DIRECT. Tour de France 2026 : Merlier et Philipsen déterminés à l'emporter sur la 7e étape, le classement
TOUR DE FRANCE. Battu lors du 1er sprint massif par Kooij, Merlier est attendu au tournant sur cette 7e étape, dans sa quête d'un maillot vert détenu par Pedersen.
- Le Tour de France 2026 a débuté samedi 4 juillet avec une première étape dans les rues de Barcelone et se termine dans trois semaines, le dimanche 26 juillet à Paris.
- Sur ce Tour de France, les stars du peloton devront faire face à la chaleur caniculaire et un parcours très accidenté. Pour ce Tour de France, les stars sont présentes en masse. Chez les Français, on suivra bien évidemment la petite pépite Paul Seixas qui va découvrir la Grande Boucle pour la première fois de sa carrière.
- Depuis le début du Tour de France et après une semaine de course, l'équipe UAE écrase déjà toute la concurrence et Tadej Pogacar a écoeuré la concurrence sur l'étape 6 du Tourmalet où il a collé plus de deux minutes à son dauphin, Jonas Vingegaard. Paul Seixas assure du haut de ses 19 ans et fait jeu égal avec les Evenepoel, Lipowitz, Ayuso et Del Toro sur le 3e échelon de la course.
Le classement général du Tour de France 2026
Découvrez le classement général du Tour de France avec les temps qui sont cumulés après chaque étape pour donner un maillot jaune...
Le classement de l'étape du Tour de France 2026
Découvrez le classement de l'étape du jour du Tour de France avec une mise à jour quelques secondes après le franchissement de la ligne d'arrivée des coureurs.
15:23 - Merckx et une arrivée à Bordeaux
Alors que cette 7e étape du Tour de France 2026 arrive à Bordeaux, petite rétrospective sur le lien entre la ville girondine et la légende Eddy Merckx.
When you see that a stage is coming to Bordeaux How can you not think of Eddy Merckx?— Tour de France (@LeTour) July 10, 2026
Quand on voit qu'une étape arrive à Bordeaux... Comment ne pas penser à Eddy Merckx ? #TDF2026 pic.twitter.com/IoH3pz8Y8L
15:11 - Passage par Luxey (100km)
Le peloton passe actuellement au coeur de Luxey alors que le profil est totalement plat jusqu'à 35 kilomètres de l'arrivée de cette 7e étape du Tour de France 2026.
15:05 - Les points distribués pour le maillot vert
cette 7e étape du Tour de France 2026 sera le théâtre d'une belle bataille pour le maillot vert. Le sprint intermédiaire distribuera 25 points pour le vainqueur tandis que l'arrivée proposera 70 points pour le classement. Il y a donc une belle opportunité de ce replacer dans ce classement du maillot vert aujourd'hui.
14:56 - Attaque de Pedersen !
Peu après une première initiative des Uno X Mobility autour d'Abrahamsen, Pedersen relance. Derrière, le peloton est en file indienne et se rapproche à 50 secondes du duo Veistroffer/Otruba.
14:53 - Les horaires attendus
A cette allure dans cette 7e étape du Tour de France 2026, le peloton est attendu au sprint intermédiaire de Landiras vers 16h16, avant la côte de Beguey à 16h41. L'arrivée de cette 7e étape est attendue aux alentours de 17h34.
14:47 - Le cash prize des coureurs
A ce stade du Tour de France 2026, Tadej Pogacar est celui qui présente le plus gros cash prize du peloton (38 000 euros) devant Mads Pedersen (16 830 euros) et Isaac Del Toro (16 650 euros). Alex Baudin est en tête chez les Français avec 4650 euros.
14:40 - Des sourires chez les Belges (km124)
Au sein du peloton, Evenepoel et Philipsen ont affiché de larges sourires dans cette 7e étape du Tour de France. Le sprinteur de l'Alpecin Premier Tech jouera la victoire tout à l'heure à Bordeaux.
