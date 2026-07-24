DIRECT. Tour de France 2026 : le show écœurant de Pogacar à l'Alpe d'Huez sur l'étape 19, le classement

TOUR DE FRANCE. Dans l'étape du jour, ce vendredi, Tadej Pogacar a réalisé un numéro légendaire dans les lacets de l'Alpe d'Huez.

L'Essentiel

Découvrez le classement général du Tour de France avec les temps qui sont cumulés après chaque étape pour donner un maillot jaune...

Découvrez le classement de l'étape du jour du Tour de France avec une mise à jour quelques secondes après le franchissement de la ligne d'arrivée des coureurs.

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18:25 - L'étape 20, un nouveau défi pour les coureurs Après deux étapes alpestres animées, les coureurs n'en ont pas fini avec les Alpes. Pour rallier Paris dimanche, il faudra qu'ils réussissent à survivre à une étape 20 qui s'annonce particulièrement difficile, avec trois cols hors-catégorie au programme : le Col de la Croix de Fer, le Col du Galibier (précéder du col du Télégraphe, classé en catégorie 1) et enfin le Col de Sarenne avant le retour à l'Alpe d'Huez... sans passer une deuxième fois par les lacets. Une étape où se jouera le podium mais aussi le Maillot à pois, actuellement détenu par Richard Carapaz.

18:17 - Le top 10 de l'étape 19 du Tour de France 2026 Tadej Pogacar a remporté sa cinquième étape sur le Tour de France 2026, devant Lenny Martinez et Richard Carapaz. Tadej Pogacar Lenny Martinez +6" Richard Carapaz +9'' Sepp Kuss +14'' Tobias Johannessen +2'07'' Remco Evenepoel +2'29'' Isaac Del Toro +2'41'' Matias Skjelmose +2'45" Paul Seixas +2'45 Harold Tejada +3'22''

18:10 - L'attaque victorieuse de Pogacar en vidéo En bas de l'Alpe d'Huez, Tadej Pogacar comptait un retard de 3'30" sur les hommes de tête. Un retard comblé à moins de deux kilomètres de l'arrivée, mais c'est juste après la flamme rouge qu'il a placé une attaque dont il a le secret pour se défaire définitivement de Richard Carapaz et de Lenny Martinez. À déguster, en vidéo ! ????‍♂️ #TDF2026 | ???? Pogacar s'envole vers une victoire énorme !



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Carte du Tour de France et profils des étapes Lire l'article Tour de France 2026 : étape 19 Gap - Alpe d'Huez (128 km)

18:02 - Le top 10 du classement général Cette étape 19 entre Gap et l'Alpe d'Huez a fait bouger le classement le général, avec notamment une belle opération pour Lenny Martinez, qui entre dans le top 5, et pour Richard Carapaz, alors que Juan Ayuso s'est écroulé. Isaac del Toro (3e) a repris 4 secondes à Paul Seixas (4e), alors que Tadej Pogacar a porté son avance sur Remco Evenepoel au-delà des 7 minutes. Tadej Pogacar Remco Evenepoel +7'11" Isaac del Toro +9'42" Paul Seixas +10'06" Lenny Martinez +13'00" Mattias Skjelmose +13'09" Juan Ayuso +15'58" Richard Carapaz +21'15" Tom Pidcock +21'30" Jordan Jegat +23'21"

17:54 - 25e victoire sur le Tour de France pour Pogacar Avec ce succès prestigieux à l'Alpe d'Huez, Tadej Pogacar remporte sa 25e victoire sur le Tour de France et n'est désormais devancé que par Mark Cavendish (35), Eddy Merckx (34) et Bernard Hinault (28). C'est sa 5e victoire cette année sur la Grande Boucle. ???? ???????????? ???????????????? #TDF2026 pic.twitter.com/RSBdFszwzu — Tour de France™ (@LeTour) July 24, 2026

17:45 - Seixas a perdu 4 secondes sur Del Toro Présent dans le groupe des favoris tout au long de l'ascension, Paul Seixas a été décroché par Evenepoel, Skjelmose et Del Toro dans le final. Le Français perd quatre secondes sur le Mexicain, qui conserve donc son maillot blanc et sa troisième place, pour 24 secondes.

17:40 - Richard Carapaz nouveau maillot à pois En terminant à la troisième place de l'étape 19 ce vendredi à l'Alpe d'Huez, Richard Carapaz prend la tête du classement de la montagne avec 91 points, contre 90 pour Tadej Pogacar (UAE Emirates XRG) et 84 pour Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step).

