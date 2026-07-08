DIRECT. Tour de France 2026 : Kooij règle le sprint de la 5e étape dans un final très heurté avec une grosse chute, le classement
TOUR DE FRANCE. Les sprinteurs ont enfin pu montrer leur pointe de vitesse lors de la 5e étape et Olav Kooij a été le plus rapide à Pau après des derniers kilomètres tendus et une grosse chute.
- Le Tour de France 2026 a débuté samedi 4 juillet avec une première étape dans les rues de Barcelone et se termine dans trois semaines, le dimanche 26 juillet à Paris.
- Sur ce Tour de France, les stars du peloton devront faire face à la chaleur caniculaire et un parcours très accidenté. Pour ce Tour de France, les stars sont présentes en masse. Chez les Français, on suivra bien évidemment la petite pépite Paul Seixas qui va découvrir la Grande Boucle pour la première fois de sa carrière.
- Le grand favori de ce Tour de France sera bien évidemment Tadej Pogacar qui ne semble pas avoir de rival pour sa propre succession même s'il ne faut pas oublier le Danois Jonas Vingegaard, vainqueur du Giro ou encore Remco Evenepoel et Florian Lipowitz. Isaac Del Toro, Juan Ayuso, Thymen Arensman, Tom Pidcock sont également là...
Le classement général du Tour de France 2026
Découvrez le classement général du Tour de France avec les temps qui sont cumulés après chaque étape pour donner un maillot jaune...
Le classement de l'étape du Tour de France 2026
Découvrez le classement de l'étape du jour du Tour de France avec une mise à jour quelques secondes après le franchissement de la ligne d'arrivée des coureurs.
18:53 - La première véritable étape de montagne demain !
Merci à toutes et à tous de nous avoir suivi le site de l'Internaute ce mercredi pour cette 5e étape du Tour de France 2026. La suite, c'est ce jeudi avec une course en haute altitude entre Pau et Gavarnie-Gèdre.
18:39 - Le résumé de la 5e étape du Tour de France 2026
La 5e étape du Tour de France 2026 débute très simplement. Au kilomètre zéro, Baptiste Veistroffer attaque et est le seul à le faire. Le peloton se relève immédiatement, laissant ainsi le coureur français seul en tête. Mené par les équipes des sprinteurs favoris, le peloton garde une distance raisonnable avec Veistroffer. La formation de Jasper Philipsen prend alors les commandes pour rester dans le sillage du seul coureur échappé. Et ce raid solitaire va durer très longtemps puisque le Français va finalement être repris par le peloton à une quinzaine de kilomètres de l'arrivée après un effort solitaire de plus de trois heures et près de 140 kilomètres. Se met ensuite en place le sprint final de cette étape. Mais avant, plusieurs coureurs sont impliqués dans une chute qui va désorganiser un peu le travail de toutes les équipes. Finalement, c'est Olav Kooij qui s'en sort en réglant le sprint devant Max Kanter et Tim Merlier. Le Néerlandais de la Decathlon CMA CGM signe sa première victoire sur le Tour de France.
18:18 - Le classement général du Tour de France 2026 après la 5e étape
Dans un final heurté, les leaders au classement général sont passés à travers les gouttes et les écarts restent similaires.
Le classement général du Tour de France 2026
- Torstein Træen (Uno-X Mobility) 16h32'00"
- Sean Quinn (EF Education - EasyPost) +28"
- Mathias Vacek (Lidl - Trek) +3'50"
- Tadej Pogacar (UAE Team Emirates - XRG) +7'53"
- Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) +7'53"
- Ramses Debruyne (Alpecin - Premier Tech) +8'06"
- Remco Evenepoel (Red Bull - BORA - hansgrohe) +8'16"
- Isaac Del Toro (UAE Team Emirates - XRG) +8'17"
- Juan Ayuso (Lidl - Trek) +8'20"
- Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team) +8'41"
18:08 - Le sprint de la 5e étape du Tour de France 2026 en vidéo
Découvrez le moment où Olav Kooij a franchi la ligne d'arrivée à Pau à l'issue de cette 5e étape.
#TDF2026 | Olav Kooij s'impose au terme d'une étape perturbée par les chutes !— francetvsport (@francetvsport) July 8, 2026
Premier succès pour Decathlon CMA CGM sur ce Tour.
