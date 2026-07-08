DIRECT. Tour de France 2026 : Kooij règle le sprint de la 5e étape dans un final très heurté avec une grosse chute, le classement

TOUR DE FRANCE. Les sprinteurs ont enfin pu montrer leur pointe de vitesse lors de la 5e étape et Olav Kooij a été le plus rapide à Pau après des derniers kilomètres tendus et une grosse chute.

L'Essentiel

Découvrez le classement général du Tour de France avec les temps qui sont cumulés après chaque étape pour donner un maillot jaune...

Découvrez le classement de l'étape du jour du Tour de France avec une mise à jour quelques secondes après le franchissement de la ligne d'arrivée des coureurs.

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18:53 - La première véritable étape de montagne demain ! Merci à toutes et à tous de nous avoir suivi le site de l'Internaute ce mercredi pour cette 5e étape du Tour de France 2026. La suite, c'est ce jeudi avec une course en haute altitude entre Pau et Gavarnie-Gèdre.

18:39 - Le résumé de la 5e étape du Tour de France 2026 La 5e étape du Tour de France 2026 débute très simplement. Au kilomètre zéro, Baptiste Veistroffer attaque et est le seul à le faire. Le peloton se relève immédiatement, laissant ainsi le coureur français seul en tête. Mené par les équipes des sprinteurs favoris, le peloton garde une distance raisonnable avec Veistroffer. La formation de Jasper Philipsen prend alors les commandes pour rester dans le sillage du seul coureur échappé. Et ce raid solitaire va durer très longtemps puisque le Français va finalement être repris par le peloton à une quinzaine de kilomètres de l'arrivée après un effort solitaire de plus de trois heures et près de 140 kilomètres. Se met ensuite en place le sprint final de cette étape. Mais avant, plusieurs coureurs sont impliqués dans une chute qui va désorganiser un peu le travail de toutes les équipes. Finalement, c'est Olav Kooij qui s'en sort en réglant le sprint devant Max Kanter et Tim Merlier. Le Néerlandais de la Decathlon CMA CGM signe sa première victoire sur le Tour de France.

18:18 - Le classement général du Tour de France 2026 après la 5e étape Dans un final heurté, les leaders au classement général sont passés à travers les gouttes et les écarts restent similaires. Le classement général du Tour de France 2026 Torstein Træen (Uno-X Mobility) 16h32'00" Sean Quinn (EF Education - EasyPost) +28" Mathias Vacek (Lidl - Trek) +3'50" Tadej Pogacar (UAE Team Emirates - XRG) +7'53" Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) +7'53" Ramses Debruyne (Alpecin - Premier Tech) +8'06" Remco Evenepoel (Red Bull - BORA - hansgrohe) +8'16" Isaac Del Toro (UAE Team Emirates - XRG) +8'17" Juan Ayuso (Lidl - Trek) +8'20" Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team) +8'41"

Carte du Tour de France et profils des étapes Lire l'article Tour de France 2026 : étape 5 Lannelezan - Pau (158 km)

18:08 - Le sprint de la 5e étape du Tour de France 2026 en vidéo Découvrez le moment où Olav Kooij a franchi la ligne d'arrivée à Pau à l'issue de cette 5e étape. #TDF2026 | Olav Kooij s'impose au terme d'une étape perturbée par les chutes !



Premier succès pour Decathlon CMA CGM sur ce Tour.



Suivez l'étape en direct sur la chaîne sport : https://t.co/n3e9MiwxNM pic.twitter.com/lGNvzX2Okm — francetvsport (@francetvsport) July 8, 2026

18:01 - La grosse chute de plusieurs coureurs juste avant l'arrivée Plusieurs coureurs ont été impliqués dans une chute à un peu plus de cinq kilomètres de l'arrivée de cette 5e étape du Tour de France 2026. Alex Molenaar a été le plus durement touché et s'est relevée difficilement avec plusieurs blessures au niveau de l'épaule et du coude. #TDF2026 | Grosse chute à quelques kilomètres du terme !



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17:57 - Le top 10 de la 5e étape du Tour de France 2026 Le Top 10 de la 5e étape entre Lannemezan et Pau Olav Kooij Max Kanter Tim Merlier Huub Artz Jasper Philipsen Biniam Girmay Mads Pedersen Milan Fretin Anthony Turgis Soren Waerenskjold

17:53 - Sa première victoire sur un Tour de France Olaav Kooij a signé sa 51e victoire en carrière mais sa première sur le Tour de France. Une excellente performance du sprinteur néerlandais de 24 ans.

