 de ses 7 coureurs qui lui restent dans l'échappée !
15:39 - 57 hommes à l'avant
Ils sont bien 57 coureurs à l'avant et ont ralenti un peu l'allure après cette longue course-poursuite, avant certainement de s'y remettre dans quelques kilomètres pour le sprint intermédiaire et les deux difficultés classées du jour.
15:35 - La jonction est faite à l'avant !
À une vingtaine de kilomètres du sprint intermédiaire, la jonction est faite à l'avant entre les deux groupes ! Ils sont donc 57 devant désormais, avec 6'30" d'avance sur le peloton.
15:32 - Moins de 20 secondes d'écart devant
Le groupe de poursuivants se rapproche encore et toujours des 34 hommes en tête de la course. L'écart est tombé sous les 20 secondes.
15:28 - Une moyenne toujours élevée
Après deux heures de course, la moyenne des coureurs est de 53,4 km/h depuis le départ de l'étape. La deuxième heure a été bouclée à 51,5 km/h.
15:25 - Ils ne sont plus que 34 devant
Trois coureurs ont été lâchés par le groupe de tête et rejoignent maintenant le groupe d'échappés : Brandon McNulty (UAE-Emirates XRG), Michel Hessmann (Movistar) et le Français Nicolas Breuillard (Total Energies).
The breakaway is in Rougemont!— Tour de France™ (@LeTour) July 17, 2026
L'échappée arrive à Rougemont ! #TDF2026 pic.twitter.com/UVnGK94acz
15:21 - Six minutes de retard pour le peloton
Le peloton, où se trouve le Maillot Jaune Tadej Pogacar, compte maintenant six minutes de retard sur le groupe d'échappés, qui a toujours une trentaine de secondes d'avance sur les poursuivants.
15:16 - C'est le bazar à l'avant
Malgré les relances parmi l'échappée, les poursuivants continuent de se rapprocher et c'est un peu le bazar à l'avant de la course avec des coureurs intercalés. Pas sûr que le groupe de 37 ne soit toujours au complet.
15:13 - Le groupe de poursuivants se rapproche
Le groupe des poursuivants va-t-il réussir à revenir avant le sprint intermédiaire ? L'écart est passé sous la barre des 40 secondes, à environ 40 kilomètres du sprint.
15:10 - Pidcock pourrait gagner des places au général
Parmi les 37 coureurs présents dans l'échappée, Tom Pidcock (Pinarello-Q36.5) pointe au 10e rang et pourrait gagner quelques places dans le top 10 vu l'écart qui se creuse avec le peloton. Le Britannique n'est pas une menace directe pour Pogacar (11'49" de retard), ni pour le podium (7'55"), mais il pourrait se rapprocher menacer de la 9e place de Lenny Martinez (Bahrain Victorious), sur qui il avait 5'15" de retard ce matin.
Les étapes du Tour de France 2026
- Étape 1 (4 juillet): Barcelone > Barcelone, 19,6km (clm par équipes)
- Étape 2 (5 juillet): Tarragone > Barcelone, 168,5km
- Étape 3 (6 juillet): Granollers > Les Angles, 195,9km
- Étape 4 (7 juillet): Carcassonne > Foix, 181,9km
- Étape 5 (8 juillet): Lannemezan > Pau, 158,3km
- Étape 6 (9 juillet): Pau > Gavarnie-Gèdre, 186,2km
- Étape 7 (10 juillet): Hagetmau > Bordeaux, 175,1km
- Étape 8 (11 juillet): Périgueux > Bergerac, 180,4km
- Étape 9 (12 juillet): Malemort > Ussel, 185,5km
- 13 juillet: journée de repos
- Étape 10 (14 juillet): Aurillac > Le Lioran, 166,6km
- Étape 11 (15 juillet): Vichy > Nevers, 161,3km
- Étape 12 (16 juillet): Circuit Nevers Magny-Cours > Chalon-sur-Saône, 179,1km
- Étape 13 (17 juillet): Dole > Belfort, 205,8km
- Étape 14 (18 juillet): Mulhouse > Le Markstein Fellering, 155,3km
- Étape 15 (19 juillet): Champagnole > Plateau de Solaison, 183,9km
