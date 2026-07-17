DIRECT. Tour de France 2026 : l'échappée a toutes les raisons d'y croire, suivez la 13e étape, le classement

TOUR DE FRANCE. Une échappée d'une cinquantaine de coureurs s'est formée et devrait aller au bout lors de la 13e étape ce vendredi entre Dole et Belfort.

L'Essentiel

Découvrez le classement général du Tour de France avec les temps qui sont cumulés après chaque étape pour donner un maillot jaune...

Découvrez le classement de l'étape du jour du Tour de France avec une mise à jour quelques secondes après le franchissement de la ligne d'arrivée des coureurs.

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16:31 - Hermans devant Pidcock au sommet du Col des Croix Tout s'est rapidement remis en ordre dans l'échappée après cette timide attaque de Ben Healy. De façon anecdotique, les Pinarello-Q36.5 passent en tête du Col des Croix, avec Quinten Hermans qui prend 2 points devant son leader Tom Pidcock (1 point). ???? 48 km

⛰️ Col des Croix (cat. 3) ⛰️



1️⃣ ???????? Quinten Hermans, 2 pts

2️⃣ ???????? Tom Pidcock, 1pt#TDF2026 pic.twitter.com/I4uuiAPL7B — Maillot à Pois E.Leclerc (@maillotapois) July 17, 2026

16:29 - Healy bouscule le groupe d'échappés C'est Ben Healy qui est le premier à bouger dans cette échappée près du sommet du Col des Croix pour tenter de secouer un peu ce groupe.

16:26 - Les Pinarello-Q36.5 donnent le tempo devant Les Pinarello-Q36.5 grimpent en tête dans l'échappée, pour son leader Tom Pidcock. Xandro Meurisse mène le rythme du groupe de tête après avoir relayé son coéquipier Fred Wright, qui s'est écarté. Quinten Hermans est dans sa roue.

Carte du Tour de France et profils des étapes Voir les images Carte et le profil des 21 étapes du Tour de France 2026

16:25 - L'échappée perd de la consistance Plusieurs coureurs, qui ont beaucoup donné durant les 150 premiers kilomètres, s'écartent du groupe de l'échappée dans cette première montée. Julian Alaphilippe en fait partie.

16:22 - C'est parti pour le Col des Croix Le groupe d'échappés entame la première ascension de la journée, le Col des Croix. Le groupe devrait s'écrémer au fil des hectomètres maintenant, dans une montée longue de 5,1 kilomètres à 4,8% (3e catégorie).

16:20 - 7'30" de retard pour le peloton L'écart est d'environ 7'30" entre les échappés et le peloton, avec Bahrain Victorious qui donne le tempo pour préserver la 9e place de Lenny Martinez au classement général face à la menace Tom Pidcock, mais aussi aidé par d'autres formations.

16:15 - Statu quo dans l'échappée Les 57 coureurs présents dans l'échappée restent pour l'instant bien sages et tout le monde semble attendre le début de la montée du Col des Croix, dans environ 5 kilomètres.

16:11 - Deux difficultés majeures en approche Les échappés vont maintenant pouvoir en découdre dans les deux difficultés de la fin de cette 13e étape, avec d'abord avec le col des Croix (catégorie 3, 5,1 km à 4,8%) puis surtout le Ballon d'Alsace (catégorie 1, 8,9 km à 6,9%), où tout devrait se décanter à 30 km de l'arrivée. La descente du Ballon d'Alsace, assez technique, pourrait aussi permettre à un coureur de faire la différence dans l'échappée avant l'arrivée à Belfort.

16:07 - Le classement du sprint intermédiaire Voici les 15 premiers coureurs du groupe d'échappées à avoir passé la ligne du sprint intermédiaire dans les rues de Mélisey : Philipsen, 25 pts Pedersen, 20 pts Girmay, 16 pts Planckaert, 14 pts Wright, 12 pts Meurisse, 10 pts Hermans, 9 pts Pidcock, 8 pts Oliveira, 7 pt Plapp, 6 pts Odani, 5 pts Asgreen, 4 pts Russo, 3 pts Ballerini, 2 pts Healy, 1 pt

16:03 - Jasper Philipsen remporte le sprint intermédiaire ! Jasper Philipsen remporte le sprint intermédiaire devant Mads Pedersen et Biniam Girmay ! C'est lui qui empoche les 25 points. ???? Intermediate sprint @WeLoveCyclingFR ????



