DIRECT. Tour de France 2026 : l'énorme coup de Pidcock au général, résultats et classements
TOUR DE FRANCE. Mauro Schmid (Jayco AlUla) a remporté la 13e étape promise aux baroudeurs, ce vendredi à Belfort. Auteur d'un gros coup, Tom Pidcock réalise lui un bond au classement général.
- Le Tour de France 2026 a débuté samedi 4 juillet avec une première étape dans les rues de Barcelone et se termine dans trois semaines, le dimanche 26 juillet à Paris.
- Sur ce Tour de France, les stars du peloton devront faire face à la chaleur caniculaire et un parcours très accidenté. Pour ce Tour de France, les stars sont présentes en masse. Chez les Français, on suivra bien évidemment la petite pépite Paul Seixas qui va découvrir la Grande Boucle pour la première fois de sa carrière.
- Depuis le début du Tour de France, l'équipe UAE écrase déjà toute la concurrence et Tadej Pogacar a écoeuré la concurrence sur l'étape 6 du Tourmalet où il a collé plus de deux minutes à son dauphin, Jonas Vingegaard, mais également l'étape 10 le 14 juillet ou il est parti encore tout seul. Paul Seixas assure du haut de ses 19 ans et fait jeu égal avec les Evenepoel, Lipowitz, Ayuso et Del Toro sur le 3e échelon de la course.
Le classement général du Tour de France 2026
Découvrez le classement général du Tour de France avec les temps qui sont cumulés après chaque étape pour donner un maillot jaune...
Le classement de l'étape du Tour de France 2026
Découvrez le classement de l'étape du jour du Tour de France avec une mise à jour quelques secondes après le franchissement de la ligne d'arrivée des coureurs.
18:32 - Le résumé de la 13e étape
La 13e étape du 113e Tour de France était promise aux baroudeurs, ce vendredi entre Dole et Belfort (205,8 km), et le scénario a été bien conforme aux attentes. La plus longue étape de cette édition de la Grande Boucle a tenu toutes ses promesses, avec d'abord une lutte folle pour réussir à sortir du peloton. C'est d'abord un groupe de 37 coureurs qui a réussi à prendre forme à l'avant, mais la présence dans l'échappée de Jasper Philipsen en vue du sprint intermédiaire a obligé les Lidl-Trek du Maillot Vert Mads Pedersen à lancer la poursuite. Une mission finalement réussie, ce qui a donné un groupe de 57 coureurs échappés à l'avant.
Une fois le sprint intermédiaire passé, cet énorme groupe s'est petit à petit réduit au fil des deux difficultés du jour, le Col des Croix et surtout le Ballon d'Alsace (catégorie 1). Sous l'impulsion de Tom Pidcock, dix hommes se sont regroupés en tête de la descente du Ballon d'Alsace vers Belfort, dont trois Français (Vauquelin, Jegot et Bras Afonso). Et dans ce groupe de dix, Mauro Schmid (Jayco AlUla) et Harold Tejada (XDS Astana) ont été les plus malins, en parvenant à sortir à une quinzaine de kilomètres de l'arrivée. C'est finalement le Suisse qui devancera le Colombien sur la ligne d'arrivée, juste devant le groupe de poursuivants. Profitant de l'arrivée tardive du peloton, Tom Pidcock fait un gros coup au classement général puisqu'il passe de la 10e à la 4e place avant la traversée des Vosges ce week-end.
18:24 - La joie de Mauro Schmid à l'arrivée
Mauro Schmid a eu du mal à cacher ses émotions après sa première victoire sur le Tour de France, ce vendredi à Belfort.
???? When you finally claim this first win on the Tour de France!— Tour de France™ (@LeTour) July 17, 2026
???? Quand tu décroches enfin cette première victoire sur le Tour de France !#TDF2026 | @Continental_fr pic.twitter.com/EpbZNO2yub
18:16 - Le classement général après la 13e étape
La performance de Tom Pidcock chamboule le classement général après cette 13e étape animée entre Dole et Belfort, qui était la plus longue de ce Tour de France 2026. Voici le nouveau classement, avec toujours deux coureurs français dans le top 10, Paul Seixas et Lenny Martinez.
