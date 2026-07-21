DIRECT. Tour de France 2026 : les favoris à la bagarre sur le contre-la-montre, le classement
TOUR DE FRANCE. L'Italien Mattia Cattaneo a pris provisoirement la tête du contre-la-montre individuel disputé ce mardi en Haute-Savoie, à l'occasion de la 16e étape du Tour de France, avant le passage des favoris.
- Le Tour de France 2026 a débuté samedi 4 juillet avec une première étape dans les rues de Barcelone et se termine dans trois semaines, le dimanche 26 juillet à Paris.
- Malheureusement, un coup du sort a fait mal à l'interêt de la course. Tombé dimanche lors de la 15e étape, Jonas Vingegaard a dû abandonner en raison d'une fracture de la clavicule, laissant Pogacar s'envoler vers un nouveau sacre.
- Il faut tout de même dire que depuis le début du Tour de France, l'équipe UAE écrase toute la concurrence, avec un Tadej Pogacar écoeurant qui rafle quasiment toutes les victoires. Sans Vingegaard, Remco Evenepoel va batailler avec Isaac Del Toro et Paul Seixas pour la place de dauphin.
Le classement général du Tour de France 2026
Découvrez le classement général du Tour de France avec les temps qui sont cumulés après chaque étape pour donner un maillot jaune...
Le classement de l'étape du Tour de France 2026
Découvrez le classement de l'étape du jour du Tour de France avec une mise à jour quelques secondes après le franchissement de la ligne d'arrivée des coureurs.
17:02 - Castrillo provisoirement 5e
Pablo Castrillo (Movistar) a baissé de pied après sa belle montée du col de Larringes et franchit la ligne d'arrivée à une cinquième place provisoire, à 18 secondes du leader actuel, Matteo Cattaneo.
17:01 - Martinez vient de partir
Après Tom Pidcock, c'est au tour de l'avant-dernier coureur français à s'élancer aujourd'hui. Il s'agit de Lenny Martinez (Bahrain Victorious), qui va devoir lutter pour garder sa place dans le top 10.
17:00 - Arensman échoue de peu
Thymen Arensman (Netcompany Ineos) échoue finalement à quatre secondes de Mattia Cattaneo sur la ligne d'arrivée ! Sans son erreur au départ, qui lui a coûté huit secondes, il aurait pris provisoirement la tête du classement. Terrible !
16:57 - Jordan Jegat s'élance
10e du classement général, Jordan Jegat (Total Energies) s'élance avec l'objectif de conserver sa place dans ce top 10.
16:53 - Arensman menace Cattaneo
Grosschartner et Castrillo ont perdu du temps dans la descente sur Cattaneo mais Arensman continue de se rapprocher de l'Italien, qui ne compte qu'une seconde d'avance sur Arensman au troisième intermédiaire. Le Néerlandais va peut-être regretter son départ raté...
16:51 - Castrillo impressionnant, Grosschartner craque
Pablo Castrillo a signé le nouveau meilleur temps au sommet de la côte de Larringes, avec 7 secondes d'avance sur Grosschartner. L'Autrichien a en revanche perdu du temps dans la descente et est passé en deuxième position, derrière Cattaneo, au troisième intermédiaire.
16:47 - Place au top 15 du classement général
Ce sont désormais les coureurs du top 15 du classement général qui vont s'élancer, par intervalle de deux minutes à chaque fois. Davide Piganzoli s'élance, avant Adam Yates, Ilan van Wilder, Ricard Carapaz et Yannis Voisard. Jordan Jegat sera le premier du top 10 à partir, à 16h57.
16:44 - Arensman performe
Sans son erreur au départ et ses huit secondes de retard, Thymen Arensman (Netcompany Ineos) aurait pris le meilleur temps au sommet de la côte de Larringes, mais il compte six secondes de retard sur Grosschartner.
16:42 - Valentin Paret-Peintre à domicile
Valentin Paret-Peintre a été soutenu lors de son passage chez lui à Larringes !
⚪️???? Valentin Paret-Peintre est chez lui à Larringes ! ????#TDF2026 pic.twitter.com/OiOXlPaHLW— Maillot à Pois E.Leclerc (@maillotapois) July 21, 2026
16:38 - Grosschartner en tête au sommet de la côte
Felix Grosschartner (UAE Emirates XRG) continue sur sa lancée après un bon départ et passe en tête au sommet de la côte de Larringes et du deuxième pointage intermédiaire, avec une seconde d'avance sur Mattia Cattaneo et onze sur Bruno Armirail.
