DIRECT. Tour de France 2026 : les baroudeurs veulent stopper l'insatiable Pogacar sur la 4e étape, le classement
TOUR DE FRANCE. Sur cette 4e étape du Tour de France 2026, les baroudeurs tenteront de l'emporter face à un Pogacar sur sa planète pour l'instant.
- Le Tour de France 2026 a débuté samedi 4 juillet avec une première étape dans les rues de Barcelone et se termine dans trois semaines, le dimanche 26 juillet à Paris.
- Sur ce Tour de France, les stars du peloton devront faire face à la chaleur caniculaire et un parcours très accidenté. Pour ce Tour de France, les stars sont présentes en masse. Chez les Français, on suivra bien évidemment la petite pépite Paul Seixas qui va découvrir la Grande Boucle pour la première fois de sa carrière.
- Le grand favori de ce Tour de France sera bien évidemment Tadej Pogacar qui ne semble pas avoir de rival pour sa propre succession même s'il ne faut pas oublier le Danois Jonas Vingegaard, vainqueur du Giro ou encore Remco Evenepoel et Florian Lipowitz. Isaac Del Toro, Juan Ayuso, Thymen Arensman, Tom Pidcock sont également là...
Le classement général du Tour de France 2026
Découvrez le classement général du Tour de France avec les temps qui sont cumulés après chaque étape pour donner un maillot jaune...
Le classement de l'étape du Tour de France 2026
Découvrez le classement de l'étape du jour du Tour de France avec une mise à jour quelques secondes après le franchissement de la ligne d'arrivée des coureurs.
13:40 - Un groupe conséquent s'échappe (km174)
Un groupe de 14 coureurs prend de l'avance sur le peloton en ce début de cette 4e étape du Tour de France 2026. On retrouve : Pedersen, Vacek, Steinhauser, Stannard, Vauquelin, Eenkhoorn, Stuyven, Castrillo, Oliveira, Kirsch, van Moer, Delettre, van den Broek et Nicolau.
13:39 - Revivez le départ de l'étape
Revivez le départ de cette 4e étape du Tour de France 2026.
Here we go! Let the battle for the breakaway begin!— Tour de France (@LeTour) July 7, 2026
Et c'est parti ! Que la bataille pour l'échappée commence !#TDF2026 pic.twitter.com/EWnagvxqjy
13:31 - La Cofidis montre le maillot (km178)
En ce début de 4e étape du Tour de France 2026, la formation française Cofidis se montre avec Kirsch qui s'extirpe du peloton. Pedersen part à sa poursuite.
13:30 - La bagarre est lancée (180km)
Le début de cette 4e étape du Tour de France 2026 est très rapide, sous l'impulsion des attaques de Simmons ou encore Kwiatkowski.
13:28 - C'est parti !
C'est parti pour cette 4e étape du Tour de France 2026, avec des attaques des les premiers hectomètres !
13:27 - Crevaison pour Evenepoel
Alors que les coureurs se rapprochent du départ réel de cette 4e étape du Tour de France 2026, Evenepoel vient de crever.
13:20 - La présentation de la 4e étape
Voici la présentation de cette 4e étape du Tour de France 2026 signée Quentin Pacher.
Quentin Pacher presents todays stage of the #TDF2026!— Tour de France (@LeTour) July 7, 2026
Quentin Pacher nous présente létape du jour sur le #TDF2026 ! pic.twitter.com/ycfvZDB7CG
13:15 - Le dernier départ de Carcassonne
La dernière fois qu'une étape du Tour de France s'était élancée de Carcassonne remonte à 2022 lorsqu'Hugo Houle s'était imposé à Foix.
13:10 - Le départ fictif
Les coureurs sont dans le défilé dans les rues de Carcassonne en direction du lieu du départ réel de cette 4e étape du Tour de France.
12:45 - Deux coureurs fêtent leurs anniversaires
Au départ de cette 4e étape du Tour de France, Nicolas Vinokurov et Abel Balderstone ont certainement été célébrés par leurs coéquipiers puisqu'ils fêtent leurs anniversaires. De quoi les voir à l'avant aujourd'hui ?
12:30 - L'Occitanie à l'honneur
Cette 4e étape du Tour de France prendra place au coeur de l'Occitanie, région natale de deux coureurs du peloton : Benjamin Thomas, qui est de Lavaur, et Bruno Armirail, originaire de Bagnères-de-Bigorre.
