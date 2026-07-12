DIRECT. Tour de France 2026 : les baroudeurs à la fête sur une 9e étape caniculaire, le classement
TOUR DE FRANCE. Pour cette 9e étape du Tour de France, raccourcie pour cause de canicule, les baroudeurs auront un terrain de jeu parfait pour se disputer la victoire.
- Le Tour de France 2026 a débuté samedi 4 juillet avec une première étape dans les rues de Barcelone et se termine dans trois semaines, le dimanche 26 juillet à Paris.
- Sur ce Tour de France, les stars du peloton devront faire face à la chaleur caniculaire et un parcours très accidenté. Pour ce Tour de France, les stars sont présentes en masse. Chez les Français, on suivra bien évidemment la petite pépite Paul Seixas qui va découvrir la Grande Boucle pour la première fois de sa carrière.
- Depuis le début du Tour de France et après une semaine de course, l'équipe UAE écrase déjà toute la concurrence et Tadej Pogacar a écoeuré la concurrence sur l'étape 6 du Tourmalet où il a collé plus de deux minutes à son dauphin, Jonas Vingegaard. Paul Seixas assure du haut de ses 19 ans et fait jeu égal avec les Evenepoel, Lipowitz, Ayuso et Del Toro sur le 3e échelon de la course.
Le classement général du Tour de France 2026
Découvrez le classement général du Tour de France avec les temps qui sont cumulés après chaque étape pour donner un maillot jaune...
Le classement de l'étape du Tour de France 2026
Découvrez le classement de l'étape du jour du Tour de France avec une mise à jour quelques secondes après le franchissement de la ligne d'arrivée des coureurs.
14:15 - Le sprint intermédiaire se rapproche (km141)
Dans un kilomètre, place au sprint intermédiaire. Pedersen est parfaitement placé, tout comme Girmay et Philipsen. Merlier ne semble pas intéressé, surprenant sachant que le Belge est 2e au classement du maillot vert.
14:10 - Chute de Storer !
L'Australien de la formation Tudor a été victime d'une grosse chute au sein du peloton dans cette 9e étape du Tour de France 2026. Il se relève et reprend la route.
14:09 - L'échappée se relève (km156)
La totalité de l'échappée vient de se faire reprendre par le peloton dans cette 9e étape du Tour de France 2026. La Lidl-Trek opère le plan préparé en amont : déposer Pedersen en tête pour le sprint intermédiaire.
14:07 - Le départ en vidéo
Revivez le départ de cette 9e étape du Tour de France 2026.
No attack at the 0 km mark, but Quinten Hermans, Stefano Oldani and Alex Kirsch are quick to break away!— Tour de France (@LeTour) July 12, 2026
Pas d'attaque au km 0, mais Quinten Hermans, Stefano Oldani et Alex Kirsch ne tardent pas à sortir !#TDF2026 pic.twitter.com/uFtAU7RJaF
14:04 - La Lidl-Trek contrôle (km150)
La formation de Pedersen, qui veut remporter les points du sprint intermédiaire de Beynat, ne compte pas laisser beaucoup d'avance aux hommes de tête. On devrait assister à la véritable première échappée du jour après ce sprint intermédiaire dans 10 km.
14:02 - Un groupe de trois se forme (km152)
Un trio parvient à prendre quelques longueurs d'avance sur le peloton dans cette 9e étape du Tour de France 2026. On retrouve Hermans, Kirsch et Oldani. Steinhauser est intercalé.
13:59 - Hermans allume la mèche (km154)
Le premier attaquant de cette 9e étape du Tour de France 2026 se nomme Hermans. Il faut dire que le profil de cette étape lui convient comme un gant.
13:59 - C'est parti !
Top départ de la 9e étape du Tour de France 2026 entre Malemort et Ussel, avec un peloton qui roule tranquillement pour l'instant.
13:55 - Le peloton face à la canicule, suivez la 9e étape
Place à la 9e étape du Tour de France 2026, sous une chaleur caniculaire étouffante !
13:50 - Veistroffer chargé en glace sous le bob
Le Français, qui a l'habitude de faire le show avant et pendant la course, n'a pas hésité à remplir son bob de glace face à la chaleur caniculaire.
13:45 - Départ fictif
Les coureurs sont dans le défilé dans les rues de Malemort, en direction de Brive où sera donné le départ de cette 9e étape du Tour de France.
13:40 - Les jours de chaleur s'enchaînent
Depuis 2010, cette édition du Tour de France 2026 présente les deux étapes les plus chaudes enregistrées sur la Grande Boucle sur la période. Sur l'étape 4 entre Carcassonne et Foix, 36.5 degrés ont été enregistrés, à peine moins que les 36.6 degrés de l'étape d'hier, établissant un record depuis 16 ans.