- Tadej Pogacar (UAE Team Emirates XRG)
- Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) +3’36”
- Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-Hansgrohe) + 4’06”
- Tom Pidcock (Pinarello-Q36.5) +4’15”
- Juan Ayuso (Lidl-Trek) +4’22”
- Paul Seixas (Decathlon CMA CGM) +4’35”
- Florian Lipowitz (Red Bull-Bora-Hansgrohe) +4’44”
- Isaac del Toro (UAE Emirates XRG) +5’08”
- Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) +5’45”
- Lenny Martinez (Bahrain Victorious) +6'34"
18:08 - Pidcock, l'énorme coup au général
Désigné combattif du jour, Tom Pidcock (Pinarello-Q36.5) a laissé échapper la victoire d'étape ce vendredi à Belfort mais le Britannique pourra se consoler en regardant le classement général. 3e étape de l'étape aujourd'hui, il reprend 7'32" sur le peloton et les autres favoris, ce qui lui permet de passer de la 10e à la 4e place.
18:01 - Les Français encore bredouilles
Il n'y a toujours pas de victoire française sur ce Tour de France 2026. Pourtant, trois coureurs tricolores étaient présents dans le groupe de dix hommes qui s'est battu pour la victoire. Mais Kévin Vauquelin (Netcompany Ineos), Jordan Jegat (TotalEnergies) et Clément Braz Afonso (Groupama-FDJ United) terminent respectivement cette 13e étape à la 6e, 7e et 8e place.
17:54 - Le classement de la 13e étape
Mauro Schmid a été le plus rapide pour boucler les 205,8 km de la 13e étape entre Dole et Belfort ce vendredi.
- Mauro Schmid (Jayco AlUla)
- Harold Tejada (XDS Astana) +0"
- Tom Pidcock (Pinarello Q36.5) +2"
- Maxim Van Gils (Red Bull-Bora-Hansgrohe) +2"
- Brandon McNulty (UAE-Emirates XRG) +2"
17:48 - Première victoire suisse depuis 2020
Mauro Schmid (Jayco AlUla) a signé la première victoire de sa carrière sur le Tour de France et décroche la 60e victoire de la Suisse sur la Grande Boucle. C'est la première depuis celle de Marc Hirschi à Sarran en 2020.
17:42 - Le peloton franchit la ligne d'arrivée
Le peloton franchit à son tour la ligne d'arrivée à Belfort, après avoir passé une journée plus au moins tranquille sur la route du Tour, avant un week-end qui s'annonce bien plus dur pour les équipes des favoris.
17:40 - Le sprint victorieux de Schmid en vidéo
Mauro Schmid s'est montré plus fort que Harold Tejada dans les derniers mètres pour signer sa première victoire sur les routes du Tour de France dans sa carrière. Découvrez le sprint final en vidéo.
Full gas for Mauro Schmid in Belfort! ????— Tour de France™ (@LeTour) July 17, 2026
Pleine vitesse pour Mauro Schmid à Belfort ! ????#TDF2026 pic.twitter.com/rP0ZTZb91E
17:35 - Les Français encore piégés ! Le classement
Mauro Schmid s'impose devant Harold Tejada ! Le groupe de poursuivants échoue à quelques mètres derrière.
17:32 - Ca tergiverse devant
Mauro Schmid (Jayco AlUla) et Harold Tejada (XDS Astana) tergiversent un peu devant à l'avant, sous la flamme rouge. Attention à ne pas se faire reprendre par les poursuivants !
17:31 - Toujours 20 secondes d'écart
Mauro Schmid (Jayco AlUla) et Harold Tejada (XDS Astana) comptent toujours un peu moins de 20 secondes d'avance, à deux kilomètres de l'arrivée. S'ils ne se regardent pas trop, ils pourraient se jouer la victoire lors du sprint !
17:29 - Vauquelin et Jegat partent en poursuite
Dans un faux-plat montant, les Français Vauquelin et Jegat giclent et sortent du groupe de poursuivants pour tenter d'aller reprendre Schmidt et Tejada.
17:28 - Cinq kilomètres avant l'arrivée
Mauro Schmid (Jayco AlUla) et Harold Tejada (XDS Astana) coopèrent bien devant et gardent ces 20 secondes d'avance en tête, sous la bannière des 5 kilomètres.
17:26 - 20 secondes d'avance pour Schmid et Tejada
Mauro Schmid (Jayco AlUla) et Harold Tejada (XDS Astana) profitent de la désorganisation derrière eux pour prendre une vingtaine de secondes d'avance.
17:25 - Le groupe de 8 poursuivants peine à s'organiser
Le groupe des poursuivants ne parvient pas à s'organiser pour lancer la poursuite sur les deux hommes de tête, qui ont plus d'une dizaine de secondes d'avance maintenant, à 7 kilomètres de l'arrivée.
17:23 - Schmid et Tejada tiennent bon
Mauro Schmid (Jayco AlUla) et Harold Tejada (XDS Astana) ne lâchent rien devant et garde cette petite dizaine de secondes d'avance, sous la bannière des 10 kilomètres. La victoire va se jouer entre ces dix hommes ! Derrière, le groupe Matthews pointe à 50 secondes.
