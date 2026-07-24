DIRECT. Tour de France 2026 : le show écœurant de Pogacar à l'Alpe d'Huez sur l'étape 19, le classement
TOUR DE FRANCE. Dans l'étape du jour, ce vendredi, Tadej Pogacar a réalisé un numéro légendaire dans les lacets de l'Alpe d'Huez.
- Le Tour de France 2026 a débuté samedi 4 juillet avec une première étape dans les rues de Barcelone et se termine dans trois semaines, le dimanche 26 juillet à Paris.
- Après l'abandon de Jonas Vingegaard lors de la 15e étape, Tadej Pogacar file vers un cinquième sacre sur le Tour de France. Mais l'édition 2026 de la Grande Boucle n'est pas dénuée d'intérêt, avec une lutte farouche pour le podium entre Remco Evenepoel, Isaac Del Toro et Paul Seixas, mais aussi pour le Maillot Vert et pour le Maillot à pois.
- Tadej Pogacar a réalisé un nouveau numéro extraordinaire lors de l'étape 19 de ce Tour de France 2026. Dans l'Alpe d'Huez, le Maillot Jaune a remonté un à un ses concurrents pour s'imposer en solitaire dans cette étape de légende.
Le classement général du Tour de France 2026
Découvrez le classement général du Tour de France avec les temps qui sont cumulés après chaque étape pour donner un maillot jaune...
Le classement de l'étape du Tour de France 2026
Découvrez le classement de l'étape du jour du Tour de France avec une mise à jour quelques secondes après le franchissement de la ligne d'arrivée des coureurs.
18:25 - L'étape 20, un nouveau défi pour les coureurs
Après deux étapes alpestres animées, les coureurs n'en ont pas fini avec les Alpes. Pour rallier Paris dimanche, il faudra qu'ils réussissent à survivre à une étape 20 qui s'annonce particulièrement difficile, avec trois cols hors-catégorie au programme : le Col de la Croix de Fer, le Col du Galibier (précéder du col du Télégraphe, classé en catégorie 1) et enfin le Col de Sarenne avant le retour à l'Alpe d'Huez... sans passer une deuxième fois par les lacets. Une étape où se jouera le podium mais aussi le Maillot à pois, actuellement détenu par Richard Carapaz.
18:17 - Le top 10 de l'étape 19 du Tour de France 2026
Tadej Pogacar a remporté sa cinquième étape sur le Tour de France 2026, devant Lenny Martinez et Richard Carapaz.
- Tadej Pogacar
- Lenny Martinez +6"
- Richard Carapaz +9''
- Sepp Kuss +14''
- Tobias Johannessen +2'07''
- Remco Evenepoel +2'29''
- Isaac Del Toro +2'41''
- Matias Skjelmose +2'45"
- Paul Seixas +2'45
- Harold Tejada +3'22''
18:10 - L'attaque victorieuse de Pogacar en vidéo
En bas de l'Alpe d'Huez, Tadej Pogacar comptait un retard de 3'30" sur les hommes de tête. Un retard comblé à moins de deux kilomètres de l'arrivée, mais c'est juste après la flamme rouge qu'il a placé une attaque dont il a le secret pour se défaire définitivement de Richard Carapaz et de Lenny Martinez. À déguster, en vidéo !
????♂️ #TDF2026 | ???? Pogacar s'envole vers une victoire énorme !— francetvsport (@francetvsport) July 24, 2026
???? Suivez le direct : https://t.co/2YyyGIAfdo pic.twitter.com/U2Y8qfaB0L
18:02 - Le top 10 du classement général
Cette étape 19 entre Gap et l'Alpe d'Huez a fait bouger le classement le général, avec notamment une belle opération pour Lenny Martinez, qui entre dans le top 5, et pour Richard Carapaz, alors que Juan Ayuso s'est écroulé. Isaac del Toro (3e) a repris 4 secondes à Paul Seixas (4e), alors que Tadej Pogacar a porté son avance sur Remco Evenepoel au-delà des 7 minutes.