13:30 - Le dénivelé prévu
Dans cette 9e étape du Tour de France 2026, un total de 2792 mètres de dénivelé est au programme. Mardi, après une journée de repos, le peloton s'attaquera à une sacrée étape de 3791 mètres de dénivelé.
13:00 - Le peloton à l'épreuve de la canicule
Cette 9e étape du Tour de France 2026 a, pour rappel, été raccourcie par les organisateurs pour la sécurité des coureurs. Le préfet de la Corrèze a tenu à rappeler les règles le long de la route du Tour.
#TDF2026 | La 9e étape s'élancera tout à l'heure de Malemort.— Préfet de la Corrèze (@Prefet19) July 12, 2026
Par arrêté préfectoral, il est interdit ce dimanche de :
- consommer de l'alcool sur le domaine public de 11h à 19h ;
- d'effectuer des travaux agricoles avec du matériel thermique de 10h30 à 18h (risque feu) pic.twitter.com/kCnv4376rd
12:30 - Le point sur le classement général
Au départ de cette 9e étape du Tour de France 2026, Pogacar est toujours leader devant Vingegaard (+2'42") et Del Toro (3'27"). Seixas pointe à la 6e position (+3'55").
12:00 - Les points de la montagne au menu
Dans cette 9e étape du Tour de France, un total de 18 points sera distribué. Si un coureur passe en tête au sommet de chaque difficulté, il pourrait marqueur 10 points au classement du meilleur grimpeur.
11:30 - Un sprint intermédiaire important
A peine 15 kilomètres après le départ, le sprint de Bevnat devrait voir les favoris au maillot vert se disputer les points. Si Pedersen compte s'immiscer dans une échappée, les coéquipiers de Merlier devraient rouler fort en ce début de 9e étape du Tour de France 2026.
11:00 - Le profil de l'étape
Longue de 155 kilomètres, cette 9e étape du Tour de France 2026 est taillée pour les baroudeurs. Au total, le peloton devra gravir quatre difficultés, une de 2e catégorie, deux de 3e catégorie et une de 4e catégorie.
Stage 9 / Étape 9— Tour de France (@LeTour) July 12, 2026
Malemort
Ussel
154,6 km
13:45 CEST > 17:31 CEST
1x2, 2x3, 1x4
km 13,9#TDF2026
More details and stage description on our official website pic.twitter.com/fkqFbyzdhO
Les étapes du Tour de France 2026
- Étape 1 (4 juillet): Barcelone > Barcelone, 19,6km (clm par équipes)
- Étape 2 (5 juillet): Tarragone > Barcelone, 168,5km
- Étape 3 (6 juillet): Granollers > Les Angles, 195,9km
- Étape 4 (7 juillet): Carcassonne > Foix, 181,9km
- Étape 5 (8 juillet): Lannemezan > Pau, 158,3km
- Étape 6 (9 juillet): Pau > Gavarnie-Gèdre, 186,2km
- Étape 7 (10 juillet): Hagetmau > Bordeaux, 175,1km
- Étape 8 (11 juillet): Périgueux > Bergerac, 180,4km
- Étape 9 (12 juillet): Malemort > Ussel, 185,5km
- 13 juillet: journée de repos
- Étape 10 (14 juillet): Aurillac > Le Lioran, 166,6km
- Étape 11 (15 juillet): Vichy > Nevers, 161,3km
- Étape 12 (16 juillet): Circuit Nevers Magny-Cours > Chalon-sur-Saône, 179,1km
- Étape 13 (17 juillet): Dole > Belfort, 205,8km
- Étape 14 (18 juillet): Mulhouse > Le Markstein Fellering, 155,3km
- Étape 15 (19 juillet): Champagnole > Plateau de Solaison, 183,9km
- 20 juillet: journée de repos
- Étape 16 (21 juillet): Évian-les-Bains > Thonon-les-Bains, 26,1km (clm individuel)
- Étape 17 (22 juillet): Chambéry > Voiron, 174,7km
- Étape 18 (23 juillet): Voiron > Orcières-Merlette, 185,2km
- Étape 19 (24 juillet): Gap > Alpe d'Huez, 127,9km
