DIRECT. Tour de France 2026 : la lutte incessante entre Carapaz et Paret Peintre dans les Alpes, suivez la 18e étape et le classement

TOUR DE FRANCE. Ce jeudi, place à la première des trois étapes dans les Alpes avec une course entre Voiron et Orcières-Merlette.

L'Essentiel

Découvrez le classement général du Tour de France avec les temps qui sont cumulés après chaque étape pour donner un maillot jaune...

Découvrez le classement de l'étape du jour du Tour de France avec une mise à jour quelques secondes après le franchissement de la ligne d'arrivée des coureurs.

En direct

15:45 - Bientôt la libération pour Pedersen (65,5km) Dans neuf kilomètres, Mads Pedersen arrivera au sprint intermédiaire de Corps et devrait subtiliser les 25 points alloués au premier. Il ferait un gros trou au classement du maillot vert de ce Tour de France 2026.

15:43 - Grosse cassure chez les poursuivants (66km) La mésentente au sein du groupe de poursuivants pousse certains à attaquer pour essayer de reformer un échelon plus solide pour revenir sur la tête de course.

15:41 - La discorde dans le groupe de contre (67,5km) Alors qu'il était revenu à 30", ce groupe reperd du temps sur la tête de course. Il n'y a plus d'entente et ça coute de précieuses secondes. Bruno Armirail en a profité pour revenir.

Carte du Tour de France et profils des étapes Lire l'article Tour de France 2026 : étape 18 Voiron - Orcières-Merlette (185 km)

15:36 - Paret Peintre encore premier au sommet (72,5km) Il n'y a pas photo dans les sprints au sommet dans cette 18e étape du Tour de France 2026. Valentin Paret Peintre continue de faire le point avec deux unités de plus au classement de la montagne dans ce Tour de France 2026. Richard Carapaz en prend un seul.

15:34 - Barguil coince, Armirail dans le dur (73km) Deux Français sont en difficulté chez les poursuivants alors que la Côte des Terrasses touche à sa fin.

15:33 - Simmons et ses compagnons reviennent (73,5km) Dans la Côte des Terrasses, le groupe des poursuivants fait un gros travail et revient désormais à 30" de l'échappée dans cette 18e étape du Tour de France 2026.

15:29 - Le groupe de poursuivants explose (74,5km) Au sein du deuxième échelon de la course, cette difficulté laisse des traces avec plusieurs coureurs qui sont distancés. À l'avant, il y a moins de casse.

15:27 - Et c'est parti pour la Côte des Terrasses (75km) Les 14 coureurs à l'avant de cette 18e étape du Tour de France 2026 entame la troisième difficulté répertoriée du jour avec 53" d'avance sur le groupe des poursuivants. Elle sera courte mais intense (3,3km à 6,6%).

15:18 - 10 kilomètres avant la troisième ascension de la 18e étape du Tour de France 2026 (85km) La Côte des Terrasses va se présenter aux coureurs. Il n'y a pas beaucoup de répit aujourd'hui.

15:11 - Le classement au sommet de la Côte de Monteynard Valentin Paret-Peintre, 5pts Richard Carapaz, 3pts Mauro Schmid, 2pts Mads Pedersen, 1pt

15:10 - Le peloton est au sommet (89km) Avec quatre minutes de retard sur la tête de course, le peloton emmené par la Team UAE passe au sommet de la Côte de Monteynard.

15:07 - 28 coureurs en contre (92km) Cette 18e étape du Tour de France 2026 va basculer dans un duel entre 14 coureurs à l'avant et les 28 en contre qui pointent maintenant à 1'15" de retard. On retrouve, dans ce dernier, Alex Baudin ou encore Quinn Simmons.

15:05 - Paret Peintre facile (93km) Le Français a retardé au maximum le sprint au sommet de la Côte de Monteynard et décroche 5 points de plus devant Richard Carapaz.



15:03 - La jonction avec la tête de course (94km) Le groupe du maillot blanc à pois rouges est revenu sur la tête de course ! À 800 mètres du sommet, c'est un excellent timing pour Paret Peintre et Carapaz.

15:00 - L'attaque de Paret Peintre (95km) Le Français place une nouvelle attaque à un peu plus de deux kilomètres du sommet. Difficile de faire céder Carapaz.

14:57 - Skaarseth au niveau de la voiture médicale (96km) Le Norvégien, victime d'une chute il y a quelques instants, se fait soigner le coude droit qui est ensanglanté.

14:53 - Une chute (99km) Le Norvégien Anders Skaarseth est tombé dans cette 18e étape du Tour de France 2026 et a dûc changer de vélo.

14:49 - Encore 100km (100km) Les coureurs sont presque à la mi-course dans cette 18e étape du Tour de France 2026. Après 85 kilomètres de course, une échappée de sept coureurs est à l'avant avec Pedersen, Grégoire, Breuillard, Arensman, Engelhardt, Castrillo et Johannessen. Un groupe de poursuivants est en contre avec 37" de retard. On y retrouve Carapaz ou encore Valentin Paret Peintre qui sont à la lutte pour le maillot blanc à pois rouges.

14:47 - Carapaz insiste (101km) L'Équatorien veut revenir sur le groupe de tête. Avec lui, Valentin Paret Peintre le suit comme son ombre. L'échappée a 40" d'avance.

14:45 - Healy dans le dur (102,2km) Chez les poursuivants, Ben Healy commence à lâcher. L'Irlandais a beaucoup donné depuis le départ de cette 18e étape du Tour de France 2026.

14:44 - La deuxième difficulté répertoriée de la 18e étape du Tour de France 2026 (103km) Le groupe de tête bascule dans la Côte de Monteynard (9.9km à 5%). Désormais il n'y aura presque plus aucune descente.

14:41 - Jonction faite chez les poursuivants (105km) Ils sont désormais neuf derrière l'échappée de cette 18e étape du Tour de France 2026. La deuxième difficulté de la journée approche et Paret Peintre et Carapaz veulent évidemment vite revenir pour jouer les points au classement de la montagne.

14:38 - De nouveaux contre-attaquants (107km) Et un nouveau groupe se détache de l'avant du peloton dans cette 18e étape du Tour de France 2026. Carapaz et Paret Peintre veulent rejoindre la tête pour disputer le classement de la montagne.

14:32 - Un groupe de poursuivants (112km) Entre le peloton et le groupe de tête, cinq poursuivants sont intercalés avec Schmid, Healy, Tratnik, Vacek et Garcia Pierna.