DIRECT. Tour de France 2026 : triplé historique pour Merlier, le classement

TOUR DE FRANCE. Tim Merlier s'impose pour la 3e fois lors de la 12e étape dans un sprint massif parfaitement maîtrisé par le Belge !

L'Essentiel

Découvrez le classement général du Tour de France avec les temps qui sont cumulés après chaque étape pour donner un maillot jaune...

Découvrez le classement de l'étape du jour du Tour de France avec une mise à jour quelques secondes après le franchissement de la ligne d'arrivée des coureurs.

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18:47 - 3 blessés après la chute Fernando Gaviria (Caja Rural) a une fracture de la clavicule. Il va être contraint à l'abandon... Un autre coureur a également la même blessure tandis qu'un dernier athlète a une commotion cérébrale. Il y a sûrement des abandons à prévoir demain lors de la 13e étape du Tour de France 2026.

18:30 - L’étape de demain Après deux étapes de plat et deux sprint massifs, les baroudeurs et favoris vont de nouveau pouvoir s’illustrer à l’issue de la 13e étape du Tour de France 2026 dans le Massif des Vosges entre Dole et Belfort. Ce parcours accidenté semble idéal pour une victoire d’échappée. Ça sera la plus longue étape (205,8km) de cette édition 2026 et elle se conclura avec un col de première catégorie, le Ballon d’Alsace (8,9km à 6,9%).

18:15 - Le résumé de l’étape Après le départ réel, l’avant de la course s’est agité pendant près de 37km pour finalement laisser Baptiste Veistroffer (Lotto Intermarché) en solitaire. Contrôler un homme est plus simple que de gérer plusieurs hommes à l’avant. Les équipes de sprinteurs ont donné le ton et ont laissé le Français partir. C’est très logiquement qu’il est passé en tête au sprint intermédiaire devant les sprinteurs. C’est Mads Pedersen qui a été plus rapide que ses concurrents malgré un blocage du Danois sur Philipsen, 3e à Decize. Merlier est 4e; Kanter 5e et Girmay 6e de ce sprint intermédiaire. Juste après ce passage, des relances ont eu lieu au sein du peloton et finalement, trois coureurs ont rejoint Baptiste Veistroffer. il s’agit de Ewen Costiou (Groupama-FDJ United), Mattéo Vercher (Total Energies), et Damiano Caruso (Bahrain Victorious). Les deux derniers cités ont toutefois été repris par le groupe maillot jaune à un peu moins de 60km de l’arrivée en raison d’une relance de Baptiste Veistroffer que l’autre Breton, Ewen Costiou a suivi. Le coureur de Lotto Intermarché a finalement été repris à 30km de l’arrivée. À cet instant, un groupe de 14 coureurs a entrepris une attaque menée par Quinn Simmons et Filippo Ganna. Cette initiative a agité le peloton. Ils ont finalement été récupérés à 24km de l’arrivée. La fin de l’étape a été très mouvementé mais s’est finalement terminée par un sprint remporté par Tim Merlier. C’est sa troisième victoire dans ce Tour de France. Mads Pedersen reste en vert et Pogacar en jaune. Dans le sprint en revanche, il y a eu une chute qui pourrait être déterminante pour le sprinteur Fernando Gaviria (Caja Rural) et le coureur Jonas Abrahamsen.



Carte du Tour de France et profils des étapes Lire l'article Tour de France 2026 : étape 12 Circuit Nevers Magny-Cours - Chalon-sur-Saône (181km)

18:00 - 61e jour en jaune pour Pogi Pogacar conserve tranquillement son maillot jaune. Il dépasse de ce fait Miguel Indurain (60). Le Slovène va tenter de battre les records de Bernard Hinault (79) et Eddy Merckx (95). C'est un des records difficiles à battre dans le Tour de France.

17:50 - Pas de changement au classement général Sans surprise, cette 12e étape qui s’est terminée par un sprint massif n’a pas eu d’incidences sur le maillot jaune toujours sur les épaules de Pogacar. Le classement : 1. Pogacar

2. Vingegaard (+03' 36'')

3. Evenopoel (+04' 06'')

4. Ayuso (+ 04' 22'')

5. Seixas (+04' 35'')

17:48 - Deux Français dans le top 10 de l'étape Dans ce top 10 du sprint, on retrouve Turgis 6e et Russo 8e de cette 12e étape du Tour de France 2026 !

17:45 - Baptiste Veistroffer le plus combattif du jour Étant donné qu'il a roulé seul de nombreux kilomètres, Baptiste Veistroffer récupère logiquement le dossard du plus combattif. C'est la troisième fois qu'il endosse ce dossard après la 5e et 7e étape.

