DIRECT. Tour de France 2026 : l'étape reine pour Carapaz, Seixas a craqué, Pogacar va etre sacré sur une 21e etape tronquée, le classement

TOUR DE FRANCE. Dans l'étape du jour, ce samedi, Richard Carapaz a remporté l'étape 20 à l'Alpe d'Huez au terme d'un final dantesque. À la lutte pour le podium, Paul Seixas a craqué dans l'ascension finale.

L'Essentiel

Découvrez le classement général du Tour de France avec les temps qui sont cumulés après chaque étape pour donner un maillot jaune...

Découvrez le classement de l'étape du jour du Tour de France avec une mise à jour quelques secondes après le franchissement de la ligne d'arrivée des coureurs.

En direct

18:39 - L'étape 21 modifiée ! L'information est tombée en fin d'étape 20 ! En raison des nombreux incendies qui touchent la France et que des services de secours sont mobilisés pour lutter contre les sinistres, le parcours de l'étape 21 du Tour de France 2026 est légèrement modifié. En effet, le peloton prendra le départ depuis la ligne d'arrivée à 17h50 et parcourra 2 tours supplémentaires des Champs-Elysées pour une course réduite à 89 kilomètres au lieu de 130. JOINT PRESS RELEASE from Police Prefecture and the Tour de France organization



As numerous wildfires are currently affecting France, particularly the Gironde region, emergency services are fully mobilized to combat the blazes, while internal security forces are working to pic.twitter.com/EFbYoAMDQJ — Tour de France (@LeTour) July 25, 2026

18:16 - Belle image entre deux coureurs français ! Julian Alaphilippe et Waren Barguil ont conclu cette étape 20 du Tour de France 2026 dans les bras l'un et l'autre. Quelle belle image du cyclisme tricolore ! La belle image à l'arrivée entre Julian Alaphilippe et Warren Barguil, qui achèvent respectivement leur 8e et leur 12e Grande Boucle.



Le Tour de France a été compliqué pour les deux "vétérans" tricolores, qui ont encore chacun une année de contrat. #TDF2026 — Le Gruppetto (@LeGruppetto) July 25, 2026

18:01 - 158 coureurs ont terminé l'étape Alors qu'il y avait plus de 130 coureurs de le Gruppetto aujourd'hui, 158 hommes ont terminé l'étape 20 du Tour de France 2026.

Carte du Tour de France et profils des étapes Lire l'article Tour de France 2026 : étape 20 Le Bourg d'Oisans - Alpe d'Huez (171 km)

17:47 - Une première pour UAE Pour la première fois, UAE va placé deux coureurs sur le podium du Tour de France en remportant la Grande Boucle. En 2023, la formation avait déjà placé deux hommes sur le podium (Pogacar 2e, Adam Yates 3e). Hermanos, to the line together



#WeAreUAE | #TDF2026 pic.twitter.com/GQf9VFdkHd — @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) July 25, 2026

17:36 - La bombe lâchée par Alaphilippe ! Interrogé par nos confrères sur une future présence sur le Tour de France, Julian Alaphilippe a fermé la porte ou presque... : "Non, je ne crois pas (que l'on me reverra sur le Tour de France). Il n'y a rien d'officiel mais il ne faut pas s'attendre à me revoir".

17:32 - Kuss explique sa double chute Alors qu'il se dirigeait vers la victoire, Sepp Kuss a chuté à deux reprises. Un double-accident qu'il a expliqué au micro de France TV : "Je n'étais pas tout à fait clairvoyant. L'effort était incroyable en passant par le col de Sarenne. Je voulais maintenir l'écart avec Carapaz. Je voulais gagner le plus de temps possible dans les virages mais il y en a un que j'ai mal jugé. Je me suis dépêché mais j'ai encore raté un virage".

17:23 - Belle image Après leur lutte acharnée dans le final, Sepp Kuss et Richard Carapaz ont échangé une photo symbolique. 2 FIGHTERS #TDF2026 pic.twitter.com/pnc98surox — Tour de France (@LeTour) July 25, 2026

17:14 - "J'ai craqué" Paul Seixas au micro de France TV : "Je me sentais bien au départ et dans le Galibier. À la fin, j'ai craqué, ça fait partie du vélo. Forcément déçu de ne pas avoir pu me battre pour le podium mais 4e, on va s'en satisfaire. (Sur la montée finale) il fallait aller chercher au fond de moi-même, ce que je pouvais. Il y a un moment où j'ai atteint mes limites. J'ai craqué. J’ai essayé d'être plus fort que d'habitude mais j'ai explosé. On n’avait rien à perdre. On a tenté le tout pour le tout pour faire craquer Del Toro mais il était plus fort aujourd'hui. Dans quelques jours, ce sera une fierté. Manquer le podium, c'est décevant".

