DIRECT. Tour de France 2026 : l'étape reine pour Carapaz, Seixas a craqué, Pogacar va etre sacré sur une 21e etape tronquée, le classement
TOUR DE FRANCE. Dans l'étape du jour, ce samedi, Richard Carapaz a remporté l'étape 20 à l'Alpe d'Huez au terme d'un final dantesque. À la lutte pour le podium, Paul Seixas a craqué dans l'ascension finale.
- Le Tour de France 2026 a débuté samedi 4 juillet avec une première étape dans les rues de Barcelone et se termine dans trois semaines, le dimanche 26 juillet à Paris.
- Après l'abandon de Jonas Vingegaard lors de la 15e étape, Tadej Pogacar file vers un cinquième sacre sur le Tour de France. Mais l'édition 2026 de la Grande Boucle n'est pas dénuée d'intérêt, avec une lutte farouche pour le podium entre Remco Evenepoel, Isaac Del Toro et Paul Seixas, mais aussi pour le Maillot Vert et pour le Maillot à pois.
- Cette étape 20 sur les routes du Tour de France 2026 a réservé toutes ses promesses. Alors que Richard Carapaz et Mads Pedersen ont respectivement validé les maillots à pois et vert, l'échappée est venue à bout du groupe maillot jaune. En effet, Richard Carapaz l'a emporté au terme d'une course dantesque avec cinq ascensions (Col de la Croix de Fer, Col du Télégraphe, Col du Galibier, Col de Sarenne et l'Alpe d'Huez). Dans le final, l'Équatorien a profité de deux chutes consécutives de Sepp Kuss pour arracher la victoire. Sepp Kuss et Remco Evenepoel complètent le podium.
- L'information est tombée en fin d'étape 20 ! Alors que de nombreux incendies touchent la France en particulier la Gironde et que des services de secours sont mobilisés pour lutter contre les sinistres, le parcours de l'étape 21 du Tour de France 2026 est légèrement modifié. Le peloton prendra le départ depuis la ligne d'arrivée à 17h50 et parcourra 2 tours supplémentaires des Champs-Elysées pour une course réduite à 89 kilomètres au lieu de 130. L'arrivée est programmée autour de 19h45.
Le classement général du Tour de France 2026
Découvrez le classement général du Tour de France avec les temps qui sont cumulés après chaque étape pour donner un maillot jaune...
Le classement de l'étape du Tour de France 2026
Découvrez le classement de l'étape du jour du Tour de France avec une mise à jour quelques secondes après le franchissement de la ligne d'arrivée des coureurs.
18:39 - L'étape 21 modifiée !
L'information est tombée en fin d'étape 20 ! En raison des nombreux incendies qui touchent la France et que des services de secours sont mobilisés pour lutter contre les sinistres, le parcours de l'étape 21 du Tour de France 2026 est légèrement modifié. En effet, le peloton prendra le départ depuis la ligne d'arrivée à 17h50 et parcourra 2 tours supplémentaires des Champs-Elysées pour une course réduite à 89 kilomètres au lieu de 130.
JOINT PRESS RELEASE from Police Prefecture and the Tour de France organization— Tour de France (@LeTour) July 25, 2026
As numerous wildfires are currently affecting France, particularly the Gironde region, emergency services are fully mobilized to combat the blazes, while internal security forces are working to pic.twitter.com/EFbYoAMDQJ
18:16 - Belle image entre deux coureurs français !
Julian Alaphilippe et Waren Barguil ont conclu cette étape 20 du Tour de France 2026 dans les bras l'un et l'autre. Quelle belle image du cyclisme tricolore !
La belle image à l'arrivée entre Julian Alaphilippe et Warren Barguil, qui achèvent respectivement leur 8e et leur 12e Grande Boucle.— Le Gruppetto (@LeGruppetto) July 25, 2026
Le Tour de France a été compliqué pour les deux "vétérans" tricolores, qui ont encore chacun une année de contrat. #TDF2026
18:01 - 158 coureurs ont terminé l'étape
Alors qu'il y avait plus de 130 coureurs de le Gruppetto aujourd'hui, 158 hommes ont terminé l'étape 20 du Tour de France 2026.
17:47 - Une première pour UAE
Pour la première fois, UAE va placé deux coureurs sur le podium du Tour de France en remportant la Grande Boucle. En 2023, la formation avait déjà placé deux hommes sur le podium (Pogacar 2e, Adam Yates 3e).
Hermanos, to the line together— @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) July 25, 2026
#WeAreUAE | #TDF2026 pic.twitter.com/GQf9VFdkHd
17:36 - La bombe lâchée par Alaphilippe !
