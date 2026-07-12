DIRECT. Tour de France 2026 : les baroudeurs à la fête sur une 9e étape caniculaire, le classement

TOUR DE FRANCE. Pour cette 9e étape du Tour de France, raccourcie pour cause de canicule, les baroudeurs auront un terrain de jeu parfait pour se disputer la victoire.

L'Essentiel

Découvrez le classement général du Tour de France avec les temps qui sont cumulés après chaque étape pour donner un maillot jaune...

Découvrez le classement de l'étape du jour du Tour de France avec une mise à jour quelques secondes après le franchissement de la ligne d'arrivée des coureurs.

En direct

14:15 - Le sprint intermédiaire se rapproche (km141) Dans un kilomètre, place au sprint intermédiaire. Pedersen est parfaitement placé, tout comme Girmay et Philipsen. Merlier ne semble pas intéressé, surprenant sachant que le Belge est 2e au classement du maillot vert.

14:10 - Chute de Storer ! L'Australien de la formation Tudor a été victime d'une grosse chute au sein du peloton dans cette 9e étape du Tour de France 2026. Il se relève et reprend la route.

14:09 - L'échappée se relève (km156) La totalité de l'échappée vient de se faire reprendre par le peloton dans cette 9e étape du Tour de France 2026. La Lidl-Trek opère le plan préparé en amont : déposer Pedersen en tête pour le sprint intermédiaire.

Carte du Tour de France et profils des étapes Voir les images Le Tour de France 2026 chez vous ? Carte et le profil des 21 étapes

14:07 - Le départ en vidéo Revivez le départ de cette 9e étape du Tour de France 2026. No attack at the 0 km mark, but Quinten Hermans, Stefano Oldani and Alex Kirsch are quick to break away!



Pas d'attaque au km 0, mais Quinten Hermans, Stefano Oldani et Alex Kirsch ne tardent pas à sortir !#TDF2026 pic.twitter.com/uFtAU7RJaF — Tour de France (@LeTour) July 12, 2026

14:04 - La Lidl-Trek contrôle (km150) La formation de Pedersen, qui veut remporter les points du sprint intermédiaire de Beynat, ne compte pas laisser beaucoup d'avance aux hommes de tête. On devrait assister à la véritable première échappée du jour après ce sprint intermédiaire dans 10 km.

14:02 - Un groupe de trois se forme (km152) Un trio parvient à prendre quelques longueurs d'avance sur le peloton dans cette 9e étape du Tour de France 2026. On retrouve Hermans, Kirsch et Oldani. Steinhauser est intercalé.

13:59 - Hermans allume la mèche (km154) Le premier attaquant de cette 9e étape du Tour de France 2026 se nomme Hermans. Il faut dire que le profil de cette étape lui convient comme un gant.

13:59 - C'est parti ! Top départ de la 9e étape du Tour de France 2026 entre Malemort et Ussel, avec un peloton qui roule tranquillement pour l'instant.

13:55 - Le peloton face à la canicule, suivez la 9e étape Place à la 9e étape du Tour de France 2026, sous une chaleur caniculaire étouffante !

13:50 - Veistroffer chargé en glace sous le bob Le Français, qui a l'habitude de faire le show avant et pendant la course, n'a pas hésité à remplir son bob de glace face à la chaleur caniculaire.

13:45 - Départ fictif Les coureurs sont dans le défilé dans les rues de Malemort, en direction de Brive où sera donné le départ de cette 9e étape du Tour de France.

13:40 - Les jours de chaleur s'enchaînent Depuis 2010, cette édition du Tour de France 2026 présente les deux étapes les plus chaudes enregistrées sur la Grande Boucle sur la période. Sur l'étape 4 entre Carcassonne et Foix, 36.5 degrés ont été enregistrés, à peine moins que les 36.6 degrés de l'étape d'hier, établissant un record depuis 16 ans.

13:30 - Le dénivelé prévu Dans cette 9e étape du Tour de France 2026, un total de 2792 mètres de dénivelé est au programme. Mardi, après une journée de repos, le peloton s'attaquera à une sacrée étape de 3791 mètres de dénivelé.

13:00 - Le peloton à l'épreuve de la canicule Cette 9e étape du Tour de France 2026 a, pour rappel, été raccourcie par les organisateurs pour la sécurité des coureurs. Le préfet de la Corrèze a tenu à rappeler les règles le long de la route du Tour. #TDF2026 | La 9e étape s'élancera tout à l'heure de Malemort.

Par arrêté préfectoral, il est interdit ce dimanche de :

- consommer de l'alcool sur le domaine public de 11h à 19h ;

- d'effectuer des travaux agricoles avec du matériel thermique de 10h30 à 18h (risque feu) pic.twitter.com/kCnv4376rd — Préfet de la Corrèze (@Prefet19) July 12, 2026

12:30 - Le point sur le classement général Au départ de cette 9e étape du Tour de France 2026, Pogacar est toujours leader devant Vingegaard (+2'42") et Del Toro (3'27"). Seixas pointe à la 6e position (+3'55").

12:00 - Les points de la montagne au menu Dans cette 9e étape du Tour de France, un total de 18 points sera distribué. Si un coureur passe en tête au sommet de chaque difficulté, il pourrait marqueur 10 points au classement du meilleur grimpeur.

11:30 - Un sprint intermédiaire important A peine 15 kilomètres après le départ, le sprint de Bevnat devrait voir les favoris au maillot vert se disputer les points. Si Pedersen compte s'immiscer dans une échappée, les coéquipiers de Merlier devraient rouler fort en ce début de 9e étape du Tour de France 2026.

11:00 - Le profil de l'étape Longue de 155 kilomètres, cette 9e étape du Tour de France 2026 est taillée pour les baroudeurs. Au total, le peloton devra gravir quatre difficultés, une de 2e catégorie, deux de 3e catégorie et une de 4e catégorie. Stage 9 / Étape 9



Malemort

Ussel

154,6 km

13:45 CEST > 17:31 CEST

1x2, 2x3, 1x4

km 13,9#TDF2026



More details and stage description on our official website pic.twitter.com/fkqFbyzdhO — Tour de France (@LeTour) July 12, 2026