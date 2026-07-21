DIRECT. Tour de France 2026 : les favoris à la bagarre sur le contre-la-montre, le classement

TOUR DE FRANCE. L'Italien Mattia Cattaneo a pris provisoirement la tête du contre-la-montre individuel disputé ce mardi en Haute-Savoie, à l'occasion de la 16e étape du Tour de France, avant le passage des favoris.

L'Essentiel

Découvrez le classement général du Tour de France avec les temps qui sont cumulés après chaque étape pour donner un maillot jaune...

Découvrez le classement de l'étape du jour du Tour de France avec une mise à jour quelques secondes après le franchissement de la ligne d'arrivée des coureurs.

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17:02 - Castrillo provisoirement 5e Pablo Castrillo (Movistar) a baissé de pied après sa belle montée du col de Larringes et franchit la ligne d'arrivée à une cinquième place provisoire, à 18 secondes du leader actuel, Matteo Cattaneo.

17:01 - Martinez vient de partir Après Tom Pidcock, c'est au tour de l'avant-dernier coureur français à s'élancer aujourd'hui. Il s'agit de Lenny Martinez (Bahrain Victorious), qui va devoir lutter pour garder sa place dans le top 10.

17:00 - Arensman échoue de peu Thymen Arensman (Netcompany Ineos) échoue finalement à quatre secondes de Mattia Cattaneo sur la ligne d'arrivée ! Sans son erreur au départ, qui lui a coûté huit secondes, il aurait pris provisoirement la tête du classement. Terrible !

Carte du Tour de France et profils des étapes Voir les images Carte et profil des 21 étapes du Tour de France 2026

16:57 - Jordan Jegat s'élance 10e du classement général, Jordan Jegat (Total Energies) s'élance avec l'objectif de conserver sa place dans ce top 10.

16:53 - Arensman menace Cattaneo Grosschartner et Castrillo ont perdu du temps dans la descente sur Cattaneo mais Arensman continue de se rapprocher de l'Italien, qui ne compte qu'une seconde d'avance sur Arensman au troisième intermédiaire. Le Néerlandais va peut-être regretter son départ raté...

16:51 - Castrillo impressionnant, Grosschartner craque Pablo Castrillo a signé le nouveau meilleur temps au sommet de la côte de Larringes, avec 7 secondes d'avance sur Grosschartner. L'Autrichien a en revanche perdu du temps dans la descente et est passé en deuxième position, derrière Cattaneo, au troisième intermédiaire.

16:47 - Place au top 15 du classement général Ce sont désormais les coureurs du top 15 du classement général qui vont s'élancer, par intervalle de deux minutes à chaque fois. Davide Piganzoli s'élance, avant Adam Yates, Ilan van Wilder, Ricard Carapaz et Yannis Voisard. Jordan Jegat sera le premier du top 10 à partir, à 16h57.

16:44 - Arensman performe Sans son erreur au départ et ses huit secondes de retard, Thymen Arensman (Netcompany Ineos) aurait pris le meilleur temps au sommet de la côte de Larringes, mais il compte six secondes de retard sur Grosschartner.

16:42 - Valentin Paret-Peintre à domicile Valentin Paret-Peintre a été soutenu lors de son passage chez lui à Larringes ! ⚪️???? Valentin Paret-Peintre est chez lui à Larringes ! ????#TDF2026 pic.twitter.com/OiOXlPaHLW — Maillot à Pois E.Leclerc (@maillotapois) July 21, 2026

16:38 - Grosschartner en tête au sommet de la côte Felix Grosschartner (UAE Emirates XRG) continue sur sa lancée après un bon départ et passe en tête au sommet de la côte de Larringes et du deuxième pointage intermédiaire, avec une seconde d'avance sur Mattia Cattaneo et onze sur Bruno Armirail.

16:34 - Grosschartner démarre fort Felix Grosschartner (UAE Emirates XRG), champion d'Autriche de l'exercice à quatre reprise (2022, 2024, 2025 et 2026), vient de signer le meilleur temps au premier intermédiaire.

16:31 - Cattaneo fait mieux qu'Armirail et prend la tête Mattia Cattaneo (Red Bull-Bora-Hansgrohe) n'a rien lâché dans la descente et dans les derniers kilomètres et s'empare de la première place devant Bruno Armirail ! L'Italien améliore de près de 14 secondes la marque du Français pour s'installer provisoirement en tête du classement. Avec un temps de 34'01"28, soit une vitesse moyenne de 46,03 km/h, Cattaneo relègue Armirail à 13"45 et Josh Tarling à 19"76.