17:20 - 10 secondes d'avance pour le duo de tête
Mauro Schmid (Jayco AlUla) et Harold Tejada (XDS Astana) ont réussi à prendre une dizaine de secondes d'avance sur leurs compagnons d'échappée, à 12 kilomètres de la ligne d'arrivée.
17:19 - Pidcock élu combatif du jour
Le combatif du jour a été élu, et il s'agit de Tom Pidcock (Pinarello-Q36.5) qui reçoit son premier prix de la combativité sur cette édition 2026.
17:18 - Tejada et Schmid s'échappent
Deux coureurs ont réussi à prendre quelques mètres d'avance en tête. Il s'agit de Mauro Schmid et Harold Tejada.
17:17 - Tout va se jouer à Belfort, ou avant
Aucun des dix coureurs à l'avant n'a fait la différence dans la descente du Ballon d'Alsace. Dans les derniers kilomètres jusqu'à Belfort, il faudra peut-être tenter de se défaire avant la ligne d'arrivée de Tom Pidcock, qui semble être le plus rapide dans ce groupe.
17:14 - Les points pris au sommet du Ballon d'Alsace
Voici les points pris par les coureurs au sommet du Ballon d'Alsace, principale difficulté de cette 13e étape du Tour de France :
- Pidcock, 10 pts,
- Schmid, 8 pts,
- Van Gils, 6 pts,
- Plapp, 4 pts
- Vauquelin, 2 pts
- Jegat, 1 pt
17:10 - Aucun écart dans la descente
Ils sont désormais dix à l'avant de la course et personne ne parvient à faire la différence dans la descente. Tim Wellen a réussi à revenir.
17:07 - Pidcock virtuellement 2e du général
Alors que le peloton pointe à 8'30" de l'échappée, Tom Pidcock est virtuellement deuxième du classement général, derrière Tadej Pogacar mais devant Jonas Vingegaard. Cela ferait un bond de huit places aujourd'hui pour le Britannique si les écarts en restent là !
17:03 - Pidcock passe en tête du Ballon d'Alsace
Tom Pidcock passe en tête de ce petit groupe au sommet du Ballon d'Alsace ! Place maintenant à la technique descente de ce col de catégorie 1.
Les étapes du Tour de France 2026
- Étape 1 (4 juillet): Barcelone > Barcelone, 19,6km (clm par équipes)
- Étape 2 (5 juillet): Tarragone > Barcelone, 168,5km
- Étape 3 (6 juillet): Granollers > Les Angles, 195,9km
- Étape 4 (7 juillet): Carcassonne > Foix, 181,9km
- Étape 5 (8 juillet): Lannemezan > Pau, 158,3km
- Étape 6 (9 juillet): Pau > Gavarnie-Gèdre, 186,2km
- Étape 7 (10 juillet): Hagetmau > Bordeaux, 175,1km
- Étape 8 (11 juillet): Périgueux > Bergerac, 180,4km
- Étape 9 (12 juillet): Malemort > Ussel, 185,5km
- 13 juillet: journée de repos
- Étape 10 (14 juillet): Aurillac > Le Lioran, 166,6km
- Étape 11 (15 juillet): Vichy > Nevers, 161,3km
- Étape 12 (16 juillet): Circuit Nevers Magny-Cours > Chalon-sur-Saône, 179,1km
- Étape 13 (17 juillet): Dole > Belfort, 205,8km
- Étape 14 (18 juillet): Mulhouse > Le Markstein Fellering, 155,3km
- Étape 15 (19 juillet): Champagnole > Plateau de Solaison, 183,9km
- 20 juillet: journée de repos
- Étape 16 (21 juillet): Évian-les-Bains > Thonon-les-Bains, 26,1km (clm individuel)
- Étape 17 (22 juillet): Chambéry > Voiron, 174,7km
- Étape 18 (23 juillet): Voiron > Orcières-Merlette, 185,2km
- Étape 19 (24 juillet): Gap > Alpe d'Huez, 127,9km
- Étape 20 (25 juillet): Le Bourg d'Oisans > Alpe d'Huez, 170,9km
- Étape 21 (26 juillet): Thoiry > Paris Champs-Élysées, 133km
Les équipes et engagés du Tour de France 2026
