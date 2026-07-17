DIRECT. Tour de France 2026 : l'énorme coup de Pidcock au général, résultats et classements

TOUR DE FRANCE. Mauro Schmid (Jayco AlUla) a remporté la 13e étape promise aux baroudeurs, ce vendredi à Belfort. Auteur d'un gros coup, Tom Pidcock réalise lui un bond au classement général.

L'Essentiel

Découvrez le classement général du Tour de France avec les temps qui sont cumulés après chaque étape pour donner un maillot jaune...

Découvrez le classement de l'étape du jour du Tour de France avec une mise à jour quelques secondes après le franchissement de la ligne d'arrivée des coureurs.

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18:32 - Le résumé de la 13e étape La 13e étape du 113e Tour de France était promise aux baroudeurs, ce vendredi entre Dole et Belfort (205,8 km), et le scénario a été bien conforme aux attentes. La plus longue étape de cette édition de la Grande Boucle a tenu toutes ses promesses, avec d'abord une lutte folle pour réussir à sortir du peloton. C'est d'abord un groupe de 37 coureurs qui a réussi à prendre forme à l'avant, mais la présence dans l'échappée de Jasper Philipsen en vue du sprint intermédiaire a obligé les Lidl-Trek du Maillot Vert Mads Pedersen à lancer la poursuite. Une mission finalement réussie, ce qui a donné un groupe de 57 coureurs échappés à l'avant. Une fois le sprint intermédiaire passé, cet énorme groupe s'est petit à petit réduit au fil des deux difficultés du jour, le Col des Croix et surtout le Ballon d'Alsace (catégorie 1). Sous l'impulsion de Tom Pidcock, dix hommes se sont regroupés en tête de la descente du Ballon d'Alsace vers Belfort, dont trois Français (Vauquelin, Jegot et Bras Afonso). Et dans ce groupe de dix, Mauro Schmid (Jayco AlUla) et Harold Tejada (XDS Astana) ont été les plus malins, en parvenant à sortir à une quinzaine de kilomètres de l'arrivée. C'est finalement le Suisse qui devancera le Colombien sur la ligne d'arrivée, juste devant le groupe de poursuivants. Profitant de l'arrivée tardive du peloton, Tom Pidcock fait un gros coup au classement général puisqu'il passe de la 10e à la 4e place avant la traversée des Vosges ce week-end.

18:24 - La joie de Mauro Schmid à l'arrivée Mauro Schmid a eu du mal à cacher ses émotions après sa première victoire sur le Tour de France, ce vendredi à Belfort. ???? When you finally claim this first win on the Tour de France!



???? Quand tu décroches enfin cette première victoire sur le Tour de France !#TDF2026 | @Continental_fr pic.twitter.com/EpbZNO2yub — Tour de France™ (@LeTour) July 17, 2026

18:16 - Le classement général après la 13e étape La performance de Tom Pidcock chamboule le classement général après cette 13e étape animée entre Dole et Belfort, qui était la plus longue de ce Tour de France 2026. Voici le nouveau classement, avec toujours deux coureurs français dans le top 10, Paul Seixas et Lenny Martinez. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates XRG) Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) +3’36” Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-Hansgrohe) + 4’06” Tom Pidcock (Pinarello-Q36.5) +4’15” Juan Ayuso (Lidl-Trek) +4’22” Paul Seixas (Decathlon CMA CGM) +4’35” Florian Lipowitz (Red Bull-Bora-Hansgrohe) +4’44” Isaac del Toro (UAE Emirates XRG) +5’08” Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) +5’45” Lenny Martinez (Bahrain Victorious) +6'34"

Carte du Tour de France et profils des étapes Voir les images Carte et le profil des 21 étapes du Tour de France 2026

18:08 - Pidcock, l'énorme coup au général Désigné combattif du jour, Tom Pidcock (Pinarello-Q36.5) a laissé échapper la victoire d'étape ce vendredi à Belfort mais le Britannique pourra se consoler en regardant le classement général. 3e étape de l'étape aujourd'hui, il reprend 7'32" sur le peloton et les autres favoris, ce qui lui permet de passer de la 10e à la 4e place.

18:01 - Les Français encore bredouilles Il n'y a toujours pas de victoire française sur ce Tour de France 2026. Pourtant, trois coureurs tricolores étaient présents dans le groupe de dix hommes qui s'est battu pour la victoire. Mais Kévin Vauquelin (Netcompany Ineos), Jordan Jegat (TotalEnergies) et Clément Braz Afonso (Groupama-FDJ United) terminent respectivement cette 13e étape à la 6e, 7e et 8e place.

17:54 - Le classement de la 13e étape Mauro Schmid a été le plus rapide pour boucler les 205,8 km de la 13e étape entre Dole et Belfort ce vendredi. Mauro Schmid (Jayco AlUla) Harold Tejada (XDS Astana) +0" Tom Pidcock (Pinarello Q36.5) +2" Maxim Van Gils (Red Bull-Bora-Hansgrohe) +2" Brandon McNulty (UAE-Emirates XRG) +2"

17:48 - Première victoire suisse depuis 2020 Mauro Schmid (Jayco AlUla) a signé la première victoire de sa carrière sur le Tour de France et décroche la 60e victoire de la Suisse sur la Grande Boucle. C'est la première depuis celle de Marc Hirschi à Sarran en 2020.

