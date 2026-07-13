DIRECT. Tour de France 2026 : Pogacar a déjà tout écrasé, le classement

TOUR DE FRANCE. Premier jour de repos sur les routes du Tour de France ce lundi après une semaine déjà écrasée par Tadej Pogacar.

L'Essentiel

Le Tour de France 2026 a débuté samedi 4 juillet avec une première étape dans les rues de Barcelone et se termine dans trois semaines, le dimanche 26 juillet à Paris.

Sur ce Tour de France, les stars du peloton devront faire face à la chaleur caniculaire et un parcours très accidenté. Pour ce Tour de France, les stars sont présentes en masse. Chez les Français, on suivra bien évidemment la petite pépite Paul Seixas qui va découvrir la Grande Boucle pour la première fois de sa carrière.

Depuis le début du Tour de France et après une semaine de course, l'équipe UAE écrase déjà toute la concurrence et Tadej Pogacar a écoeuré la concurrence sur l'étape 6 du Tourmalet où il a collé plus de deux minutes à son dauphin, Jonas Vingegaard. Paul Seixas assure du haut de ses 19 ans et fait jeu égal avec les Evenepoel, Lipowitz, Ayuso et Del Toro sur le 3e échelon de la course.

Découvrez le classement général du Tour de France avec les temps qui sont cumulés après chaque étape pour donner un maillot jaune...

Découvrez le classement de l'étape du jour du Tour de France avec une mise à jour quelques secondes après le franchissement de la ligne d'arrivée des coureurs.

En direct

14:06 - Jorgenson épuisé après la première semaine, entre canicule et temps perdu au Tourmalet Matteo Jorgenson (Visma | Lease a Bike) a bouclé la 9e étape du Tour de France dans le groupe des favoris, derrière le vainqueur Mathieu van der Poel. L'Américain ressort éprouvé d'une première semaine qu'il qualifie de "vraiment intense", principalement à cause de la chaleur. Il envisage même de ne pas toucher au vélo lors de la journée de repos pour récupérer. 13:34 - Del Toro veut juste savourer sur le Tour de France Est ce que Del Toro s'attendait à cette place après le premier repos du Tour de France ? "Je ne sais pas, tout le monde sait que nous pouvons faire différents plans et que cela pouvait faire partie de l'un d'eux, mais ce n'est pas vraiment calculé comme ça. Je sais que c'est possible, mais j'essaie juste de savourer, de profiter du Tour et de prendre du plaisir." 13:04 - Pedersen satisfait de ses sensations avant la semaine décisive Le coureur danois a fait un bilan sur son état de forme avant la journée de repos sur le Tour de France : "Dans l'ensemble, j'aborde la journée de repos avec de bonnes sensations. Vivement la semaine prochaine !" Carte du Tour de France et profils des étapes Voir les images Le Tour de France 2026 chez vous ? Carte et le profil des 21 étapes 12:34 - Pogacar veut se reposer Après une étape qu'il qualifie lui-même de "très difficile", Pogacar espère profiter pleinement de la journée de repos pour récupérer. "J'espère que demain sera une journée calme, que nous ferons une sortie tranquille et que nous aurons du bon repos", a-t-il déclaré. Il prévient néanmoins que "le jour après le repos sera à nouveau une journée très difficile" pour son équipe UAE Team Emirates - XRG. 12:00 - Au Tour de France, Pogacar refuse de jouer défensif : "La meilleure défense c'est l'attaque" Interrogé sur la possibilité d'adopter un profil plus défensif dans les prochaines étapes du Tour de France, Tadej Pogacar a balayé cette option d'un revers de main. "Est-ce vraiment mon style ?", a-t-il répondu, avant d'affirmer : "parfois, la meilleure défense c'est l'attaque." Le Slovène reste donc ouvert à prendre des initiatives dans la suite de la course. 11:29 - Prodhomme pas inquiet pour l'endurance de Seixas sur trois semaines Interrogé sur la capacité de Paul Seixas à tenir trois semaines de course au plus haut niveau, Prodhomme se veut rassurant. Il rappelle que le coureur est habitué aux exercices intenses à l'entraînement et que les deux journées précédentes n'étaient "pas si dures que ça". "Je ne suis pas du tout inquiet pour que Paul encaisse les jours", a-t-il conclu. 11:00 - Prodhomme confiant pour la suite et pour son leader Paul Seixas Nicolas Prodhomme affiche une grande confiance pour la suite du Tour de France, estimant que "tous les voyants sont au vert pour le général" concernant le jeune Paul Seixas, 19 ans. Il souligne que ses propres jambes sont en très bon état, ce qui lui permet d'épauler au mieux son leader. "Le bilan est positif, vraiment", résume-t-il.

Les étapes du Tour de France 2026

Étape 1 (4 juillet): Barcelone > Barcelone, 19,6km (clm par équipes)

Étape 2 (5 juillet): Tarragone > Barcelone, 168,5km

Étape 3 (6 juillet): Granollers > Les Angles, 195,9km

Étape 4 (7 juillet): Carcassonne > Foix, 181,9km

Étape 5 (8 juillet): Lannemezan > Pau, 158,3km

Étape 6 (9 juillet): Pau > Gavarnie-Gèdre, 186,2km

Étape 7 (10 juillet): Hagetmau > Bordeaux, 175,1km

Étape 8 (11 juillet): Périgueux > Bergerac, 180,4km

Étape 9 (12 juillet): Malemort > Ussel, 185,5km

13 juillet: journée de repos

Étape 10 (14 juillet): Aurillac > Le Lioran, 166,6km

Étape 11 (15 juillet): Vichy > Nevers, 161,3km

Étape 12 (16 juillet): Circuit Nevers Magny-Cours > Chalon-sur-Saône, 179,1km

Étape 13 (17 juillet): Dole > Belfort, 205,8km

Étape 14 (18 juillet): Mulhouse > Le Markstein Fellering, 155,3km

Étape 15 (19 juillet): Champagnole > Plateau de Solaison, 183,9km

20 juillet: journée de repos

Étape 16 (21 juillet): Évian-les-Bains > Thonon-les-Bains, 26,1km (clm individuel)

Étape 17 (22 juillet): Chambéry > Voiron, 174,7km

Étape 18 (23 juillet): Voiron > Orcières-Merlette, 185,2km

Étape 19 (24 juillet): Gap > Alpe d'Huez, 127,9km

Étape 20 (25 juillet): Le Bourg d'Oisans > Alpe d'Huez, 170,9km

Étape 21 (26 juillet): Thoiry > Paris Champs-Élysées, 133km

Les équipes et engagés du Tour de France 2026