Suivez l'étape en direct sur la chaîne sport : https://t.co/n3e9MiwxNM pic.twitter.com/lGNvzX2Okm
18:01 - La grosse chute de plusieurs coureurs juste avant l'arrivée
Plusieurs coureurs ont été impliqués dans une chute à un peu plus de cinq kilomètres de l'arrivée de cette 5e étape du Tour de France 2026. Alex Molenaar a été le plus durement touché et s'est relevée difficilement avec plusieurs blessures au niveau de l'épaule et du coude.
#TDF2026 | Grosse chute à quelques kilomètres du terme !— francetvsport (@francetvsport) July 8, 2026
Suivez l'étape en direct sur la chaîne sport : https://t.co/n3e9MiwxNM pic.twitter.com/hVvMc0rtFY
17:57 - Le top 10 de la 5e étape du Tour de France 2026
Le Top 10 de la 5e étape entre Lannemezan et Pau
- Olav Kooij
- Max Kanter
- Tim Merlier
- Huub Artz
- Jasper Philipsen
- Biniam Girmay
- Mads Pedersen
- Milan Fretin
- Anthony Turgis
- Soren Waerenskjold
17:53 - Sa première victoire sur un Tour de France
Olaav Kooij a signé sa 51e victoire en carrière mais sa première sur le Tour de France. Une excellente performance du sprinteur néerlandais de 24 ans.
17:45 - Olav Kooij s'impose dans cette 5e étape du Tour de France 2026 !
Quelle victoire du sprinteur néerlandais de l'équipe Decathlon CMA CGM qui s'impose au sprint devant Max Kanter et Tim Merlier.
17:43 - Découvrez le vainqueur de l'étape du jour et le classement !
C'est une fin de 5e étape du Tour de France 2026 très heurtée. Après une grosse chute, c'est un peu le bazar et ce sprint pourrait être avec un comité réduit.
17:42 - Molenaar très touché (3,5km)
Dans la chute, Alex Molenaar a été le plus touché dans cette chute et se relève difficilement avec plusieurs ecchymoses sur le corps.
17:40 - Une grosse chute ! (5km)
Juste avant la barre des cinq derniers kilomètres, plusieurs coureurs sont allés au sol. Il y a une quinzaine de coureurs impliqués.
17:39 - Ça frotte (6km)
Le final de la 5e étape du Tour de France 2026 c'est maintenant. Tout le monde cherche à se faire de la place à l'avant du peloton.
17:36 - Ça roule très vite (9km)
Les équipes de sprinteurs commencent à s'activer à l'avant du peloton. Ça annonce un final de 5e étape du Tour de France 2026 assez explosif.
17:33 - Le sourire de Veistroffer (12,5km)
Repris par le peloton, le Français qui a disputé la majorité de cette 5e étape seul à l'avant garde le sourire après un fabuleux effort de plus de trois heures.
17:30 - Bravo Baptiste Veistroffer ! (14km)
Il aura été extrêmement courageux ! Le coureur français est parti au kilomètre zéro de cette 5e étape du Tour de France 2026 et est repris à 14 kilomètres de l'arrivée. Il sera le plus combattif du jour.
17:28 - L'étau se resserre (16km)
Veistroffer donne tout pour ses derniers moments en tête de cette 5e étape du Tour de France 2026 mais le souffle du peloton commence à se faire ressentir sur la nuque du Français qui n'a plus que 10" d'avance.
17:23 - Encore 20 kilomètres (20km)
On s'approche doucement du dénouement de cette 5e étape du Tour de France 2026 et Baptiste Veistroffer est toujours seul en tête depuis un peu plus de trois heures. Le peloton et trois poursuivants devraient bientôt le rejoindre. Plus que 20" pour le Français.
17:20 - Un peu de bazar au sein du peloton (23km)
Juste après la bascule au sommet de la Côte de Baleix, trois coureurs sont partis en contre à la chasse de Veistroffer en tête. Asgreen, Paret-Peintre et Wright sont en contre.
17:17 - Le dernier point pour Baudin (25km)
Le maillot blanc à pois rouges de ce Tour de France 2026 se bat face à son dauphin Alex Molenaar et prend le dernier point au sommet de la Côte de Baleix.