- La composition d'Alpecin - Premier Tech : Mathieu Van der Poel (31 ans, HOL), Jasper Philipsen (28 ans, BEL), Emiel Verstrynge (24 ans, BEL), Jonas Rickaert (32 ans, BEL), Ramses Debruyne (23 ans, BEL), Edward Planckaert (31 ans, BEL), Tim Marsman (25 ans, HOL), Silvan Dillier (35 ans, SUI)
- La composition de Bahrain Victorious : Phil Bauhaus (31 ans, ALL), Damiano Caruso (38 ans, ITA), Kamil Gradek (35 ans, POL), Lenny Martinez (22 ans, FRA), Matej Mohoric (31 ans, SLN), Robert Stannard (27 ans, NZ), Antonio Tiberi (25 ans, ITA), Vlad Van Mechelen (22 ans, BEL)
- La composition de Caja Rural-Seguros RGA : Abel Balderstone (25 ans, ESP), Sebastian Berwick (26 ans, AUS), Fernando Gaviria (31 ans, COL), Alex Molenaar (26 ans, HOL), Joel Nicolau (28 ans, ESP), Stefano Oldani (28 ans, ITA), Jakub Otruba (28 ans, RTC), José Félix Parra (29 ans, ESP)
- La composition de Cofidis : Piet Allegaert (31 ans, BEL), Jenthe Biermans (30 ans, BEL), Milan Fretin (25 ans, BEL), Axel Kirsch (34 ans, LUX), Hugo Page (24 ans, FRA), Alex Aranburu (30 ans, ESP), Benjamin Thomas (30 ans, FRA), Ion Izagirre (37 ans, ESP)
- La composition de Decathlon-CMA CGM : Tiesj Benoot (32 ans, BEL), Cees Bol (30 ans, HOL), Daan Hoole (27 ans, HOtropL), Olav Kooij (24 ans, HOL), Aurélien Paret-Peintre (30 ans, FRA), Nicolas Prodhomme (29 ans, FRA), Matthew Riccitello (24 ans, USA), Paul Seixas (19 ans, FRA)
- La composition d'EF Education-Easy Post : Richard Carapaz (33 ans, ECU), Ben Healy (25 ans, IRL), Kasper Asgreen (31 ans, DAN), Michael Valgren (34 ans, DAN), Alex Baudin (25 ans, FRA), Sean Quinn (26 ans, USA), Max Walker (24 ans, GBR), Georg Steinhauser (24 ans, ALL)
- La composition de Groupama-FDJ United : Romain Grégoire (23 ans, FRA), Guillaume Martin-Guyonnet (33 ans, FRA), Clément Braz Afonso (26 ans, FRA), Ewen Costiou (23 ans, FRA), Lorenzo Germani (24 ans, ITA), Clément Berthet (28 ans, FRA), Clément Russo (31 ans, FRA), Quentin Pacher (34 ans, FRA)
- La composition de Netcompany-INEOS : Thymen Arensman (26 ans, HOL), Egan Bernal (29 ans, COL), Tobias Foss (29 ans, NOR), Filippo Ganna (29 ans, ITA), Dorian Godon (30 ans, FRA), Kévin Vauquelin (25 ans, FRA), Michal Kwiatkowski (36 ans, POL), Joshua Tarling (22 ans, GBR)
- La composition de l'équipe Lidl-Trek : Juan Ayuso (23 ans, ESP), Mattias Skjelmose (25 ans, DAN), Mads Pedersen (30 ans, DAN), Toms Skujins (35 ans, LVA), Mathias Vacek (24 ans, RTC), Derek Gee (28 ans, CAN), Quinn Simmons (25 ans, USA), Carlos Verona (33 ans, ESP)
- La composition de Lotto-Intermarché : Huub Artz (24 ans, HOL), Jenno Berckmoes (25 ans, BEL), Lars Craps (24 ans, BEL), Arnaud De Lie (24 ans, BEL), Liam Slock (25 ans, BEL), Lennert Van Eetvelt (24 ans, BEL), Baptiste Veistroffer (26 ans, FRA), Georg Zimmermann (28 ans, BEL)
- La composition de Movistar : Cian Uijtdebroeks (23 ans, BEL), Raul Garcia Pierna (25 ans, ESP), Pablo Castrillo (25 ans, ESP), Einer Rubio (28 ans, COL), Javier Romo (27 ans, ESP), Nelson Oliveira (37 ans, POR), Jefferson Cepeda (28 ans, EQU), Michel Hessmann (25 ans, ALL)
- La composition de NSN : Lewis Askey (25 ans, GBR), George Bennett (36 ans, NZL), Marco Frigo (26 ans, ITA), Biniam Girmay (26 ans, ERY), Matis Louvel (26 ans), Krists Neilands (31 ans, LET), Jake Stewart (26 ans, GBR), Tom Van Asbroeck (36 ans, BEL)