Interrogé par nos confrères sur une future présence sur le Tour de France, Julian Alaphilippe a fermé la porte ou presque... : "Non, je ne crois pas (que l'on me reverra sur le Tour de France). Il n'y a rien d'officiel mais il ne faut pas s'attendre à me revoir".
17:32 - Kuss explique sa double chute
Alors qu'il se dirigeait vers la victoire, Sepp Kuss a chuté à deux reprises. Un double-accident qu'il a expliqué au micro de France TV : "Je n'étais pas tout à fait clairvoyant. L'effort était incroyable en passant par le col de Sarenne. Je voulais maintenir l'écart avec Carapaz. Je voulais gagner le plus de temps possible dans les virages mais il y en a un que j'ai mal jugé. Je me suis dépêché mais j'ai encore raté un virage".
17:23 - Belle image
Après leur lutte acharnée dans le final, Sepp Kuss et Richard Carapaz ont échangé une photo symbolique.
2 FIGHTERS #TDF2026 pic.twitter.com/pnc98surox— Tour de France (@LeTour) July 25, 2026
17:14 - "J'ai craqué"
Paul Seixas au micro de France TV : "Je me sentais bien au départ et dans le Galibier. À la fin, j'ai craqué, ça fait partie du vélo. Forcément déçu de ne pas avoir pu me battre pour le podium mais 4e, on va s'en satisfaire. (Sur la montée finale) il fallait aller chercher au fond de moi-même, ce que je pouvais. Il y a un moment où j'ai atteint mes limites. J'ai craqué. J’ai essayé d'être plus fort que d'habitude mais j'ai explosé. On n’avait rien à perdre. On a tenté le tout pour le tout pour faire craquer Del Toro mais il était plus fort aujourd'hui. Dans quelques jours, ce sera une fierté. Manquer le podium, c'est décevant".
17:10 - Le maillot blanc pour Del Toro
Sauf tremblement de terre, Isaac Del Toro portera le maillot blanc demain soir sur le podium des Champs-Élysées. Le Mexicain a pu profiter de l'énorme travail en coéquipier de luxe de Tadej Pogacar.
17:06 - Pedersen assuré du maillot vert !
En grappillant 25 nouveaux points dans le classement par points lors du sprint intermédiaire aujourd'hui, Mads Pedersen s'est assuré de conclure cette Grande Boucle avec le maillot vert sur les épaules.
Mads Pedersen wins the intermediate sprint. The green jersey isnt mathematically secured yet; but it will be at the finish line later on.— Tour de France (@LeTour) July 25, 2026
Mads Pedersen passe en tête au sprint intermédiaire. Le maillot vert n'est pas encore mathématiquement assuré, mais il le sera à pic.twitter.com/rxchN98Nyk
17:02 - Richard Carapaz remporte le classement de la montagne
Premier au Col de la Croix de Fer et du Galibier, Richard Carapaz a validé sa première place sur le Tour de France 2026 dans le classement de la montagne.
JERSEY SECURED— Tour de France (@LeTour) July 25, 2026
The Galibier may have secured the Polka-Dot jersey for Richard Carapaz, he now just needs to finish the stage.
En basculant en tête au sommet du Galibier, Richard Carapaz sassure virtuellement le maillot à pois, à condition de rallier larrivée. pic.twitter.com/WhLfwqkuzL
16:58 - Point sur les maillots distinctifs
À la veille de l'étape 21 du Tour de France 2026, voici les porteurs des maillots distinctifs :
- Maillot jaune : Tadej Pogacar
- Maillot vert : Mads Pedersen
- Maillot à pois : Richard Carapaz
- Maillot blanc : Isaac Del Toro
16:54 - Le Top 5 du classement général
Voici le classement général du Tour du France 2026 après l'étape 20 :
1. Tadej Pogacar en 72h 53' 44"
2. Remco Evenepoel à 6'26"
3. Isaac del Toro à 9'42"
4. Paul Seixas à 11'56"
5. Lenny Martinez à 13'02"
16:50 - L'arrivée de Carapaz en vidéo
Revivez comme si vous y étiez la victoire de Richard Carapaz lors de l'étape 20 du Tour de France 2026.
Enhorabuena! #TDF2026 pic.twitter.com/BmBFDKvmfR— Tour de France (@LeTour) July 25, 2026
16:46 - "C'est incroyable"
5e du classement général, Lenny Martinez au micro d'Eurosport : "C'est n'importe quoi en vrai, je ne suis même pas venu pour le général au début ! Me dire que je fais 5e et que j'ai failli gagner une étape, c'est incroyable. Je n'avais plus de force, j'avais peur d'exploser et de finir à 20 minutes".