16:34 - Grosschartner démarre fort
Felix Grosschartner (UAE Emirates XRG), champion d'Autriche de l'exercice à quatre reprise (2022, 2024, 2025 et 2026), vient de signer le meilleur temps au premier intermédiaire.
16:31 - Cattaneo fait mieux qu'Armirail et prend la tête
Mattia Cattaneo (Red Bull-Bora-Hansgrohe) n'a rien lâché dans la descente et dans les derniers kilomètres et s'empare de la première place devant Bruno Armirail ! L'Italien améliore de près de 14 secondes la marque du Français pour s'installer provisoirement en tête du classement. Avec un temps de 34'01"28, soit une vitesse moyenne de 46,03 km/h, Cattaneo relègue Armirail à 13"45 et Josh Tarling à 19"76.
16:28 - Arensman est arrivé en retard
Thymen Arensman (Netcompany Ineos) a vécu une petite mésaventure au départ, où il est arrivé en retard. Il est finalement parti avec huit secondes de retard.
16:26 - Vauquelin peut y croire
En forme depuis le début du Tour de France, Kévin Vauquelin (Netcompany Ineos) peut réussir une belle performance aujourd'hui. Deux fois vice-champion de France du contre-la-montre (2024 et 2025), le Français était l'un des grands favoris du contre-la-montre par équipe de Barcelone, avant d'être pénalisé par une crevaison.
16:22 - Kévin Vauquelin s'élance à son tour
Frustré par une crevaison à Montjuïc lors de la première étape à l'occasion du chrono par équipe, Kévin Vauquelin (Netcompany Ineos) s'élance à son tour. Reste à voir s'il compte faire à fond ce chrono individuel ou plutôt se réserver pour la suite du Tour.
16:19 - Des points attribués au col de Larringes
Même si c'est un contre-le-montre que disputent les coureurs aujourd'hui en Haute-Savoie, des points seront attribués pour le classement de la montagne. Ce sont les quatre coureurs les plus rapides dans l’ascension de la côte de Larringes (9,7 km à 4,3 %) qui marqueront des points. Le premier gagnera 5 points, le deuxième 3 points, le troisième 2 points et le quatrième 1 point.
16:15 - Catteneo meilleur temps au sommet de la montée
Mattia Catteneo (Red Bull-Bora-Hansgrohe) peut-il créer la surprise aujourd'hui ? L'Italien vient de signer le meilleur temps au sommet du col de Larringes, avec 10 secondes d'avance sur Bruno Armirail.
16:11 - Les frères Paret-Peintre en course en même temps
Aurélien Paret-Peintre et Valentin Paret-Peintre sont en train de faire le chrono individuel en même temps ce mardi sur les bords du Lac Léman. Les deux frères sont ici chez eux en Haute-Savoie.
16:06 - Le top 5 après 100 coureurs à l'arrivée
Plus de 100 coureurs (sur les 166 partants ce matin) sont déjà arrivés à Thonon-les-Bains, et c'est pour l'instant un Français qui possède le meilleur temps provisoirement.
- Bruno Armirail (Visma-Lease a Bike) en 34'14"73
- Josh Tarling (Netcompany Ineos) +6"31
- Filippo Ganna (Netcompany Ineos) +11"17
- Huub Artz (Lotto Intermarché) +34"47
- Daan Hoole (Decathlon CMA CGM) +45"68
16:01 - Pedersen va garder le Maillot Vert
Mads Pedersen (Lidl-Trek) a terminé sans problème l’étape du jour et va certainement endosser son 13e Maillot Vert ce soir, avec 31 points d’avance sur son dauphin Jasper Philipsen (Alpecin-Premier Tech). Il lui fallait juste rallier l’arrivée pour être certain de conserver la tête du classement.
15:56 - Mathieu van der Poel en termine
Sans avoir pris le moindre risque, Mathieu van der Poel en termine à l'instant à Thonon-les-Bains et franchit la ligne à la 41e place provisoire. Le coureur d'Alpecin-Premier Tech n'a pas chercher à jouer la victoire aujourd'hui.
