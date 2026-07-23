DIRECT. Tour de France 2026 : le grand coup de Carapaz lors de la 18e étape, Paret-Peintre tout proche, le classement

TOUR DE FRANCE. Ce jeudi, Richard Carapaz a signé une belle victoire en solitaire à Orcières-Merlette.

L'Essentiel

Découvrez le classement général du Tour de France avec les temps qui sont cumulés après chaque étape pour donner un maillot jaune...

Découvrez le classement de l'étape du jour du Tour de France avec une mise à jour quelques secondes après le franchissement de la ligne d'arrivée des coureurs.

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19:22 - Un gros morceau ce vendredi ! La suite et la fin de ce Tour de France 2026 c'est demain et tout ce week-end. Ce vendredi, d'abord, deuxième halte dans les Alpes avec une 19e étape de 128 kilomètres et une première arrivée à l'Alpe d'Huez. Une course qui s'annonce encore très exigeante, même si plus courte, que celle d'aujourd'hui avec un dénivelé positif de 3500 mètres.

19:04 - Le résumé de la 18e étape du Tour de France 2026 Comme hier, Jonas Abrahamsen attaque dès le kilomètre zéro. Il est poursuivi par quatre autres coureurs mais cette échappée ne s'envole pas. À l'approche de la première difficulté du jour, c'est un groupe de cinq, avec une avance fragile, qui se présente dans une Côte qui va couper des jambes. Wellens et McNulty cèdent du terrain dès les premiers kilomètres d'ascension de la journée, signe que tout ne tourne pas rond chez UAE. Après la bascule au sommet où Valentin Paret-Peintre prend les 10 points accordés au premier, de nouvelles attaques fusent de tous les côtés. Avant la deuxième difficulté de la journée, un groupe de huit coureurs prend de l'avance. On y retrouve Pedersen, Grégoire ou encore Arensman. Mais derrière Carapaz et Paret-Peintre sont dans un deuxième échelon avec des poursuivants. Leurs efforts vont être récompensés. Ils regagnent la tête pour former une échappée de 14 unités. Au sommet des cols, Paret-Peintre prend toujours l'ascendant sur Carapaz en faisant le plein. À l'avant de la course, il y a beaucoup de mouvement et les compositions des échappées changent très souvent. Pour autant, certains noms sont toujours dans le bon coup. Au-delà de Paret-Peintre et de Carapaz, Jorgenson, Johannessen ou encore Schmid ont les jambes. Dans l'ascension finale, après un gros round d'observation, Carapaz place des coups de boutoir terribles qui vont faire céder ses compagnons d'échappée. L'Équatorien réussira à s'imposer en solitaire devant Schmid et Jorgenson. Valentin Paret-Peintre, malheureux, devra finalement se contenter de la quatrième place.

18:43 - La menace d'une disette française sur le Tour de France rôde de plus en plus C'est une triste performance qui guette de plus en plus sur le cyclisme français. Après 18e étapes disputées, aucune Marseillaise n'a retentit sur le podium pour fêter une victoire d'étape française. Il faut remonter à 1999 pour retrouver trace d'une telle disette.

Carte du Tour de France et profils des étapes Lire l'article Tour de France 2026 : étape 18 Voiron - Orcières-Merlette (185 km)

18:22 - Richard Carapaz savoure "Au bout d'une compte, ça a été une journée totalement folle. J'ai pris tous les coups je crois. Il fallait être malin. Il y a eu beaucoup d'attaques qu'il a fallu étouffer et je savais que l'ascension finale me correspondait bien donc j'ai essayé de donner le meilleur de moi-même et quelle belle victoire. (Sur son incident avec un spectateur au début de l'étape) Les fans sont dans l'euphorie et parfois agressifs. Au final, on est restés concentrés et je voulais juste gagner aujourd'hui", a déclaré Richard Carapaz au micro de France TV après sa victoire lors de la 18e étape du Tour de France 2026.

18:08 - Valentin Paret-Peintre n'est pas "déçu" "Je ne suis pas vraiment déçu. J'ai tellement souffert aujourd'hui. La journée a été très difficile. Je me suis fait lâché à la pédale dans la dernière ascension et j'ai fini à ma place. À un moment donné, je ne pensais même pas finir dans les 10", se console Valentin Paret-Peintre après l'arrivée de cette 18e étape du Tour de France 2026

17:52 - Le classement général du Tour de France 2026 après la 18e étape Toujours pas de mouvement au sein du classement général après cette première des trois courses au sein des Alpes. Tadej Pogacar conserve aisément son maillot jaune alors que le Français Paul Seixas est toujours au pied du podium. Le classement général du Tour de France 2026 Tadej Pogacar (UAE Emirates XRG) en 64h35'13" Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-Hansgrohe) +4'32" Isaac del Toro (UAE Emirates XRG) +6'51" Paul Seixas (Decathlon CMA CGM) +7'11" Juan Ayuso (Lidl-Trek) +9'22"