- Tadej Pogacar
- Remco Evenepoel +7'11"
- Isaac del Toro +9'42"
- Paul Seixas +10'06"
- Lenny Martinez +13'00"
- Mattias Skjelmose +13'09"
- Juan Ayuso +15'58"
- Richard Carapaz +21'15"
- Tom Pidcock +21'30"
- Jordan Jegat +23'21"
17:54 - 25e victoire sur le Tour de France pour Pogacar
Avec ce succès prestigieux à l'Alpe d'Huez, Tadej Pogacar remporte sa 25e victoire sur le Tour de France et n'est désormais devancé que par Mark Cavendish (35), Eddy Merckx (34) et Bernard Hinault (28). C'est sa 5e victoire cette année sur la Grande Boucle.
???? ???????????? ???????????????? #TDF2026 pic.twitter.com/RSBdFszwzu— Tour de France™ (@LeTour) July 24, 2026
17:45 - Seixas a perdu 4 secondes sur Del Toro
Présent dans le groupe des favoris tout au long de l'ascension, Paul Seixas a été décroché par Evenepoel, Skjelmose et Del Toro dans le final. Le Français perd quatre secondes sur le Mexicain, qui conserve donc son maillot blanc et sa troisième place, pour 24 secondes.
17:40 - Richard Carapaz nouveau maillot à pois
En terminant à la troisième place de l'étape 19 ce vendredi à l'Alpe d'Huez, Richard Carapaz prend la tête du classement de la montagne avec 91 points, contre 90 pour Tadej Pogacar (UAE Emirates XRG) et 84 pour Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step).
17:36 - Evenepoel termine devant les autres favoris
Remco Evenepoel franchit la ligne à 2'30" de Pogacar, une dizaine de secondes devant Isaac Del Toro, Skjelmose et Paul Seixas, qui a perdu trois ou quatre secondes sur Del Toro.
???????? Remco Evenepoel gains a few seconds on Isaac Del Toro. Mattias Skjelmose and Paul Seixas are right behind them.— Tour de France™ (@LeTour) July 24, 2026
???????? Remco Evenepoel reprend quelques secondes à Isaac Del Toro. Mattias Skjelmose et Paul Seixas sont juste derrière. #TDF2026 pic.twitter.com/PBaI0ei9FF
17:33 - Un show hallucinant à l'Alpe d'Huez, le classement
Tadej Pogacar franchit la ligne d'arrivée en tête à l'Alpe d'Huez après un show incroyable ! Lenny Martinez est deuxième, Richard Carapaz troisième.
17:32 - Pogacar se détache
Pogacar a fait la différence sur une dernière attaque et se détache avant la ligne d'arrivée ! Carapaz et Martinez ne peuvent pas suivre.
17:31 - Attaque de Pogacar !
Pogacar attaque à 1,5 km de l'arrivée mais Carapaz et Martinez répondent bien dans ces pourcentages moins élevés.
17:31 - Le trio de tête sous la flamme rouge
Pogacar, Carapaz et Martinez passent ensemble sous la flamme rouge !
17:30 - Pogacar et Martinez reviennent sur Carapaz
Tadej Pogacar et Lenny Martinez sont revenus sur Richard Carapaz en tête de la course. Est-ce que l'étape va se jouer au sprint entre ces trois hommes ?
17:29 - Del Toro attaque Seixas
Le maillot blanc Isaac Del Toro attaque derrière et Paul Seixas ne parvient pas à suivre !
17:28 - Carapaz tient bon
Richard Carapaz a quelques dizaines de mètres d'avance à 2 kilomètres de l'arrivée sur Tadej Pogacar et Lenny Martinez, qui a accroché la roue du Slovène.
17:27 - Carapaz attaque à 3 kilomètres !
Richard Carapaz a encore des forces et attaque à trois kilomètres de l'arrivée ! C'est terminé pour Sepp Kuss. Lenny Martinez a quelques longueurs de retard et est rejoint par Pogacar.
17:26 - Evenepoel a attaqué
Dans le groupe des favoris, Remco Evenepoel a attaqué pour lâcher Del Toro et Seixas.
17:24 - Pogacar revient sur le trio de tête
En position d'attente dans ces derniers kilomètres, le trio de tête va être rejoint par Tadej Pogacar dans quelques instants. Le Slovène va-t-il régler l'affaire avant le sprint ?
17:23 - Pogacar à 20 secondes
Tadej Pogacar revient inexorablement sur le trio de tête, qui n'est plus qu'à 4 kilomètres de l'arrivée. Le Slovène est à 20 secondes.