17:45 - Olav Kooij s'impose dans cette 5e étape du Tour de France 2026 ! Quelle victoire du sprinteur néerlandais de l'équipe Decathlon CMA CGM qui s'impose au sprint devant Max Kanter et Tim Merlier.

17:43 - Découvrez le vainqueur de l'étape du jour et le classement ! C'est une fin de 5e étape du Tour de France 2026 très heurtée. Après une grosse chute, c'est un peu le bazar et ce sprint pourrait être avec un comité réduit.

17:42 - Molenaar très touché (3,5km) Dans la chute, Alex Molenaar a été le plus touché dans cette chute et se relève difficilement avec plusieurs ecchymoses sur le corps.

17:40 - Une grosse chute ! (5km) Juste avant la barre des cinq derniers kilomètres, plusieurs coureurs sont allés au sol. Il y a une quinzaine de coureurs impliqués.

17:39 - Ça frotte (6km) Le final de la 5e étape du Tour de France 2026 c'est maintenant. Tout le monde cherche à se faire de la place à l'avant du peloton.

17:36 - Ça roule très vite (9km) Les équipes de sprinteurs commencent à s'activer à l'avant du peloton. Ça annonce un final de 5e étape du Tour de France 2026 assez explosif.

17:33 - Le sourire de Veistroffer (12,5km) Repris par le peloton, le Français qui a disputé la majorité de cette 5e étape seul à l'avant garde le sourire après un fabuleux effort de plus de trois heures.

17:30 - Bravo Baptiste Veistroffer ! (14km) Il aura été extrêmement courageux ! Le coureur français est parti au kilomètre zéro de cette 5e étape du Tour de France 2026 et est repris à 14 kilomètres de l'arrivée. Il sera le plus combattif du jour.

17:28 - L'étau se resserre (16km) Veistroffer donne tout pour ses derniers moments en tête de cette 5e étape du Tour de France 2026 mais le souffle du peloton commence à se faire ressentir sur la nuque du Français qui n'a plus que 10" d'avance.

17:23 - Encore 20 kilomètres (20km) On s'approche doucement du dénouement de cette 5e étape du Tour de France 2026 et Baptiste Veistroffer est toujours seul en tête depuis un peu plus de trois heures. Le peloton et trois poursuivants devraient bientôt le rejoindre. Plus que 20" pour le Français.

17:20 - Un peu de bazar au sein du peloton (23km) Juste après la bascule au sommet de la Côte de Baleix, trois coureurs sont partis en contre à la chasse de Veistroffer en tête. Asgreen, Paret-Peintre et Wright sont en contre.

17:17 - Le dernier point pour Baudin (25km) Le maillot blanc à pois rouges de ce Tour de France 2026 se bat face à son dauphin Alex Molenaar et prend le dernier point au sommet de la Côte de Baleix. Le classement au sommet Baptiste Veistroffer 2pts Alex Baudin 1pt

17:16 - Veistroffer passe au sommet (25,5km) Le coureur français a bien résisté en tête de la course et prend les deux points alloués à celui qui passe en premier au sommet de la Côte de Baleix.

17:14 - La Côte de Baleix pour Veistroffer (27km) 1,3 kilomètre à 7,5% pour la seule difficulté répertoriée de la 5e étape du Tour de France 2026. Baptiste Veistroffer est toujours seul à l'avant.

17:11 - Moins d'une minute (29km) À l'approche de la Côte de Baleix, Baptiste Veistroffer a moins d'une minute d'avance sur le peloton qui devrait le reprendre dans les prochaines minutes.

17:07 - La route s'élève (31km) Comme prévu, le final de cette 5e étape du Tour de France 2026 est un peu plus exigeant. Il y a une difficulté répertoriée mais il y en a aussi qui ne le sont pas comme la Côte de Maure à laquelle les coureurs s'attaquent.

17:00 - Le classement du sprint intermédiaire de cette 5e étape du Tour de France 2026 Baptiste Veistroffer 25pts Max Kanter 20pts Mads Pedersen 16pts Biniam Girmay 14pts Jasper Philipsen 12pts