17:39 - Le top 5 de la 18e étape du Tour de France 2026 Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) Mauro Schmid (Jayco AlUla) +45" Matteo Jorgenson (Visma-Lease a Bike) +45" Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step) +1'14" Tobias Johannessen (Uno-X Mobility) +1'57"

17:29 - La 7e place pour Castrillo juste devant le peloton maillot jaune Le coureur de la Movistar a résisté au retour du peloton maillot jaune à l'arrivée de cette 18e étape du Tour de France 2026.

17:26 - Le peloton maillot jaune doit encore en finir (1km) Tadej Pogacar est tranquillement installé au sein du peloton réduit à qui il reste encore quelques mètres dans l'ascension vers l'arrivée de cette 18e étape du Tour de France 2026.

17:25 - La deuxième place pour Schmid Pour la deuxième fois de suite dans ce Tour de France 2026, Mauro Schmid prend la deuxième place. Il devance Matteo Jorgenson et le Français Valentin Paret-Peintre.

17:24 - La magnifique victoire de Carapaz ! Le coureur équatorien s'impose en solitaire au sommet dans cette 18e étape du Tour de France 2026. Parti à quelques kilomètres de l'arrivée, Richard Carapaz décroche la première victoire de son équipe dans cette 113e édition de la Grande Boucle. #TDF2026 | VICTOIRE DE RICHARD CARAPAZ APRÈS UN RÉCITAL DANS LE FINISH ! WOAH !



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17:21 - La flamme rouge, Carapaz vers la victoire dans cette 18e étape du Tour de France 2026 ! (1km) L'Équatorien y va tout droit ! Richard Carapaz a 37" d'avance sur ses poursuivants et devrait pouvoir savourer sa première victoire sur le Tour depuis deux ans.

17:18 - Schmid et Jorgenson derrière (2,7km) Carapaz a maintenant 20" d'avance sur un duo de poursuivants. Paret-Peintre n'a pas réussi à suivre Jorgenson et Schmid.

17:16 - Nouveau coup de boutoir !! (3,3km) Carapaz est très fort dans cette 18e étape du Tour de France 2026 ! Il attaque encore et, cette fois, aucun adversaire ne peut vraiment le suivre. L'Équatorien fait très mal.

17:15 - Schmid revient (3,6km) Carapaz l'a vu. Paret-Peintre n'a pas cédé et les deux hommes se sont relevés. Ça permet le retour de Jorgenson et Schmid.

17:15 - L'attaque très franche ! (3,9km) Cette fois c'est parti très fort ! Carapaz attaque et seul Paret-Peintre parvient à le suivre ! Le Français est dans un bon jour.

17:14 - Au tour de Paret-Peintre (4,2km) Ce sont des attaques très timides ! Paret-Peintre se retourne et tente, à son tour, de faire bouger les choses.

17:13 - Jorgenson accélère (4,4km) Semi-attaque de l'Américain qui n'a surpris absolument personne sur cette accélération pas très franche.

17:11 - Le peloton débute l'ascension (5km) Avec plus de cinq minutes de retard, le peloton entame maintenant l'ascension finale vers Orcières-Merlette. C'est l'équipe de Remco Evenepoel qui roule maintenant en tête du peloton.

17:09 - Beaucoup de monde sur le bord de la route (5,7km) Les coureurs en tête de la course sont supportés par des centaines de spectateurs qui se sont massés dans cette ascension finale à Orcières-Merlette. Pour le moment, la tension prend le pas et personne n'ose attaquer.

17:08 - Garcia Pierna souffre (6,3km) Il avait déjà fait un gros effort pour revenir tout à l'heure. Raul Garcia Pierna est encore à la peine dans cette 18e étape du Tour de France 2026. Ses chances de gagner aujourd'hui sont très minces.

17:06 - L'heure de l'explication finale dans cette 18e étape du Tour de France 2026 ! (7km) Début de l'ascension à Orcières-Merlette ! Six hommes vont se jouer la gagne sur cette étape érintante.

17:02 - Bernal distancé (8,3km) Dans le groupe de poursuivants, le 14e du classement général du Tour de France 2026 se fait maintenant distancer. Un coup de mou ou alors un moyen d'économiser des forces pour les deux prochains jours ?

16:59 - Les dix derniers kilomètres (10km) Trois kilomètres avant l'ascension finale de cette 18e étape du Tour de France 2026. La victoire va se jouer entre Jorgenson, Paret Peintre, Carapaz, Johannessen, Schmid et Garcia Pierna.