17:22 - Pogacar à 40 secondes
Tadej Pogacar continue son effort lissé depuis le début de l'ascension et pointe désormais à 40 secondes du trio de tête...
17:21 - Carapaz attaque encore
Pas rassasié après son succès d'hier, Richard Carapaz attaque encore et lâche Sepp Kuss. Lenny Martinez a réussi à suivre mais n'attaque pas non plus en relais... et Sepp Kuss revient !
17:19 - Le trio de tête se regarde
Les trois hommes de tête ne font pas ce qu'il faut pas aller gagner l'étape. Ils se regardent constamment et n'attaquent pas à fond, alors que Pogacar revient à toute vitesse derrière. Lenny Martinez ne joue particulièrement pas le jeu.
17:17 - Pogacar n'est plus qu'à 1'10"
Tadej Pogacar ne pointe déjà plus qu'à 1'10" du trio de tête, qui peine à s'entendre. Lenny Martinez regrettera peut-être son attitude dans les lacets, car la victoire d'étape semble promise au Slovène.
17:15 - Carapaz attaque !
Richard Carapaz attaque à nouveau et seul Lenny Martinez parvient à répondre ! Mais le Français ne prend pas de relais et Sepp Kuss revient encore. Carapaz en veut au Français.
17:14 - Une foule immense à l'Alpe d'Huez
Les trois hommes de tête arrivent dans les virages où on retrouve le plus de supporters. L'ambiance est folle, le vacarme assourdissant !
Les étapes du Tour de France 2026
- Étape 1 (4 juillet): Barcelone > Barcelone, 19,6km (clm par équipes)
- Étape 2 (5 juillet): Tarragone > Barcelone, 168,5km
- Étape 3 (6 juillet): Granollers > Les Angles, 195,9km
- Étape 4 (7 juillet): Carcassonne > Foix, 181,9km
- Étape 5 (8 juillet): Lannemezan > Pau, 158,3km
- Étape 6 (9 juillet): Pau > Gavarnie-Gèdre, 186,2km
- Étape 7 (10 juillet): Hagetmau > Bordeaux, 175,1km
- Étape 8 (11 juillet): Périgueux > Bergerac, 180,4km
- Étape 9 (12 juillet): Malemort > Ussel, 185,5km
- 13 juillet: journée de repos
- Étape 10 (14 juillet): Aurillac > Le Lioran, 166,6km
- Étape 11 (15 juillet): Vichy > Nevers, 161,3km
- Étape 12 (16 juillet): Circuit Nevers Magny-Cours > Chalon-sur-Saône, 179,1km
- Étape 13 (17 juillet): Dole > Belfort, 205,8km
- Étape 14 (18 juillet): Mulhouse > Le Markstein Fellering, 155,3km
- Étape 15 (19 juillet): Champagnole > Plateau de Solaison, 183,9km
- 20 juillet: journée de repos
- Étape 16 (21 juillet): Évian-les-Bains > Thonon-les-Bains, 26,1km (clm individuel)
- Étape 17 (22 juillet): Chambéry > Voiron, 174,7km
- Étape 18 (23 juillet): Voiron > Orcières-Merlette, 185,2km
- Étape 19 (24 juillet): Gap > Alpe d'Huez, 127,9km
- Étape 20 (25 juillet): Le Bourg d'Oisans > Alpe d'Huez, 170,9km
- Étape 21 (26 juillet): Thoiry > Paris Champs-Élysées, 133km
Les équipes et engagés du Tour de France 2026
- La composition d'Alpecin - Premier Tech : Mathieu Van der Poel (31 ans, HOL), Jasper Philipsen (28 ans, BEL), Emiel Verstrynge (24 ans, BEL), Jonas Rickaert (32 ans, BEL), Ramses Debruyne (23 ans, BEL), Edward Planckaert (31 ans, BEL), Tim Marsman (25 ans, HOL), Silvan Dillier (35 ans, SUI)