Le classement au sommet
- Baptiste Veistroffer 2pts
- Alex Baudin 1pt
17:16 - Veistroffer passe au sommet (25,5km)
Le coureur français a bien résisté en tête de la course et prend les deux points alloués à celui qui passe en premier au sommet de la Côte de Baleix.
17:14 - La Côte de Baleix pour Veistroffer (27km)
1,3 kilomètre à 7,5% pour la seule difficulté répertoriée de la 5e étape du Tour de France 2026. Baptiste Veistroffer est toujours seul à l'avant.
17:11 - Moins d'une minute (29km)
À l'approche de la Côte de Baleix, Baptiste Veistroffer a moins d'une minute d'avance sur le peloton qui devrait le reprendre dans les prochaines minutes.
17:07 - La route s'élève (31km)
Comme prévu, le final de cette 5e étape du Tour de France 2026 est un peu plus exigeant. Il y a une difficulté répertoriée mais il y en a aussi qui ne le sont pas comme la Côte de Maure à laquelle les coureurs s'attaquent.
17:00 - Le classement du sprint intermédiaire de cette 5e étape du Tour de France 2026
- Baptiste Veistroffer 25pts
- Max Kanter 20pts
- Mads Pedersen 16pts
- Biniam Girmay 14pts
- Jasper Philipsen 12pts
16:58 - Ça sent mauvais pour Veistroffer (37km)
L'avance du coureur français en tête de course est en train de fondre comme neige au soleil. Il ne dispose plus que d'1'37" d'avance sur le peloton qui largement accéléré après le passage au sprint intermédiaire.
Les étapes du Tour de France 2026
- Étape 1 (4 juillet): Barcelone > Barcelone, 19,6km (clm par équipes)
- Étape 2 (5 juillet): Tarragone > Barcelone, 168,5km
- Étape 3 (6 juillet): Granollers > Les Angles, 195,9km
- Étape 4 (7 juillet): Carcassonne > Foix, 181,9km
- Étape 5 (8 juillet): Lannemezan > Pau, 158,3km
- Étape 6 (9 juillet): Pau > Gavarnie-Gèdre, 186,2km
- Étape 7 (10 juillet): Hagetmau > Bordeaux, 175,1km
- Étape 8 (11 juillet): Périgueux > Bergerac, 180,4km
- Étape 9 (12 juillet): Malemort > Ussel, 185,5km
- 13 juillet: journée de repos
- Étape 10 (14 juillet): Aurillac > Le Lioran, 166,6km
- Étape 11 (15 juillet): Vichy > Nevers, 161,3km
- Étape 12 (16 juillet): Circuit Nevers Magny-Cours > Chalon-sur-Saône, 179,1km
- Étape 13 (17 juillet): Dole > Belfort, 205,8km
- Étape 14 (18 juillet): Mulhouse > Le Markstein Fellering, 155,3km
- Étape 15 (19 juillet): Champagnole > Plateau de Solaison, 183,9km
- 20 juillet: journée de repos
- Étape 16 (21 juillet): Évian-les-Bains > Thonon-les-Bains, 26,1km (clm individuel)
- Étape 17 (22 juillet): Chambéry > Voiron, 174,7km
- Étape 18 (23 juillet): Voiron > Orcières-Merlette, 185,2km
- Étape 19 (24 juillet): Gap > Alpe d'Huez, 127,9km
- Étape 20 (25 juillet): Le Bourg d'Oisans > Alpe d'Huez, 170,9km
- Étape 21 (26 juillet): Thoiry > Paris Champs-Élysées, 133km
Les équipes et engagés du Tour de France 2026
- La composition d'Alpecin - Premier Tech : Mathieu Van der Poel (31 ans, HOL), Jasper Philipsen (28 ans, BEL), Emiel Verstrynge (24 ans, BEL), Jonas Rickaert (32 ans, BEL), Ramses Debruyne (23 ans, BEL), Edward Planckaert (31 ans, BEL), Tim Marsman (25 ans, HOL), Silvan Dillier (35 ans, SUI)