12:00 - Les maillots distinctifs
A l'entame de cette 4e étape du Tour de France 2026, Tadej Pogacar est détenteur du maillot jaune et du maillot vert. Le Français Alex Baudin est à pois tandis qu'Isaac Del Toro est présente le maillot blanc du meilleur jeune.
After the third stage:— Tour de France (@LeTour) July 6, 2026
Après la troisième étape :
@MaillotjauneLCL :
Tadej Pogacar
Green jersey @WeLoveCyclingFR :
Tadej Pogacar
@maillotapois :
Alex Baudin
White jersey @opticiens_krys :
Isaac Del Toro #TDF2026 pic.twitter.com/1MOXAKQFIM
11:30 - Pogacar déjà leader du Tour de France
Le Slovène, ultra favori de ce Tour de France 2026, porte déjà le maillot jaune à l'entame de cette 4e étape. La dernière fois que le futur vainqueur du Tour a pris le maillot jaune aussi tôt remonte à Christopher Froome en 2015.
11:00 - Pogacar se rapproche d'Hinault
Après sa 22e victoire sur le Tour de France glanée hier, le Slovène a marqué un peu plus l'histoire en devenant le 5e coureur le plus victorieux sur la grande boucle. Il reste seulement devancé par Cavendish (35 succès), Merckx (34), Hinault (28), Leducq (25).
10:30 - Le profil de l'étape
Cette 4e étape du Tour de France est taillée pour les baroudeurs tant son profil est vallonné. Au programme de ces 182 kilomètres, quatre difficultés dont deux de 2e catégorie. L'échappée pourrait enfin viser une victoire alors que la UAE vient d'enchaîner deux succès consécutifs.
Les étapes du Tour de France 2026
- Étape 1 (4 juillet): Barcelone > Barcelone, 19,6km (clm par équipes)
- Étape 2 (5 juillet): Tarragone > Barcelone, 168,5km
- Étape 3 (6 juillet): Granollers > Les Angles, 195,9km
- Étape 4 (7 juillet): Carcassonne > Foix, 181,9km
- Étape 5 (8 juillet): Lannemezan > Pau, 158,3km
- Étape 6 (9 juillet): Pau > Gavarnie-Gèdre, 186,2km
- Étape 7 (10 juillet): Hagetmau > Bordeaux, 175,1km
- Étape 8 (11 juillet): Périgueux > Bergerac, 180,4km
- Étape 9 (12 juillet): Malemort > Ussel, 185,5km
- 13 juillet: journée de repos
- Étape 10 (14 juillet): Aurillac > Le Lioran, 166,6km
- Étape 11 (15 juillet): Vichy > Nevers, 161,3km
- Étape 12 (16 juillet): Circuit Nevers Magny-Cours > Chalon-sur-Saône, 179,1km
- Étape 13 (17 juillet): Dole > Belfort, 205,8km
- Étape 14 (18 juillet): Mulhouse > Le Markstein Fellering, 155,3km
- Étape 15 (19 juillet): Champagnole > Plateau de Solaison, 183,9km
- 20 juillet: journée de repos
- Étape 16 (21 juillet): Évian-les-Bains > Thonon-les-Bains, 26,1km (clm individuel)
- Étape 17 (22 juillet): Chambéry > Voiron, 174,7km
- Étape 18 (23 juillet): Voiron > Orcières-Merlette, 185,2km
- Étape 19 (24 juillet): Gap > Alpe d'Huez, 127,9km
- Étape 20 (25 juillet): Le Bourg d'Oisans > Alpe d'Huez, 170,9km
- Étape 21 (26 juillet): Thoiry > Paris Champs-Élysées, 133km
Les équipes et engagés du Tour de France 2026
- La composition d'Alpecin - Premier Tech : Mathieu Van der Poel (31 ans, HOL), Jasper Philipsen (28 ans, BEL), Emiel Verstrynge (24 ans, BEL), Jonas Rickaert (32 ans, BEL), Ramses Debruyne (23 ans, BEL), Edward Planckaert (31 ans, BEL), Tim Marsman (25 ans, HOL), Silvan Dillier (35 ans, SUI)