Good mood amongst our Belgians friends— Tour de France (@LeTour) July 10, 2026
Good mood chez nos amis belges #TDF2026 pic.twitter.com/K82snJJhFw
14:38 - Que des miettes pour l'échappée (km120)
A 120 kilomètres de l'arrivée de cette 7e étape du Tour de France 2026, Veistroffer et Otruba doivent se contenter d'une avance très faible : 1'15". D'ici 70 kilomètres, les équipes des sprinteurs voudront sûrement se jouer le sprint intermédiaire.
14:34 - La température
Sur cette 7e étape du Tour de France, la température relevée est actuellement de 31 degrés.
14:26 - L'Alpecin cherche enfin une victoire sur un sprint massif
La formation belge n'a plus remporté de sprint massif sur le Tour de France depuis la 16e étape de l'édition 2026 lorsque Jasper Philipsen s'était imposé.
14:19 - L'écart reste stable (km134)
Dans cette 7e étape du Tour de France 2026, les deux hommes de tête, Veistroffer et Otruba, présente une avantage faible d'un peu plus d'une minute. Les coéquipiers des sprinteurs roulent fort en tête de peloton et ne laissent aucune marge pour l'instant.
14:13 - La dernière victoire de Merlier sur le Tour
La dernière fois que Tim Merlier s'est imposé au terme d'un sprint massif sur le Tour de France remonte à l'étape 9 de l'édition 2025. Cette même année, le Belge s'était aussi imposé sur la 3e étape entre Valenciennes et Dunkerque.
14:10 - Van der Poel déterminé pour la victoire
Le Néerlandais a livré ses ambitions pour cette 7e étape du Tour de France 2026. Il veut servir sur un plateau la victoire à son sprinteur Philipsen.
MVDP will put Jasper in the best possible position for the sprint finish in Bordeaux.— Tour de France (@LeTour) July 10, 2026
MVDP va mettre Jasper dans les meilleures conditions pour ce sprint de Bordeaux. #TDF2026 pic.twitter.com/rS2nVWq9aU
14:03 - Passage à Mont de Marsan (km144)
Les coureurs sont au coeur de Mont de Marsan alors que l'Alpecin Premier Tech roule en tête de peloton dans cette 7e étape du Tour de France 2026.
13:57 - La direction de la Soudal demande de laisser du temps à l'échappée
Alors que Veistroffer et Otruba ne présentent que 57 secondes d'avance dans cette 7e étape du Tour de France 2026, la direction sportive de la Soudal Quick-step demande à son train de baisser le pied dans la poursuite afin d'augmenter l'écart pour faire passer les voitures des deux hommes de tête.
13:55 - Le départ en vidéo
Revivez le départ de la 7e étape du Tour de France 2026 en vidéo.
Stage 7 of the #TDF2026 starts now! After the mountains, the road points to Bordeaux and the sprint trains know what that means.— Tour de France (@LeTour) July 10, 2026
Top départ de lÉtape 7 du #TDF2026 ! Après la montagne, cap sur Bordeaux et les trains de sprinteurs ont bien compris le message. pic.twitter.com/5P2veUnLWj
13:48 - Les équipes des sprinteurs roulent déjà (km161)
Dans cette 7e étape du Tour de France 2026, l'Alpecin Premier Tech de Philipsen et la Soudal Quick-Step de Tim Merlier roulent déjà fort. Le peloton pointe à un peu plus d'une minute du duo Veistroffer/Otruba.
13:43 - La dernière victoire des hommes à l'avant
Dans l'échappée de cette 7e étape du Tour de France 2026, Baptiste Veistroffer est celui qui présente la dernière victoire en professionnel, lors de la 2e étape du Tour d'Oman.
13:36 - Une première partie d'étape plate
Dans cette 7e étape du Tour de France 2026, ce sera le calme plat pendant les 120 premiers kilomètres jusqu'au sprint intermédiaire de Landiras. Au km 135, la côte de Béguey sera la seule difficulté de la journée (1.4km à 4.3%).
13:30 - Un scénario inattendu ? La 7e étape en direct
Face au duo d'échappés Veistroffer/Otruba, un sprint massif est-il inévitable à Bordeaux ?
13:28 - Veistroffer comme prévu à l'avant (km173km)
Comme lors de la 5e étape du Tour de France, Veistroffer remet le couvert et s'extirpe du peloton. Il est accompagné d'Otruba. Le duo devrait constituer l'échappée du jour alors qu'il n'y a que peu de prétendants pour être à l'avant.
