DIRECT. Tour de France 2026 : les grimpeurs entrent dans le dur de l'étape 20 avec le Galibier, Pogacar en gestion pour Del Toro, le classement

TOUR DE FRANCE. Dans l'étape du jour, ce samedi, ce sera la dernière grande course de montagne longue de 170,9 kilomètres avec l'étape 20 entre Le Bourg d'Oisons et l'Alpe d'Huez.

L'Essentiel

Le Tour de France 2026 a débuté samedi 4 juillet avec une première étape dans les rues de Barcelone et se termine dans trois semaines, le dimanche 26 juillet à Paris.

Après l'abandon de Jonas Vingegaard lors de la 15e étape, Tadej Pogacar file vers un cinquième sacre sur le Tour de France. Mais l'édition 2026 de la Grande Boucle n'est pas dénuée d'intérêt, avec une lutte farouche pour le podium entre Remco Evenepoel, Isaac Del Toro et Paul Seixas, mais aussi pour le Maillot Vert et pour le Maillot à pois.

Étape 20 ce samedi sur les routes du Tour de France avec une deuxième arrivée consécutive à l'Alpe d'Huez. Après un récital hier de Tadej Pogacar, Paul Seixas aura une dernière occasion de grimper sur le podium dans une étape qui sera très rude pour les organismes. Au programme : 5450 mètres de dénivelé positif avec cinq ascensions : le Col de la Croix de Fer (hors catégorie, 24 km à 5,2%), le Col du Télégraphe (catégorie 1, 11,9 km à 7,1%), le Col du Galibier (hors catégorie, 17,7 km à 6,9%), le Col de Sarenne (hors catégorie, 12,8 km à 7,3%) et la mythique Alpe d'Huez.

Découvrez le classement général du Tour de France avec les temps qui sont cumulés après chaque étape pour donner un maillot jaune...

Découvrez le classement de l'étape du jour du Tour de France avec une mise à jour quelques secondes après le franchissement de la ligne d'arrivée des coureurs.

