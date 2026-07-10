DIRECT. Tour de France 2026 : Merlier et Philipsen déterminés à l'emporter sur la 7e étape, le classement

TOUR DE FRANCE. Battu lors du 1er sprint massif par Kooij, Merlier est attendu au tournant sur cette 7e étape, dans sa quête d'un maillot vert détenu par Pedersen.

L'Essentiel

Découvrez le classement général du Tour de France avec les temps qui sont cumulés après chaque étape pour donner un maillot jaune...

Découvrez le classement de l'étape du jour du Tour de France avec une mise à jour quelques secondes après le franchissement de la ligne d'arrivée des coureurs.

En direct

15:23 - Merckx et une arrivée à Bordeaux Alors que cette 7e étape du Tour de France 2026 arrive à Bordeaux, petite rétrospective sur le lien entre la ville girondine et la légende Eddy Merckx. When you see that a stage is coming to Bordeaux How can you not think of Eddy Merckx?



Quand on voit qu'une étape arrive à Bordeaux... Comment ne pas penser à Eddy Merckx ? #TDF2026 pic.twitter.com/IoH3pz8Y8L — Tour de France (@LeTour) July 10, 2026

15:11 - Passage par Luxey (100km) Le peloton passe actuellement au coeur de Luxey alors que le profil est totalement plat jusqu'à 35 kilomètres de l'arrivée de cette 7e étape du Tour de France 2026.

15:05 - Les points distribués pour le maillot vert cette 7e étape du Tour de France 2026 sera le théâtre d'une belle bataille pour le maillot vert. Le sprint intermédiaire distribuera 25 points pour le vainqueur tandis que l'arrivée proposera 70 points pour le classement. Il y a donc une belle opportunité de ce replacer dans ce classement du maillot vert aujourd'hui.

Carte du Tour de France et profils des étapes Voir les images Le Tour de France 2026 chez vous ? La carte et le profil des 21 étapes

14:56 - Attaque de Pedersen ! Peu après une première initiative des Uno X Mobility autour d'Abrahamsen, Pedersen relance. Derrière, le peloton est en file indienne et se rapproche à 50 secondes du duo Veistroffer/Otruba.

14:53 - Les horaires attendus A cette allure dans cette 7e étape du Tour de France 2026, le peloton est attendu au sprint intermédiaire de Landiras vers 16h16, avant la côte de Beguey à 16h41. L'arrivée de cette 7e étape est attendue aux alentours de 17h34.

14:47 - Le cash prize des coureurs A ce stade du Tour de France 2026, Tadej Pogacar est celui qui présente le plus gros cash prize du peloton (38 000 euros) devant Mads Pedersen (16 830 euros) et Isaac Del Toro (16 650 euros). Alex Baudin est en tête chez les Français avec 4650 euros.

14:40 - Des sourires chez les Belges (km124) Au sein du peloton, Evenepoel et Philipsen ont affiché de larges sourires dans cette 7e étape du Tour de France. Le sprinteur de l'Alpecin Premier Tech jouera la victoire tout à l'heure à Bordeaux. Good mood amongst our Belgians friends

Good mood chez nos amis belges #TDF2026 pic.twitter.com/K82snJJhFw — Tour de France (@LeTour) July 10, 2026

14:38 - Que des miettes pour l'échappée (km120) A 120 kilomètres de l'arrivée de cette 7e étape du Tour de France 2026, Veistroffer et Otruba doivent se contenter d'une avance très faible : 1'15". D'ici 70 kilomètres, les équipes des sprinteurs voudront sûrement se jouer le sprint intermédiaire.

14:34 - La température Sur cette 7e étape du Tour de France, la température relevée est actuellement de 31 degrés.

14:26 - L'Alpecin cherche enfin une victoire sur un sprint massif La formation belge n'a plus remporté de sprint massif sur le Tour de France depuis la 16e étape de l'édition 2026 lorsque Jasper Philipsen s'était imposé.

