DIRECT. Tour de France 2026 : les grimpeurs entrent dans le dur de l'étape 20 avec le Galibier, Pogacar en gestion pour Del Toro, le classement
TOUR DE FRANCE. Dans l'étape du jour, ce samedi, ce sera la dernière grande course de montagne longue de 170,9 kilomètres avec l'étape 20 entre Le Bourg d'Oisons et l'Alpe d'Huez.
- Le Tour de France 2026 a débuté samedi 4 juillet avec une première étape dans les rues de Barcelone et se termine dans trois semaines, le dimanche 26 juillet à Paris.
- Après l'abandon de Jonas Vingegaard lors de la 15e étape, Tadej Pogacar file vers un cinquième sacre sur le Tour de France. Mais l'édition 2026 de la Grande Boucle n'est pas dénuée d'intérêt, avec une lutte farouche pour le podium entre Remco Evenepoel, Isaac Del Toro et Paul Seixas, mais aussi pour le Maillot Vert et pour le Maillot à pois.
- Étape 20 ce samedi sur les routes du Tour de France avec une deuxième arrivée consécutive à l'Alpe d'Huez. Après un récital hier de Tadej Pogacar, Paul Seixas aura une dernière occasion de grimper sur le podium dans une étape qui sera très rude pour les organismes. Au programme : 5450 mètres de dénivelé positif avec cinq ascensions : le Col de la Croix de Fer (hors catégorie, 24 km à 5,2%), le Col du Télégraphe (catégorie 1, 11,9 km à 7,1%), le Col du Galibier (hors catégorie, 17,7 km à 6,9%), le Col de Sarenne (hors catégorie, 12,8 km à 7,3%) et la mythique Alpe d'Huez.
Le classement général du Tour de France 2026
Découvrez le classement général du Tour de France avec les temps qui sont cumulés après chaque étape pour donner un maillot jaune...
Le classement de l'étape du Tour de France 2026
Découvrez le classement de l'étape du jour du Tour de France avec une mise à jour quelques secondes après le franchissement de la ligne d'arrivée des coureurs.
15:03 - Pogacar fait des dégâts !
Tadej Pogacar est en train de mettre Isaac Del Toro en difficulté ! Le Mexicain semble marquer le pas !
15:01 - Mission réussie pour Richard Carapaz !
Richard Carapaz passe le sommet du Col du Galibier en tête ! 20 nouveaux points pour l'Équatorien qui est sûr de finir le Tour de France 2026 avec le maillot à pois !
15:01 - Ayuso s'arrache !
Juan Ayuso donne tout pour faire la jonction avant le sommet du Col du Galibier ! 12 secondes d'écart.
14:59 - Pogacar prend les commandes
Tadej Pogacar prend la tête du groupe maillot jaune en personne !
14:52 - Ayuso encore derrière
Finalement, Juan Ayuso est toujours à une vingtaine de secondes de la tête de la course. Richard Carapaz vient d'être rejoint par Kuss, Hindley et Riccitello à trois kilomètres du sommet du Col du Galibier.
14:50 - Quatre coureurs à l'assaut de Carapaz
Juan Ayuso fait son retour sur Kuss, Riccitello et Hindley. Le quatuor est à six secondes de Ricard Carapaz.
14:49 - Ayuso accuse le coup !
Juan Ayuso ne parvient pas à suivre ! L'Espagnol est distancé et il a une dizaine de mètres de retard sur Kuss, Riccitello et Hindley.
14:48 - Carapaz attaque encore !
Quel coureur ! Richard Carapaz place une nouvelle attaque dans le Col du Galibier ! Ça va au-delà de la lutte pour le maillot à pois ! L'Équatorien est un véritable dynamiteur !
14:42 - Healy laisse la place à Carapaz
Après avoir fourni un ultime effort en tête de la course, Ben Healy se laisse distancé pour laisser la voie libre à Richard Carapaz.
14:39 - Yates décroché
Malade cette semaine, Adam Yates semble avoir tout donné. Le coureur de la formation UAE est décroché dans le groupe maillot jaune.
14:37 - Le groupe maillot jaune perd du monde
Ils ne sont plus que vingt-sept coureurs dans le groupe maillot jaune. Warren Barguil est distancé.
14:33 - Johannessen dans le dur
Dans le groupe de tête, Tobias Johannessen accuse le coup. Le coureur de la formation Uno-X est victime du violent coup de pédale de Ben Healy.