17:10 - Le maillot blanc pour Del Toro Sauf tremblement de terre, Isaac Del Toro portera le maillot blanc demain soir sur le podium des Champs-Élysées. Le Mexicain a pu profiter de l'énorme travail en coéquipier de luxe de Tadej Pogacar.

17:06 - Pedersen assuré du maillot vert ! En grappillant 25 nouveaux points dans le classement par points lors du sprint intermédiaire aujourd'hui, Mads Pedersen s'est assuré de conclure cette Grande Boucle avec le maillot vert sur les épaules. Mads Pedersen wins the intermediate sprint. The green jersey isnt mathematically secured yet; but it will be at the finish line later on.



Mads Pedersen passe en tête au sprint intermédiaire. Le maillot vert n'est pas encore mathématiquement assuré, mais il le sera à pic.twitter.com/rxchN98Nyk — Tour de France (@LeTour) July 25, 2026

17:02 - Richard Carapaz remporte le classement de la montagne Premier au Col de la Croix de Fer et du Galibier, Richard Carapaz a validé sa première place sur le Tour de France 2026 dans le classement de la montagne. JERSEY SECURED

The Galibier may have secured the Polka-Dot jersey for Richard Carapaz, he now just needs to finish the stage.



En basculant en tête au sommet du Galibier, Richard Carapaz sassure virtuellement le maillot à pois, à condition de rallier larrivée. pic.twitter.com/WhLfwqkuzL — Tour de France (@LeTour) July 25, 2026

16:58 - Point sur les maillots distinctifs À la veille de l'étape 21 du Tour de France 2026, voici les porteurs des maillots distinctifs : Maillot jaune : Tadej Pogacar

Maillot vert : Mads Pedersen

Maillot à pois : Richard Carapaz

Maillot blanc : Isaac Del Toro

16:54 - Le Top 5 du classement général Voici le classement général du Tour du France 2026 après l'étape 20 : 1. Tadej Pogacar en 72h 53' 44"

2. Remco Evenepoel à 6'26"

3. Isaac del Toro à 9'42"

4. Paul Seixas à 11'56"

5. Lenny Martinez à 13'02"

16:50 - L'arrivée de Carapaz en vidéo Revivez comme si vous y étiez la victoire de Richard Carapaz lors de l'étape 20 du Tour de France 2026. Enhorabuena! #TDF2026 pic.twitter.com/BmBFDKvmfR — Tour de France (@LeTour) July 25, 2026

16:46 - "C'est incroyable" 5e du classement général, Lenny Martinez au micro d'Eurosport : "C'est n'importe quoi en vrai, je ne suis même pas venu pour le général au début ! Me dire que je fais 5e et que j'ai failli gagner une étape, c'est incroyable. Je n'avais plus de force, j'avais peur d'exploser et de finir à 20 minutes".

16:42 - Deux Français dans le Top 10, le classement de l'étape 20 ! Alors que Richard Carapaz a remporté l'étape 20 du Tour de France 2026, voici le top 10 : R.Carapaz R.Evenepoel à 26" S.Kuss à 31" T.Pogacar à 1'05" I.Del Toro à 1'05" L.Martinez à 1'07" J.Hindley à 2'15" M.Skjelmose à 2'55" J.Ayuso à 2'55" P.Seixas à 2'55"

16:38 - Seixas a craqué, le classement Paul Seixas passe à l'instant la ligne d'arrivée de l'étape 20 du Tour de France 2026 ! Le Français termine à 2'54" de Richard Carapaz, vainqueur aujourd'hui devant Remco Evenepoel et Sepp Kuss.

16:37 - Les larmes pour Carapaz ! Vainqueur de l'étape 20 et maillot à pois, Richard Carapaz craque après la ligne d'arrivée.

16:36 - Seixas passe la flamme rouge ! Paul Seixas est en train de s'arracher pour garder sa 4e place au classement général.

16:35 - Evenepoel passe devant Kuss ! Au sprint, Remco Evenepoel termine 2e de l'étape 20 devant Sepp Kuss.

16:35 - L'étape reine pour Carapaz ! C'est fait pour Richard Carapaz qui remporte l'étape 20 du Tour de France 2026 à l'Alpe d'Huez !

16:33 - Flamme rouge Richard Carapaz passe sous la flamme rouge et va remporter l'étape 20 du Tour de France 2026.

16:31 - Evenepoel revient fort ! Le 2e du classement général n'est qu'à 39 secondes de Richard Carapaz à 1,5 kilomètres de l'arrivée.

16:28 - Evenepoel passe à l'attaque ! Dans ce final, Remco Evenepoel fait l'effort et profite de la méforme d'Isaac Del Toro pour attaquer ! Le Mexicain ne peut pas suivre !