15:52 - Encore une heure avant les favoris
Il faudra patienter encore un peu moins d'une heure avant de voir s'élancer les meilleurs coureurs du classement général. Egan Bernal, 16e au général, partira à 16h45 très exactement.
15:46 - Il faudra aller chercher Armirail
Bruno Armirail est le nouveau leader provisoire de ce contre-la-montre individuel. Le Français peut-il aller chercher la première victoire tricolore de ce Tour de France ?
???????? Bruno Armirail has set a new fastest time in this ITT and knocked Joshua Tarling off the hot seat! ⏱️— Tour de France™ (@LeTour) July 21, 2026
???????? Bruno Armirail établit le nouveau meilleur temps sur ce CLM individuel et déloge Joshua Tarling du hot seat! ⏱️ #TDF2026 pic.twitter.com/yEYye1btsr
15:41 - Armirail meilleur temps provisoire !
Bruno Armirail (Visma-Lease a bike) a tenu bon sur les derniers kilomètres et s'empare de la première place provisoire avec six secondes d'avance sur Joshua Tarling et un temps de 34'14"73 !
15:36 - Armirail perd du temps dans le final
Bruno Armirail est en train de perdre du temps dans les derniers kilomètres, qui sont un peu plus techniques. Le Français va-t-il conserver son avance jusqu'au bout ?
Les étapes du Tour de France 2026
- Étape 1 (4 juillet): Barcelone > Barcelone, 19,6km (clm par équipes)
- Étape 2 (5 juillet): Tarragone > Barcelone, 168,5km
- Étape 3 (6 juillet): Granollers > Les Angles, 195,9km
- Étape 4 (7 juillet): Carcassonne > Foix, 181,9km
- Étape 5 (8 juillet): Lannemezan > Pau, 158,3km
- Étape 6 (9 juillet): Pau > Gavarnie-Gèdre, 186,2km
- Étape 7 (10 juillet): Hagetmau > Bordeaux, 175,1km
- Étape 8 (11 juillet): Périgueux > Bergerac, 180,4km
- Étape 9 (12 juillet): Malemort > Ussel, 185,5km
- 13 juillet: journée de repos
- Étape 10 (14 juillet): Aurillac > Le Lioran, 166,6km
- Étape 11 (15 juillet): Vichy > Nevers, 161,3km
- Étape 12 (16 juillet): Circuit Nevers Magny-Cours > Chalon-sur-Saône, 179,1km
- Étape 13 (17 juillet): Dole > Belfort, 205,8km
- Étape 14 (18 juillet): Mulhouse > Le Markstein Fellering, 155,3km
- Étape 15 (19 juillet): Champagnole > Plateau de Solaison, 183,9km
- 20 juillet: journée de repos
- Étape 16 (21 juillet): Évian-les-Bains > Thonon-les-Bains, 26,1km (clm individuel)
- Étape 17 (22 juillet): Chambéry > Voiron, 174,7km
- Étape 18 (23 juillet): Voiron > Orcières-Merlette, 185,2km
- Étape 19 (24 juillet): Gap > Alpe d'Huez, 127,9km
- Étape 20 (25 juillet): Le Bourg d'Oisans > Alpe d'Huez, 170,9km
- Étape 21 (26 juillet): Thoiry > Paris Champs-Élysées, 133km
Les équipes et engagés du Tour de France 2026
- La composition d'Alpecin - Premier Tech : Mathieu Van der Poel (31 ans, HOL), Jasper Philipsen (28 ans, BEL), Emiel Verstrynge (24 ans, BEL), Jonas Rickaert (32 ans, BEL), Ramses Debruyne (23 ans, BEL), Edward Planckaert (31 ans, BEL), Tim Marsman (25 ans, HOL), Silvan Dillier (35 ans, SUI)