16:28 - Arensman est arrivé en retard Thymen Arensman (Netcompany Ineos) a vécu une petite mésaventure au départ, où il est arrivé en retard. Il est finalement parti avec huit secondes de retard.

16:26 - Vauquelin peut y croire En forme depuis le début du Tour de France, Kévin Vauquelin (Netcompany Ineos) peut réussir une belle performance aujourd'hui. Deux fois vice-champion de France du contre-la-montre (2024 et 2025), le Français était l'un des grands favoris du contre-la-montre par équipe de Barcelone, avant d'être pénalisé par une crevaison.

16:22 - Kévin Vauquelin s'élance à son tour Frustré par une crevaison à Montjuïc lors de la première étape à l'occasion du chrono par équipe, Kévin Vauquelin (Netcompany Ineos) s'élance à son tour. Reste à voir s'il compte faire à fond ce chrono individuel ou plutôt se réserver pour la suite du Tour.

16:19 - Des points attribués au col de Larringes Même si c'est un contre-le-montre que disputent les coureurs aujourd'hui en Haute-Savoie, des points seront attribués pour le classement de la montagne. Ce sont les quatre coureurs les plus rapides dans l’ascension de la côte de Larringes (9,7 km à 4,3 %) qui marqueront des points. Le premier gagnera 5 points, le deuxième 3 points, le troisième 2 points et le quatrième 1 point.



16:15 - Catteneo meilleur temps au sommet de la montée Mattia Catteneo (Red Bull-Bora-Hansgrohe) peut-il créer la surprise aujourd'hui ? L'Italien vient de signer le meilleur temps au sommet du col de Larringes, avec 10 secondes d'avance sur Bruno Armirail.

16:11 - Les frères Paret-Peintre en course en même temps Aurélien Paret-Peintre et Valentin Paret-Peintre sont en train de faire le chrono individuel en même temps ce mardi sur les bords du Lac Léman. Les deux frères sont ici chez eux en Haute-Savoie.

16:06 - Le top 5 après 100 coureurs à l'arrivée Plus de 100 coureurs (sur les 166 partants ce matin) sont déjà arrivés à Thonon-les-Bains, et c'est pour l'instant un Français qui possède le meilleur temps provisoirement. Bruno Armirail (Visma-Lease a Bike) en 34'14"73 Josh Tarling (Netcompany Ineos) +6"31 Filippo Ganna (Netcompany Ineos) +11"17 Huub Artz (Lotto Intermarché) +34"47 Daan Hoole (Decathlon CMA CGM) +45"68

16:01 - Pedersen va garder le Maillot Vert Mads Pedersen (Lidl-Trek) a terminé sans problème l’étape du jour et va certainement endosser son 13e Maillot Vert ce soir, avec 31 points d’avance sur son dauphin Jasper Philipsen (Alpecin-Premier Tech). Il lui fallait juste rallier l’arrivée pour être certain de conserver la tête du classement.

15:56 - Mathieu van der Poel en termine Sans avoir pris le moindre risque, Mathieu van der Poel en termine à l'instant à Thonon-les-Bains et franchit la ligne à la 41e place provisoire. Le coureur d'Alpecin-Premier Tech n'a pas chercher à jouer la victoire aujourd'hui.

15:52 - Encore une heure avant les favoris Il faudra patienter encore un peu moins d'une heure avant de voir s'élancer les meilleurs coureurs du classement général. Egan Bernal, 16e au général, partira à 16h45 très exactement.

15:46 - Il faudra aller chercher Armirail Bruno Armirail est le nouveau leader provisoire de ce contre-la-montre individuel. Le Français peut-il aller chercher la première victoire tricolore de ce Tour de France ? ???????? Bruno Armirail has set a new fastest time in this ITT and knocked Joshua Tarling off the hot seat! ⏱️



???????? Bruno Armirail établit le nouveau meilleur temps sur ce CLM individuel et déloge Joshua Tarling du hot seat! ⏱️ #TDF2026 pic.twitter.com/yEYye1btsr — Tour de France™ (@LeTour) July 21, 2026

15:41 - Armirail meilleur temps provisoire ! Bruno Armirail (Visma-Lease a bike) a tenu bon sur les derniers kilomètres et s'empare de la première place provisoire avec six secondes d'avance sur Joshua Tarling et un temps de 34'14"73 !