13:20 - Traeen non-partant
Le Norvégien, victime d'une grosse chute après avoir touché la roue d'un coéquipier en plein virage dans la descente du Tourmalet, abandonne le Tour de France 2026. L'ex maillot jaune ne prendre donc pas part au départ de cette 7e étape.
13:16 - Le départ fictif !
Les coureurs sont dans le défilé dans les rues d'Hagetmau, en direction du départ réel qui sera donné dans 10 minutes.
13:00 - Les favoris du jour
Sur cette 7e étape, Tim Merlier s'avance comme le favori, lui qui dispose de la plus grosse pointe de vitesse au sein des sprinteurs. Mais comme souvent dans un sprint massif, le train aura son importance et Jasper Philipsen, porté par l'Alpecin Premier Tech, présente le train le plus complet. Olav Kooij, en pleine confiance après sa victoire sur la 5e étape pourrait aussi être incisif. Enfin, on pourrait citer comme outsider Biniam Girmay, Max Kanter ou encore Soren Werenskjod.
Les étapes du Tour de France 2026
- Étape 1 (4 juillet): Barcelone > Barcelone, 19,6km (clm par équipes)
- Étape 2 (5 juillet): Tarragone > Barcelone, 168,5km
- Étape 3 (6 juillet): Granollers > Les Angles, 195,9km
- Étape 4 (7 juillet): Carcassonne > Foix, 181,9km
- Étape 5 (8 juillet): Lannemezan > Pau, 158,3km
- Étape 6 (9 juillet): Pau > Gavarnie-Gèdre, 186,2km
- Étape 7 (10 juillet): Hagetmau > Bordeaux, 175,1km
- Étape 8 (11 juillet): Périgueux > Bergerac, 180,4km
- Étape 9 (12 juillet): Malemort > Ussel, 185,5km
- 13 juillet: journée de repos
- Étape 10 (14 juillet): Aurillac > Le Lioran, 166,6km
- Étape 11 (15 juillet): Vichy > Nevers, 161,3km
- Étape 12 (16 juillet): Circuit Nevers Magny-Cours > Chalon-sur-Saône, 179,1km
- Étape 13 (17 juillet): Dole > Belfort, 205,8km
- Étape 14 (18 juillet): Mulhouse > Le Markstein Fellering, 155,3km
- Étape 15 (19 juillet): Champagnole > Plateau de Solaison, 183,9km
- 20 juillet: journée de repos
- Étape 16 (21 juillet): Évian-les-Bains > Thonon-les-Bains, 26,1km (clm individuel)
- Étape 17 (22 juillet): Chambéry > Voiron, 174,7km
- Étape 18 (23 juillet): Voiron > Orcières-Merlette, 185,2km
- Étape 19 (24 juillet): Gap > Alpe d'Huez, 127,9km
- Étape 20 (25 juillet): Le Bourg d'Oisans > Alpe d'Huez, 170,9km
- Étape 21 (26 juillet): Thoiry > Paris Champs-Élysées, 133km
Les équipes et engagés du Tour de France 2026
- La composition d'Alpecin - Premier Tech : Mathieu Van der Poel (31 ans, HOL), Jasper Philipsen (28 ans, BEL), Emiel Verstrynge (24 ans, BEL), Jonas Rickaert (32 ans, BEL), Ramses Debruyne (23 ans, BEL), Edward Planckaert (31 ans, BEL), Tim Marsman (25 ans, HOL), Silvan Dillier (35 ans, SUI)
- La composition de Bahrain Victorious : Phil Bauhaus (31 ans, ALL), Damiano Caruso (38 ans, ITA), Kamil Gradek (35 ans, POL), Lenny Martinez (22 ans, FRA), Matej Mohoric (31 ans, SLN), Robert Stannard (27 ans, NZ), Antonio Tiberi (25 ans, ITA), Vlad Van Mechelen (22 ans, BEL)