- La composition de Bahrain Victorious : Phil Bauhaus (31 ans, ALL), Damiano Caruso (38 ans, ITA), Kamil Gradek (35 ans, POL), Lenny Martinez (22 ans, FRA), Matej Mohoric (31 ans, SLN), Robert Stannard (27 ans, NZ), Antonio Tiberi (25 ans, ITA), Vlad Van Mechelen (22 ans, BEL)
- La composition de Caja Rural-Seguros RGA : Abel Balderstone (25 ans, ESP), Sebastian Berwick (26 ans, AUS), Fernando Gaviria (31 ans, COL), Alex Molenaar (26 ans, HOL), Joel Nicolau (28 ans, ESP), Stefano Oldani (28 ans, ITA), Jakub Otruba (28 ans, RTC), José Félix Parra (29 ans, ESP)
- La composition de Cofidis : Piet Allegaert (31 ans, BEL), Jenthe Biermans (30 ans, BEL), Milan Fretin (25 ans, BEL), Axel Kirsch (34 ans, LUX), Hugo Page (24 ans, FRA), Alex Aranburu (30 ans, ESP), Benjamin Thomas (30 ans, FRA), Ion Izagirre (37 ans, ESP)
- La composition de Decathlon-CMA CGM : Tiesj Benoot (32 ans, BEL), Cees Bol (30 ans, HOL), Daan Hoole (27 ans, HOtropL), Olav Kooij (24 ans, HOL), Aurélien Paret-Peintre (30 ans, FRA), Nicolas Prodhomme (29 ans, FRA), Matthew Riccitello (24 ans, USA), Paul Seixas (19 ans, FRA)
- La composition d'EF Education-Easy Post : Richard Carapaz (33 ans, ECU), Ben Healy (25 ans, IRL), Kasper Asgreen (31 ans, DAN), Michael Valgren (34 ans, DAN), Alex Baudin (25 ans, FRA), Sean Quinn (26 ans, USA), Max Walker (24 ans, GBR), Georg Steinhauser (24 ans, ALL)
- La composition de Groupama-FDJ United : Romain Grégoire (23 ans, FRA), Guillaume Martin-Guyonnet (33 ans, FRA), Clément Braz Afonso (26 ans, FRA), Ewen Costiou (23 ans, FRA), Lorenzo Germani (24 ans, ITA), Clément Berthet (28 ans, FRA), Clément Russo (31 ans, FRA), Quentin Pacher (34 ans, FRA)
- La composition de Netcompany-INEOS : Thymen Arensman (26 ans, HOL), Egan Bernal (29 ans, COL), Tobias Foss (29 ans, NOR), Filippo Ganna (29 ans, ITA), Dorian Godon (30 ans, FRA), Kévin Vauquelin (25 ans, FRA), Michal Kwiatkowski (36 ans, POL), Joshua Tarling (22 ans, GBR)
- La composition de l'équipe Lidl-Trek : Juan Ayuso (23 ans, ESP), Mattias Skjelmose (25 ans, DAN), Mads Pedersen (30 ans, DAN), Toms Skujins (35 ans, LVA), Mathias Vacek (24 ans, RTC), Derek Gee (28 ans, CAN), Quinn Simmons (25 ans, USA), Carlos Verona (33 ans, ESP)
- La composition de Lotto-Intermarché : Huub Artz (24 ans, HOL), Jenno Berckmoes (25 ans, BEL), Lars Craps (24 ans, BEL), Arnaud De Lie (24 ans, BEL), Liam Slock (25 ans, BEL), Lennert Van Eetvelt (24 ans, BEL), Baptiste Veistroffer (26 ans, FRA), Georg Zimmermann (28 ans, BEL)
- La composition de Movistar : Cian Uijtdebroeks (23 ans, BEL), Raul Garcia Pierna (25 ans, ESP), Pablo Castrillo (25 ans, ESP), Einer Rubio (28 ans, COL), Javier Romo (27 ans, ESP), Nelson Oliveira (37 ans, POR), Jefferson Cepeda (28 ans, EQU), Michel Hessmann (25 ans, ALL)
- La composition de NSN : Lewis Askey (25 ans, GBR), George Bennett (36 ans, NZL), Marco Frigo (26 ans, ITA), Biniam Girmay (26 ans, ERY), Matis Louvel (26 ans), Krists Neilands (31 ans, LET), Jake Stewart (26 ans, GBR), Tom Van Asbroeck (36 ans, BEL)
