DIRECT. Tour de France 2026 : la lutte incessante entre Carapaz et Paret Peintre dans les Alpes, suivez la 18e étape et le classement
TOUR DE FRANCE. Ce jeudi, place à la première des trois étapes dans les Alpes avec une course entre Voiron et Orcières-Merlette.
- Le Tour de France 2026 a débuté samedi 4 juillet avec une première étape dans les rues de Barcelone et se termine dans trois semaines, le dimanche 26 juillet à Paris.
- Malheureusement, un coup du sort a fait mal à l'interêt de la course. Tombé dimanche lors de la 15e étape, Jonas Vingegaard a dû abandonner en raison d'une fracture de la clavicule, laissant Pogacar s'envoler vers un nouveau sacre.
- Il faut tout de même dire que depuis le début du Tour de France, l'équipe UAE écrase toute la concurrence, avec un Tadej Pogacar écoeurant qui rafle quasiment toutes les victoires. Sans Vingegaard, Remco Evenepoel va batailler avec Isaac Del Toro et Paul Seixas pour la place de dauphin.
Le classement général du Tour de France 2026
Découvrez le classement général du Tour de France avec les temps qui sont cumulés après chaque étape pour donner un maillot jaune...
Le classement de l'étape du Tour de France 2026
Découvrez le classement de l'étape du jour du Tour de France avec une mise à jour quelques secondes après le franchissement de la ligne d'arrivée des coureurs.
15:45 - Bientôt la libération pour Pedersen (65,5km)
Dans neuf kilomètres, Mads Pedersen arrivera au sprint intermédiaire de Corps et devrait subtiliser les 25 points alloués au premier. Il ferait un gros trou au classement du maillot vert de ce Tour de France 2026.
15:43 - Grosse cassure chez les poursuivants (66km)
La mésentente au sein du groupe de poursuivants pousse certains à attaquer pour essayer de reformer un échelon plus solide pour revenir sur la tête de course.
15:41 - La discorde dans le groupe de contre (67,5km)
Alors qu'il était revenu à 30", ce groupe reperd du temps sur la tête de course. Il n'y a plus d'entente et ça coute de précieuses secondes. Bruno Armirail en a profité pour revenir.
15:36 - Paret Peintre encore premier au sommet (72,5km)
Il n'y a pas photo dans les sprints au sommet dans cette 18e étape du Tour de France 2026. Valentin Paret Peintre continue de faire le point avec deux unités de plus au classement de la montagne dans ce Tour de France 2026. Richard Carapaz en prend un seul.
15:34 - Barguil coince, Armirail dans le dur (73km)
Deux Français sont en difficulté chez les poursuivants alors que la Côte des Terrasses touche à sa fin.
15:33 - Simmons et ses compagnons reviennent (73,5km)
Dans la Côte des Terrasses, le groupe des poursuivants fait un gros travail et revient désormais à 30" de l'échappée dans cette 18e étape du Tour de France 2026.
15:29 - Le groupe de poursuivants explose (74,5km)
Au sein du deuxième échelon de la course, cette difficulté laisse des traces avec plusieurs coureurs qui sont distancés. À l'avant, il y a moins de casse.
15:27 - Et c'est parti pour la Côte des Terrasses (75km)
Les 14 coureurs à l'avant de cette 18e étape du Tour de France 2026 entame la troisième difficulté répertoriée du jour avec 53" d'avance sur le groupe des poursuivants. Elle sera courte mais intense (3,3km à 6,6%).
15:18 - 10 kilomètres avant la troisième ascension de la 18e étape du Tour de France 2026 (85km)
La Côte des Terrasses va se présenter aux coureurs. Il n'y a pas beaucoup de répit aujourd'hui.
15:11 - Le classement au sommet de la Côte de Monteynard
- Valentin Paret-Peintre, 5pts
- Richard Carapaz, 3pts
- Mauro Schmid, 2pts
- Mads Pedersen, 1pt
15:10 - Le peloton est au sommet (89km)
Avec quatre minutes de retard sur la tête de course, le peloton emmené par la Team UAE passe au sommet de la Côte de Monteynard.
15:07 - 28 coureurs en contre (92km)
Cette 18e étape du Tour de France 2026 va basculer dans un duel entre 14 coureurs à l'avant et les 28 en contre qui pointent maintenant à 1'15" de retard. On retrouve, dans ce dernier, Alex Baudin ou encore Quinn Simmons.
15:05 - Paret Peintre facile (93km)
Le Français a retardé au maximum le sprint au sommet de la Côte de Monteynard et décroche 5 points de plus devant Richard Carapaz.
15:03 - La jonction avec la tête de course (94km)
Le groupe du maillot blanc à pois rouges est revenu sur la tête de course ! À 800 mètres du sommet, c'est un excellent timing pour Paret Peintre et Carapaz.