- La composition de Caja Rural-Seguros RGA : Abel Balderstone (25 ans, ESP), Sebastian Berwick (26 ans, AUS), Fernando Gaviria (31 ans, COL), Alex Molenaar (26 ans, HOL), Joel Nicolau (28 ans, ESP), Stefano Oldani (28 ans, ITA), Jakub Otruba (28 ans, RTC), José Félix Parra (29 ans, ESP)
- La composition de Cofidis : Piet Allegaert (31 ans, BEL), Jenthe Biermans (30 ans, BEL), Milan Fretin (25 ans, BEL), Axel Kirsch (34 ans, LUX), Hugo Page (24 ans, FRA), Alex Aranburu (30 ans, ESP), Benjamin Thomas (30 ans, FRA), Ion Izagirre (37 ans, ESP)
- La composition de Decathlon-CMA CGM : Tiesj Benoot (32 ans, BEL), Cees Bol (30 ans, HOL), Daan Hoole (27 ans, HOtropL), Olav Kooij (24 ans, HOL), Aurélien Paret-Peintre (30 ans, FRA), Nicolas Prodhomme (29 ans, FRA), Matthew Riccitello (24 ans, USA), Paul Seixas (19 ans, FRA)
- La composition d'EF Education-Easy Post : Richard Carapaz (33 ans, ECU), Ben Healy (25 ans, IRL), Kasper Asgreen (31 ans, DAN), Michael Valgren (34 ans, DAN), Alex Baudin (25 ans, FRA), Sean Quinn (26 ans, USA), Max Walker (24 ans, GBR), Georg Steinhauser (24 ans, ALL)
- La composition de Groupama-FDJ United : Romain Grégoire (23 ans, FRA), Guillaume Martin-Guyonnet (33 ans, FRA), Clément Braz Afonso (26 ans, FRA), Ewen Costiou (23 ans, FRA), Lorenzo Germani (24 ans, ITA), Clément Berthet (28 ans, FRA), Clément Russo (31 ans, FRA), Quentin Pacher (34 ans, FRA)
- La composition de Netcompany-INEOS : Thymen Arensman (26 ans, HOL), Egan Bernal (29 ans, COL), Tobias Foss (29 ans, NOR), Filippo Ganna (29 ans, ITA), Dorian Godon (30 ans, FRA), Kévin Vauquelin (25 ans, FRA), Michal Kwiatkowski (36 ans, POL), Joshua Tarling (22 ans, GBR)
- La composition de l'équipe Lidl-Trek : Juan Ayuso (23 ans, ESP), Mattias Skjelmose (25 ans, DAN), Mads Pedersen (30 ans, DAN), Toms Skujins (35 ans, LVA), Mathias Vacek (24 ans, RTC), Derek Gee (28 ans, CAN), Quinn Simmons (25 ans, USA), Carlos Verona (33 ans, ESP)
- La composition de Lotto-Intermarché : Huub Artz (24 ans, HOL), Jenno Berckmoes (25 ans, BEL), Lars Craps (24 ans, BEL), Arnaud De Lie (24 ans, BEL), Liam Slock (25 ans, BEL), Lennert Van Eetvelt (24 ans, BEL), Baptiste Veistroffer (26 ans, FRA), Georg Zimmermann (28 ans, BEL)
- La composition de Movistar : Cian Uijtdebroeks (23 ans, BEL), Raul Garcia Pierna (25 ans, ESP), Pablo Castrillo (25 ans, ESP), Einer Rubio (28 ans, COL), Javier Romo (27 ans, ESP), Nelson Oliveira (37 ans, POR), Jefferson Cepeda (28 ans, EQU), Michel Hessmann (25 ans, ALL)
- La composition de NSN : Lewis Askey (25 ans, GBR), George Bennett (36 ans, NZL), Marco Frigo (26 ans, ITA), Biniam Girmay (26 ans, ERY), Matis Louvel (26 ans), Krists Neilands (31 ans, LET), Jake Stewart (26 ans, GBR), Tom Van Asbroeck (36 ans, BEL)
- La composition de Pinarello-Q36.5 : Tom Pidcock (26 ans, GBR), Xabier Mikel Azparren (27 ans, ESP), Fred Wright (27 ans, GBR), Quinten Hermans (30 ans, BEL), Xandro Meurisse (34 ans, BEL), Brent Van Moer (28 ans, BEL), Chris Harper (31 ans, AUS), Damien Howson (33 ans, AUS)