- La composition de Pinarello-Q36.5 : Tom Pidcock (26 ans, GBR), Xabier Mikel Azparren (27 ans, ESP), Fred Wright (27 ans, GBR), Quinten Hermans (30 ans, BEL), Xandro Meurisse (34 ans, BEL), Brent Van Moer (28 ans, BEL), Chris Harper (31 ans, AUS), Damien Howson (33 ans, AUS)
- La composition de Red Bull-Bora-Hansgrohe : Remco Evenepoel (26 ans, BEL), Nico Denz (32 ans, ALL), Florian Lipowitz (25 ans, ALL), Mattia Cattaneo (35 ans, ITA), Jan Tratnik (36 ans, SVN), Maxim Van Gils (26 ans, BEL), Jai Hindley (30 ans, AUS), Tim Van Dijke (26 ans, HOL)
- La composition de Soudal-Quick Step : Pascal Eenkhoorn (29 ans, HOL), Tim Merlier (33 ans, BEL), Valentin Paret-Peintre (25 ans, FRA), Jasper Stuyven (34 ans, BEL), Dylan van Baarle (34 ans, HOL), Bert Van Lerberghe (33 ans, BEL), Ilan Van Wilder (26 ans, BEL), Louis Vervaeke (32 ans, BEL)
- La composition de Jayco AlUla : Pascal Ackermann (32 ans, ALL), Luke Durbridge (35 ans, AUS), Felix Engelhardt (25 ans, ALL), Michael Matthews (35 ans, AUS), Kelland O'Brien (28 ans, AUS), Ben O'Connor (30 ans, AUS), Luke Plapp (25 ans, AUS), Mauro Schmid (26 ans, SUI)
- La composition de Picnic-PostNL : Warren Barguil (34 ans, FRA), Frits Biesterbos (24 ans, HOL), Pavel Bittner (23 ans, CZE), John Degenkolb (37 ans, ALL), Robbe Dhondt (22 ans, BEL), Niklas Märkl (27 ans, ALL), Julius van den Berg (29 ans, HOL), Frank van den Broek (25 ans, HOL)
- La composition de Visma-Lease a bike : Edoardo Affini (30 ans, ITA), Bruno Armirail (32 ans, FRA), Victor Campenaerts (34 ans, BEL), Per Strand Hagenes (22 ans, NOR), Matteo Jorgenson (26 ans, USA), Sepp Kuss (31 ans, USA), Davide Piganzoli (23 ans, ITA), Jonas Vingegaard (29 ans, DAN)
- La composition de Total Energies : Nicolas Breuillard (26 ans, FRA), Joris Delbove (25 ans, FRA), Alexandre Delettre (28 ans, FRA), Thibault Guernalec (28 ans, FRA), Jordan Jegat (27 ans, FRA), Mathis Le Berre (25 ans, FRA), Anthony Turgis (32 ans, FRA), Mattéo Vercher (25 ans, FRA)
- La composition de Tudor : Julian Alaphilippe (34 ans, FRA), Arvid De Kleijn (32 ans, HOL), Marco Haller (35 ans, AUT), Marc Hirschi (27 ans, SUI), Rick Pluimers (25 ans, HOL), Michael Storer (29 ans, AUS), Matteo Trentin (36 ans, ITA), Yannis Voisard (27 ans, SUI)
- La composition d'UAE Emirates-XRG : Isaac Del Toro (22 ans, MEX), Felix Großschartner (32 ans, AUT), Brandon McNulty (28 ans, USA), Tadej Pogacar (27 ans, SLN), Nils Politt (32 ans, ALL), Florian Vermeersch (27 ans, BEL), Tim Wellens (35 ans, BEL), Adam Yates (33 ans, GBR)
- La composition d'Uno-X Mobility : Jonas Abrahamsen (30 ans, NOR), Anthon Charmig (28 ans, DAN), Magnus Cort (33 ans, DAN), Tobias Halland Johannessen (26 ans, NOR), Anders Halland Johannessen (26 ans, NOR), Anders Skaarseth (31 ans, NOR), Torstein Træen (30 ans, NOR), Soren Waerenskjold (26 ans, NOR)
- La composition de XDS-Astana : Davide Ballerini (31 ans, ITA), Aaron Gate (35 ans, NZL), Sergio Higuita (28 ans, COL), Max Kanter (28 ans, ALL), Harold Tejada (29 ans, COL), Mike Teunissen (33 ans, HOL), Simone Velasco (30 ans, ITA), Nicolas Vinokourov (23 ans, KAZ)