En direct

15:03 - Pogacar fait des dégâts ! Tadej Pogacar est en train de mettre Isaac Del Toro en difficulté ! Le Mexicain semble marquer le pas ! 15:01 - Mission réussie pour Richard Carapaz ! Richard Carapaz passe le sommet du Col du Galibier en tête ! 20 nouveaux points pour l'Équatorien qui est sûr de finir le Tour de France 2026 avec le maillot à pois ! 15:01 - Ayuso s'arrache ! Juan Ayuso donne tout pour faire la jonction avant le sommet du Col du Galibier ! 12 secondes d'écart. Carte du Tour de France et profils des étapes Lire l'article Tour de France 2026 : étape 20 Le Bourg d'Oisans - Alpe d'Huez (171 km) 15:00 - Pidcock craque ! Dans le groupe maillot jaune, Tom Pidcock est distancé ! 14:59 - Pogacar prend les commandes Tadej Pogacar prend la tête du groupe maillot jaune en personne ! 14:58 - Un kilomètre ! Dernier kilomètre d'ascension dans le Col du Galibier ! 14:56 - Ayuso tient bon Dans le Col du Galibier, Juan Ayuso est à 17 secondes du quatuor de tête. 14:52 - Ayuso encore derrière Finalement, Juan Ayuso est toujours à une vingtaine de secondes de la tête de la course. Richard Carapaz vient d'être rejoint par Kuss, Hindley et Riccitello à trois kilomètres du sommet du Col du Galibier. 14:50 - Quatre coureurs à l'assaut de Carapaz Juan Ayuso fait son retour sur Kuss, Riccitello et Hindley. Le quatuor est à six secondes de Ricard Carapaz. 14:49 - Ayuso accuse le coup ! Juan Ayuso ne parvient pas à suivre ! L'Espagnol est distancé et il a une dizaine de mètres de retard sur Kuss, Riccitello et Hindley. 14:48 - Carapaz attaque encore ! Quel coureur ! Richard Carapaz place une nouvelle attaque dans le Col du Galibier ! Ça va au-delà de la lutte pour le maillot à pois ! L'Équatorien est un véritable dynamiteur ! 14:45 - Ayuso fait l'effort Juan Ayuso tente de reprendre la tête de la course. 14:42 - Healy laisse la place à Carapaz Après avoir fourni un ultime effort en tête de la course, Ben Healy se laisse distancé pour laisser la voie libre à Richard Carapaz. 14:39 - Yates décroché Malade cette semaine, Adam Yates semble avoir tout donné. Le coureur de la formation UAE est décroché dans le groupe maillot jaune. 14:37 - Le groupe maillot jaune perd du monde Ils ne sont plus que vingt-sept coureurs dans le groupe maillot jaune. Warren Barguil est distancé. 14:33 - Johannessen dans le dur Dans le groupe de tête, Tobias Johannessen accuse le coup. Le coureur de la formation Uno-X est victime du violent coup de pédale de Ben Healy. 14:31 - UAE à la poursuite d'EF Alors que Ben Healy mène le groupe de tête, Felix Grosschartner des UAE prend le relais dans le groupe maillot jaune. 14:28 - Le groupe maillot jaune perd du temps L'écart entre le groupe de tête et le groupe maillot jaune ne cesse de bouger ! Alors qu'il était de 3'50", il est désormais de 4'30". 14:25 - De la casse dans le groupe de tête ! Après l'attaque de Ben Healy, Tobias Foss et Thymen Arensman sont lâchés ! 14:24 - Ça s'agite en tête ! Ben Healy attaque avant d'être rejoint par Richard Carapaz. Juan Ayuso ne parvient pas à suivre ! 14:23 - Ayuso en difficulté Régulièrement placé à l'arrière du groupe de tête, Juan Ayuso semble en grande difficulté. À voir si l'Espagnol tiendra jusqu'au sommet du Col du Galibier. 14:21 - Martinez perd une place ! Virtuellement, Juan Ayuso reprend la 5e place du classement général à Lenny Martinez. 14:19 - Jonction imminente ! Dans quelques instants, deux nouveaux coureurs vont rejoindre les 35 déjà présents dans le groupe maillot jaune : Mads Pedersen et Clément Braz Afonso. 14:18 - L'écart chute ! 3'50" d'avance pour le groupe de tête sur la formation Bahrein-Victorious avec Vlad van Mechelen, Damiano Caruso, Antonio Tiberi et Lenny Martinez. 14:17 - Point le plus haut du Tour de France ! Au sommet du Galibier, le point le plus haut du Tour de France 2026 sera atteint à 2 642 mètres d’altitude. LIRE PLUS

Les étapes du Tour de France 2026

Étape 1 (4 juillet): Barcelone > Barcelone, 19,6km (clm par équipes)

Étape 2 (5 juillet): Tarragone > Barcelone, 168,5km

Étape 3 (6 juillet): Granollers > Les Angles, 195,9km

Étape 4 (7 juillet): Carcassonne > Foix, 181,9km

Étape 5 (8 juillet): Lannemezan > Pau, 158,3km

Étape 6 (9 juillet): Pau > Gavarnie-Gèdre, 186,2km

Étape 7 (10 juillet): Hagetmau > Bordeaux, 175,1km

Étape 8 (11 juillet): Périgueux > Bergerac, 180,4km

Étape 9 (12 juillet): Malemort > Ussel, 185,5km

13 juillet: journée de repos

Étape 10 (14 juillet): Aurillac > Le Lioran, 166,6km

Étape 11 (15 juillet): Vichy > Nevers, 161,3km

Étape 12 (16 juillet): Circuit Nevers Magny-Cours > Chalon-sur-Saône, 179,1km

Étape 13 (17 juillet): Dole > Belfort, 205,8km

Étape 14 (18 juillet): Mulhouse > Le Markstein Fellering, 155,3km

Étape 15 (19 juillet): Champagnole > Plateau de Solaison, 183,9km

20 juillet: journée de repos

Étape 16 (21 juillet): Évian-les-Bains > Thonon-les-Bains, 26,1km (clm individuel)

Étape 17 (22 juillet): Chambéry > Voiron, 174,7km

Étape 18 (23 juillet): Voiron > Orcières-Merlette, 185,2km

Étape 19 (24 juillet): Gap > Alpe d'Huez, 127,9km

Étape 20 (25 juillet): Le Bourg d'Oisans > Alpe d'Huez, 170,9km

Étape 21 (26 juillet): Thoiry > Paris Champs-Élysées, 133km

Les équipes et engagés du Tour de France 2026