- Étape 20 (25 juillet): Le Bourg d'Oisans > Alpe d'Huez, 170,9km
- Étape 21 (26 juillet): Thoiry > Paris Champs-Élysées, 133km
Les équipes et engagés du Tour de France 2026
- La composition d'Alpecin - Premier Tech : Mathieu Van der Poel (31 ans, HOL), Jasper Philipsen (28 ans, BEL), Emiel Verstrynge (24 ans, BEL), Jonas Rickaert (32 ans, BEL), Ramses Debruyne (23 ans, BEL), Edward Planckaert (31 ans, BEL), Tim Marsman (25 ans, HOL), Silvan Dillier (35 ans, SUI)
- La composition de Bahrain Victorious : Phil Bauhaus (31 ans, ALL), Damiano Caruso (38 ans, ITA), Kamil Gradek (35 ans, POL), Lenny Martinez (22 ans, FRA), Matej Mohoric (31 ans, SLN), Robert Stannard (27 ans, NZ), Antonio Tiberi (25 ans, ITA), Vlad Van Mechelen (22 ans, BEL)
- La composition de Caja Rural-Seguros RGA : Abel Balderstone (25 ans, ESP), Sebastian Berwick (26 ans, AUS), Fernando Gaviria (31 ans, COL), Alex Molenaar (26 ans, HOL), Joel Nicolau (28 ans, ESP), Stefano Oldani (28 ans, ITA), Jakub Otruba (28 ans, RTC), José Félix Parra (29 ans, ESP)
- La composition de Cofidis : Piet Allegaert (31 ans, BEL), Jenthe Biermans (30 ans, BEL), Milan Fretin (25 ans, BEL), Axel Kirsch (34 ans, LUX), Hugo Page (24 ans, FRA), Alex Aranburu (30 ans, ESP), Benjamin Thomas (30 ans, FRA), Ion Izagirre (37 ans, ESP)
- La composition de Decathlon-CMA CGM : Tiesj Benoot (32 ans, BEL), Cees Bol (30 ans, HOL), Daan Hoole (27 ans, HOtropL), Olav Kooij (24 ans, HOL), Aurélien Paret-Peintre (30 ans, FRA), Nicolas Prodhomme (29 ans, FRA), Matthew Riccitello (24 ans, USA), Paul Seixas (19 ans, FRA)
- La composition d'EF Education-Easy Post : Richard Carapaz (33 ans, ECU), Ben Healy (25 ans, IRL), Kasper Asgreen (31 ans, DAN), Michael Valgren (34 ans, DAN), Alex Baudin (25 ans, FRA), Sean Quinn (26 ans, USA), Max Walker (24 ans, GBR), Georg Steinhauser (24 ans, ALL)
- La composition de Groupama-FDJ United : Romain Grégoire (23 ans, FRA), Guillaume Martin-Guyonnet (33 ans, FRA), Clément Braz Afonso (26 ans, FRA), Ewen Costiou (23 ans, FRA), Lorenzo Germani (24 ans, ITA), Clément Berthet (28 ans, FRA), Clément Russo (31 ans, FRA), Quentin Pacher (34 ans, FRA)
- La composition de Netcompany-INEOS : Thymen Arensman (26 ans, HOL), Egan Bernal (29 ans, COL), Tobias Foss (29 ans, NOR), Filippo Ganna (29 ans, ITA), Dorian Godon (30 ans, FRA), Kévin Vauquelin (25 ans, FRA), Michal Kwiatkowski (36 ans, POL), Joshua Tarling (22 ans, GBR)
- La composition de l'équipe Lidl-Trek : Juan Ayuso (23 ans, ESP), Mattias Skjelmose (25 ans, DAN), Mads Pedersen (30 ans, DAN), Toms Skujins (35 ans, LVA), Mathias Vacek (24 ans, RTC), Derek Gee (28 ans, CAN), Quinn Simmons (25 ans, USA), Carlos Verona (33 ans, ESP)
- La composition de Lotto-Intermarché : Huub Artz (24 ans, HOL), Jenno Berckmoes (25 ans, BEL), Lars Craps (24 ans, BEL), Arnaud De Lie (24 ans, BEL), Liam Slock (25 ans, BEL), Lennert Van Eetvelt (24 ans, BEL), Baptiste Veistroffer (26 ans, FRA), Georg Zimmermann (28 ans, BEL)
- La composition de Movistar : Cian Uijtdebroeks (23 ans, BEL), Raul Garcia Pierna (25 ans, ESP), Pablo Castrillo (25 ans, ESP), Einer Rubio (28 ans, COL), Javier Romo (27 ans, ESP), Nelson Oliveira (37 ans, POR), Jefferson Cepeda (28 ans, EQU), Michel Hessmann (25 ans, ALL)