- La composition de Bahrain Victorious : Phil Bauhaus (31 ans, ALL), Damiano Caruso (38 ans, ITA), Kamil Gradek (35 ans, POL), Lenny Martinez (22 ans, FRA), Matej Mohoric (31 ans, SLN), Robert Stannard (27 ans, NZ), Antonio Tiberi (25 ans, ITA), Vlad Van Mechelen (22 ans, BEL)
- La composition de Caja Rural-Seguros RGA : Abel Balderstone (25 ans, ESP), Sebastian Berwick (26 ans, AUS), Fernando Gaviria (31 ans, COL), Alex Molenaar (26 ans, HOL), Joel Nicolau (28 ans, ESP), Stefano Oldani (28 ans, ITA), Jakub Otruba (28 ans, RTC), José Félix Parra (29 ans, ESP)
- La composition de Cofidis : Piet Allegaert (31 ans, BEL), Jenthe Biermans (30 ans, BEL), Milan Fretin (25 ans, BEL), Axel Kirsch (34 ans, LUX), Hugo Page (24 ans, FRA), Alex Aranburu (30 ans, ESP), Benjamin Thomas (30 ans, FRA), Ion Izagirre (37 ans, ESP)
- La composition de Decathlon-CMA CGM : Tiesj Benoot (32 ans, BEL), Cees Bol (30 ans, HOL), Daan Hoole (27 ans, HOtropL), Olav Kooij (24 ans, HOL), Aurélien Paret-Peintre (30 ans, FRA), Nicolas Prodhomme (29 ans, FRA), Matthew Riccitello (24 ans, USA), Paul Seixas (19 ans, FRA)
- La composition d'EF Education-Easy Post : Richard Carapaz (33 ans, ECU), Ben Healy (25 ans, IRL), Kasper Asgreen (31 ans, DAN), Michael Valgren (34 ans, DAN), Alex Baudin (25 ans, FRA), Sean Quinn (26 ans, USA), Max Walker (24 ans, GBR), Georg Steinhauser (24 ans, ALL)
- La composition de Groupama-FDJ United : Romain Grégoire (23 ans, FRA), Guillaume Martin-Guyonnet (33 ans, FRA), Clément Braz Afonso (26 ans, FRA), Ewen Costiou (23 ans, FRA), Lorenzo Germani (24 ans, ITA), Clément Berthet (28 ans, FRA), Clément Russo (31 ans, FRA), Quentin Pacher (34 ans, FRA)
- La composition de Netcompany-INEOS : Thymen Arensman (26 ans, HOL), Egan Bernal (29 ans, COL), Tobias Foss (29 ans, NOR), Filippo Ganna (29 ans, ITA), Dorian Godon (30 ans, FRA), Kévin Vauquelin (25 ans, FRA), Michal Kwiatkowski (36 ans, POL), Joshua Tarling (22 ans, GBR)
- La composition de l'équipe Lidl-Trek : Juan Ayuso (23 ans, ESP), Mattias Skjelmose (25 ans, DAN), Mads Pedersen (30 ans, DAN), Toms Skujins (35 ans, LVA), Mathias Vacek (24 ans, RTC), Derek Gee (28 ans, CAN), Quinn Simmons (25 ans, USA), Carlos Verona (33 ans, ESP)
- La composition de Lotto-Intermarché : Huub Artz (24 ans, HOL), Jenno Berckmoes (25 ans, BEL), Lars Craps (24 ans, BEL), Arnaud De Lie (24 ans, BEL), Liam Slock (25 ans, BEL), Lennert Van Eetvelt (24 ans, BEL), Baptiste Veistroffer (26 ans, FRA), Georg Zimmermann (28 ans, BEL)
- La composition de Movistar : Cian Uijtdebroeks (23 ans, BEL), Raul Garcia Pierna (25 ans, ESP), Pablo Castrillo (25 ans, ESP), Einer Rubio (28 ans, COL), Javier Romo (27 ans, ESP), Nelson Oliveira (37 ans, POR), Jefferson Cepeda (28 ans, EQU), Michel Hessmann (25 ans, ALL)
- La composition de NSN : Lewis Askey (25 ans, GBR), George Bennett (36 ans, NZL), Marco Frigo (26 ans, ITA), Biniam Girmay (26 ans, ERY), Matis Louvel (26 ans), Krists Neilands (31 ans, LET), Jake Stewart (26 ans, GBR), Tom Van Asbroeck (36 ans, BEL)