17:36 - Evenepoel termine devant les autres favoris Remco Evenepoel franchit la ligne à 2'30" de Pogacar, une dizaine de secondes devant Isaac Del Toro, Skjelmose et Paul Seixas, qui a perdu trois ou quatre secondes sur Del Toro. ???????? Remco Evenepoel gains a few seconds on Isaac Del Toro. Mattias Skjelmose and Paul Seixas are right behind them.



???????? Remco Evenepoel reprend quelques secondes à Isaac Del Toro. Mattias Skjelmose et Paul Seixas sont juste derrière. #TDF2026 pic.twitter.com/PBaI0ei9FF — Tour de France™ (@LeTour) July 24, 2026

17:33 - Un show hallucinant à l'Alpe d'Huez, le classement Tadej Pogacar franchit la ligne d'arrivée en tête à l'Alpe d'Huez après un show incroyable ! Lenny Martinez est deuxième, Richard Carapaz troisième.

17:32 - Pogacar se détache Pogacar a fait la différence sur une dernière attaque et se détache avant la ligne d'arrivée ! Carapaz et Martinez ne peuvent pas suivre.

17:31 - Attaque de Pogacar ! Pogacar attaque à 1,5 km de l'arrivée mais Carapaz et Martinez répondent bien dans ces pourcentages moins élevés.

17:31 - Le trio de tête sous la flamme rouge Pogacar, Carapaz et Martinez passent ensemble sous la flamme rouge !

17:30 - Pogacar et Martinez reviennent sur Carapaz Tadej Pogacar et Lenny Martinez sont revenus sur Richard Carapaz en tête de la course. Est-ce que l'étape va se jouer au sprint entre ces trois hommes ?

17:29 - Del Toro attaque Seixas Le maillot blanc Isaac Del Toro attaque derrière et Paul Seixas ne parvient pas à suivre !

17:28 - Carapaz tient bon Richard Carapaz a quelques dizaines de mètres d'avance à 2 kilomètres de l'arrivée sur Tadej Pogacar et Lenny Martinez, qui a accroché la roue du Slovène.

17:27 - Carapaz attaque à 3 kilomètres ! Richard Carapaz a encore des forces et attaque à trois kilomètres de l'arrivée ! C'est terminé pour Sepp Kuss. Lenny Martinez a quelques longueurs de retard et est rejoint par Pogacar.

17:26 - Evenepoel a attaqué Dans le groupe des favoris, Remco Evenepoel a attaqué pour lâcher Del Toro et Seixas.

17:24 - Pogacar revient sur le trio de tête En position d'attente dans ces derniers kilomètres, le trio de tête va être rejoint par Tadej Pogacar dans quelques instants. Le Slovène va-t-il régler l'affaire avant le sprint ?

17:23 - Pogacar à 20 secondes Tadej Pogacar revient inexorablement sur le trio de tête, qui n'est plus qu'à 4 kilomètres de l'arrivée. Le Slovène est à 20 secondes.

17:22 - Pogacar à 40 secondes Tadej Pogacar continue son effort lissé depuis le début de l'ascension et pointe désormais à 40 secondes du trio de tête...

17:21 - Carapaz attaque encore Pas rassasié après son succès d'hier, Richard Carapaz attaque encore et lâche Sepp Kuss. Lenny Martinez a réussi à suivre mais n'attaque pas non plus en relais... et Sepp Kuss revient !

17:19 - Le trio de tête se regarde Les trois hommes de tête ne font pas ce qu'il faut pas aller gagner l'étape. Ils se regardent constamment et n'attaquent pas à fond, alors que Pogacar revient à toute vitesse derrière. Lenny Martinez ne joue particulièrement pas le jeu.

17:17 - Pogacar n'est plus qu'à 1'10" Tadej Pogacar ne pointe déjà plus qu'à 1'10" du trio de tête, qui peine à s'entendre. Lenny Martinez regrettera peut-être son attitude dans les lacets, car la victoire d'étape semble promise au Slovène.

17:15 - Carapaz attaque ! Richard Carapaz attaque à nouveau et seul Lenny Martinez parvient à répondre ! Mais le Français ne prend pas de relais et Sepp Kuss revient encore. Carapaz en veut au Français.