- La composition de Bahrain Victorious : Phil Bauhaus (31 ans, ALL), Damiano Caruso (38 ans, ITA), Kamil Gradek (35 ans, POL), Lenny Martinez (22 ans, FRA), Matej Mohoric (31 ans, SLN), Robert Stannard (27 ans, NZ), Antonio Tiberi (25 ans, ITA), Vlad Van Mechelen (22 ans, BEL)
- La composition de Caja Rural-Seguros RGA : Abel Balderstone (25 ans, ESP), Sebastian Berwick (26 ans, AUS), Fernando Gaviria (31 ans, COL), Alex Molenaar (26 ans, HOL), Joel Nicolau (28 ans, ESP), Stefano Oldani (28 ans, ITA), Jakub Otruba (28 ans, RTC), José Félix Parra (29 ans, ESP)
- La composition de Cofidis : Piet Allegaert (31 ans, BEL), Jenthe Biermans (30 ans, BEL), Milan Fretin (25 ans, BEL), Axel Kirsch (34 ans, LUX), Hugo Page (24 ans, FRA), Alex Aranburu (30 ans, ESP), Benjamin Thomas (30 ans, FRA), Ion Izagirre (37 ans, ESP)
- La composition de Decathlon-CMA CGM : Tiesj Benoot (32 ans, BEL), Cees Bol (30 ans, HOL), Daan Hoole (27 ans, HOtropL), Olav Kooij (24 ans, HOL), Aurélien Paret-Peintre (30 ans, FRA), Nicolas Prodhomme (29 ans, FRA), Matthew Riccitello (24 ans, USA), Paul Seixas (19 ans, FRA)
- La composition d'EF Education-Easy Post : Richard Carapaz (33 ans, ECU), Ben Healy (25 ans, IRL), Kasper Asgreen (31 ans, DAN), Michael Valgren (34 ans, DAN), Alex Baudin (25 ans, FRA), Sean Quinn (26 ans, USA), Max Walker (24 ans, GBR), Georg Steinhauser (24 ans, ALL)
- La composition de Groupama-FDJ United : Romain Grégoire (23 ans, FRA), Guillaume Martin-Guyonnet (33 ans, FRA), Clément Braz Afonso (26 ans, FRA), Ewen Costiou (23 ans, FRA), Lorenzo Germani (24 ans, ITA), Clément Berthet (28 ans, FRA), Clément Russo (31 ans, FRA), Quentin Pacher (34 ans, FRA)
- La composition de Netcompany-INEOS : Thymen Arensman (26 ans, HOL), Egan Bernal (29 ans, COL), Tobias Foss (29 ans, NOR), Filippo Ganna (29 ans, ITA), Dorian Godon (30 ans, FRA), Kévin Vauquelin (25 ans, FRA), Michal Kwiatkowski (36 ans, POL), Joshua Tarling (22 ans, GBR)
- La composition de l'équipe Lidl-Trek : Juan Ayuso (23 ans, ESP), Mattias Skjelmose (25 ans, DAN), Mads Pedersen (30 ans, DAN), Toms Skujins (35 ans, LVA), Mathias Vacek (24 ans, RTC), Derek Gee (28 ans, CAN), Quinn Simmons (25 ans, USA), Carlos Verona (33 ans, ESP)
- La composition de Lotto-Intermarché : Huub Artz (24 ans, HOL), Jenno Berckmoes (25 ans, BEL), Lars Craps (24 ans, BEL), Arnaud De Lie (24 ans, BEL), Liam Slock (25 ans, BEL), Lennert Van Eetvelt (24 ans, BEL), Baptiste Veistroffer (26 ans, FRA), Georg Zimmermann (28 ans, BEL)
- La composition de Movistar : Cian Uijtdebroeks (23 ans, BEL), Raul Garcia Pierna (25 ans, ESP), Pablo Castrillo (25 ans, ESP), Einer Rubio (28 ans, COL), Javier Romo (27 ans, ESP), Nelson Oliveira (37 ans, POR), Jefferson Cepeda (28 ans, EQU), Michel Hessmann (25 ans, ALL)
- La composition de NSN : Lewis Askey (25 ans, GBR), George Bennett (36 ans, NZL), Marco Frigo (26 ans, ITA), Biniam Girmay (26 ans, ERY), Matis Louvel (26 ans), Krists Neilands (31 ans, LET), Jake Stewart (26 ans, GBR), Tom Van Asbroeck (36 ans, BEL)