- La composition de Bahrain Victorious : Phil Bauhaus (31 ans, ALL), Damiano Caruso (38 ans, ITA), Kamil Gradek (35 ans, POL), Lenny Martinez (22 ans, FRA), Matej Mohoric (31 ans, SLN), Robert Stannard (27 ans, NZ), Antonio Tiberi (25 ans, ITA), Vlad Van Mechelen (22 ans, BEL)
- La composition de Caja Rural-Seguros RGA : Abel Balderstone (25 ans, ESP), Sebastian Berwick (26 ans, AUS), Fernando Gaviria (31 ans, COL), Alex Molenaar (26 ans, HOL), Joel Nicolau (28 ans, ESP), Stefano Oldani (28 ans, ITA), Jakub Otruba (28 ans, RTC), José Félix Parra (29 ans, ESP)
- La composition de Cofidis : Piet Allegaert (31 ans, BEL), Jenthe Biermans (30 ans, BEL), Milan Fretin (25 ans, BEL), Axel Kirsch (34 ans, LUX), Hugo Page (24 ans, FRA), Alex Aranburu (30 ans, ESP), Benjamin Thomas (30 ans, FRA), Ion Izagirre (37 ans, ESP)
- La composition de Decathlon-CMA CGM : Tiesj Benoot (32 ans, BEL), Cees Bol (30 ans, HOL), Daan Hoole (27 ans, HOtropL), Olav Kooij (24 ans, HOL), Aurélien Paret-Peintre (30 ans, FRA), Nicolas Prodhomme (29 ans, FRA), Matthew Riccitello (24 ans, USA), Paul Seixas (19 ans, FRA)
- La composition d'EF Education-Easy Post : Richard Carapaz (33 ans, ECU), Ben Healy (25 ans, IRL), Kasper Asgreen (31 ans, DAN), Michael Valgren (34 ans, DAN), Alex Baudin (25 ans, FRA), Sean Quinn (26 ans, USA), Max Walker (24 ans, GBR), Georg Steinhauser (24 ans, ALL)
- La composition de Groupama-FDJ United : Romain Grégoire (23 ans, FRA), Guillaume Martin-Guyonnet (33 ans, FRA), Clément Braz Afonso (26 ans, FRA), Ewen Costiou (23 ans, FRA), Lorenzo Germani (24 ans, ITA), Clément Berthet (28 ans, FRA), Clément Russo (31 ans, FRA), Quentin Pacher (34 ans, FRA)
- La composition de Netcompany-INEOS : Thymen Arensman (26 ans, HOL), Egan Bernal (29 ans, COL), Tobias Foss (29 ans, NOR), Filippo Ganna (29 ans, ITA), Dorian Godon (30 ans, FRA), Kévin Vauquelin (25 ans, FRA), Michal Kwiatkowski (36 ans, POL), Joshua Tarling (22 ans, GBR)
- La composition de l'équipe Lidl-Trek : Juan Ayuso (23 ans, ESP), Mattias Skjelmose (25 ans, DAN), Mads Pedersen (30 ans, DAN), Toms Skujins (35 ans, LVA), Mathias Vacek (24 ans, RTC), Derek Gee (28 ans, CAN), Quinn Simmons (25 ans, USA), Carlos Verona (33 ans, ESP)
- La composition de Lotto-Intermarché : Huub Artz (24 ans, HOL), Jenno Berckmoes (25 ans, BEL), Lars Craps (24 ans, BEL), Arnaud De Lie (24 ans, BEL), Liam Slock (25 ans, BEL), Lennert Van Eetvelt (24 ans, BEL), Baptiste Veistroffer (26 ans, FRA), Georg Zimmermann (28 ans, BEL)
- La composition de Movistar : Cian Uijtdebroeks (23 ans, BEL), Raul Garcia Pierna (25 ans, ESP), Pablo Castrillo (25 ans, ESP), Einer Rubio (28 ans, COL), Javier Romo (27 ans, ESP), Nelson Oliveira (37 ans, POR), Jefferson Cepeda (28 ans, EQU), Michel Hessmann (25 ans, ALL)
- La composition de NSN : Lewis Askey (25 ans, GBR), George Bennett (36 ans, NZL), Marco Frigo (26 ans, ITA), Biniam Girmay (26 ans, ERY), Matis Louvel (26 ans), Krists Neilands (31 ans, LET), Jake Stewart (26 ans, GBR), Tom Van Asbroeck (36 ans, BEL)