17:42 - Le peloton franchit la ligne d'arrivée Le peloton franchit à son tour la ligne d'arrivée à Belfort, après avoir passé une journée plus au moins tranquille sur la route du Tour, avant un week-end qui s'annonce bien plus dur pour les équipes des favoris.

17:40 - Le sprint victorieux de Schmid en vidéo Mauro Schmid s'est montré plus fort que Harold Tejada dans les derniers mètres pour signer sa première victoire sur les routes du Tour de France dans sa carrière. Découvrez le sprint final en vidéo. Full gas for Mauro Schmid in Belfort! ????



Pleine vitesse pour Mauro Schmid à Belfort ! ????#TDF2026 pic.twitter.com/rP0ZTZb91E — Tour de France™ (@LeTour) July 17, 2026

17:35 - Les Français encore piégés ! Le classement Mauro Schmid s'impose devant Harold Tejada ! Le groupe de poursuivants échoue à quelques mètres derrière.

17:32 - Ca tergiverse devant Mauro Schmid (Jayco AlUla) et Harold Tejada (XDS Astana) tergiversent un peu devant à l'avant, sous la flamme rouge. Attention à ne pas se faire reprendre par les poursuivants !

17:31 - Toujours 20 secondes d'écart Mauro Schmid (Jayco AlUla) et Harold Tejada (XDS Astana) comptent toujours un peu moins de 20 secondes d'avance, à deux kilomètres de l'arrivée. S'ils ne se regardent pas trop, ils pourraient se jouer la victoire lors du sprint !

17:29 - Vauquelin et Jegat partent en poursuite Dans un faux-plat montant, les Français Vauquelin et Jegat giclent et sortent du groupe de poursuivants pour tenter d'aller reprendre Schmidt et Tejada.

17:28 - Cinq kilomètres avant l'arrivée Mauro Schmid (Jayco AlUla) et Harold Tejada (XDS Astana) coopèrent bien devant et gardent ces 20 secondes d'avance en tête, sous la bannière des 5 kilomètres.

17:26 - 20 secondes d'avance pour Schmid et Tejada Mauro Schmid (Jayco AlUla) et Harold Tejada (XDS Astana) profitent de la désorganisation derrière eux pour prendre une vingtaine de secondes d'avance.

17:25 - Le groupe de 8 poursuivants peine à s'organiser Le groupe des poursuivants ne parvient pas à s'organiser pour lancer la poursuite sur les deux hommes de tête, qui ont plus d'une dizaine de secondes d'avance maintenant, à 7 kilomètres de l'arrivée.

17:23 - Schmid et Tejada tiennent bon Mauro Schmid (Jayco AlUla) et Harold Tejada (XDS Astana) ne lâchent rien devant et garde cette petite dizaine de secondes d'avance, sous la bannière des 10 kilomètres. La victoire va se jouer entre ces dix hommes ! Derrière, le groupe Matthews pointe à 50 secondes.

17:20 - 10 secondes d'avance pour le duo de tête Mauro Schmid (Jayco AlUla) et Harold Tejada (XDS Astana) ont réussi à prendre une dizaine de secondes d'avance sur leurs compagnons d'échappée, à 12 kilomètres de la ligne d'arrivée.

17:19 - Pidcock élu combatif du jour Le combatif du jour a été élu, et il s'agit de Tom Pidcock (Pinarello-Q36.5) qui reçoit son premier prix de la combativité sur cette édition 2026.

17:18 - Tejada et Schmid s'échappent Deux coureurs ont réussi à prendre quelques mètres d'avance en tête. Il s'agit de Mauro Schmid et Harold Tejada.

17:17 - Tout va se jouer à Belfort, ou avant Aucun des dix coureurs à l'avant n'a fait la différence dans la descente du Ballon d'Alsace. Dans les derniers kilomètres jusqu'à Belfort, il faudra peut-être tenter de se défaire avant la ligne d'arrivée de Tom Pidcock, qui semble être le plus rapide dans ce groupe.

17:14 - Les points pris au sommet du Ballon d'Alsace Voici les points pris par les coureurs au sommet du Ballon d'Alsace, principale difficulté de cette 13e étape du Tour de France : Pidcock, 10 pts, Schmid, 8 pts, Van Gils, 6 pts, Plapp, 4 pts Vauquelin, 2 pts Jegat, 1 pt

17:10 - Aucun écart dans la descente Ils sont désormais dix à l'avant de la course et personne ne parvient à faire la différence dans la descente. Tim Wellen a réussi à revenir.

17:07 - Pidcock virtuellement 2e du général Alors que le peloton pointe à 8'30" de l'échappée, Tom Pidcock est virtuellement deuxième du classement général, derrière Tadej Pogacar mais devant Jonas Vingegaard. Cela ferait un bond de huit places aujourd'hui pour le Britannique si les écarts en restent là !