14:31 - UAE à la poursuite d'EF
Alors que Ben Healy mène le groupe de tête, Felix Grosschartner des UAE prend le relais dans le groupe maillot jaune.
14:28 - Le groupe maillot jaune perd du temps
L'écart entre le groupe de tête et le groupe maillot jaune ne cesse de bouger ! Alors qu'il était de 3'50", il est désormais de 4'30".
14:25 - De la casse dans le groupe de tête !
Après l'attaque de Ben Healy, Tobias Foss et Thymen Arensman sont lâchés !
14:24 - Ça s'agite en tête !
Ben Healy attaque avant d'être rejoint par Richard Carapaz. Juan Ayuso ne parvient pas à suivre !
14:23 - Ayuso en difficulté
Régulièrement placé à l'arrière du groupe de tête, Juan Ayuso semble en grande difficulté. À voir si l'Espagnol tiendra jusqu'au sommet du Col du Galibier.
14:21 - Martinez perd une place !
Virtuellement, Juan Ayuso reprend la 5e place du classement général à Lenny Martinez.
14:19 - Jonction imminente !
Dans quelques instants, deux nouveaux coureurs vont rejoindre les 35 déjà présents dans le groupe maillot jaune : Mads Pedersen et Clément Braz Afonso.
14:18 - L'écart chute !
3'50" d'avance pour le groupe de tête sur la formation Bahrein-Victorious avec Vlad van Mechelen, Damiano Caruso, Antonio Tiberi et Lenny Martinez.
14:17 - Point le plus haut du Tour de France !
Au sommet du Galibier, le point le plus haut du Tour de France 2026 sera atteint à 2 642 mètres d’altitude.
Les étapes du Tour de France 2026
- Étape 1 (4 juillet): Barcelone > Barcelone, 19,6km (clm par équipes)
- Étape 2 (5 juillet): Tarragone > Barcelone, 168,5km
- Étape 3 (6 juillet): Granollers > Les Angles, 195,9km
- Étape 4 (7 juillet): Carcassonne > Foix, 181,9km
- Étape 5 (8 juillet): Lannemezan > Pau, 158,3km
- Étape 6 (9 juillet): Pau > Gavarnie-Gèdre, 186,2km
- Étape 7 (10 juillet): Hagetmau > Bordeaux, 175,1km
- Étape 8 (11 juillet): Périgueux > Bergerac, 180,4km
- Étape 9 (12 juillet): Malemort > Ussel, 185,5km
- 13 juillet: journée de repos
- Étape 10 (14 juillet): Aurillac > Le Lioran, 166,6km
- Étape 11 (15 juillet): Vichy > Nevers, 161,3km
- Étape 12 (16 juillet): Circuit Nevers Magny-Cours > Chalon-sur-Saône, 179,1km
- Étape 13 (17 juillet): Dole > Belfort, 205,8km
- Étape 14 (18 juillet): Mulhouse > Le Markstein Fellering, 155,3km
- Étape 15 (19 juillet): Champagnole > Plateau de Solaison, 183,9km
- 20 juillet: journée de repos
- Étape 16 (21 juillet): Évian-les-Bains > Thonon-les-Bains, 26,1km (clm individuel)
- Étape 17 (22 juillet): Chambéry > Voiron, 174,7km
- Étape 18 (23 juillet): Voiron > Orcières-Merlette, 185,2km
- Étape 19 (24 juillet): Gap > Alpe d'Huez, 127,9km
- Étape 20 (25 juillet): Le Bourg d'Oisans > Alpe d'Huez, 170,9km
- Étape 21 (26 juillet): Thoiry > Paris Champs-Élysées, 133km
Les équipes et engagés du Tour de France 2026
- La composition d'Alpecin - Premier Tech : Mathieu Van der Poel (31 ans, HOL), Jasper Philipsen (28 ans, BEL), Emiel Verstrynge (24 ans, BEL), Jonas Rickaert (32 ans, BEL), Ramses Debruyne (23 ans, BEL), Edward Planckaert (31 ans, BEL), Tim Marsman (25 ans, HOL), Silvan Dillier (35 ans, SUI)