- La composition de Pinarello-Q36.5 : Tom Pidcock (26 ans, GBR), Xabier Mikel Azparren (27 ans, ESP), Fred Wright (27 ans, GBR), Quinten Hermans (30 ans, BEL), Xandro Meurisse (34 ans, BEL), Brent Van Moer (28 ans, BEL), Chris Harper (31 ans, AUS), Damien Howson (33 ans, AUS)
- La composition de Red Bull-Bora-Hansgrohe : Remco Evenepoel (26 ans, BEL), Nico Denz (32 ans, ALL), Florian Lipowitz (25 ans, ALL), Mattia Cattaneo (35 ans, ITA), Jan Tratnik (36 ans, SVN), Maxim Van Gils (26 ans, BEL), Jai Hindley (30 ans, AUS), Tim Van Dijke (26 ans, HOL)
- La composition de Soudal-Quick Step : Pascal Eenkhoorn (29 ans, HOL), Tim Merlier (33 ans, BEL), Valentin Paret-Peintre (25 ans, FRA), Jasper Stuyven (34 ans, BEL), Dylan van Baarle (34 ans, HOL), Bert Van Lerberghe (33 ans, BEL), Ilan Van Wilder (26 ans, BEL), Louis Vervaeke (32 ans, BEL)
- La composition de Jayco AlUla : Pascal Ackermann (32 ans, ALL), Luke Durbridge (35 ans, AUS), Felix Engelhardt (25 ans, ALL), Michael Matthews (35 ans, AUS), Kelland O'Brien (28 ans, AUS), Ben O'Connor (30 ans, AUS), Luke Plapp (25 ans, AUS), Mauro Schmid (26 ans, SUI)
- La composition de Picnic-PostNL : Warren Barguil (34 ans, FRA), Frits Biesterbos (24 ans, HOL), Pavel Bittner (23 ans, CZE), John Degenkolb (37 ans, ALL), Robbe Dhondt (22 ans, BEL), Niklas Märkl (27 ans, ALL), Julius van den Berg (29 ans, HOL), Frank van den Broek (25 ans, HOL)
- La composition de Visma-Lease a bike : Edoardo Affini (30 ans, ITA), Bruno Armirail (32 ans, FRA), Victor Campenaerts (34 ans, BEL), Per Strand Hagenes (22 ans, NOR), Matteo Jorgenson (26 ans, USA), Sepp Kuss (31 ans, USA), Davide Piganzoli (23 ans, ITA), Jonas Vingegaard (29 ans, DAN)
- La composition de Total Energies : Nicolas Breuillard (26 ans, FRA), Joris Delbove (25 ans, FRA), Alexandre Delettre (28 ans, FRA), Thibault Guernalec (28 ans, FRA), Jordan Jegat (27 ans, FRA), Mathis Le Berre (25 ans, FRA), Anthony Turgis (32 ans, FRA), Mattéo Vercher (25 ans, FRA)
- La composition de Tudor : Julian Alaphilippe (34 ans, FRA), Arvid De Kleijn (32 ans, HOL), Marco Haller (35 ans, AUT), Marc Hirschi (27 ans, SUI), Rick Pluimers (25 ans, HOL), Michael Storer (29 ans, AUS), Matteo Trentin (36 ans, ITA), Yannis Voisard (27 ans, SUI)
- La composition d'UAE Emirates-XRG : Isaac Del Toro (22 ans, MEX), Felix Großschartner (32 ans, AUT), Brandon McNulty (28 ans, USA), Tadej Pogacar (27 ans, SLN), Nils Politt (32 ans, ALL), Florian Vermeersch (27 ans, BEL), Tim Wellens (35 ans, BEL), Adam Yates (33 ans, GBR)
- La composition d'Uno-X Mobility : Jonas Abrahamsen (30 ans, NOR), Anthon Charmig (28 ans, DAN), Magnus Cort (33 ans, DAN), Tobias Halland Johannessen (26 ans, NOR), Anders Halland Johannessen (26 ans, NOR), Anders Skaarseth (31 ans, NOR), Torstein Træen (30 ans, NOR), Soren Waerenskjold (26 ans, NOR)
- La composition de XDS-Astana : Davide Ballerini (31 ans, ITA), Aaron Gate (35 ans, NZL), Sergio Higuita (28 ans, COL), Max Kanter (28 ans, ALL), Harold Tejada (29 ans, COL), Mike Teunissen (33 ans, HOL), Simone Velasco (30 ans, ITA), Nicolas Vinokourov (23 ans, KAZ)