- La composition de Pinarello-Q36.5 : Tom Pidcock (26 ans, GBR), Xabier Mikel Azparren (27 ans, ESP), Fred Wright (27 ans, GBR), Quinten Hermans (30 ans, BEL), Xandro Meurisse (34 ans, BEL), Brent Van Moer (28 ans, BEL), Chris Harper (31 ans, AUS), Damien Howson (33 ans, AUS)
- La composition de Red Bull-Bora-Hansgrohe : Remco Evenepoel (26 ans, BEL), Nico Denz (32 ans, ALL), Florian Lipowitz (25 ans, ALL), Mattia Cattaneo (35 ans, ITA), Jan Tratnik (36 ans, SVN), Maxim Van Gils (26 ans, BEL), Jai Hindley (30 ans, AUS), Tim Van Dijke (26 ans, HOL)
- La composition de Soudal-Quick Step : Pascal Eenkhoorn (29 ans, HOL), Tim Merlier (33 ans, BEL), Valentin Paret-Peintre (25 ans, FRA), Jasper Stuyven (34 ans, BEL), Dylan van Baarle (34 ans, HOL), Bert Van Lerberghe (33 ans, BEL), Ilan Van Wilder (26 ans, BEL), Louis Vervaeke (32 ans, BEL)
- La composition de Jayco AlUla : Pascal Ackermann (32 ans, ALL), Luke Durbridge (35 ans, AUS), Felix Engelhardt (25 ans, ALL), Michael Matthews (35 ans, AUS), Kelland O'Brien (28 ans, AUS), Ben O'Connor (30 ans, AUS), Luke Plapp (25 ans, AUS), Mauro Schmid (26 ans, SUI)
- La composition de Picnic-PostNL : Warren Barguil (34 ans, FRA), Frits Biesterbos (24 ans, HOL), Pavel Bittner (23 ans, CZE), John Degenkolb (37 ans, ALL), Robbe Dhondt (22 ans, BEL), Niklas Märkl (27 ans, ALL), Julius van den Berg (29 ans, HOL), Frank van den Broek (25 ans, HOL)
- La composition de Visma-Lease a bike : Edoardo Affini (30 ans, ITA), Bruno Armirail (32 ans, FRA), Victor Campenaerts (34 ans, BEL), Per Strand Hagenes (22 ans, NOR), Matteo Jorgenson (26 ans, USA), Sepp Kuss (31 ans, USA), Davide Piganzoli (23 ans, ITA), Jonas Vingegaard (29 ans, DAN)
- La composition de Total Energies : Nicolas Breuillard (26 ans, FRA), Joris Delbove (25 ans, FRA), Alexandre Delettre (28 ans, FRA), Thibault Guernalec (28 ans, FRA), Jordan Jegat (27 ans, FRA), Mathis Le Berre (25 ans, FRA), Anthony Turgis (32 ans, FRA), Mattéo Vercher (25 ans, FRA)
- La composition de Tudor : Julian Alaphilippe (34 ans, FRA), Arvid De Kleijn (32 ans, HOL), Marco Haller (35 ans, AUT), Marc Hirschi (27 ans, SUI), Rick Pluimers (25 ans, HOL), Michael Storer (29 ans, AUS), Matteo Trentin (36 ans, ITA), Yannis Voisard (27 ans, SUI)
- La composition d'UAE Emirates-XRG : Isaac Del Toro (22 ans, MEX), Felix Großschartner (32 ans, AUT), Brandon McNulty (28 ans, USA), Tadej Pogacar (27 ans, SLN), Nils Politt (32 ans, ALL), Florian Vermeersch (27 ans, BEL), Tim Wellens (35 ans, BEL), Adam Yates (33 ans, GBR)
- La composition d'Uno-X Mobility : Jonas Abrahamsen (30 ans, NOR), Anthon Charmig (28 ans, DAN), Magnus Cort (33 ans, DAN), Tobias Halland Johannessen (26 ans, NOR), Anders Halland Johannessen (26 ans, NOR), Anders Skaarseth (31 ans, NOR), Torstein Træen (30 ans, NOR), Soren Waerenskjold (26 ans, NOR)
- La composition de XDS-Astana : Davide Ballerini (31 ans, ITA), Aaron Gate (35 ans, NZL), Sergio Higuita (28 ans, COL), Max Kanter (28 ans, ALL), Harold Tejada (29 ans, COL), Mike Teunissen (33 ans, HOL), Simone Velasco (30 ans, ITA), Nicolas Vinokourov (23 ans, KAZ)