16:42 - Deux Français dans le Top 10, le classement de l'étape 20 !
Alors que Richard Carapaz a remporté l'étape 20 du Tour de France 2026, voici le top 10 :
- R.Carapaz
- R.Evenepoel à 26"
- S.Kuss à 31"
- T.Pogacar à 1'05"
- I.Del Toro à 1'05"
- L.Martinez à 1'07"
- J.Hindley à 2'15"
- M.Skjelmose à 2'55"
- J.Ayuso à 2'55"
- P.Seixas à 2'55"
16:38 - Seixas a craqué, le classement
Paul Seixas passe à l'instant la ligne d'arrivée de l'étape 20 du Tour de France 2026 ! Le Français termine à 2'54" de Richard Carapaz, vainqueur aujourd'hui devant Remco Evenepoel et Sepp Kuss.
16:37 - Les larmes pour Carapaz !
Vainqueur de l'étape 20 et maillot à pois, Richard Carapaz craque après la ligne d'arrivée.
16:36 - Seixas passe la flamme rouge !
Paul Seixas est en train de s'arracher pour garder sa 4e place au classement général.
16:35 - Evenepoel passe devant Kuss !
Au sprint, Remco Evenepoel termine 2e de l'étape 20 devant Sepp Kuss.
16:35 - L'étape reine pour Carapaz !
C'est fait pour Richard Carapaz qui remporte l'étape 20 du Tour de France 2026 à l'Alpe d'Huez !
16:33 - Flamme rouge
Richard Carapaz passe sous la flamme rouge et va remporter l'étape 20 du Tour de France 2026.
16:31 - Evenepoel revient fort !
Le 2e du classement général n'est qu'à 39 secondes de Richard Carapaz à 1,5 kilomètres de l'arrivée.
16:28 - Evenepoel passe à l'attaque !
Dans ce final, Remco Evenepoel fait l'effort et profite de la méforme d'Isaac Del Toro pour attaquer ! Le Mexicain ne peut pas suivre !
16:27 - 13 secondes de retard !
Sous la flamme des trois kilomètres, Sepp Kuss a 13 secondes de retard sur Richard Carapaz.
Les étapes du Tour de France 2026
- Étape 1 (4 juillet): Barcelone > Barcelone, 19,6km (clm par équipes)
- Étape 2 (5 juillet): Tarragone > Barcelone, 168,5km
- Étape 3 (6 juillet): Granollers > Les Angles, 195,9km
- Étape 4 (7 juillet): Carcassonne > Foix, 181,9km
- Étape 5 (8 juillet): Lannemezan > Pau, 158,3km
- Étape 6 (9 juillet): Pau > Gavarnie-Gèdre, 186,2km
- Étape 7 (10 juillet): Hagetmau > Bordeaux, 175,1km
- Étape 8 (11 juillet): Périgueux > Bergerac, 180,4km
- Étape 9 (12 juillet): Malemort > Ussel, 185,5km
- 13 juillet: journée de repos
- Étape 10 (14 juillet): Aurillac > Le Lioran, 166,6km
- Étape 11 (15 juillet): Vichy > Nevers, 161,3km
- Étape 12 (16 juillet): Circuit Nevers Magny-Cours > Chalon-sur-Saône, 179,1km
- Étape 13 (17 juillet): Dole > Belfort, 205,8km
- Étape 14 (18 juillet): Mulhouse > Le Markstein Fellering, 155,3km
- Étape 15 (19 juillet): Champagnole > Plateau de Solaison, 183,9km
- 20 juillet: journée de repos
- Étape 16 (21 juillet): Évian-les-Bains > Thonon-les-Bains, 26,1km (clm individuel)
- Étape 17 (22 juillet): Chambéry > Voiron, 174,7km
- Étape 18 (23 juillet): Voiron > Orcières-Merlette, 185,2km
- Étape 19 (24 juillet): Gap > Alpe d'Huez, 127,9km
- Étape 20 (25 juillet): Le Bourg d'Oisans > Alpe d'Huez, 170,9km
- Étape 21 (26 juillet): Thoiry > Paris Champs-Élysées, 133km
Les équipes et engagés du Tour de France 2026