???????? Jasper Philipsen - 25 points

???????? Mads Pedersen - 20 points

???????? Biniam Girmay - 16 points



The top three in the green jersey classification were able to contest the sprint.



Les 3 premiers au classement du maillot vert ont pu se… pic.twitter.com/T7ICpjUnxy — Tour de France™ (@LeTour) July 17, 2026

16:02 - Le groupe devrait exploser après le sprint Le groupe de 57 coureurs devrait se scinder après le sprint intermédiaire, puisque certaines équipes n'auront aucun intérêt à poursuivre les efforts. Les baroudeurs pourraient alors entrer en action avant les deux difficultés de la journée qui se rapprochent...

16:00 - Pedersen, Girmay et Philipsen se suivent Les trois sprinteurs Pedersen, Girmay et Philipsen se suivent et ne se lâchent pas à l'approche du sprint intermédiaire. Ces trois coureurs devraient se jouer les 25 points attribués.

15:57 - Godon en difficulté Le Français Dorian Godon (Netcompany Ineos), qui a chuté dans l'emballage final hier, est diminué et a été aperçu auprès des voitures en queue de peloton.

15:53 - Le sprint intermédiaire dans le fief de Thibaut Pinot Le seul sprint intermédiaire du jour est prévu à Melisey, le fief de l'ancien coureur tricolore Thibaut Pinot. On s'en approche à toute vitesse.

15:50 - Dix kilomètres avant le sprint intermédiaire Il reste environ dix kilomètres avant le sprint intermédiaire, qui intéresse de nombreux coureurs parmi les 57 présents dans l'échappée à l'heure actuelle.

15:44 - Deux équipes absentes à l'avant Avec la présence de 57 coureurs à l'avant, presque toutes les équipes ont au moins un homme devant. Seulement deux équipes ne sont pas présentes : Decathlon-CMA CGM et Soudal Quick-Step. La Groupama-FDJ United a en revanche placé 5 de ses 7 coureurs qui lui restent dans l'échappée !

15:39 - 57 hommes à l'avant Ils sont bien 57 coureurs à l'avant et ont ralenti un peu l'allure après cette longue course-poursuite, avant certainement de s'y remettre dans quelques kilomètres pour le sprint intermédiaire et les deux difficultés classées du jour.

15:35 - La jonction est faite à l'avant ! À une vingtaine de kilomètres du sprint intermédiaire, la jonction est faite à l'avant entre les deux groupes ! Ils sont donc 57 devant désormais, avec 6'30" d'avance sur le peloton.

15:32 - Moins de 20 secondes d'écart devant Le groupe de poursuivants se rapproche encore et toujours des 34 hommes en tête de la course. L'écart est tombé sous les 20 secondes.

15:28 - Une moyenne toujours élevée Après deux heures de course, la moyenne des coureurs est de 53,4 km/h depuis le départ de l'étape. La deuxième heure a été bouclée à 51,5 km/h.

15:25 - Ils ne sont plus que 34 devant Trois coureurs ont été lâchés par le groupe de tête et rejoignent maintenant le groupe d'échappés : Brandon McNulty (UAE-Emirates XRG), Michel Hessmann (Movistar) et le Français Nicolas Breuillard (Total Energies). The breakaway is in Rougemont!



L'échappée arrive à Rougemont ! #TDF2026 pic.twitter.com/UVnGK94acz — Tour de France™ (@LeTour) July 17, 2026

15:21 - Six minutes de retard pour le peloton Le peloton, où se trouve le Maillot Jaune Tadej Pogacar, compte maintenant six minutes de retard sur le groupe d'échappés, qui a toujours une trentaine de secondes d'avance sur les poursuivants.

15:16 - C'est le bazar à l'avant Malgré les relances parmi l'échappée, les poursuivants continuent de se rapprocher et c'est un peu le bazar à l'avant de la course avec des coureurs intercalés. Pas sûr que le groupe de 37 ne soit toujours au complet.

15:13 - Le groupe de poursuivants se rapproche Le groupe des poursuivants va-t-il réussir à revenir avant le sprint intermédiaire ? L'écart est passé sous la barre des 40 secondes, à environ 40 kilomètres du sprint.