- La composition de Pinarello-Q36.5 : Tom Pidcock (26 ans, GBR), Xabier Mikel Azparren (27 ans, ESP), Fred Wright (27 ans, GBR), Quinten Hermans (30 ans, BEL), Xandro Meurisse (34 ans, BEL), Brent Van Moer (28 ans, BEL), Chris Harper (31 ans, AUS), Damien Howson (33 ans, AUS)
- La composition de Red Bull-Bora-Hansgrohe : Remco Evenepoel (26 ans, BEL), Nico Denz (32 ans, ALL), Florian Lipowitz (25 ans, ALL), Mattia Cattaneo (35 ans, ITA), Jan Tratnik (36 ans, SVN), Maxim Van Gils (26 ans, BEL), Jai Hindley (30 ans, AUS), Tim Van Dijke (26 ans, HOL)
- La composition de Soudal-Quick Step : Pascal Eenkhoorn (29 ans, HOL), Tim Merlier (33 ans, BEL), Valentin Paret-Peintre (25 ans, FRA), Jasper Stuyven (34 ans, BEL), Dylan van Baarle (34 ans, HOL), Bert Van Lerberghe (33 ans, BEL), Ilan Van Wilder (26 ans, BEL), Louis Vervaeke (32 ans, BEL)
- La composition de Jayco AlUla : Pascal Ackermann (32 ans, ALL), Luke Durbridge (35 ans, AUS), Felix Engelhardt (25 ans, ALL), Michael Matthews (35 ans, AUS), Kelland O'Brien (28 ans, AUS), Ben O'Connor (30 ans, AUS), Luke Plapp (25 ans, AUS), Mauro Schmid (26 ans, SUI)
- La composition de Picnic-PostNL : Warren Barguil (34 ans, FRA), Frits Biesterbos (24 ans, HOL), Pavel Bittner (23 ans, CZE), John Degenkolb (37 ans, ALL), Robbe Dhondt (22 ans, BEL), Niklas Märkl (27 ans, ALL), Julius van den Berg (29 ans, HOL), Frank van den Broek (25 ans, HOL)
- La composition de Visma-Lease a bike : Edoardo Affini (30 ans, ITA), Bruno Armirail (32 ans, FRA), Victor Campenaerts (34 ans, BEL), Per Strand Hagenes (22 ans, NOR), Matteo Jorgenson (26 ans, USA), Sepp Kuss (31 ans, USA), Davide Piganzoli (23 ans, ITA), Jonas Vingegaard (29 ans, DAN)
- La composition de Total Energies : Nicolas Breuillard (26 ans, FRA), Joris Delbove (25 ans, FRA), Alexandre Delettre (28 ans, FRA), Thibault Guernalec (28 ans, FRA), Jordan Jegat (27 ans, FRA), Mathis Le Berre (25 ans, FRA), Anthony Turgis (32 ans, FRA), Mattéo Vercher (25 ans, FRA)
- La composition de Tudor : Julian Alaphilippe (34 ans, FRA), Arvid De Kleijn (32 ans, HOL), Marco Haller (35 ans, AUT), Marc Hirschi (27 ans, SUI), Rick Pluimers (25 ans, HOL), Michael Storer (29 ans, AUS), Matteo Trentin (36 ans, ITA), Yannis Voisard (27 ans, SUI)
- La composition d'UAE Emirates-XRG : Isaac Del Toro (22 ans, MEX), Felix Großschartner (32 ans, AUT), Brandon McNulty (28 ans, USA), Tadej Pogacar (27 ans, SLN), Nils Politt (32 ans, ALL), Florian Vermeersch (27 ans, BEL), Tim Wellens (35 ans, BEL), Adam Yates (33 ans, GBR)
- La composition d'Uno-X Mobility : Jonas Abrahamsen (30 ans, NOR), Anthon Charmig (28 ans, DAN), Magnus Cort (33 ans, DAN), Tobias Halland Johannessen (26 ans, NOR), Anders Halland Johannessen (26 ans, NOR), Anders Skaarseth (31 ans, NOR), Torstein Træen (30 ans, NOR), Soren Waerenskjold (26 ans, NOR)
- La composition de XDS-Astana : Davide Ballerini (31 ans, ITA), Aaron Gate (35 ans, NZL), Sergio Higuita (28 ans, COL), Max Kanter (28 ans, ALL), Harold Tejada (29 ans, COL), Mike Teunissen (33 ans, HOL), Simone Velasco (30 ans, ITA), Nicolas Vinokourov (23 ans, KAZ)