- 20 juillet: journée de repos
- Étape 16 (21 juillet): Évian-les-Bains > Thonon-les-Bains, 26,1km (clm individuel)
- Étape 17 (22 juillet): Chambéry > Voiron, 174,7km
- Étape 18 (23 juillet): Voiron > Orcières-Merlette, 185,2km
- Étape 19 (24 juillet): Gap > Alpe d'Huez, 127,9km
- Étape 20 (25 juillet): Le Bourg d'Oisans > Alpe d'Huez, 170,9km
- Étape 21 (26 juillet): Thoiry > Paris Champs-Élysées, 133km
Les équipes et engagés du Tour de France 2026
- La composition d'Alpecin - Premier Tech : Mathieu Van der Poel (31 ans, HOL), Jasper Philipsen (28 ans, BEL), Emiel Verstrynge (24 ans, BEL), Jonas Rickaert (32 ans, BEL), Ramses Debruyne (23 ans, BEL), Edward Planckaert (31 ans, BEL), Tim Marsman (25 ans, HOL), Silvan Dillier (35 ans, SUI)
- La composition de Bahrain Victorious : Phil Bauhaus (31 ans, ALL), Damiano Caruso (38 ans, ITA), Kamil Gradek (35 ans, POL), Lenny Martinez (22 ans, FRA), Matej Mohoric (31 ans, SLN), Robert Stannard (27 ans, NZ), Antonio Tiberi (25 ans, ITA), Vlad Van Mechelen (22 ans, BEL)
- La composition de Caja Rural-Seguros RGA : Abel Balderstone (25 ans, ESP), Sebastian Berwick (26 ans, AUS), Fernando Gaviria (31 ans, COL), Alex Molenaar (26 ans, HOL), Joel Nicolau (28 ans, ESP), Stefano Oldani (28 ans, ITA), Jakub Otruba (28 ans, RTC), José Félix Parra (29 ans, ESP)
- La composition de Cofidis : Piet Allegaert (31 ans, BEL), Jenthe Biermans (30 ans, BEL), Milan Fretin (25 ans, BEL), Axel Kirsch (34 ans, LUX), Hugo Page (24 ans, FRA), Alex Aranburu (30 ans, ESP), Benjamin Thomas (30 ans, FRA), Ion Izagirre (37 ans, ESP)
- La composition de Decathlon-CMA CGM : Tiesj Benoot (32 ans, BEL), Cees Bol (30 ans, HOL), Daan Hoole (27 ans, HOtropL), Olav Kooij (24 ans, HOL), Aurélien Paret-Peintre (30 ans, FRA), Nicolas Prodhomme (29 ans, FRA), Matthew Riccitello (24 ans, USA), Paul Seixas (19 ans, FRA)
- La composition d'EF Education-Easy Post : Richard Carapaz (33 ans, ECU), Ben Healy (25 ans, IRL), Kasper Asgreen (31 ans, DAN), Michael Valgren (34 ans, DAN), Alex Baudin (25 ans, FRA), Sean Quinn (26 ans, USA), Max Walker (24 ans, GBR), Georg Steinhauser (24 ans, ALL)
- La composition de Groupama-FDJ United : Romain Grégoire (23 ans, FRA), Guillaume Martin-Guyonnet (33 ans, FRA), Clément Braz Afonso (26 ans, FRA), Ewen Costiou (23 ans, FRA), Lorenzo Germani (24 ans, ITA), Clément Berthet (28 ans, FRA), Clément Russo (31 ans, FRA), Quentin Pacher (34 ans, FRA)
- La composition de Netcompany-INEOS : Thymen Arensman (26 ans, HOL), Egan Bernal (29 ans, COL), Tobias Foss (29 ans, NOR), Filippo Ganna (29 ans, ITA), Dorian Godon (30 ans, FRA), Kévin Vauquelin (25 ans, FRA), Michal Kwiatkowski (36 ans, POL), Joshua Tarling (22 ans, GBR)
- La composition de l'équipe Lidl-Trek : Juan Ayuso (23 ans, ESP), Mattias Skjelmose (25 ans, DAN), Mads Pedersen (30 ans, DAN), Toms Skujins (35 ans, LVA), Mathias Vacek (24 ans, RTC), Derek Gee (28 ans, CAN), Quinn Simmons (25 ans, USA), Carlos Verona (33 ans, ESP)
- La composition de Lotto-Intermarché : Huub Artz (24 ans, HOL), Jenno Berckmoes (25 ans, BEL), Lars Craps (24 ans, BEL), Arnaud De Lie (24 ans, BEL), Liam Slock (25 ans, BEL), Lennert Van Eetvelt (24 ans, BEL), Baptiste Veistroffer (26 ans, FRA), Georg Zimmermann (28 ans, BEL)
- La composition de Movistar : Cian Uijtdebroeks (23 ans, BEL), Raul Garcia Pierna (25 ans, ESP), Pablo Castrillo (25 ans, ESP), Einer Rubio (28 ans, COL), Javier Romo (27 ans, ESP), Nelson Oliveira (37 ans, POR), Jefferson Cepeda (28 ans, EQU), Michel Hessmann (25 ans, ALL)