14:19 - L'écart reste stable (km134) Dans cette 7e étape du Tour de France 2026, les deux hommes de tête, Veistroffer et Otruba, présente une avantage faible d'un peu plus d'une minute. Les coéquipiers des sprinteurs roulent fort en tête de peloton et ne laissent aucune marge pour l'instant.

14:13 - La dernière victoire de Merlier sur le Tour La dernière fois que Tim Merlier s'est imposé au terme d'un sprint massif sur le Tour de France remonte à l'étape 9 de l'édition 2025. Cette même année, le Belge s'était aussi imposé sur la 3e étape entre Valenciennes et Dunkerque.

14:10 - Van der Poel déterminé pour la victoire Le Néerlandais a livré ses ambitions pour cette 7e étape du Tour de France 2026. Il veut servir sur un plateau la victoire à son sprinteur Philipsen. MVDP will put Jasper in the best possible position for the sprint finish in Bordeaux.



MVDP va mettre Jasper dans les meilleures conditions pour ce sprint de Bordeaux. #TDF2026 pic.twitter.com/rS2nVWq9aU — Tour de France (@LeTour) July 10, 2026

14:03 - Passage à Mont de Marsan (km144) Les coureurs sont au coeur de Mont de Marsan alors que l'Alpecin Premier Tech roule en tête de peloton dans cette 7e étape du Tour de France 2026.

13:57 - La direction de la Soudal demande de laisser du temps à l'échappée Alors que Veistroffer et Otruba ne présentent que 57 secondes d'avance dans cette 7e étape du Tour de France 2026, la direction sportive de la Soudal Quick-step demande à son train de baisser le pied dans la poursuite afin d'augmenter l'écart pour faire passer les voitures des deux hommes de tête.

13:55 - Le départ en vidéo Revivez le départ de la 7e étape du Tour de France 2026 en vidéo. Stage 7 of the #TDF2026 starts now! After the mountains, the road points to Bordeaux and the sprint trains know what that means.



Top départ de lÉtape 7 du #TDF2026 ! Après la montagne, cap sur Bordeaux et les trains de sprinteurs ont bien compris le message. pic.twitter.com/5P2veUnLWj — Tour de France (@LeTour) July 10, 2026

13:48 - Les équipes des sprinteurs roulent déjà (km161) Dans cette 7e étape du Tour de France 2026, l'Alpecin Premier Tech de Philipsen et la Soudal Quick-Step de Tim Merlier roulent déjà fort. Le peloton pointe à un peu plus d'une minute du duo Veistroffer/Otruba.

13:43 - La dernière victoire des hommes à l'avant Dans l'échappée de cette 7e étape du Tour de France 2026, Baptiste Veistroffer est celui qui présente la dernière victoire en professionnel, lors de la 2e étape du Tour d'Oman.

13:36 - Une première partie d'étape plate Dans cette 7e étape du Tour de France 2026, ce sera le calme plat pendant les 120 premiers kilomètres jusqu'au sprint intermédiaire de Landiras. Au km 135, la côte de Béguey sera la seule difficulté de la journée (1.4km à 4.3%).

13:30 - Un scénario inattendu ? La 7e étape en direct Face au duo d'échappés Veistroffer/Otruba, un sprint massif est-il inévitable à Bordeaux ?

13:28 - Veistroffer comme prévu à l'avant (km173km) Comme lors de la 5e étape du Tour de France, Veistroffer remet le couvert et s'extirpe du peloton. Il est accompagné d'Otruba. Le duo devrait constituer l'échappée du jour alors qu'il n'y a que peu de prétendants pour être à l'avant.

13:25 - C'est parti ! Départ de cette 7e étape du Tour de France 2026 !

13:20 - Traeen non-partant Le Norvégien, victime d'une grosse chute après avoir touché la roue d'un coéquipier en plein virage dans la descente du Tourmalet, abandonne le Tour de France 2026. L'ex maillot jaune ne prendre donc pas part au départ de cette 7e étape.

13:16 - Le départ fictif ! Les coureurs sont dans le défilé dans les rues d'Hagetmau, en direction du départ réel qui sera donné dans 10 minutes.