- La composition de Red Bull-Bora-Hansgrohe : Remco Evenepoel (26 ans, BEL), Nico Denz (32 ans, ALL), Florian Lipowitz (25 ans, ALL), Mattia Cattaneo (35 ans, ITA), Jan Tratnik (36 ans, SVN), Maxim Van Gils (26 ans, BEL), Jai Hindley (30 ans, AUS), Tim Van Dijke (26 ans, HOL)
- La composition de Soudal-Quick Step : Pascal Eenkhoorn (29 ans, HOL), Tim Merlier (33 ans, BEL), Valentin Paret-Peintre (25 ans, FRA), Jasper Stuyven (34 ans, BEL), Dylan van Baarle (34 ans, HOL), Bert Van Lerberghe (33 ans, BEL), Ilan Van Wilder (26 ans, BEL), Louis Vervaeke (32 ans, BEL)
- La composition de Jayco AlUla : Pascal Ackermann (32 ans, ALL), Luke Durbridge (35 ans, AUS), Felix Engelhardt (25 ans, ALL), Michael Matthews (35 ans, AUS), Kelland O'Brien (28 ans, AUS), Ben O'Connor (30 ans, AUS), Luke Plapp (25 ans, AUS), Mauro Schmid (26 ans, SUI)
- La composition de Picnic-PostNL : Warren Barguil (34 ans, FRA), Frits Biesterbos (24 ans, HOL), Pavel Bittner (23 ans, CZE), John Degenkolb (37 ans, ALL), Robbe Dhondt (22 ans, BEL), Niklas Märkl (27 ans, ALL), Julius van den Berg (29 ans, HOL), Frank van den Broek (25 ans, HOL)
- La composition de Visma-Lease a bike : Edoardo Affini (30 ans, ITA), Bruno Armirail (32 ans, FRA), Victor Campenaerts (34 ans, BEL), Per Strand Hagenes (22 ans, NOR), Matteo Jorgenson (26 ans, USA), Sepp Kuss (31 ans, USA), Davide Piganzoli (23 ans, ITA), Jonas Vingegaard (29 ans, DAN)
- La composition de Total Energies : Nicolas Breuillard (26 ans, FRA), Joris Delbove (25 ans, FRA), Alexandre Delettre (28 ans, FRA), Thibault Guernalec (28 ans, FRA), Jordan Jegat (27 ans, FRA), Mathis Le Berre (25 ans, FRA), Anthony Turgis (32 ans, FRA), Mattéo Vercher (25 ans, FRA)
- La composition de Tudor : Julian Alaphilippe (34 ans, FRA), Arvid De Kleijn (32 ans, HOL), Marco Haller (35 ans, AUT), Marc Hirschi (27 ans, SUI), Rick Pluimers (25 ans, HOL), Michael Storer (29 ans, AUS), Matteo Trentin (36 ans, ITA), Yannis Voisard (27 ans, SUI)
- La composition d'UAE Emirates-XRG : Isaac Del Toro (22 ans, MEX), Felix Großschartner (32 ans, AUT), Brandon McNulty (28 ans, USA), Tadej Pogacar (27 ans, SLN), Nils Politt (32 ans, ALL), Florian Vermeersch (27 ans, BEL), Tim Wellens (35 ans, BEL), Adam Yates (33 ans, GBR)
- La composition d'Uno-X Mobility : Jonas Abrahamsen (30 ans, NOR), Anthon Charmig (28 ans, DAN), Magnus Cort (33 ans, DAN), Tobias Halland Johannessen (26 ans, NOR), Anders Halland Johannessen (26 ans, NOR), Anders Skaarseth (31 ans, NOR), Torstein Træen (30 ans, NOR), Soren Waerenskjold (26 ans, NOR)
- La composition de XDS-Astana : Davide Ballerini (31 ans, ITA), Aaron Gate (35 ans, NZL), Sergio Higuita (28 ans, COL), Max Kanter (28 ans, ALL), Harold Tejada (29 ans, COL), Mike Teunissen (33 ans, HOL), Simone Velasco (30 ans, ITA), Nicolas Vinokourov (23 ans, KAZ)