- La composition d'Alpecin - Premier Tech : Mathieu Van der Poel (31 ans, HOL), Jasper Philipsen (28 ans, BEL), Emiel Verstrynge (24 ans, BEL), Jonas Rickaert (32 ans, BEL), Ramses Debruyne (23 ans, BEL), Edward Planckaert (31 ans, BEL), Tim Marsman (25 ans, HOL), Silvan Dillier (35 ans, SUI)
- La composition de Bahrain Victorious : Phil Bauhaus (31 ans, ALL), Damiano Caruso (38 ans, ITA), Kamil Gradek (35 ans, POL), Lenny Martinez (22 ans, FRA), Matej Mohoric (31 ans, SLN), Robert Stannard (27 ans, NZ), Antonio Tiberi (25 ans, ITA), Vlad Van Mechelen (22 ans, BEL)
- La composition de Caja Rural-Seguros RGA : Abel Balderstone (25 ans, ESP), Sebastian Berwick (26 ans, AUS), Fernando Gaviria (31 ans, COL), Alex Molenaar (26 ans, HOL), Joel Nicolau (28 ans, ESP), Stefano Oldani (28 ans, ITA), Jakub Otruba (28 ans, RTC), José Félix Parra (29 ans, ESP)
- La composition de Cofidis : Piet Allegaert (31 ans, BEL), Jenthe Biermans (30 ans, BEL), Milan Fretin (25 ans, BEL), Axel Kirsch (34 ans, LUX), Hugo Page (24 ans, FRA), Alex Aranburu (30 ans, ESP), Benjamin Thomas (30 ans, FRA), Ion Izagirre (37 ans, ESP)
- La composition de Decathlon-CMA CGM : Tiesj Benoot (32 ans, BEL), Cees Bol (30 ans, HOL), Daan Hoole (27 ans, HOtropL), Olav Kooij (24 ans, HOL), Aurélien Paret-Peintre (30 ans, FRA), Nicolas Prodhomme (29 ans, FRA), Matthew Riccitello (24 ans, USA), Paul Seixas (19 ans, FRA)
- La composition d'EF Education-Easy Post : Richard Carapaz (33 ans, ECU), Ben Healy (25 ans, IRL), Kasper Asgreen (31 ans, DAN), Michael Valgren (34 ans, DAN), Alex Baudin (25 ans, FRA), Sean Quinn (26 ans, USA), Max Walker (24 ans, GBR), Georg Steinhauser (24 ans, ALL)
- La composition de Groupama-FDJ United : Romain Grégoire (23 ans, FRA), Guillaume Martin-Guyonnet (33 ans, FRA), Clément Braz Afonso (26 ans, FRA), Ewen Costiou (23 ans, FRA), Lorenzo Germani (24 ans, ITA), Clément Berthet (28 ans, FRA), Clément Russo (31 ans, FRA), Quentin Pacher (34 ans, FRA)
- La composition de Netcompany-INEOS : Thymen Arensman (26 ans, HOL), Egan Bernal (29 ans, COL), Tobias Foss (29 ans, NOR), Filippo Ganna (29 ans, ITA), Dorian Godon (30 ans, FRA), Kévin Vauquelin (25 ans, FRA), Michal Kwiatkowski (36 ans, POL), Joshua Tarling (22 ans, GBR)
- La composition de l'équipe Lidl-Trek : Juan Ayuso (23 ans, ESP), Mattias Skjelmose (25 ans, DAN), Mads Pedersen (30 ans, DAN), Toms Skujins (35 ans, LVA), Mathias Vacek (24 ans, RTC), Derek Gee (28 ans, CAN), Quinn Simmons (25 ans, USA), Carlos Verona (33 ans, ESP)
- La composition de Lotto-Intermarché : Huub Artz (24 ans, HOL), Jenno Berckmoes (25 ans, BEL), Lars Craps (24 ans, BEL), Arnaud De Lie (24 ans, BEL), Liam Slock (25 ans, BEL), Lennert Van Eetvelt (24 ans, BEL), Baptiste Veistroffer (26 ans, FRA), Georg Zimmermann (28 ans, BEL)
- La composition de Movistar : Cian Uijtdebroeks (23 ans, BEL), Raul Garcia Pierna (25 ans, ESP), Pablo Castrillo (25 ans, ESP), Einer Rubio (28 ans, COL), Javier Romo (27 ans, ESP), Nelson Oliveira (37 ans, POR), Jefferson Cepeda (28 ans, EQU), Michel Hessmann (25 ans, ALL)
- La composition de NSN : Lewis Askey (25 ans, GBR), George Bennett (36 ans, NZL), Marco Frigo (26 ans, ITA), Biniam Girmay (26 ans, ERY), Matis Louvel (26 ans), Krists Neilands (31 ans, LET), Jake Stewart (26 ans, GBR), Tom Van Asbroeck (36 ans, BEL)