- La composition de Pinarello-Q36.5 : Tom Pidcock (26 ans, GBR), Xabier Mikel Azparren (27 ans, ESP), Fred Wright (27 ans, GBR), Quinten Hermans (30 ans, BEL), Xandro Meurisse (34 ans, BEL), Brent Van Moer (28 ans, BEL), Chris Harper (31 ans, AUS), Damien Howson (33 ans, AUS)
- La composition de Red Bull-Bora-Hansgrohe : Remco Evenepoel (26 ans, BEL), Nico Denz (32 ans, ALL), Florian Lipowitz (25 ans, ALL), Mattia Cattaneo (35 ans, ITA), Jan Tratnik (36 ans, SVN), Maxim Van Gils (26 ans, BEL), Jai Hindley (30 ans, AUS), Tim Van Dijke (26 ans, HOL)
- La composition de Soudal-Quick Step : Pascal Eenkhoorn (29 ans, HOL), Tim Merlier (33 ans, BEL), Valentin Paret-Peintre (25 ans, FRA), Jasper Stuyven (34 ans, BEL), Dylan van Baarle (34 ans, HOL), Bert Van Lerberghe (33 ans, BEL), Ilan Van Wilder (26 ans, BEL), Louis Vervaeke (32 ans, BEL)
- La composition de Jayco AlUla : Pascal Ackermann (32 ans, ALL), Luke Durbridge (35 ans, AUS), Felix Engelhardt (25 ans, ALL), Michael Matthews (35 ans, AUS), Kelland O'Brien (28 ans, AUS), Ben O'Connor (30 ans, AUS), Luke Plapp (25 ans, AUS), Mauro Schmid (26 ans, SUI)
- La composition de Picnic-PostNL : Warren Barguil (34 ans, FRA), Frits Biesterbos (24 ans, HOL), Pavel Bittner (23 ans, CZE), John Degenkolb (37 ans, ALL), Robbe Dhondt (22 ans, BEL), Niklas Märkl (27 ans, ALL), Julius van den Berg (29 ans, HOL), Frank van den Broek (25 ans, HOL)
- La composition de Visma-Lease a bike : Edoardo Affini (30 ans, ITA), Bruno Armirail (32 ans, FRA), Victor Campenaerts (34 ans, BEL), Per Strand Hagenes (22 ans, NOR), Matteo Jorgenson (26 ans, USA), Sepp Kuss (31 ans, USA), Davide Piganzoli (23 ans, ITA), Jonas Vingegaard (29 ans, DAN)
- La composition de Total Energies : Nicolas Breuillard (26 ans, FRA), Joris Delbove (25 ans, FRA), Alexandre Delettre (28 ans, FRA), Thibault Guernalec (28 ans, FRA), Jordan Jegat (27 ans, FRA), Mathis Le Berre (25 ans, FRA), Anthony Turgis (32 ans, FRA), Mattéo Vercher (25 ans, FRA)
- La composition de Tudor : Julian Alaphilippe (34 ans, FRA), Arvid De Kleijn (32 ans, HOL), Marco Haller (35 ans, AUT), Marc Hirschi (27 ans, SUI), Rick Pluimers (25 ans, HOL), Michael Storer (29 ans, AUS), Matteo Trentin (36 ans, ITA), Yannis Voisard (27 ans, SUI)
- La composition d'UAE Emirates-XRG : Isaac Del Toro (22 ans, MEX), Felix Großschartner (32 ans, AUT), Brandon McNulty (28 ans, USA), Tadej Pogacar (27 ans, SLN), Nils Politt (32 ans, ALL), Florian Vermeersch (27 ans, BEL), Tim Wellens (35 ans, BEL), Adam Yates (33 ans, GBR)
- La composition d'Uno-X Mobility : Jonas Abrahamsen (30 ans, NOR), Anthon Charmig (28 ans, DAN), Magnus Cort (33 ans, DAN), Tobias Halland Johannessen (26 ans, NOR), Anders Halland Johannessen (26 ans, NOR), Anders Skaarseth (31 ans, NOR), Torstein Træen (30 ans, NOR), Soren Waerenskjold (26 ans, NOR)
- La composition de XDS-Astana : Davide Ballerini (31 ans, ITA), Aaron Gate (35 ans, NZL), Sergio Higuita (28 ans, COL), Max Kanter (28 ans, ALL), Harold Tejada (29 ans, COL), Mike Teunissen (33 ans, HOL), Simone Velasco (30 ans, ITA), Nicolas Vinokourov (23 ans, KAZ)