15:00 - L'attaque de Paret Peintre (95km)
Le Français place une nouvelle attaque à un peu plus de deux kilomètres du sommet. Difficile de faire céder Carapaz.
14:57 - Skaarseth au niveau de la voiture médicale (96km)
Le Norvégien, victime d'une chute il y a quelques instants, se fait soigner le coude droit qui est ensanglanté.
14:53 - Une chute (99km)
Le Norvégien Anders Skaarseth est tombé dans cette 18e étape du Tour de France 2026 et a dûc changer de vélo.
14:49 - Encore 100km (100km)
Les coureurs sont presque à la mi-course dans cette 18e étape du Tour de France 2026. Après 85 kilomètres de course, une échappée de sept coureurs est à l'avant avec Pedersen, Grégoire, Breuillard, Arensman, Engelhardt, Castrillo et Johannessen. Un groupe de poursuivants est en contre avec 37" de retard. On y retrouve Carapaz ou encore Valentin Paret Peintre qui sont à la lutte pour le maillot blanc à pois rouges.
14:47 - Carapaz insiste (101km)
L'Équatorien veut revenir sur le groupe de tête. Avec lui, Valentin Paret Peintre le suit comme son ombre. L'échappée a 40" d'avance.
14:45 - Healy dans le dur (102,2km)
Chez les poursuivants, Ben Healy commence à lâcher. L'Irlandais a beaucoup donné depuis le départ de cette 18e étape du Tour de France 2026.
14:44 - La deuxième difficulté répertoriée de la 18e étape du Tour de France 2026 (103km)
Le groupe de tête bascule dans la Côte de Monteynard (9.9km à 5%). Désormais il n'y aura presque plus aucune descente.
14:41 - Jonction faite chez les poursuivants (105km)
Ils sont désormais neuf derrière l'échappée de cette 18e étape du Tour de France 2026. La deuxième difficulté de la journée approche et Paret Peintre et Carapaz veulent évidemment vite revenir pour jouer les points au classement de la montagne.
14:38 - De nouveaux contre-attaquants (107km)
Et un nouveau groupe se détache de l'avant du peloton dans cette 18e étape du Tour de France 2026. Carapaz et Paret Peintre veulent rejoindre la tête pour disputer le classement de la montagne.
14:32 - Un groupe de poursuivants (112km)
Entre le peloton et le groupe de tête, cinq poursuivants sont intercalés avec Schmid, Healy, Tratnik, Vacek et Garcia Pierna.
14:30 - Le peloton ne lève pas le pied (114km)
Le groupe de tête ne peut toujours pas s'envoler dans cette 18e étape du Tour de France 2026. Le peloton pointe à une quarantaine de secondes des huit coureurs qui ouvrent la route.
Les étapes du Tour de France 2026
- Étape 1 (4 juillet): Barcelone > Barcelone, 19,6km (clm par équipes)
- Étape 2 (5 juillet): Tarragone > Barcelone, 168,5km
- Étape 3 (6 juillet): Granollers > Les Angles, 195,9km
- Étape 4 (7 juillet): Carcassonne > Foix, 181,9km
- Étape 5 (8 juillet): Lannemezan > Pau, 158,3km
- Étape 6 (9 juillet): Pau > Gavarnie-Gèdre, 186,2km
- Étape 7 (10 juillet): Hagetmau > Bordeaux, 175,1km
- Étape 8 (11 juillet): Périgueux > Bergerac, 180,4km
- Étape 9 (12 juillet): Malemort > Ussel, 185,5km
- 13 juillet: journée de repos
- Étape 10 (14 juillet): Aurillac > Le Lioran, 166,6km
- Étape 11 (15 juillet): Vichy > Nevers, 161,3km
- Étape 12 (16 juillet): Circuit Nevers Magny-Cours > Chalon-sur-Saône, 179,1km
- Étape 13 (17 juillet): Dole > Belfort, 205,8km
- Étape 14 (18 juillet): Mulhouse > Le Markstein Fellering, 155,3km
- Étape 15 (19 juillet): Champagnole > Plateau de Solaison, 183,9km
- 20 juillet: journée de repos