- La composition de NSN : Lewis Askey (25 ans, GBR), George Bennett (36 ans, NZL), Marco Frigo (26 ans, ITA), Biniam Girmay (26 ans, ERY), Matis Louvel (26 ans), Krists Neilands (31 ans, LET), Jake Stewart (26 ans, GBR), Tom Van Asbroeck (36 ans, BEL)
- La composition de Pinarello-Q36.5 : Tom Pidcock (26 ans, GBR), Xabier Mikel Azparren (27 ans, ESP), Fred Wright (27 ans, GBR), Quinten Hermans (30 ans, BEL), Xandro Meurisse (34 ans, BEL), Brent Van Moer (28 ans, BEL), Chris Harper (31 ans, AUS), Damien Howson (33 ans, AUS)
- La composition de Red Bull-Bora-Hansgrohe : Remco Evenepoel (26 ans, BEL), Nico Denz (32 ans, ALL), Florian Lipowitz (25 ans, ALL), Mattia Cattaneo (35 ans, ITA), Jan Tratnik (36 ans, SVN), Maxim Van Gils (26 ans, BEL), Jai Hindley (30 ans, AUS), Tim Van Dijke (26 ans, HOL)
- La composition de Soudal-Quick Step : Pascal Eenkhoorn (29 ans, HOL), Tim Merlier (33 ans, BEL), Valentin Paret-Peintre (25 ans, FRA), Jasper Stuyven (34 ans, BEL), Dylan van Baarle (34 ans, HOL), Bert Van Lerberghe (33 ans, BEL), Ilan Van Wilder (26 ans, BEL), Louis Vervaeke (32 ans, BEL)
- La composition de Jayco AlUla : Pascal Ackermann (32 ans, ALL), Luke Durbridge (35 ans, AUS), Felix Engelhardt (25 ans, ALL), Michael Matthews (35 ans, AUS), Kelland O'Brien (28 ans, AUS), Ben O'Connor (30 ans, AUS), Luke Plapp (25 ans, AUS), Mauro Schmid (26 ans, SUI)
- La composition de Picnic-PostNL : Warren Barguil (34 ans, FRA), Frits Biesterbos (24 ans, HOL), Pavel Bittner (23 ans, CZE), John Degenkolb (37 ans, ALL), Robbe Dhondt (22 ans, BEL), Niklas Märkl (27 ans, ALL), Julius van den Berg (29 ans, HOL), Frank van den Broek (25 ans, HOL)
- La composition de Visma-Lease a bike : Edoardo Affini (30 ans, ITA), Bruno Armirail (32 ans, FRA), Victor Campenaerts (34 ans, BEL), Per Strand Hagenes (22 ans, NOR), Matteo Jorgenson (26 ans, USA), Sepp Kuss (31 ans, USA), Davide Piganzoli (23 ans, ITA), Jonas Vingegaard (29 ans, DAN)
- La composition de Total Energies : Nicolas Breuillard (26 ans, FRA), Joris Delbove (25 ans, FRA), Alexandre Delettre (28 ans, FRA), Thibault Guernalec (28 ans, FRA), Jordan Jegat (27 ans, FRA), Mathis Le Berre (25 ans, FRA), Anthony Turgis (32 ans, FRA), Mattéo Vercher (25 ans, FRA)
- La composition de Tudor : Julian Alaphilippe (34 ans, FRA), Arvid De Kleijn (32 ans, HOL), Marco Haller (35 ans, AUT), Marc Hirschi (27 ans, SUI), Rick Pluimers (25 ans, HOL), Michael Storer (29 ans, AUS), Matteo Trentin (36 ans, ITA), Yannis Voisard (27 ans, SUI)
- La composition d'UAE Emirates-XRG : Isaac Del Toro (22 ans, MEX), Felix Großschartner (32 ans, AUT), Brandon McNulty (28 ans, USA), Tadej Pogacar (27 ans, SLN), Nils Politt (32 ans, ALL), Florian Vermeersch (27 ans, BEL), Tim Wellens (35 ans, BEL), Adam Yates (33 ans, GBR)
- La composition d'Uno-X Mobility : Jonas Abrahamsen (30 ans, NOR), Anthon Charmig (28 ans, DAN), Magnus Cort (33 ans, DAN), Tobias Halland Johannessen (26 ans, NOR), Anders Halland Johannessen (26 ans, NOR), Anders Skaarseth (31 ans, NOR), Torstein Træen (30 ans, NOR), Soren Waerenskjold (26 ans, NOR)
- La composition de XDS-Astana : Davide Ballerini (31 ans, ITA), Aaron Gate (35 ans, NZL), Sergio Higuita (28 ans, COL), Max Kanter (28 ans, ALL), Harold Tejada (29 ans, COL), Mike Teunissen (33 ans, HOL), Simone Velasco (30 ans, ITA), Nicolas Vinokourov (23 ans, KAZ)