- La composition de Pinarello-Q36.5 : Tom Pidcock (26 ans, GBR), Xabier Mikel Azparren (27 ans, ESP), Fred Wright (27 ans, GBR), Quinten Hermans (30 ans, BEL), Xandro Meurisse (34 ans, BEL), Brent Van Moer (28 ans, BEL), Chris Harper (31 ans, AUS), Damien Howson (33 ans, AUS)
- La composition de Red Bull-Bora-Hansgrohe : Remco Evenepoel (26 ans, BEL), Nico Denz (32 ans, ALL), Florian Lipowitz (25 ans, ALL), Mattia Cattaneo (35 ans, ITA), Jan Tratnik (36 ans, SVN), Maxim Van Gils (26 ans, BEL), Jai Hindley (30 ans, AUS), Tim Van Dijke (26 ans, HOL)
- La composition de Soudal-Quick Step : Pascal Eenkhoorn (29 ans, HOL), Tim Merlier (33 ans, BEL), Valentin Paret-Peintre (25 ans, FRA), Jasper Stuyven (34 ans, BEL), Dylan van Baarle (34 ans, HOL), Bert Van Lerberghe (33 ans, BEL), Ilan Van Wilder (26 ans, BEL), Louis Vervaeke (32 ans, BEL)
- La composition de Jayco AlUla : Pascal Ackermann (32 ans, ALL), Luke Durbridge (35 ans, AUS), Felix Engelhardt (25 ans, ALL), Michael Matthews (35 ans, AUS), Kelland O'Brien (28 ans, AUS), Ben O'Connor (30 ans, AUS), Luke Plapp (25 ans, AUS), Mauro Schmid (26 ans, SUI)
- La composition de Picnic-PostNL : Warren Barguil (34 ans, FRA), Frits Biesterbos (24 ans, HOL), Pavel Bittner (23 ans, CZE), John Degenkolb (37 ans, ALL), Robbe Dhondt (22 ans, BEL), Niklas Märkl (27 ans, ALL), Julius van den Berg (29 ans, HOL), Frank van den Broek (25 ans, HOL)
- La composition de Visma-Lease a bike : Edoardo Affini (30 ans, ITA), Bruno Armirail (32 ans, FRA), Victor Campenaerts (34 ans, BEL), Per Strand Hagenes (22 ans, NOR), Matteo Jorgenson (26 ans, USA), Sepp Kuss (31 ans, USA), Davide Piganzoli (23 ans, ITA), Jonas Vingegaard (29 ans, DAN)
- La composition de Total Energies : Nicolas Breuillard (26 ans, FRA), Joris Delbove (25 ans, FRA), Alexandre Delettre (28 ans, FRA), Thibault Guernalec (28 ans, FRA), Jordan Jegat (27 ans, FRA), Mathis Le Berre (25 ans, FRA), Anthony Turgis (32 ans, FRA), Mattéo Vercher (25 ans, FRA)
- La composition de Tudor : Julian Alaphilippe (34 ans, FRA), Arvid De Kleijn (32 ans, HOL), Marco Haller (35 ans, AUT), Marc Hirschi (27 ans, SUI), Rick Pluimers (25 ans, HOL), Michael Storer (29 ans, AUS), Matteo Trentin (36 ans, ITA), Yannis Voisard (27 ans, SUI)
- La composition d'UAE Emirates-XRG : Isaac Del Toro (22 ans, MEX), Felix Großschartner (32 ans, AUT), Brandon McNulty (28 ans, USA), Tadej Pogacar (27 ans, SLN), Nils Politt (32 ans, ALL), Florian Vermeersch (27 ans, BEL), Tim Wellens (35 ans, BEL), Adam Yates (33 ans, GBR)
- La composition d'Uno-X Mobility : Jonas Abrahamsen (30 ans, NOR), Anthon Charmig (28 ans, DAN), Magnus Cort (33 ans, DAN), Tobias Halland Johannessen (26 ans, NOR), Anders Halland Johannessen (26 ans, NOR), Anders Skaarseth (31 ans, NOR), Torstein Træen (30 ans, NOR), Soren Waerenskjold (26 ans, NOR)
- La composition de XDS-Astana : Davide Ballerini (31 ans, ITA), Aaron Gate (35 ans, NZL), Sergio Higuita (28 ans, COL), Max Kanter (28 ans, ALL), Harold Tejada (29 ans, COL), Mike Teunissen (33 ans, HOL), Simone Velasco (30 ans, ITA), Nicolas Vinokourov (23 ans, KAZ)