- La composition de Bahrain Victorious : Phil Bauhaus (31 ans, ALL), Damiano Caruso (38 ans, ITA), Kamil Gradek (35 ans, POL), Lenny Martinez (22 ans, FRA), Matej Mohoric (31 ans, SLN), Robert Stannard (27 ans, NZ), Antonio Tiberi (25 ans, ITA), Vlad Van Mechelen (22 ans, BEL)
- La composition de Caja Rural-Seguros RGA : Abel Balderstone (25 ans, ESP), Sebastian Berwick (26 ans, AUS), Fernando Gaviria (31 ans, COL), Alex Molenaar (26 ans, HOL), Joel Nicolau (28 ans, ESP), Stefano Oldani (28 ans, ITA), Jakub Otruba (28 ans, RTC), José Félix Parra (29 ans, ESP)
- La composition de Cofidis : Piet Allegaert (31 ans, BEL), Jenthe Biermans (30 ans, BEL), Milan Fretin (25 ans, BEL), Axel Kirsch (34 ans, LUX), Hugo Page (24 ans, FRA), Alex Aranburu (30 ans, ESP), Benjamin Thomas (30 ans, FRA), Ion Izagirre (37 ans, ESP)
- La composition de Decathlon-CMA CGM : Tiesj Benoot (32 ans, BEL), Cees Bol (30 ans, HOL), Daan Hoole (27 ans, HOtropL), Olav Kooij (24 ans, HOL), Aurélien Paret-Peintre (30 ans, FRA), Nicolas Prodhomme (29 ans, FRA), Matthew Riccitello (24 ans, USA), Paul Seixas (19 ans, FRA)
- La composition d'EF Education-Easy Post : Richard Carapaz (33 ans, ECU), Ben Healy (25 ans, IRL), Kasper Asgreen (31 ans, DAN), Michael Valgren (34 ans, DAN), Alex Baudin (25 ans, FRA), Sean Quinn (26 ans, USA), Max Walker (24 ans, GBR), Georg Steinhauser (24 ans, ALL)
- La composition de Groupama-FDJ United : Romain Grégoire (23 ans, FRA), Guillaume Martin-Guyonnet (33 ans, FRA), Clément Braz Afonso (26 ans, FRA), Ewen Costiou (23 ans, FRA), Lorenzo Germani (24 ans, ITA), Clément Berthet (28 ans, FRA), Clément Russo (31 ans, FRA), Quentin Pacher (34 ans, FRA)
- La composition de Netcompany-INEOS : Thymen Arensman (26 ans, HOL), Egan Bernal (29 ans, COL), Tobias Foss (29 ans, NOR), Filippo Ganna (29 ans, ITA), Dorian Godon (30 ans, FRA), Kévin Vauquelin (25 ans, FRA), Michal Kwiatkowski (36 ans, POL), Joshua Tarling (22 ans, GBR)
- La composition de l'équipe Lidl-Trek : Juan Ayuso (23 ans, ESP), Mattias Skjelmose (25 ans, DAN), Mads Pedersen (30 ans, DAN), Toms Skujins (35 ans, LVA), Mathias Vacek (24 ans, RTC), Derek Gee (28 ans, CAN), Quinn Simmons (25 ans, USA), Carlos Verona (33 ans, ESP)
- La composition de Lotto-Intermarché : Huub Artz (24 ans, HOL), Jenno Berckmoes (25 ans, BEL), Lars Craps (24 ans, BEL), Arnaud De Lie (24 ans, BEL), Liam Slock (25 ans, BEL), Lennert Van Eetvelt (24 ans, BEL), Baptiste Veistroffer (26 ans, FRA), Georg Zimmermann (28 ans, BEL)
- La composition de Movistar : Cian Uijtdebroeks (23 ans, BEL), Raul Garcia Pierna (25 ans, ESP), Pablo Castrillo (25 ans, ESP), Einer Rubio (28 ans, COL), Javier Romo (27 ans, ESP), Nelson Oliveira (37 ans, POR), Jefferson Cepeda (28 ans, EQU), Michel Hessmann (25 ans, ALL)
- La composition de NSN : Lewis Askey (25 ans, GBR), George Bennett (36 ans, NZL), Marco Frigo (26 ans, ITA), Biniam Girmay (26 ans, ERY), Matis Louvel (26 ans), Krists Neilands (31 ans, LET), Jake Stewart (26 ans, GBR), Tom Van Asbroeck (36 ans, BEL)