17:45 - Abrahamsen aussi touché La chute survenue dans ce sprint de la 12e étape du Tour de France, a aussi emporté Jonas Abrahamsen ... On espère qu'il n'a rien de grave !

17:40 - Merlier le meilleur sprinteur du Tour mais pas en vert Avec ses 307 points et ses 3 victoires sur 5, Tim Merlier a clairement montré qu'il était le meilleur sprinteur de ce Tour de France 2026. Et pourtant, il ne porte pas le maillot vert distinctif qui récompense le spécialiste de la discipline. Le Belge a d'ores et déjà réussi son Tour avec 3 victoires d'étapes après la 7e et 8e étape. Le coureur de la Soudal Quick-Step obtient la 75e victoire de sa carrière, la 6e sur le Tour.

17:35 - Pedersen conserve son maillot vert Après un sprint intermédiaire qui aurait pu lui coûter cher et une 9e place sur la 12e étape du Tour de France, Mads Pedersen conserve son maillot de meilleur sprinteur. C’est peut-être aujourd’hui qu’il remporte le classement étant donné le peu d’opportunités qu’auront les spécialistes d’ici la fin de la Grand Boucle. Le classement : 1. Pedersen, 357 pts

2. Girmay, 317 pts

3. Philipsen, 311 pts

4. Merlier, 307 pts

5. Kanter, 239 pts



17:30 - L'arrivée de la 12e étape en vidéo Tim Merlier remporte la 12e étape de ce Tour de France à Chalon-sur-Saône et évite la chute à quelques mètres de la ligne d'arrivée : #TDF2026 | Tim Merlier s'impose pour la 3 fois au sprint, après une grosse chute qui a scindé le peloton en deux. C'est le Belge qui s'impose sur cette 11ème étape !



Le direct : https://t.co/2YyyGIAfdo pic.twitter.com/LCigAlEc7G — francetvsport (@francetvsport) July 16, 2026

17:28 - Pedersen 9e Le maillot vert Mads Pedersen a terminé 9e de ce sprint massif !

17:26 - Le classement de la 12e étape Tim Merlier remporte donc cette 12e étape du Tour de France devant ses concurrents directs. Le classement : 1. Tim Merlier (Soudal Quick-Step)

2. Olav Kooij (Decathlon CMA CGM)

3. Jasper Philipsen (Alpecin-Premier Tech)

4. Biniam Girmay (NSN)

5. Milan Fretin (Cofidis)

17:25 - Gaviria a chuté À moins de 500m de l'arrivée, Gaviria a chuté. Il se tient le bras... Ça ne sent pas bon pour le sprinteur de la Caja Rural. On espère qu'il pourra poursuivre son Tour de France.

17:21 - Triplé fabuleux, le classement Tim Merlier remporte une troisième victoire sur ce Tour de France 2026 !

17:20 - C'est parti pour le sprint ! Le sprint s'élance avec Van der Poel qui lance Philipsen.

17:18 - Ils sont tous là Girmay (NSN), Pedersen (Lidl-Trek), Merlier (Soudal Quick-Step), Kanter (XDS Astana), Olav Kooij (Decathlon CMA CGM), Jasper Philipsen (Alpecin-Premier Tech), tous sont présent pour ce probable ultime sprint massif du Tour de France 2026.



17:16 - Les favoris en retrait Pogacar, Evenepoel, Vingegaard ou encore Seixas se positionnent à l'arrière afin d'éviter les frottements et les éventuelles chutes. La vitesse du peloton est proche de 70km/h.

17:15 - Ça travaille pour les sprinteurs Les équipiers des sprinteurs bossent pour leurs leaders qui continuent de se positionner à 6km de l'arrivée. C'est peut être maintenant que le maillot vert se joue dans ce Tour de France.

17:11 - 10km avant l'arrivée ! Walker attaque à 10km de l'arrivée. Il y a peu de chance que le coureur se détache. On ne laisse aucun moment de répit aux sprinteurs avant cette 12e arrivée du Tour de France 2026.

17:09 - Mathias Vacek a pris le point du maillot à pois Mathias Vacek a passé en premier la Côte de Montagny-lès-Buxy quelques minutes auparavant dans cette dernière difficulté de la 12e étape du Tour de France.

17:06 - Pedersen attaque ! Mads Pedersen ne veut pas de sprint. Il essaie d'épuiser ses adversaires ! Il attaque et veut causer une cassure. Il veut garder son maillot vert dans ce Tour de France.

17:05 - Ça roule fort ! Il n'y a plus qu'un groupe, le peloton dans cette 12e étape du Tour de France. Mais qu'est-ce que c'est agité ! Le groupe est très étiré !

17:03 - Contre de Grégoire Romain Grégoire contre-attaque après la bosse. Le champion de France continue cette lancée d'attaques à l'approche de la fin de l'arrivée de la 12e étape du Tour de France.