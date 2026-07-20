DIRECT. Tour de France 2026 : pas d'étape ce lundi, mais une 3e semaine folle, le classement

TOUR DE FRANCE. Nouveau jour de repos sur les routes du Tour de France ce lundi avant une troisième semaine explosive malgré l'abandon de Vingegaard.

L'Essentiel

Le Tour de France 2026 a débuté samedi 4 juillet avec une première étape dans les rues de Barcelone et se termine dans trois semaines, le dimanche 26 juillet à Paris.

Malheureusement, un coup du sort a fait mal à l'interet de la course. Tombé lors de la 15e étape, Jonas Vingegaard a du abandonner en raison d'une fracture sévère de la clavicule, laissant Pogacar s'envolait vers un nouveau sacre.

Il faut tout de même dire que depuis le début du Tour de France, l'équipe UAE écrase toute la concurrence avec un Tadej Pogacar écoeurant qui rafle quasiment toutes les victoires. Sans Vingegaard, le 3e homme se nomme Remco Evenepoel avec un certain Isaac Del Toro et Paul Seixas dans sa roue.

Découvrez le classement général du Tour de France avec les temps qui sont cumulés après chaque étape pour donner un maillot jaune...

Découvrez le classement de l'étape du jour du Tour de France avec une mise à jour quelques secondes après le franchissement de la ligne d'arrivée des coureurs.

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11:57 - Evenepoel : "J'ai souffert sous la pluie" mais satisfait de sa gestion Le Belge a reconnu ouvertement ses difficultés : "Je dois être honnête, j'ai souffert sous la pluie aujourd'hui. J'avais assez froid, mais au bout du compte, j'ai géré mon effort à mon propre rythme dans la dernière montée. C'était juste un peu trop rapide pour moi." Il a toutefois souligné la qualité de son dernier kilomètre et demi, malgré une légère gêne causée par des voitures de l'organisation et du sponsor Shimano. 11:24 - Seixas projette ses espoirs sur la troisième semaine Malgré une journée qu'il qualifie lui-même de "spéciale", Seixas s'est montré globalement satisfait de sa régularité depuis le début de la course. "Je retiens que j'ai réussi à rester solide jusqu'à présent, j'ai bien récupéré. J'espère que ce sera aussi bien pendant la troisième semaine", a-t-il déclaré. Il a conclu avec fair-play : "Parfois, il y a des gars plus forts et ils ont été plus forts donc bravo à eux." 11:00 - Seixas satisfait de son Tour de France : "J'ai fait ma montée à mon rythme" Malgré la perte du maillot blanc, le jeune Français a expliqué avoir voulu gérer son effort, reconnaissant quelques hésitations en cours de montée : "J'aurais peut-être pu en mettre un peu plus à certains moments. J'ai trop hésité mais à la fin, j'ai fini quand même fort." Il a également évoqué une crevaison en début d'étape comme facteur aggravant : "J'ai peut-être dépensé quelques cartouches. Et à ce niveau-là, ce n'est peut-être pas suivre les meilleurs mais peut-être quelques secondes précieuses de gardées."

Les étapes du Tour de France 2026

Étape 1 (4 juillet): Barcelone > Barcelone, 19,6km (clm par équipes)

Étape 2 (5 juillet): Tarragone > Barcelone, 168,5km

Étape 3 (6 juillet): Granollers > Les Angles, 195,9km

Étape 4 (7 juillet): Carcassonne > Foix, 181,9km

Étape 5 (8 juillet): Lannemezan > Pau, 158,3km

Étape 6 (9 juillet): Pau > Gavarnie-Gèdre, 186,2km

Étape 7 (10 juillet): Hagetmau > Bordeaux, 175,1km

Étape 8 (11 juillet): Périgueux > Bergerac, 180,4km

Étape 9 (12 juillet): Malemort > Ussel, 185,5km

13 juillet: journée de repos

Étape 10 (14 juillet): Aurillac > Le Lioran, 166,6km

Étape 11 (15 juillet): Vichy > Nevers, 161,3km

Étape 12 (16 juillet): Circuit Nevers Magny-Cours > Chalon-sur-Saône, 179,1km

Étape 13 (17 juillet): Dole > Belfort, 205,8km

Étape 14 (18 juillet): Mulhouse > Le Markstein Fellering, 155,3km

Étape 15 (19 juillet): Champagnole > Plateau de Solaison, 183,9km

20 juillet: journée de repos

Étape 16 (21 juillet): Évian-les-Bains > Thonon-les-Bains, 26,1km (clm individuel)

Étape 17 (22 juillet): Chambéry > Voiron, 174,7km

Étape 18 (23 juillet): Voiron > Orcières-Merlette, 185,2km

Étape 19 (24 juillet): Gap > Alpe d'Huez, 127,9km

Étape 20 (25 juillet): Le Bourg d'Oisans > Alpe d'Huez, 170,9km

Étape 21 (26 juillet): Thoiry > Paris Champs-Élysées, 133km

Les équipes et engagés du Tour de France 2026