- La composition de Pinarello-Q36.5 : Tom Pidcock (26 ans, GBR), Xabier Mikel Azparren (27 ans, ESP), Fred Wright (27 ans, GBR), Quinten Hermans (30 ans, BEL), Xandro Meurisse (34 ans, BEL), Brent Van Moer (28 ans, BEL), Chris Harper (31 ans, AUS), Damien Howson (33 ans, AUS)
- La composition de Red Bull-Bora-Hansgrohe : Remco Evenepoel (26 ans, BEL), Nico Denz (32 ans, ALL), Florian Lipowitz (25 ans, ALL), Mattia Cattaneo (35 ans, ITA), Jan Tratnik (36 ans, SVN), Maxim Van Gils (26 ans, BEL), Jai Hindley (30 ans, AUS), Tim Van Dijke (26 ans, HOL)
- La composition de Soudal-Quick Step : Pascal Eenkhoorn (29 ans, HOL), Tim Merlier (33 ans, BEL), Valentin Paret-Peintre (25 ans, FRA), Jasper Stuyven (34 ans, BEL), Dylan van Baarle (34 ans, HOL), Bert Van Lerberghe (33 ans, BEL), Ilan Van Wilder (26 ans, BEL), Louis Vervaeke (32 ans, BEL)
- La composition de Jayco AlUla : Pascal Ackermann (32 ans, ALL), Luke Durbridge (35 ans, AUS), Felix Engelhardt (25 ans, ALL), Michael Matthews (35 ans, AUS), Kelland O'Brien (28 ans, AUS), Ben O'Connor (30 ans, AUS), Luke Plapp (25 ans, AUS), Mauro Schmid (26 ans, SUI)
- La composition de Picnic-PostNL : Warren Barguil (34 ans, FRA), Frits Biesterbos (24 ans, HOL), Pavel Bittner (23 ans, CZE), John Degenkolb (37 ans, ALL), Robbe Dhondt (22 ans, BEL), Niklas Märkl (27 ans, ALL), Julius van den Berg (29 ans, HOL), Frank van den Broek (25 ans, HOL)
- La composition de Visma-Lease a bike : Edoardo Affini (30 ans, ITA), Bruno Armirail (32 ans, FRA), Victor Campenaerts (34 ans, BEL), Per Strand Hagenes (22 ans, NOR), Matteo Jorgenson (26 ans, USA), Sepp Kuss (31 ans, USA), Davide Piganzoli (23 ans, ITA), Jonas Vingegaard (29 ans, DAN)
- La composition de Total Energies : Nicolas Breuillard (26 ans, FRA), Joris Delbove (25 ans, FRA), Alexandre Delettre (28 ans, FRA), Thibault Guernalec (28 ans, FRA), Jordan Jegat (27 ans, FRA), Mathis Le Berre (25 ans, FRA), Anthony Turgis (32 ans, FRA), Mattéo Vercher (25 ans, FRA)
- La composition de Tudor : Julian Alaphilippe (34 ans, FRA), Arvid De Kleijn (32 ans, HOL), Marco Haller (35 ans, AUT), Marc Hirschi (27 ans, SUI), Rick Pluimers (25 ans, HOL), Michael Storer (29 ans, AUS), Matteo Trentin (36 ans, ITA), Yannis Voisard (27 ans, SUI)
- La composition d'UAE Emirates-XRG : Isaac Del Toro (22 ans, MEX), Felix Großschartner (32 ans, AUT), Brandon McNulty (28 ans, USA), Tadej Pogacar (27 ans, SLN), Nils Politt (32 ans, ALL), Florian Vermeersch (27 ans, BEL), Tim Wellens (35 ans, BEL), Adam Yates (33 ans, GBR)
- La composition d'Uno-X Mobility : Jonas Abrahamsen (30 ans, NOR), Anthon Charmig (28 ans, DAN), Magnus Cort (33 ans, DAN), Tobias Halland Johannessen (26 ans, NOR), Anders Halland Johannessen (26 ans, NOR), Anders Skaarseth (31 ans, NOR), Torstein Træen (30 ans, NOR), Soren Waerenskjold (26 ans, NOR)
- La composition de XDS-Astana : Davide Ballerini (31 ans, ITA), Aaron Gate (35 ans, NZL), Sergio Higuita (28 ans, COL), Max Kanter (28 ans, ALL), Harold Tejada (29 ans, COL), Mike Teunissen (33 ans, HOL), Simone Velasco (30 ans, ITA), Nicolas Vinokourov (23 ans, KAZ)