- Étape 16 (21 juillet): Évian-les-Bains > Thonon-les-Bains, 26,1km (clm individuel)
- Étape 17 (22 juillet): Chambéry > Voiron, 174,7km
- Étape 18 (23 juillet): Voiron > Orcières-Merlette, 185,2km
- Étape 19 (24 juillet): Gap > Alpe d'Huez, 127,9km
- Étape 20 (25 juillet): Le Bourg d'Oisans > Alpe d'Huez, 170,9km
- Étape 21 (26 juillet): Thoiry > Paris Champs-Élysées, 133km
Les équipes et engagés du Tour de France 2026
- La composition d'Alpecin - Premier Tech : Mathieu Van der Poel (31 ans, HOL), Jasper Philipsen (28 ans, BEL), Emiel Verstrynge (24 ans, BEL), Jonas Rickaert (32 ans, BEL), Ramses Debruyne (23 ans, BEL), Edward Planckaert (31 ans, BEL), Tim Marsman (25 ans, HOL), Silvan Dillier (35 ans, SUI)
- La composition de Bahrain Victorious : Phil Bauhaus (31 ans, ALL), Damiano Caruso (38 ans, ITA), Kamil Gradek (35 ans, POL), Lenny Martinez (22 ans, FRA), Matej Mohoric (31 ans, SLN), Robert Stannard (27 ans, NZ), Antonio Tiberi (25 ans, ITA), Vlad Van Mechelen (22 ans, BEL)
- La composition de Caja Rural-Seguros RGA : Abel Balderstone (25 ans, ESP), Sebastian Berwick (26 ans, AUS), Fernando Gaviria (31 ans, COL), Alex Molenaar (26 ans, HOL), Joel Nicolau (28 ans, ESP), Stefano Oldani (28 ans, ITA), Jakub Otruba (28 ans, RTC), José Félix Parra (29 ans, ESP)
- La composition de Cofidis : Piet Allegaert (31 ans, BEL), Jenthe Biermans (30 ans, BEL), Milan Fretin (25 ans, BEL), Axel Kirsch (34 ans, LUX), Hugo Page (24 ans, FRA), Alex Aranburu (30 ans, ESP), Benjamin Thomas (30 ans, FRA), Ion Izagirre (37 ans, ESP)
- La composition de Decathlon-CMA CGM : Tiesj Benoot (32 ans, BEL), Cees Bol (30 ans, HOL), Daan Hoole (27 ans, HOtropL), Olav Kooij (24 ans, HOL), Aurélien Paret-Peintre (30 ans, FRA), Nicolas Prodhomme (29 ans, FRA), Matthew Riccitello (24 ans, USA), Paul Seixas (19 ans, FRA)
- La composition d'EF Education-Easy Post : Richard Carapaz (33 ans, ECU), Ben Healy (25 ans, IRL), Kasper Asgreen (31 ans, DAN), Michael Valgren (34 ans, DAN), Alex Baudin (25 ans, FRA), Sean Quinn (26 ans, USA), Max Walker (24 ans, GBR), Georg Steinhauser (24 ans, ALL)
- La composition de Groupama-FDJ United : Romain Grégoire (23 ans, FRA), Guillaume Martin-Guyonnet (33 ans, FRA), Clément Braz Afonso (26 ans, FRA), Ewen Costiou (23 ans, FRA), Lorenzo Germani (24 ans, ITA), Clément Berthet (28 ans, FRA), Clément Russo (31 ans, FRA), Quentin Pacher (34 ans, FRA)
- La composition de Netcompany-INEOS : Thymen Arensman (26 ans, HOL), Egan Bernal (29 ans, COL), Tobias Foss (29 ans, NOR), Filippo Ganna (29 ans, ITA), Dorian Godon (30 ans, FRA), Kévin Vauquelin (25 ans, FRA), Michal Kwiatkowski (36 ans, POL), Joshua Tarling (22 ans, GBR)
- La composition de l'équipe Lidl-Trek : Juan Ayuso (23 ans, ESP), Mattias Skjelmose (25 ans, DAN), Mads Pedersen (30 ans, DAN), Toms Skujins (35 ans, LVA), Mathias Vacek (24 ans, RTC), Derek Gee (28 ans, CAN), Quinn Simmons (25 ans, USA), Carlos Verona (33 ans, ESP)
- La composition de Lotto-Intermarché : Huub Artz (24 ans, HOL), Jenno Berckmoes (25 ans, BEL), Lars Craps (24 ans, BEL), Arnaud De Lie (24 ans, BEL), Liam Slock (25 ans, BEL), Lennert Van Eetvelt (24 ans, BEL), Baptiste Veistroffer (26 ans, FRA), Georg Zimmermann (28 ans, BEL)
- La composition de Movistar : Cian Uijtdebroeks (23 ans, BEL), Raul Garcia Pierna (25 ans, ESP), Pablo Castrillo (25 ans, ESP), Einer Rubio (28 ans, COL), Javier Romo (27 ans, ESP), Nelson Oliveira (37 ans, POR), Jefferson Cepeda (28 ans, EQU), Michel Hessmann (25 ans, ALL)