- La composition de NSN : Lewis Askey (25 ans, GBR), George Bennett (36 ans, NZL), Marco Frigo (26 ans, ITA), Biniam Girmay (26 ans, ERY), Matis Louvel (26 ans), Krists Neilands (31 ans, LET), Jake Stewart (26 ans, GBR), Tom Van Asbroeck (36 ans, BEL)
- La composition de Pinarello-Q36.5 : Tom Pidcock (26 ans, GBR), Xabier Mikel Azparren (27 ans, ESP), Fred Wright (27 ans, GBR), Quinten Hermans (30 ans, BEL), Xandro Meurisse (34 ans, BEL), Brent Van Moer (28 ans, BEL), Chris Harper (31 ans, AUS), Damien Howson (33 ans, AUS)
- La composition de Red Bull-Bora-Hansgrohe : Remco Evenepoel (26 ans, BEL), Nico Denz (32 ans, ALL), Florian Lipowitz (25 ans, ALL), Mattia Cattaneo (35 ans, ITA), Jan Tratnik (36 ans, SVN), Maxim Van Gils (26 ans, BEL), Jai Hindley (30 ans, AUS), Tim Van Dijke (26 ans, HOL)
- La composition de Soudal-Quick Step : Pascal Eenkhoorn (29 ans, HOL), Tim Merlier (33 ans, BEL), Valentin Paret-Peintre (25 ans, FRA), Jasper Stuyven (34 ans, BEL), Dylan van Baarle (34 ans, HOL), Bert Van Lerberghe (33 ans, BEL), Ilan Van Wilder (26 ans, BEL), Louis Vervaeke (32 ans, BEL)
- La composition de Jayco AlUla : Pascal Ackermann (32 ans, ALL), Luke Durbridge (35 ans, AUS), Felix Engelhardt (25 ans, ALL), Michael Matthews (35 ans, AUS), Kelland O'Brien (28 ans, AUS), Ben O'Connor (30 ans, AUS), Luke Plapp (25 ans, AUS), Mauro Schmid (26 ans, SUI)
- La composition de Picnic-PostNL : Warren Barguil (34 ans, FRA), Frits Biesterbos (24 ans, HOL), Pavel Bittner (23 ans, CZE), John Degenkolb (37 ans, ALL), Robbe Dhondt (22 ans, BEL), Niklas Märkl (27 ans, ALL), Julius van den Berg (29 ans, HOL), Frank van den Broek (25 ans, HOL)
- La composition de Visma-Lease a bike : Edoardo Affini (30 ans, ITA), Bruno Armirail (32 ans, FRA), Victor Campenaerts (34 ans, BEL), Per Strand Hagenes (22 ans, NOR), Matteo Jorgenson (26 ans, USA), Sepp Kuss (31 ans, USA), Davide Piganzoli (23 ans, ITA), Jonas Vingegaard (29 ans, DAN)
- La composition de Total Energies : Nicolas Breuillard (26 ans, FRA), Joris Delbove (25 ans, FRA), Alexandre Delettre (28 ans, FRA), Thibault Guernalec (28 ans, FRA), Jordan Jegat (27 ans, FRA), Mathis Le Berre (25 ans, FRA), Anthony Turgis (32 ans, FRA), Mattéo Vercher (25 ans, FRA)
- La composition de Tudor : Julian Alaphilippe (34 ans, FRA), Arvid De Kleijn (32 ans, HOL), Marco Haller (35 ans, AUT), Marc Hirschi (27 ans, SUI), Rick Pluimers (25 ans, HOL), Michael Storer (29 ans, AUS), Matteo Trentin (36 ans, ITA), Yannis Voisard (27 ans, SUI)
- La composition d'UAE Emirates-XRG : Isaac Del Toro (22 ans, MEX), Felix Großschartner (32 ans, AUT), Brandon McNulty (28 ans, USA), Tadej Pogacar (27 ans, SLN), Nils Politt (32 ans, ALL), Florian Vermeersch (27 ans, BEL), Tim Wellens (35 ans, BEL), Adam Yates (33 ans, GBR)
- La composition d'Uno-X Mobility : Jonas Abrahamsen (30 ans, NOR), Anthon Charmig (28 ans, DAN), Magnus Cort (33 ans, DAN), Tobias Halland Johannessen (26 ans, NOR), Anders Halland Johannessen (26 ans, NOR), Anders Skaarseth (31 ans, NOR), Torstein Træen (30 ans, NOR), Soren Waerenskjold (26 ans, NOR)
- La composition de XDS-Astana : Davide Ballerini (31 ans, ITA), Aaron Gate (35 ans, NZL), Sergio Higuita (28 ans, COL), Max Kanter (28 ans, ALL), Harold Tejada (29 ans, COL), Mike Teunissen (33 ans, HOL), Simone Velasco (30 ans, ITA), Nicolas Vinokourov (23 ans, KAZ)