- La composition de NSN : Lewis Askey (25 ans, GBR), George Bennett (36 ans, NZL), Marco Frigo (26 ans, ITA), Biniam Girmay (26 ans, ERY), Matis Louvel (26 ans), Krists Neilands (31 ans, LET), Jake Stewart (26 ans, GBR), Tom Van Asbroeck (36 ans, BEL)
- La composition de Pinarello-Q36.5 : Tom Pidcock (26 ans, GBR), Xabier Mikel Azparren (27 ans, ESP), Fred Wright (27 ans, GBR), Quinten Hermans (30 ans, BEL), Xandro Meurisse (34 ans, BEL), Brent Van Moer (28 ans, BEL), Chris Harper (31 ans, AUS), Damien Howson (33 ans, AUS)
- La composition de Red Bull-Bora-Hansgrohe : Remco Evenepoel (26 ans, BEL), Nico Denz (32 ans, ALL), Florian Lipowitz (25 ans, ALL), Mattia Cattaneo (35 ans, ITA), Jan Tratnik (36 ans, SVN), Maxim Van Gils (26 ans, BEL), Jai Hindley (30 ans, AUS), Tim Van Dijke (26 ans, HOL)
- La composition de Soudal-Quick Step : Pascal Eenkhoorn (29 ans, HOL), Tim Merlier (33 ans, BEL), Valentin Paret-Peintre (25 ans, FRA), Jasper Stuyven (34 ans, BEL), Dylan van Baarle (34 ans, HOL), Bert Van Lerberghe (33 ans, BEL), Ilan Van Wilder (26 ans, BEL), Louis Vervaeke (32 ans, BEL)
- La composition de Jayco AlUla : Pascal Ackermann (32 ans, ALL), Luke Durbridge (35 ans, AUS), Felix Engelhardt (25 ans, ALL), Michael Matthews (35 ans, AUS), Kelland O'Brien (28 ans, AUS), Ben O'Connor (30 ans, AUS), Luke Plapp (25 ans, AUS), Mauro Schmid (26 ans, SUI)
- La composition de Picnic-PostNL : Warren Barguil (34 ans, FRA), Frits Biesterbos (24 ans, HOL), Pavel Bittner (23 ans, CZE), John Degenkolb (37 ans, ALL), Robbe Dhondt (22 ans, BEL), Niklas Märkl (27 ans, ALL), Julius van den Berg (29 ans, HOL), Frank van den Broek (25 ans, HOL)
- La composition de Visma-Lease a bike : Edoardo Affini (30 ans, ITA), Bruno Armirail (32 ans, FRA), Victor Campenaerts (34 ans, BEL), Per Strand Hagenes (22 ans, NOR), Matteo Jorgenson (26 ans, USA), Sepp Kuss (31 ans, USA), Davide Piganzoli (23 ans, ITA), Jonas Vingegaard (29 ans, DAN)
- La composition de Total Energies : Nicolas Breuillard (26 ans, FRA), Joris Delbove (25 ans, FRA), Alexandre Delettre (28 ans, FRA), Thibault Guernalec (28 ans, FRA), Jordan Jegat (27 ans, FRA), Mathis Le Berre (25 ans, FRA), Anthony Turgis (32 ans, FRA), Mattéo Vercher (25 ans, FRA)
- La composition de Tudor : Julian Alaphilippe (34 ans, FRA), Arvid De Kleijn (32 ans, HOL), Marco Haller (35 ans, AUT), Marc Hirschi (27 ans, SUI), Rick Pluimers (25 ans, HOL), Michael Storer (29 ans, AUS), Matteo Trentin (36 ans, ITA), Yannis Voisard (27 ans, SUI)
- La composition d'UAE Emirates-XRG : Isaac Del Toro (22 ans, MEX), Felix Großschartner (32 ans, AUT), Brandon McNulty (28 ans, USA), Tadej Pogacar (27 ans, SLN), Nils Politt (32 ans, ALL), Florian Vermeersch (27 ans, BEL), Tim Wellens (35 ans, BEL), Adam Yates (33 ans, GBR)
- La composition d'Uno-X Mobility : Jonas Abrahamsen (30 ans, NOR), Anthon Charmig (28 ans, DAN), Magnus Cort (33 ans, DAN), Tobias Halland Johannessen (26 ans, NOR), Anders Halland Johannessen (26 ans, NOR), Anders Skaarseth (31 ans, NOR), Torstein Træen (30 ans, NOR), Soren Waerenskjold (26 ans, NOR)
- La composition de XDS-Astana : Davide Ballerini (31 ans, ITA), Aaron Gate (35 ans, NZL), Sergio Higuita (28 ans, COL), Max Kanter (28 ans, ALL), Harold Tejada (29 ans, COL), Mike Teunissen (33 ans, HOL), Simone Velasco (30 ans, ITA), Nicolas Vinokourov (23 ans, KAZ)